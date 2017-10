Hepsiburada'dan operasyon merkezlerine 100 milyon TL'lik yatırım

Timirci, Hepsiburada'nın Gebze'deki Operasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, yaptıkları yatırımlar sayesinde ürünlerin depodan çıkış ve müşterilere ulaşma hızını önemli oranda artırdıklarını söyledi.



Platformlarının temel hedefinin, müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatmak olduğunu belirten Timirci, şunları kaydetti:



"Bunun için doğru ürün, doğru zamanda, hasarsız ve müşteri taahhüt ettiği zamanda teslim edilmelidir. Hepsiburada olarak, dijital müşteri deneyimini olabildiğince üst düzeye çıkarmak için oldukça yoğun çalışıyoruz. 2016 yılında devreye aldığımız Hepsiburada Operasyon Merkezi, müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için önemli bir gücümüz."



"Sipariş edilen bir ürün merkezden bir saat içerisinde çıkıyor"



Taner Timirci, hızın kendileri için her zaman öncelikli bir nokta olduğunu vurgulayarak, "Hepsiburada Operasyon Merkezi sayesinde sipariş edilen bir ürün merkezden bir saat içerisinde çıkıyor. İstanbul'da Hepsiexpress ile sipariş veren bir müşteriye ürününü adresine 3 saatte teslim ediyoruz. Örneğin, sabah 09.00'a kadar siparişini veren bir müşterimizin ürünü 12.00'de adresinde olabiliyor." diye konuştu.



Müşterilerine ilkleri sunma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Timirci, Hepsiburada'nın müşteri deneyimini olabildiğinde kusursuz hale getirmek için teknolojiye aralıksız yatırım yaptıklarını, konveyör ve sorter sistemleri yatırımını gerçekleştirdiklerini, bu yıl içinde de otomatik paketleme hattını devreye alarak ürüne özel otomatik paketleme yapmaya başlayacaklarını bildirdi.



"Şu an itibarıyla 210 bin çeşit ürünümüz var"



Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Timirci, şu an itibarıyla 210 bin çeşit ürünleri bulunduğunu, sevkiyat kapasitesi bakımından tesislerinin 7 gün 24 saat çalıştığını ve 10 milyon adetlik bir ürün çıkışını aylık olarak sağlayabilecek durumda olduklarını anlattı.



Timirci, "İstanbul hacmimizin yaklaşık yüzde 85'ini şu anda Hepsiexpress ile dağıtıyoruz. Hepsiexpress şu anda 3 farklı şekilde teslimat yapıyor. Bunlar bugün, yarın ve standart teslimat olarak yapılıyor." diye konuştu.



Operasyon merkezleri için 100 milyon liralık bir yatırım yapıldığını ve bunun sona eren bir yatırım olmadığını bildiren Timirci, "Her yıl bunun üzerine, teknoloji geliştikçe daha deneyimi iyileştirecek şekilde, otomasyon çözümlerine olabildiğinde para yatırmaya ve tecrübeyi geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Tesislerinde 650 çalışanları olduğunu belirten Timirici, hedeflerinin yıl sonuna kadar 750 kişiye ulaşmak olduğunu söyledi.