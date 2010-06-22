Şimdi ben ne yazayım?

2 senedir Rıza, Samet, Ulvi, Metin, Sergen, Necip diye bir tarafımı yırtıyorum, trilyonluk Quaresma transferini mi yazayım;

Yoksa ömrümü delen Ömür Üründel’i mi yazayım?

Yeni Alex Elano’yu mu yazayım;

Yoksa Türkan Şoray Keita’yı mı yazayım?

Tok Fransa’yı, İtalya’yı mı, İngiltere’yi mi yazayım, aç Şili’yi, Meksika’yı, Paraguay’ı mı yazayım;

Yoksa en iyi maçı Şili – Honduras olan Dünya Kupası’nı mı yazayım?

Sammer’i, Hassler’i, Zidane’i, Lineker’i, Batistuta’yı, Canigga’yı, Gullit’i özledim, onu mu yazayım;

Yoksa her taraf Muddusi Küftüoğlu kaynıyor, onu mu yazayım?

İstanbul’da 5 Lira’ya vuvuzela satılıyor, onu mu yazayım;

Yoksa utanmasa Laos bile Dünya Kupası’na gidecek, ben Fatih Terim’i mi yazayım?

Daum’un stadyumdan resimlerini indirip, 2 gün sonra “2-2 değilmiş, 2-2 değilmiş” diyen gerizekalı gibi “Daum gitmemiş, Daum gitmemiş, timsah yürüyüşü yapmayın” dedirtenimi yazayım?

Yoksa bütün bunlara rağmen “Kombine almıyor musun Emrah” diyeni mi yazayım?

Yoksa şunu mu yazayım?

Temel arabayla ters yöne girmiş, herkes selektör yapıyor, korna çalıyor ters yönde diye. Radyoyu açmış. Radyodaki spiker “Dikkat dikkat! Birisi otobanda ters yönde ilerliyor” demiş. Temel de “Ne birüsü! Hepüsü! Hepüsü!” demiş.

Şimdi ben hangisini yazayım?

Onu mu yazayım?

Bunu mu yazayım?

Yoksa hepüsünü mü yazayım?