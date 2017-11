Her 7 dakikada 1 ergen öldürülüyor

UNICEF’in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) dün yayınladığı ‘Tanıdık Bir Yüz: Çocuk ve Ergenlerin Hayatında Şiddet’ başlıklı rapor çarpıcı veriler sunuyor. Buna göre dünyada yaşları 2-4 arasında değişen 300 milyon çocuk evde fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalıyor. Ayrıca 15-19 yaş arasındaki her 10 genç kızdan 9’u cinsel birlikteliğe zorlanıyor ya da cinsel tacize uğruyor. Raporda diğer öne çıkan başlığa göreyse her 7 dakikada bir, 1 ergen şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor. İşte rapordan öne çıkan başlıklar:



607 MİLYON ÇOCUK KORUMASIZ

Dünya çapında 2-4 yaş grubunda her 4 çocuktan 3’ü, yani yaklaşık 300 milyonu düzenli olarak fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalıyor. Bu yaş grubu günün büyük bölümünü evde geçirdiği için şiddet genellikle ebeyevnler veya bakıcılardan geliyor ve dolaylı olarak da çocuklar etkileniyor. 5 yaşından küçük her 4 çocuktan 1’i ise aile içi şiddet mağduru. Anneleriyle yaşayan bu çocukların sayısının yaklaşık 176 milyon olduğu tahmin ediliyor. En yüksek oranda fiziksel veya psikolojik şiddet yüzde 90’ı aşan oranlarla Mısır, Tunus, Gana ve Filistin’de görülüyor. Dünya genelinde 5 yaşından küçük çocukların sadece yüzde 9’u evde fiziksel cezanın tamamıyla yasak olduğu ülkelerde yaşıyor, geriye kalan 607 milyonunsa tam bir yasal koruması yok. ABD, Türkiye, Fransa, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerde evde fiziksel cezaya karşı tamamıyla yasal koruma mekanizması yok.



ŞİDDET ÖLÜM GETİRİYOR

Ergenler arasında şiddet beraberinde ölüm de getirebiliyor. Dünya genelinde sadece 2015’te 20 yaş altında 119 bin çocuk veya ergen yaşamını şiddet nedeniyle kaybetti. Üstelik her 3 kurbandan biri 10-19 yaş arasında. Yapılan bir analize göre her 7 dakikada 1 ergen bu yüzden hayatını kaybediyor. Özellikle gelişmemiş ekonomiler ile çatışma bölgelerinde ergen ölümlerinin sıklığı artıyor. Suriye, Irak, Kolombiya, Güney Sudan, El Salvador gibi ülkeler ergenler için en tehlikeliler arasında.



130 MİLYONA OKULDA ZORBALIK

Ergenler için şiddet evle sınırlı değil. Özellikle okuldaki akran zorbalığı dikkat çekici boyutlarda. Güncel verilere göre dünya çapında 13-15 yaş arasında 130 milyon ergen zorbalık mağduru. Bu sayı dünya genelinde yaş grubundaki nüfusun 3’te 1’ine denk geliyor. Avrupa ve Kuzey Amerika’da 3 ergenden 1’i, yani yaklaşık 17 milyon öğrenci 1 kez bile olsa okulda zorbalık yaptığını kabul ediyor. 6-17 yaş arasında 732 milyon gencin ülkesinde, okullarda akran zorbalığı yasaklanmış değil. Akran zorbalığı fiziksel olarak, özellikle erkekler arasında daha yaygın. 50’yi aşkın ülkede 4 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri alanlarında değerlendirildiği TIMSS 2015 verilerine göreyse, Türkiye’de 13-15 yaş arasında ayda en az 1 kez zorbalığa maruz kaldığını söyleyenlerin oranı yüzde 26.



10 GENÇ KIZDAN 9’U CİNSEL TACİZLE KARŞI KARŞIYA

Genç kızlardaysa özellikle cinsel saldırı ve taciz büyük boyutlarda. Rapora göre 15-19 yaş arasında 9 milyon genç kız, geçen yıl cinsel birlikteliğe zorlandığını ve cinsel tacize uğradığını belirtiyor. Her 10 genç kızdan 9’u ise hayatında 1 kez benzer saldırı ve tacizlerle karşı karşıya kalmış. Bu tarz saldırı genellikle eski erkek arkadaşlar gibi yakınlardan geliyor.



18 ÜLKEDE 500 OKULA SALDIRI

Okul içi şiddetin yanı sıra, dışarıdan gelebilecekler de büyük bir tehlike taşıyor. Sadece 2016’da 18 ülkede okullara yaklaşık 500’den fazla saldırı veya tehdit gerçekleşti. Dünyada düzenlenen 59 silahlı okul saldırısının yüzde 75’i ise ABD’de yaşandı.



BEBEKLERE VURULUYOR

Cornelius Williams (UNICEF Çocukları Koruma Bölümü Şefi): Kız ve erkek çocuklar cinsel şiddete maruz kalırken bebeklere vuruluyor, ergenler kendi toplumları içerisinde öldürüyor. Çocuklara yönelik şiddet sınır tanımıyor.