 Her gün canlı müzik

İstanbul Kadıköy’ün en işlek caddelerinden birinde yer alan 2000 metrekare’lik dev alanında üç farklı konseptte hizmet veren DorockXL’in alternatiften pop-rock’a uzanan geniş müzik içeriği ile her yaştan ve her tarzdan insana hitap eden sahnesinde birbirinden farklı performanslar sergileniyor

Stage, Cafe&Bistro ve Baze E-Sports Cafe&Bar konseptleri ile haftanın 7 günü, 09:00’dan 05:00’a kadar neredeyse kapanmadan kesintisiz hizmet veren mekân; hiç bitmeyen dinamizmiyle lezzet, müzik ve spor tutkunlarının vazgeçilmez adresi oluyor.

Mekan, İstanbul’un en büyük, ses ve ışık sistemine sahip canlı müzik sahnesi, dünya mutfaklarından eşsiz tatları müziğin ritmiyle buluşturduğu lezzet alternatifleri, oyun ve spor dünyasına ilgi duyan herkes için cazibe yaratan e-spor barı ile sıra dışı konseptler yaratıyor.

Kesintisiz canlı müzik!

Yerli ve yabancı çeşitli müzik tarzlarından usta müzisyenlerin performans sergiledikleri mekanda haftanın her günü, iki performans sergileniyor.

Sabah kahvaltısından, gece atıştırmasına kadar her şeyin bulunduğu geniş menüsü ile hizmet veren mekanın dünya mutfaklarından eşsiz tatları sunan Cafe&Bistro konsepti, açılır-kapanır tavanı ile 4 mevsim çeşitliliğinde, günün her saatinde, her yaştan insanı keyif ile buluşturuyor.

Türkiye’nin ilk ve tek e-spor barı

Mekan oyun dünyasına ve spora ilgi duyan herkes için cazibe yaratıyor. Dünya üzerinden online oyun ve spor karşılaşmalarının dev ekranlarından yansıtıldığı konseptte, tüm dünyada milyonların takipçisi olduğu oyunlar İstanbulluların ayağına geliyor. Ayrıca futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi spor dallarının uluslararası maçları da Baze alanında sporseverler ile buluşuyor.

Sosyal sorumlulukta da öncü

DorockXL, sadece sunduğu konseptlerle değil gençlere ve çocuklara dokunan yaklaşımıyla da alanında öncü bir girişim sergiliyor. Bugüne kadar Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Otizmli Çocuklar Vakfı iş birliğinde bir çok sosyal sorumluluk projesine imza atan DorockXL, her yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan çocukların eğitimlerine de destek oluyor.

Geçtiğimiz yıl toplam 20 okula ulaşarak çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılayan mekan sahnesinde üniversite öğrencilerine de yer veriyor. Bu kapsamda, amatör olarak müzik yapan öğrenci gruplar ücretsiz olarak sahne alarak eğitim masraflarını karşılayabiliyor.