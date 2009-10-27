Her Daum’un Eti Yenmez!

Hem de aç bir kurt. Yuh be kardeşim, 10 senedir hala doymadınız mı aslan yemekten. Ne demişler “Allah insanın önce gözünü doyuracak”. Buradan hareketle insanın gözü doymaz da, koca bir camianınki doyar mı? Doymaz elbet. 10 değil 100 sene kazansalar yine doymaz.

Hayır kendimden biliyorum. 2 senedir Fenerbahçe’yi Gaziantep’te yeniyoruz. Ama 200 kez daha yensek “Yeter artık, sıkıldım” demem. Fenerbahçeli de demez. Demedi de zaten.

Galatasaray’ı sadece yenmediler. Ezdiler. Maç öncesiyle, maçıyla ve maç sonrasıyla ezdiler. Hatta önümüzdeki 5 sene boyunca Kadıköy’de oynayacakları derbileri de garantilediler diyebilirim.

Deremedim Derbinin Güllerini Hep Dikeni Battı Gözüme…

1- Maçtan önce yaşanan olaylar normal bir maçta normal bir takımın başına gelse alacağı cezayı tahmin bile edemiyorum. Ama söz konusu Fenerbahçe olunca ne olacağını, daha doğrusu ne olamayacağını hep birlikte göreceğiz.

Gülşah Erkaya yazıyor

2- Yine maçtan önce kafası yarılan hakem olayının ardından dünyanın hiçbir stadında -Saracoğlu hariç- maç başlamazdı. Ancak ve ne yazık ki maç Saracoğlu’ndaydı. Ve Bünyamin Gezer’in yüreği de gücü de ancak sahaya 15 dakika geç çıkmaya yetti. O da “dikiş atılıyor yanlış anlamayın” bahanesi ile. Ne dikişse 40 dakikada atılmış oldu. Sağlam olmuştur. Saracoğlu’nda aynı yere bir darbe daha alsa etkilenmez. Böylece maçı da geciktirmeden başlatır hakemlerimiz.3- Maç bittikten sonra kart gösterme yetkisi olan hakemin, maç başlamadan önce ve özenle seyrettiği olaylarda bu yetkisi yok mudur? Bu soruyu gerçekten bilmediğim için sordum. Bilen varsa cevaplar mı lütfen.4- Maçtan önce birbirine dalan Arda ve Cristian’ı elinde düdük olan beyefendinin maç boyu dikkatle izlemesi ve Arda’nın yediği yumruğu görmesi gerekmez miydi?5- Kadıköy’de bize DERBİ diye yutturulan şeyi her iki tarafta daha ne kadar germeye devam edecek? İnceldiği yerden kopana kadar mı? Birileri ölene kadar mı? Yaralanana kadar mı diye sormuyorum çünkü artık yaralanmalar sıradanlaştı. O kadar ki hakem yaralanıyor ama DERBİ yine de oynanıyor. Demek ölse bir Fatiha okuyup belki hemen oracıkta gömecek ve maça devam edeceğiz. DERBİ ya hani o bakımdan.6- Yine bize maç, hatta DERBİ diye yutturdukları komedyanın istatistiklerine baktığınızda topun kaç dakika oyunda kaldığını merak edeniniz oldu mu? Peki ya dakikalar 4’ü gösterdiğinde topun henüz 2 ya da 3 oyuncunun ayağına değmiş olduğunu fark ettiniz mi? Demek ki her iki takımın oyuncuları da topsuz oyunu iyi beceriyor. Ayrıca herkes de bu topsuz oyuna bayılıyor. Hatta o kadar ki maç topsuz oynansa, 22 arkadaş birbirini boğazlasa, yumruklasa, hakemleri doğrasa kimsenin itirazı olmayacak. DERBİ ya…Daha çok şey var ama yazdıkça düşündükçe zaten zor öğrendiğim ve inatla sevdiğim bu oyundan soğuyasım geliyor. O yüzden derbiden beklediğimiz ama göremediğimiz güzellikleri ve yerine bize yutturulan çirkinlikleri daha fazla yazmayayım.Sonuçta iki hoca da sahada top oynanacağını zannederek belli bir oyun kurgusu ve takım tertibi ile sahaya çıkmışlardı. Kanarya taklidi yapan Kurt Daum ve talebeleri sinirleri daha sağlam ve arkaları daha kalabalık olduğu için ve artık gelenek olduğu için maçı rahat kazandılar.Galatasaraylıların dünkü ortamdan ve yine dünkü psikolojileri ile galip çıkmaları mümkün değildi. Bundan sonra da pek mümkün olmaz gibi görünüyor.Gemisini batıran kaptan Arda’yı bize yerli Messi diye yutturmaya kalkanların Messi’nin oynadığı derbiler ile Arda’nın oynadığı derbileri peş peşe izlemelerini öneririm. Ayrıca Arda’ya sahte bir dünya kurup oranın kralı ilan ederek bu büyük yeteneği daha şimdiden bitirenlere de kına almaları için Mısır Çarşısı’nı öneririm.

