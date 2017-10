Her çocuğun bir kütüphanesi olacak

Her ay, 3-7 yaş grubu çocuklar için yeni ve sürpriz bir temaya ait, pedagog onaylı 3 farklı aktivite, gerekli malzemeler ve tema dergisini ücretsiz kargoyla üyelerinin kapısına teslim edilen Pakolino, çocukların oynarken öğrenmesini hedefliyor.



Çocuklara erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmanın önemine inanan şirketin kurucusu Pınar Ramsay, “Pakolino olarak kitaplarını çok sevdiğimiz Redhouse Kidz Yayınevi ile çok güzel bir iş birliğine başlıyoruz. Eylül ayından itibaren, her ay Pakolino kutularından o ayın temasına özel seçilerek Pakolino’ya özel basılan bir de kitap çıkacak. Üyelerimiz Pakolino kutu üyeliklerine, Kütüphane Üyeliği de ekleyerek çok uygun fiyata özel baskı bu kitaplara ulaşabilecek. Pakolino kutularıyla aynı zamanda çocukların kütüphanesini de birlikte büyütüyor olacağız. Böylece çocuklarla keyifli vakit geçirirken, onların dil gelişimini, bilgi birikimini ve empati yeteneğini geliştirmeye destek olacaklar.” dedi.



Pakolino Kütüphane Üyeliği için ayın kitabı, Redhouse Kidz’in hali hazırda yayınladığı kitapları arasından yayınevinin bünyesindeki uzmanlar ve şirketin Uzman Pedagogu tarafından seçilecek, kitaplar özel basılacak. Üyelerimiz Kütüphane üyeliklerini, kutu üyeliğinden bağımsız olarak dilediği zaman durdurabilir, daha sonra istedikleri zaman yeniden başlatabilecekler.



Mevcut bir üyeyseniz var olan üyeliğinize Kütüphane Üyeliği ekleyebilirsiniz. Bu sayede her ay kutunuzla birlikte o ayın temasına uygun özel baskı bir hikaye kitabı da kutunuzla birlikte adresinize teslim edilecek. Yeni üyeler de kutu üyeliği ile birlikte Kütüphane Üyeliği’ni aynı anda yapabilirler.