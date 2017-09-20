Her derde deva tarçın yağı evde nasıl yapılır?

Kan şekerini dengeleyen, kanı temizleyen ve antibakteriyel özelliği ile vücudu mikroplardan koruyan tarçın yağını dışarıdan hazır alabileceğiniz gibi kendiniz evde doğal yöntemlerle de yapabilirsiniz.

-- Tarçın yağı yapmak için gereken malzemeler 8-10 adet çubuk tarçın ve doğal zeytinyağı. Yağın etkili olabilmesi için kullanacağınız zeytinyağının da olabildiğince doğal olmasına özen gösterin. Tarçın çubuğunu ise marketlerde, aktarlarda ya da doğal ürünler satan yerlerde kolayca bulabilirsiniz.

-- Tarçın yağı yapmak için kullanacağınız tarçın miktarı da kullanacağınız kavanozun büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Daha yoğun ve etkili bir yağ hazırlamak için daha çok tarçın kullanmanız gerekir. Çubuk tarçınları, yağ yapmak için kullanacağınız kavanoza yerleştirin. Yağın daha sağlıklı olması ve aromasını verebilmesi için de cam bir kavanoz seçin. Çubuk tarçınları kavanoza koyun ve üzerine hepsinin üstünü kapatacak kadar yağ ekleyin.

-- Kavanoza tarçınları ve yağı da ekledikten sonra kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın ve her gün en az 3 kez güzelce çalkalayarak 3 hafta kadar oda sıcaklığında bekletin. Kavanozu çalkalayarak, tarçının aromasının yağa daha kolay ve çabuk geçmesini sağlamış olacaksınız. 3 hafta sonra hazırladığınız tarçın yağını kullanmaya başlayabilirsiniz.





-- Tarçın yağını bir pamuğa dökerek leke, şişlik ya da yaralarınıza sürebilir veya cilt temizliğiniz için bir kozmetik ürün olarak kullanabilirsiniz. Tarçın yağının cilt bakımında en çok kullanılan şekli, bal ile karıştırılarak yapılan bal-tarçın maskesidir. Böcek ya da sinek ısırıklarında da ilgili bölgeye birkaç damla tarçın yağı damlatarak masaj yapın ve 20 dakika kadar bu şekilde bekletin.

-- Tarçın yağı sadece cilde sürülerek değil ağız yolundan da kullanılabilir. Bunun için de bir bardak suya birkaç damla tarçın yağı damlatarak içebilirsiniz. Ancak bu uygulamayı sıklıkla yapmayın.

-- Tarçın yağının kokusundan da faydalanabilirsiniz. Bunun için bir spreye su koyun ve üzerine 8-10 kadar damla tarçın yağı damlatın. Bulunduğunuz ortama dilediğiniz zaman sıkabilir ve tarçının rahatlatıcı kokusunu içinize çekebilirsiniz.