Her erkeğin yatakta istediği 8 şirin şey

Çekingen olmayın, ilk adımı siz atın



İlk adımı atmaktan kesinlikle korkmayın. İlk adım her zaman heyecan vericidir. Erkeğe her zaman bir şeyleri onun düşündüğü hissinden kurtarır. Tabii ki ilk adımı sizin atmamanız durumunda ilk adım yüksek ihtimalle karşıdan gelecektir. Fakat bu küçük şirin adımla neden her şey daha güzel olmasın ki?

Bilindik fiziki eylemleri bırakın



Örneğin seks esnasında ellerinizi kullanmayı bırakabilirsiniz. Vücudunuzun farklı kısımları, farklı kısımlarla temas etmesi her şeyi daha heyecanlı ve daha güzel kılabilir. Tabii ki yaratıcılık size kalmış!

Planlamayı bırakın



Her şeyin planlı olmasından sıkılmadınız mı? Spontane gelişen şeyler her zaman daha şirin ve daha heyecanlıdır. Seks için yatağı beklemeyin, hiç beklenmedik bir anda ilk adımı siz atın. Farklı mekanlarda ve farklı zamanlarda bu tarz adımlar ilişkiyi başka bir boyuta sürükleyecektir.

Keşfedin



Bazen bazı şeyleri daha güzel kılmak için farklı keşifler yapmak gerekir. Bunları seks esnasında keşfedebilir veya karşılıklı konuşmalarınızla anlayabilirsiniz. Bu keşifler partnerinizin şirin isteklerini anlamakta muhteşem bir adım olacaktır.

İsmiyle hitap edin

Bir insana yapılabilecek en güzel iltifat ismiyle hitap etmektir. Partnerinize ismiyle hitap etmeniz tüm dikkatinizin onda olduğunu, ona değer verdiğinizi söylemenin bir başka yoludur. Bu yüzden mümkün olduğunca ismiyle hitap etmeye çalışın.

Seksi görünmekten korkmayın



Seksi görünmekten kesinlikle korkmayın. Odanın ışıklarını kapatmak, battaniye altına girmek gibi eylemleri bir kenara bırakın. Unutmayın ki partneriniz vücudunuza baktığında aklı başından alınıyor. Bu şirin isteği birçok erkek istiyor.

Tekdüzeliğe son verin



Tekdüze seks pozisyonlarını değiştirmekten daha önemli bir şey varsa pozisyondaki tekdüzeliği değiştirmektir. Bu yüzden klasik hareketleri bir kenara koyun ve dairesel hareketler yapmayı deneyin.

Ön sevişme



Genel olarak halk arasında ön sevişmeyi sadece kadınların sevdiğine dair bir yanılgı var. Fakat bu şirin isteği sadece kadınlar değil erkekler de istiyor. Ön sevişme ilişkiyi daha romantik kılmasının yanı sıra, haz açısından daha fazla yarar sağlıyor.