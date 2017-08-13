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    'Her ay maaşını vermezsen soyup döveriz'

    Hürriyet Haber
    13 Ağustos 2017 - 18:42Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 18:43

    Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi’nde birlikte içki içtikleri fabrika işçisi 29 yaşındaki H.K.’yı tehditle çırılçıplak soyup, cep telefonuyla kayda aldıktan sonra şantajla para istedikleri öne sürülen 30 yaşındaki L.A. ile 26 yaşındaki B.S. tutuklandı.

    L.A., H.K. ve B.S., Tavşanlı ilçe merkezinde otomobil içerisinde birlikte içki içti. H.K., bir süre sonra arkadaşlarının yanından ayrılıp evine gitti. L.A. ve B.S. da kısa süre sonra evine gittikleri H.K.’yı konuşmak için dışarı çıkardı. H.K., evden dışarı çıkıp arkadaşlarıyla birlikte otomobille ilçe merkezi dışındaki boş bir araziye gitti.

    İddialara göre L.A. ve B.S., burada H.K.’yı tehditle çırılçıplak soydu. 2 şüpheli pantolon kemeriyle dövdükleri H.K.’nın cep telefonuyla görüntüsünü çekip kayda aldı.

    Şüpheliler H.K.’ya çalıştığı fabrikadan her ay aldığı ücretin tamamını kendilerine getirmesini aksi halde yine soyup döveceklerini ve görüntüleri de herkese göstereceklerini söyledi.

    H.K. ertesi gün polis merkezine gederek L.A. ve B.S.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tavşanlı Cezaevi’ne gönderildi.

    Etiketler: Fabrika , şantaj , kemer
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