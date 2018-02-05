Her 100 araçtan 2’sini üretiyoruz

TÜRKİYE ekonomisinin uzun yıllardır lokomotifi olan otomotiv sanayii, 2017 yılını hem üretimde hem de ihracatta tarihi rekorlar kırarak kapattı. Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) açıkladığı 2017 yılı verilerine göre, otomotiv üretimi geçtiğimiz yıl yüzde 13 artarak 1 milyon 674 bin adede ulaştı ve yaklaşık yarım asırlık Türk otomotiv sanayisi tarihinin en yüksek seviyesine ulaşarak tarih yazdı. Yıl bitmeden 1 milyon barajını aşan otomobil üretimi ise 2017 yılı ocak-aralık döneminde, bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 1 milyon 121 adet olarak gerçekleşti. Türk otomotiv sanayinin yaptığı otomobil üretimi, son 10 yılda neredeyse 2 katı büyüme ile bir başka başarı olarak ön plana çıktı.

İHRACAT YÜZDE 17 ARTTI

2017 yılında bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 17 artarken, otomobil ihracatı yüzde 24 artış gösterdi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 1 milyon 333 bin adet, otomobil ihracatı ise 921 bin adet gerçekleşti. Otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 20 artarken, Euro bazında ise yüzde 17 artış gösterdi. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 29 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 41 artarak 11.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 39 artarak 10.5 milyar Euro seviyelerine yükseldi.

PAYI YÜZDE 1.6’YDI

OSD Başkanı Kudret Önen konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bugün 29 milyar dolarlık ihracatı ve 1.7 milyona dayanan üretimi ile otomotiv sanayimiz, dünya üretiminin yüzde 2’sini yapar konuma geldi. Bu oran 2016 yılında yüzde 1.6 civarındaydı. Sektörde bundan sonra atılacak adımlar çok önemli; Avrupa’daki yeni otomotiv yatırımlarını çeken Orta Avrupa ve bazı Kuzey Afrika ülkeleri ile rekabet edecek, AR-GE ve teknolojik üstünlüğümüzü destekleyecek yeni teşvikler ile daha da büyüme imkânı var” dedi.

İTHALAT AZALDI YERLİ PAYI ARTTI





AĞIR ticari araçlar dahil iç pazar ise geçen yıl yüzde 3 daralarak 980 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 5 daraldı ve 723 bin adet ile 2017 yılını kapatmış oldu. Türkiye pazarında ithal otomobil satışları yüzde 10 azalırken, yerli otomobil satışlarının yüzde 13 oranında artması dikkat çekti. Otomobil pazarındaki yerli payının artışında son dönemde devreye giren otomobil projelerinin önemli etkisi oldu. 2016 yılına göre ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3 artarken, ağır ticari araç grubunda ise pazar aynı seviyesini korudu. 2017 pazarına baz etkisinden arındırılarak bakıldığında, ağır ticari araç pazarında son 2 yılda yüzde 44 seviyesinde daralma yaşandığı görülüyor. 2016 yılına göre daralma, kamyonda yüzde 44, midibüste yüzde 36 ve otobüste yüzde 56 seviyelerine ulaştı.

ÜRETİMDE TOFAŞ İHRACATTA FORD

2017 yılının resmi üretim ve ihracat rakamları açıklanırken, yılın şampiyonları da belirlendi. Buna göre 384 bin adetle Tofaş, 2016’dan sonra 2017 yılında da üretim rekortmeni olurken, ihracatta ise ipi 296 bin 840 adetle Ford Otosan göğüsledi. 2017 yılında Koç Grubu bünyesindeki otomotiv şirketleri yine damgasın vururken, özellikle Tofaş ve Ford Otosan arasında çekişme dikkat çekti. 2016 yılında hem üretim hem de ihracat adetlerinde Tofaş ipi göğüslerken, 2017’de Ford Otosan gaza basarak ihracatta Oyak Renault ve Tofaş’ı geçerek zirveye yerleşti.

1.3 MİLYARLIK KÂRA ULAŞTIK

TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, 2017 yılında üretimde liderliği devam ettirdiklerini belirterek, “Faaliyetlerimiz neticesinde yaklaşık 1 milyar dolar dış ticaret fazlası elde ettik. 2017’de bir önceki yıla oranla yüzde 23 artışla 17.5 milyar Türk Lirası tutarında ciro elde ettik ve net kârımız yüzde 32’lik artış ile 1 milyar 283 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşti” dedi. Eroldu “Türkiye otomotiv pazarının 950 bin - 1 milyon bandına oturduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Pazarın yeni yılda da benzer bir hacmi koruyacağını öngörüyor; Tofaş olarak performansımızı yükseltmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Başarımızın sürdürülebilirliği için 2018 yılında da Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynağımıza yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye ekledi.

EN HIZLI BÜYÜYEN TOYOTA OLDU

29 milyar dolarlık otomotiv ihracatının gerçekleştiği 2017 yılında, ihracat tutarı olarak da Ford Otosan birinci sırada yer aldı. Ama ihracat adedin aksine, tutarda bu kez ikinci sırada Toyota yer aldı. Tofaş’ın 3’üncü, Oyak Renault’un 4’üncü olduğu sıralamada Hyundai Assan ise 5’inci sırada yer aldı. Yani bu da Toyota adet olarak 4’üncü sırada yer alsa da, dolar bazında daha yüksek ihracat yaptığını ortaya koydu. Sakarya’da fabrikası bulunan Toyota, 2017 yılının sanayi yıldızı oldu. Türkiye’de toplam üretimini 2017’de yüzde 85 artıran Toyota, ihracatını ise tam yüzde 125 yükseltti. Bunda da Sakarya’da devreye giren C-HR modeli etkili oldu. Özellikle C-HR modeli Türk otomotiv sanayinin Kuzey Amerika’ya ihracatının da iki kat artmasında etkili oldu.