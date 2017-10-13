'Her geçen gün destekleri düşüyor'

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

MEDYA VERMİYORSA NE YAPACAĞIZ

-Bu kadar iktidar aleyhine gelişen gündem içinde CHP nerede?

Geniş kitlelere ulaşmanın yolu olan medya vermiyorsa biz ne yapacağız? İktidarın onayladığı kişiler ekrana çıkıyor. Vatandaş, ‘CHP bu konuda ne düşünüyor?’ deyince medyada göremiyor. Medya yapması gereken işlevi yerine getiremiyor. Çünkü medyanın üzerinde de hükümet baskısı var. Objektif olanlar medyaya davet edilmiyor. Ekran bir yerde onlara iktidar partisi tarafından yasaklanmış durumda.



-Ana akım medya dışında sosyal medya araçlarını neden etkili kullanmıyorsunuz?

Sosyal medyayı kullanmaya çalışıyoruz. TV’ler siyasette en etkili araç. İnsanımız, televizyondan duyduğunun doğru olduğuna inanıyor. En tipik örneği Silivri olaylarıdır. Bir zamanlar ‘Ergenekon’, ‘Balyoz’ vardı, şimdi de onların tersi yaşanıyor. Akıl tutulması süreci yaşıyoruz.



-Neden toplumdan tepki gelmiyor?

İki ana unsuru var. Müthiş medya propagandasıyla yapılanın doğru olduğu, ikincisi itiraz eden kişilerin hapse girme endişesi.



-İktidar halk desteğini kaybediyor mu?

Her geçen gün destek giderek düşüyor. Biz görüyoruz. Hem eylem ve söylemleri nedeniyle toplum bunlar için ‘Bu kadar olmaz’ noktasında. Gazeteciyi içeriye atıyor, toplumun bir kesimi ‘Bu olmaz’ diyor. Bir karar alıyor, ‘Bu kadar olmaz’, toplumun bu kadar değişik kesimleri parça parça ‘Bu kadar, bu kadar olmaz’ diyor. Toplumun bir kesimi giderek rahatsız oluyor. Kanun hükmünde kararnameyle atılırken, gazeteciler işten çıkartılırken, milletvekilleri hapse atılırken, her kesimden parça parça ‘Bu kadar olmaz’ deniliyor.



-Anket yaptırdınız mı?

Anket verisinden çok gözlem. Türkiye’de en fazla halkla ilişki kuran CHP milletvekilleridir. Nerede olay varsa oradayız. Belli çevrelerle diyalog kurarak doğruları anlatmaya çalışıyoruz.



ABD’YLE YAŞANAN KRİZ

-ABD konsolosluğunda tutuklanan kişiyle ilgili sizde veri var mı?

Bu konuda bir bilgim yok. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin FETÖ örgütüyle bağlantılı olanları gözetime alması doğal. İnancımız insana düşmanlık değil. Bağlantılı ise bu kişileri gözaltına alıp sorgulaması normal. Ayrıca bu kişiler kendi vatandaşımız. Karşı tarafa da hangi gerekçeyle alındığının da bildirilmesi gerekir. Anladığım kadarıyla burası ihmal edilmiş. Bu kriz akılcı politikalarla çözülür; çözülmeyecek hiçbir sorun yok.



BİZİM KESİMDE SEVİLEN BİR İSİM

-Büyükşehir adaylarınızı önceden mi zamanında mı belirleyeceksiniz?

Her şey zamanında. Adaylar merkez yoklamasıyla belirlenecek. Birden fazla adayın olduğu yerlerde merkez yoklaması yapılacak. Başarılı olan başkanlarımızla devam edilecek. Bırakmak isteyenler var. Şahsen devam etmek istediğim isimler var. Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Balıkesir, Denizli, Bursa, Antalya’yı kesin alacağız.



-Ankara için Mansur Yavaş ile devam mı edeceksiniz? Kendisiyle görüşmüşsünüz.

Ankara’da Mansur Bey siyasette önemli bir figür. Onunla arada bir konuşuyorum. Partiye üyeliğini yapmadı ama bizim kesimde de sevilen bir isim.