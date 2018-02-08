Her babanın hamilelik hakkında bilmesi gereken 5 şey

Sandığınızdan daha güçlüsünüz

Eşiniz hamile ama bu sizin sürece hiçbir şekilde dâhil olmayacağınız anlamına gelmiyor. Bu dönemde eşiniz bambaşka ve çok güçlü yönlerini fark edecek. Ancak siz de ciddi bir değişimden geçeceksiniz ve eşinizle birlikte birçok şeyin üstesinden gelebileceğinizi göreceksiniz. Bir bebeği beklemek ikinizi de değiştirip, dönüştürecek.

Her hamilelik özeldir

Sabahlara kadar hamilelik hakkında bir şeyler Google’lıyorsunuz değil mi? Sabah bulantıları ne zaman geçecek, cinsiyeti ne zaman belli olacak ya da hangi haftada gelecek? Ancak her hamileliğin kendine ait özellikleri olduğunu bilmelisiniz. Her kadının vücudu bu süreçte farklı tepkiler verir ve tamamen özeldir.

O an geldiğinde yapabileceğin çok şey yok

O muhteşem an geldi ve sancılar başladı. Bu süreçte eşiniz hiç yaşamadığı bir konsantrasyon sürecine girecek. Hem acıyı kontrol etmeye hem de kasılmaları anlamlandırmaya çalışırken sizinle pek iletişim halinde olamayabilir. Bunu üzerinize alınmayın çünkü kişisel bir durum değil. Sadece şu an da ciddi bir şeyle başa çıkmaya çalışıyor. Ancak yanında olmanız ona tabii ki güç veriyor.

Yemek kokularına ve parfümüne dikkat etmelisin

Bazı kadınlar için hamilelikte kokular en büyük kâbustur. Yemek kokuları ya da sürdüğünüz parfüm gibi keskin kokular mide bulantısına neden olabilir. Bu nedenle eğer eşinizde bu gibi belirtiler varsa parfüm kullanmaya bir süre ara verebilirsiniz.

Babalık duygularla ilgilidir

Babalar genelde odanın dekorasyonu, mali durum, hastanenin ayarlanması gibi fiziksel koşulların düzenlenmesiyle ilgilenirler. Ancak böyle olmak zorunda değildir. Hamilelik süresince duygularınız değişir, kimi zaman karışabilir. Bu duyguları eşinizle konuşmak sizi birbirinize yakınlaştırır.