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'Her bir ana caddede bir katlı otopark olmalı'

Hürriyet Haber
12.11.2017 - 10:18 | Son Güncelleme:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, büyükşehirlerde otopark yetersizliğinin büyük sorun olduğunu belirterek, "İş yerlerinin yoğun olduğu her ana caddede en az bir katlı otoparkın bulunması zorunlu olmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, otopark yönetmeliğindeki değişikliğin uzun vadede trafiği rahatlatacağını, yönetmelikle her daireye bir araçlık otopark alanının zorunlu olacağı şekilde değiştirilmesinin çok daha önceden alınması gereken karar olduğunu belirtti. 

Büyükşehirlerde otopark yetersizliğinin büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Palandöken, "İş yerlerinin yoğun olduğu her ana caddede en az bir katlı otoparkın bulunması da zorunlu olmalı. İmar planları, bu ihtiyaçlara göre belirlenmeli ve planlarda otopark alanları da yer almalı." değerlendirmesinde bulundu. 
Palandöken, şunları kaydetti: 

"Ülkemizde 19 milyon konut bulunmasına karşın trafikte 22 milyon araç var. Bu konutların 7 milyon kadarı kentsel dönüşüme girecek. Kentsel dönüşüm sırasında hem her daireye bir konut uygulaması olmalı hem de ana caddelerde çok katlı otopark yapılmalı. Böylelikle en azından kentsel dönüşüme giren yerlerde kaldırımlarda park etmiş otomobil sorununu çözmüş oluruz. Otopark yetersizliğinden kaldırımlara park eden araçlar hem yayalar hem de engelli vatandaşlarımız için büyük bir sorun teşkil ediyor." 

Etiketler: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu , Bendevi Palandöken
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