Her 100 otonun 20'si kiralık

KURUM ve şirketlerde kiralama bilincinin artmasıyla birlikte Türkiye otomotiv pazarında operasyonel kiralamanın payı her geçen gün artıyor. Türkiye’de sıfır otomobil satışlarının 2016 yılına göre yüzde 2.6 oranında azaldığı Ocak-Eylül döneminde Türkiye operasyonel kiralama sektörü, satılan yeni otomobillerin yüzde 20’si olan yaklaşık 95 bin 500 adet yeni aracı filosuna kattı. Sektörün yıl sonu tahmini ise toplam otomobil satışlarındaki yüzde 20’lik payı koruyarak 150 bin adedi aşmak. Bu da geçtiğimiz yıla göre hem payda hem de büyüme de önemli bir artışı ortaya koyuyor. 2017 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 8 milyar 418 milyon TL yeni araç yatırımı yapan Türkiye operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğü 26 milyar TL’yi aşarken filosundaki araç sayısı ise 346 bin 600 oldu. Bu da 9 ayda geçtiğimiz yıl toplamında oluşan araç parkının 16 bin arttığını ortaya koyuyor.



2016 yılında yaklaşık 4 milyar 950 milyon TL vergi (KDV+MTV+ÖTV) ödeyen operasyonel kiralama sektörü 2017 yılının ilk 9 ayında da yaklaşık 4 milyar 501 milyon TL vergi (KDV+MTV+ÖTV) ödeyerek ülke ekonomisine yaptığı katkıyı sürdürdü. Türkiye operasyonel kiralama sektörünün gelişimi ile ilgili görüşlerini paylaşan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Genel Koordinatörü Tolga Özgül, “Türk Lirası’nın dolar ve Euro karşısında değer kaybı, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyadaki çatışma ortamı, ABD Merkez Bankası FED’in faiz artırımı beklentileri gibi faktörler ticari hayatı olumsuz yönde etkiliyor, para piyasalarında sıkışıklığa neden oluyor. Hal böyle olunca, risk yönetiminin ve kısıtlı kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da artıyor. Risklerini azaltarak kaynaklarını verimli kullanmak isteyen işletmelerin araç ihtiyaçlarını karşılamak için bu dönemde daha fazla operasyonel kiralama yöntemini tercih edeceklerini düşünüyorum”dedi. TOKKDER’in, bağımsız araştırma şirketi TNS Global işbirliği ile yürütmekte olduğu pazar araştırmasının 2017 yılı 3. çeyrek sonu sonuçlarını içeren rapora göre;



YÜZDE 95’İ DİZEL

Renault yüzde 28.8’lik payı ile Türkiye operasyonel kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka olmayı sürdürürken, yüzde 14.8 ile Volkswagen, yüzde 9.9 ile Ford, yüzde 9.6 ile Fiat takipçisi oldular.



Sektörün araç parkının yarısından fazlası (yüzde 50.5) C yani orta sınıf araçlardan oluşurken, B yani küçük sınıf araçlar yüzde 28.5, D yani üst sınıf araçlar ise yüzde 13.4 pay aldı.



Sektörün araç parkının yüzde 94.9’u dizel araçlardan oluşurken, manuel vites araçlar yüzde 53.1 pay aldılar.



PENETRASYON HENÜZ DÜŞÜK

TÜRKİYE’de her yıl 22 milyon civarındaki araç parkına 1 milyon yeni araç katılıyor. Şirket araçları ise yaklaşık 5- 6 milyon araç civarında. Bu rakamlar, gelişmekte olan ülkeler arasında mukayese ettiğinizde hem mutlak değer olarak hem de kiralamanın toplam araç parkındaki penetrasyon oranı açısından halen oldukça düşük. Sektör temsilcileri bu nedenle önümüzdeki dönemde pazarın kademeli olarak büyümeye devam edeceğini, ekonominin gidişatına göre bazen dalgalanmalar gösterse bile genel trend olarak bu durumun değişmeyeceğini belirtiyor.