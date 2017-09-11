Her albüm yeni bir mücadele

◊ Neden turnenize İstanbul’u eklediniz? Özel bir nedeni var mıydı?

- Her turnede bizim için önemli olan, olabildiğince fazla yerde performans sergilemek. Bu yüzden programa İstanbul’u da eklemek istedik. Turneye çıktığımızda uzun süre yolda olmak istiyoruz.

◊ Bu yıl “Images and Words” albümünüzün 25’inci yılı kutlanıyor. Sizin için önemi nedir?

- “The Images, Words&Beyond Tour”, Dream Theater kariyerindeki en büyük noktalardan bir tanesi olan “Images and Words” albümüyle bizi tanımalarına vesile olan insanlar için büyük bir turne oluyor. O dönemki müzikalite ve albümdeki şarkılara yeniden ziyarette bulunmak muhteşem bir his.

BEKLENTİMİZ YÜKSEKTİ

◊ Geçmişe dönecek olursak, “Images and Words” albümünde yer alan “Pull Me Under” şarkısı size büyük bir ivme kazandırdı. Bu kadar sevileceğini tahmin ediyor muydunuz?

- Bu parçadan yüksek beklentilerimiz vardı ve bir şeyler olacağını biliyorduk. Ama bu albümün ne denli büyük bir etki yaratacağını kestirememiştik.

◊ Sizin gözünüzde Dream Theater’ın progresif metal camiasında ilk akla gelenler arasında yer almasını sağlayan nedir?

- Her albümle yeni bir mücadele yaşıyoruz. Bir öncekinden daha iyi bir iş çıkarmak için çabalıyoruz. Bu da bize başarıyı getiriyor.

◊ Şarkı yaparken nelerden ilham alıyorsunuz?

- “İnsan olarak biz kimiz ve bir araya geldiğimizde bize mantıklı gelen ne”, bundan yola çıkıyoruz.

◊ Turne boyunca bir video kaydı olacak mı? Daha sonra da DVD yayınlanması ihtimali var mı?

- Muhtemelen olacak. Çünkü her konserimizi kaydediyoruz.

TÜRKİYE’DEKİ HAYRANLARIMIZA TEŞEKKÜRLER

◊ Türkiye’deki hayranlarınıza neler söylemek istersiniz?

- Grubu desteklemeye devam ettikleri için çok teşekkür ediyorum. İşimizi yapmaya devam etmemizin tek nedeni bu. İstanbul’da görüşmek üzere...