SUÇ ve CEZA

Suçun cezası adil olmalıdır. Bu maçta bir suç varsa ve cezası verilecekse bu ceza da aynı suçun bir kez daha işlenmesini engelleyecek kadar ağır ve tatmin edici olmalıdır. Örneğin ceza Fenerbahçe’nin bir maç seyircisiz oynaması olacaksa bu maç Kadıköy’de oynanan ilk Galatasaray maçı olmalıdır.

Fenerbahçe’ye ve bu maçta hakemin kafasını yarıp rakibi yabancı madde yağmuruna tutanlara bundan daha büyük ve caydırıcı bir ceza olamaz. Saracoğlu’ndaki ilk Fener-Cimbom maçını seyircisiz oynatın, bakın bakayım bir daha yapıyorlar mı? Tabi gücünüz ve yüreğiniz yetiyorsa. Ama yetmez. Yetse bu maçı başlatmazdınız. Bu maçı başlatanlar bundan sonra olabileceklerin de vebalini aldılar.

Eğer bu maç ertelenseydi sahalara yakışmayan olayların engellenmesi adına tarihi bir zafere imza atılabilirdi. Belki bu derbiyi birkaç gün geç izlerdik ama hiç değilse sporun ve derbinin güzelliklerini izlerdik. Oysa şimdi… Deremedim derbinin güllerini türküsünü söylüyoruz.

Yine 1- Fenerbahçe klasik haline gelen Kadıköy galibiyetlerinden birisini aldı… Sevinci ve geyiği 3 gün sürer.

Yine 2- Galatasaray olağan yenilgilerinden birini aldı… Üzüntüsü 3 gün sürer.

Yine 3- Fubolumuz, futbolumuzu yönetenler ve hakemlik camiası derin bir yara aldı. Etkisi yıllar sürer. Artarak sürer.

Yine 4- Şimdi hiç kimse çıkıp da “Bundan sonra bu tip olaylar yaşandığı taktirde…” diye başlayan kararlar almasın. Açıklamalar yapmasın. Yemezler…

Yine 5- Fenerbahçe’nin evinde yaşanan bu olay nedeniyle, hakemin başına Fener seyircisinin attığı cisim nedeniyle Fener camiasından ne yönetici, ne taraftar temsilcileri ne de top toplayıcı çocuklar üzgün olduklarını belirten bir açıklama yapmadılar. Yoksa üzgün değiller mi? Yoksa bunlar olağan şeyler mi?..

Yine 6- Sayın Gezer’e açıkca sormak ve cevabını almak isterdim. Acaba aynı olaylar 4 büyük olmayan 2 takımın maçında yaşansa tavrı aynı mı olurdu?

Soru çok ama cevap alamadıktan sonra, tespit çok ama takan olmadıkdan sonra, akıl çok ama alıp kullanan olmadıktan sonra yazmanın ne anlamı var ki. Pek çok iyi, saygın ve bu işe yıllarını vermiş spor yazarı bu söylediklerimizin hepsini yıllardır söylüyor ve yazıyor zaten. Onları bile kimse takmadıktan sonra ben yazsam ne olacak. Burada kesmek en iyisi. Kestik…

