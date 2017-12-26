Her an lazım olabilecek 3 kolay kokteyl tarifi

ROSÉ PUNCH

Malzemeler

1 portakal, 1 limon, 300 gram çilek, 1 yemek kaşığı bal, 750 mililitre roze şarabı, 250 mililitre sek fino sherry, buz

Hazırlanışı

Soyulmamış portakal ve limonu parçalara bölün ve çok büyük bir kaba koyun. Diğer tüm bileşenleri ekleyin ve bol miktarda buz atın. Tüm lezzetlerin iyice birbirine geçmesi için iyice karıştırın. Punch’ınız hazır!

VIETNAM MOJITO

Malzemeler

Yarım yeşil limon (2 dilim ve garnitür için bir dilim daha), 6 nane yaprağı (garnitür için bir süs yaprak daha), 2 perilla yaprağı, 40 mililitre rom, 2 çay kaşığı şeker şurubu, 25 mililitre zencefil ve limon özü, soda

Hazırlanışı

Yarım yeşil limonu, 6 nane yaprağını ve 1 perilla yaprağını iyice karıştırıp ezin. Üzerine 40 mililitre rom, 2 çay kaşığı şeker şurubu ve 25 mililitre zencefil ve limon suyunu ekleyin. Bir bardağın yarısına buz koyup üzerine kokteyli döküp karıştırın. Üstüne daha fazla buz ekleyin ve soda da koyup iyice çalkalayın. Üzerine bir dilim yeşil limon ve perilla yaprağı ekleyip süsleyin.

MICHELADA

Malzemeler

1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, buz, yarım yeşil limonun suyu, 3 damla acı sos, Meksika lager

Hazırlanışı:

Tuzu, toz biberi ve karabiberi bir tabakta karıştırın. Bardağın kenarını bir dilim yeşil limonla ıslatın ve baharat karışımında yuvarlayın. Buz, yarım yeşil limon suyu ve 3 damla acı sos ekleyin, sonra Meksika lager ile doldurun.

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