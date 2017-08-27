her balıkta omega 3 var

Omega 3'ün yağlı balıklarda daha fazla olduğunu, ancak tüm balıkların omega 3 yönünden zengin olduğunun altını çizen Prof. Özden, Türkiye balıkçılık sektörünün ithal balıklar karşısında desteklenmesi gerektiğini söyledi. Prof. Özden, “Kırmızı etin besin değeri standarttır ama balıklarda böyle değil. Omega 3 yağlı balıkların hepsinde fazla, 5 liralık sardalya da 100 liralık balıkta bulunan omega 3'e sahip" dedi.



LEVREK VE ÇİPURA

Bizim sularımızın balıkları olan taze levrek ve çipuranın omega-3 açısından ithal balıklar karşısında tercih edilir olması gerektiğini ifade eden Prof. Özden, “Sardalya da yağlı bir balıktır ve kilosunu yeri geliyor 5 liraya yiyebiliyoruz. İthal ürün yerine kendi balığımıza yani taze ürüne yönelmek en doğrusu” diye konuştu.