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Her 10 liralık kredinin 4 lirası İstanbul'da kullanılıyor

AA
15.02.2018 - 12:37 | Son Güncelleme:

Toplam nakdi kredi stoku 2017 sonu itibarıyla 2 trilyon 127 milyar lira düzeyinde gerçekleşirken, 855 milyar lira ile kredi stokunda liderliğini koruyan İstanbul, nakdi kredilerin yüzde 40,2'sini elinde bulunduruyor. Gümüşhane, yüzde 1,58'lik takipteki alacak rasyosuyla borcuna en sadık kent oldu.

Türkiye'nin mega kenti İstanbul, geçen yıl 855 milyar liralık toplam nakdi kredi stoku ile liderliğini sürdürürken, her 10 liralık kredinin 4 lirası İstanbul'da kullanılıyor.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre, toplam nakdi kredi stoku geçen yıl sonu itibarıyla 2 trilyon 127 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İstanbul, toplam nakdi kredi kullanımında ilk sıradaki yerini korurken, 2017 sonunda İstanbul'dan kullanılan nakdi kredi tutarı 855 milyar lira oldu. Geçen yılki toplam nakdi kredi stokunun yüzde 40,2'si İstanbul'da kullandırıldı.

Mega kenti, 271 milyar liralık kredi kullanımıyla Ankara ve 109,2 milyar liralık kullanımla da İzmir izledi. Toplam nakdi kredi kullanımından başkent Ankara yüzde 12,7 ve İzmir yüzde 5,1 pay aldı.

Son bir yıllık dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir'in toplam nakdi kredi stoku sırasıyla yüzde 13,4, yüzde 21,1 ve yüzde 27,2 artış gösterdi.
İstanbul'da takipteki kredi alacak oranı geçen yıl yüzde 2,5, Ankara'da yüzde 3,2 ve İzmir'de yüzde 3,1 olarak kayıtlara geçti.

NAKDİ KREDİ KULLANIMI EN AZ BAYBURT'TA

Geçen yıl sonu itibarıyla nakdi kredi stoku en az il, Bayburt oldu. 572 milyon 295 bin lira tutarında nakdi kredinin kullanıldığı Bayburt'u 872,2 milyon liralık kullanımla Tunceli, 1 milyar liralık kullanımla Kilis ve 1,1 milyar liralık kullanımda Ardahan izledi.

2016-2017 döneminde Bayburt, Tunceli ve Kilis'te toplam nakdi kredi stoku sırasıyla yüzde 17, yüzde 22 ve yüzde 21,3 artış gösterdi. Bayburt'ta takipteki kredi alacak oranı geçen yıl yüzde 2,3, Tunceli'de yüzde 2,5 ve Kilis'te yüzde 3,3 olarak kayıtlara geçti.

BORCUNA EN SADIK İLE GÜMÜŞHANE

Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı (NPL) geçen yıl itibarıyla en düşük il yüzde 1,58 ile Gümüşhane oldu. Bu oranla borcuna en sadık il konumunda bulunan Gümüşhane'yi yüzde 1,88 ile Siirt, yüzde 1,97 ile Denizli ve yüzde 2,02 ile Kahramanmaraş takip etti.

Şanlıurfa ise yüzde 5,82 ile takipteki alacak rasyosu en yüksek il olarak kayıtlara geçti. Bu ili yüzde 5,48'le Kütahya, yüzde 5,4'le Diyarbakır ve yüzde 5,3'le Afyon izledi.

Etiketler: kredi
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