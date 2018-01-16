Her 100 kişiden 11’i yabancı

İSTATİSTİK Dairesi’nin verilerine göre Almanya’nın nüfusu arttı ve 2016 yılı sonunda 82.5 milyona çıktı. Nüfus artışına en büyük katkıyı yabancılar ve mülteciler sağladı. 2016’da Almanya’nın nüfusu 2015’e kıyasla 346 bin civarında artış kaydetti. Buna karşın 2016 yılında da doğum açığı devam etti. Ancak doğumlarla ölümler arasındaki açık 2016’da 118 bine düştü. 2015’te açık 188 bin civarındaydı.

Almanya’da yaşayan yabancıların nüfusu da yüzde 6.6 oranında artarak, 9.2 milyona ulaştı. Alman nüfusu ise yüzde 0.3 oranında azaldı. Almanya’daki yabancıların sayısı yüzde 11.2’ye ulaştı. Almanya’da yaşayan her yüz kişiden 11’i yabancı pasaportlu. Yabancı pasaportlu sayısının giderek daha da artması bekleniyor.