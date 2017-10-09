Hepsipay hızla büyüyor, 1000 üye işyerine ulaştı!

Hepsiburada’nın online ödeme dünyasındaki girişimi olan ve kredi kartı veya banka kartıyla elektronik ortamda yapılan tüm tahsilat işlemleri için güvenli ve pratik elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan Hepsipay, ilk yılında 1.000’i aşkın üye iş yerine ulaştı.

BDDK izniyle 2016 Haziran ayında hizmet vermeye başlayan Hepsipay, işyerlerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya ve eTicaret iş modellerini desteklemeye yönelik geliştirdiği Sanal POS ödeme altyapısıyla online alışverişlerde Türkiye’nin en büyük 7 kart markasıyla tek çekim ve taksit ile ödeme imkanı sunuyor. Tek sözleşme ile tek bir komisyon üzerinden çalışma ve tek elden tüm tahsilatları kontrol imkanı bulan eTicaret işletmeleri, tüm bu süreci bankalarla ayrı ayrı yönetme zahmetinden kurtuluyor ve tahsilatlarını uygun komisyon oranı ile hızla yapabilme imkanına kavuşuyor.

Hepsipay sunduğu teknolojik altyapı ve çözümler sayesinde işletmeleri, elektronik ortamda yapılan sahtecilik ve diğer güvenlik sorunlarına karşı üst düzey koruma hizmeti sunuyor. Öte yandan sektörde önemli bir farka imza atarak, işletmelere ertesi iş gününde ödemelerini alma avantajı yaratıyor.

İşletmeler Hepsipay’in gelişmiş yönetim platformu ile nakit akışlarını takip ederek iş süreçlerinin ilerleyişini gözlemleyebiliyor ve müşterilerini daha yakından tanıyabiliyor. “Kart Saklama” ve ‘Tek Tıkla Ödeme’ hizmeti her alışveriş için kart bilgisi girme derdine son verirken, hem alışveriş sıklığını hem de müşteri memnuniyetini arttırıyor.

Hepsipay’in bir yıllık cirosunun yüzde 42’si ev tekstil ve mobilya sektöründen elde edildi. Ciro olarak en yüksek hacimdeki bu sektörleri; oyun, tatil acenteleri, sağlık&kozmetik ve elektronik eşya sektörleri izledi.