Her albüm yeni bir mücadele

◊ Neden turnenize İstanbul’u eklediniz? Özel bir nedeni var mıydı?
- Her turnede bizim için önemli olan, olabildiğince fazla yerde performans sergilemek. Bu yüzden programa İstanbul’u da eklemek istedik. Turneye çıktığımızda uzun süre yolda olmak istiyoruz.
◊ Bu yıl “Images and Words” albümünüzün 25’inci yılı kutlanıyor. Sizin için önemi nedir?
- “The Images, Words&Beyond Tour”, Dream Theater kariyerindeki en büyük noktalardan bir tanesi olan “Images and Words” albümüyle bizi tanımalarına vesile olan insanlar için büyük bir turne oluyor. O dönemki müzikalite ve albümdeki şarkılara yeniden ziyarette bulunmak muhteşem bir his.
BEKLENTİMİZ YÜKSEKTİ
◊ Geçmişe dönecek olursak, “Images and Words” albümünde yer alan “Pull Me Under” şarkısı size büyük bir ivme kazandırdı. Bu kadar sevileceğini tahmin ediyor muydunuz?
- Bu parçadan yüksek beklentilerimiz vardı ve bir şeyler olacağını biliyorduk. Ama bu albümün ne denli büyük bir etki yaratacağını kestirememiştik.
◊ Sizin gözünüzde Dream Theater’ın progresif metal camiasında ilk akla gelenler arasında yer almasını sağlayan nedir?
- Her albümle yeni bir mücadele yaşıyoruz. Bir öncekinden daha iyi bir iş çıkarmak için çabalıyoruz. Bu da bize başarıyı getiriyor.
◊ Şarkı yaparken nelerden ilham alıyorsunuz?
- “İnsan olarak biz kimiz ve bir araya geldiğimizde bize mantıklı gelen ne”, bundan yola çıkıyoruz.
◊ Turne boyunca bir video kaydı olacak mı? Daha sonra da DVD yayınlanması ihtimali var mı?
- Muhtemelen olacak. Çünkü her konserimizi kaydediyoruz.
TÜRKİYE’DEKİ HAYRANLARIMIZA TEŞEKKÜRLER
◊ Türkiye’deki hayranlarınıza neler söylemek istersiniz?
- Grubu desteklemeye devam ettikleri için çok teşekkür ediyorum. İşimizi yapmaya devam etmemizin tek nedeni bu. İstanbul’da görüşmek üzere...
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün