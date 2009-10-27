Her Daum’un Eti Yenmez!

Hem de aç bir kurt. Yuh be kardeşim, 10 senedir hala doymadınız mı aslan yemekten. Ne demişler “Allah insanın önce gözünü doyuracak”. Buradan hareketle insanın gözü doymaz da, koca bir camianınki doyar mı? Doymaz elbet. 10 değil 100 sene kazansalar yine doymaz.
Hayır kendimden biliyorum. 2 senedir Fenerbahçe’yi Gaziantep’te yeniyoruz. Ama 200 kez daha yensek “Yeter artık, sıkıldım” demem. Fenerbahçeli de demez. Demedi de zaten.
Galatasaray’ı sadece yenmediler. Ezdiler. Maç öncesiyle, maçıyla ve maç sonrasıyla ezdiler. Hatta önümüzdeki 5 sene boyunca Kadıköy’de oynayacakları derbileri de garantilediler diyebilirim.
Deremedim Derbinin Güllerini Hep Dikeni Battı Gözüme…
1- Maçtan önce yaşanan olaylar normal bir maçta normal bir takımın başına gelse alacağı cezayı tahmin bile edemiyorum. Ama söz konusu Fenerbahçe olunca ne olacağını, daha doğrusu ne olamayacağını hep birlikte göreceğiz.
Gülşah Erkaya yazıyor
SUÇ ve CEZA
Suçun cezası adil olmalıdır. Bu maçta bir suç varsa ve cezası verilecekse bu ceza da aynı suçun bir kez daha işlenmesini engelleyecek kadar ağır ve tatmin edici olmalıdır. Örneğin ceza Fenerbahçe’nin bir maç seyircisiz oynaması olacaksa bu maç Kadıköy’de oynanan ilk Galatasaray maçı olmalıdır.
Fenerbahçe’ye ve bu maçta hakemin kafasını yarıp rakibi yabancı madde yağmuruna tutanlara bundan daha büyük ve caydırıcı bir ceza olamaz. Saracoğlu’ndaki ilk Fener-Cimbom maçını seyircisiz oynatın, bakın bakayım bir daha yapıyorlar mı? Tabi gücünüz ve yüreğiniz yetiyorsa. Ama yetmez. Yetse bu maçı başlatmazdınız. Bu maçı başlatanlar bundan sonra olabileceklerin de vebalini aldılar.
Eğer bu maç ertelenseydi sahalara yakışmayan olayların engellenmesi adına tarihi bir zafere imza atılabilirdi. Belki bu derbiyi birkaç gün geç izlerdik ama hiç değilse sporun ve derbinin güzelliklerini izlerdik. Oysa şimdi… Deremedim derbinin güllerini türküsünü söylüyoruz.
Yine 1- Fenerbahçe klasik haline gelen Kadıköy galibiyetlerinden birisini aldı… Sevinci ve geyiği 3 gün sürer.
Yine 2- Galatasaray olağan yenilgilerinden birini aldı… Üzüntüsü 3 gün sürer.
Yine 3- Fubolumuz, futbolumuzu yönetenler ve hakemlik camiası derin bir yara aldı. Etkisi yıllar sürer. Artarak sürer.
Yine 4- Şimdi hiç kimse çıkıp da “Bundan sonra bu tip olaylar yaşandığı taktirde…” diye başlayan kararlar almasın. Açıklamalar yapmasın. Yemezler…
Yine 5- Fenerbahçe’nin evinde yaşanan bu olay nedeniyle, hakemin başına Fener seyircisinin attığı cisim nedeniyle Fener camiasından ne yönetici, ne taraftar temsilcileri ne de top toplayıcı çocuklar üzgün olduklarını belirten bir açıklama yapmadılar. Yoksa üzgün değiller mi? Yoksa bunlar olağan şeyler mi?..
Yine 6- Sayın Gezer’e açıkca sormak ve cevabını almak isterdim. Acaba aynı olaylar 4 büyük olmayan 2 takımın maçında yaşansa tavrı aynı mı olurdu?
Soru çok ama cevap alamadıktan sonra, tespit çok ama takan olmadıkdan sonra, akıl çok ama alıp kullanan olmadıktan sonra yazmanın ne anlamı var ki. Pek çok iyi, saygın ve bu işe yıllarını vermiş spor yazarı bu söylediklerimizin hepsini yıllardır söylüyor ve yazıyor zaten. Onları bile kimse takmadıktan sonra ben yazsam ne olacak. Burada kesmek en iyisi. Kestik…