Her bünyeyi düşünen 3 alkolsüz kokteyl tarifi

ANANAS VE YEŞİL LİMON KOKTEYLİ

Malzemeler

1 çay kaşığı bal, küçük demet kişniş yaprakları, 1 yeşil limonun suyu, 750 mililitre ananas suyu, bir avuç buz, 400 mililitre tonik su

Hazırlanışı

Bir pasta fırçasını balın içine batırın ve bardağın içine dipten yukarıya bir çizgi çekin. Üzerine biraz yenilebilir altın tozu serpin ve bardakları bu şekilde buzdolabına koyun.

Kişniş yapraklarını, limon suyunu, 100 mililitre ananas suyunu ve bir avuç buzu kokteyl karıştırıcısının içine koyun. Hepsi birbirine karışana kadar çalkalayın. Dışarıya çıkardığınız bardakların arasında bölüştürün ve üzerine ilave buz ananas suyu ve tonik ekleyerek doldurun.

ALKOLSÜZ SICAK ŞARAP

Malzemeler

1 yemek kaşığı kuru gül yaprağı, 4 diş karanfil, 1 defneyaprağı, 1 çubuk tarçın, 2 avuç dolusu dondurulmuş karışık meyve, 1 çay kaşığı kızılcık sosu, yarım portakal, 1 poşet yeşil çay

Hazırlanışı

Büyük bir tencereye 1 litre su dökün. Daha sonra kurutulmuş gül yapraklarını, karanfilleri, defneyaprağını, tarçını, dondurulmuş karışık meyveleri, kızılcık sosunu ve portakalı ekleyin. Karışımı ara ara karıştırarak kaynatın, ardından kenara alın. İçine yeşil çay poşetini atın ve 2-3 dakika bekleyin. Daha sonra tüm malzemeleri süzüp içeceği bir sürahi içine alın. Sıcak servis edin.

ELMALI SICAK PUNCH

Malzemeler

1 buçuk çay kaşığı tarçın, bir tutam karanfil, yarım rendelenmiş kavun, 2 litre elma suyu, 2 çay kaşığı vanilyalı özütü, 6 kaşık vanilyalı dondurma

Hazırlanışı

Tarçını, karanfili, elma suyunu ve vanilya özütünü büyük bir tencereye koyun. Hafifçe pişirin. Elma suyu ısındığında, vanilyalı dondurmayı ekleyin ve eriyene kadar sertçe çırpın. Üstünün köpüklenmesi gerekir.

Sıcak karışımı bardaklara paylaştırın. Üzerini kurutulmuş elma cipsleriyle süsleyin.

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Pofuduk Yılbaşı Ağacı