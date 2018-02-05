Hepsiburada'dan Antalya'da dijital dönüşüm seferberliği

Hepsiburada’nın, Anadolu şehirlerindeki işletmelerin e-ticarete geçişlerini desteklemek üzere hayata geçirdiği e-ticaret toplantılarının yeni durağı Antalya oldu. 5 Şubat 2018 Pazartesi günü Antalya Ramada Plaza Otel’de düzenlenen ‘Antalya E-Ticaret Zirvesi’nde Hepsiburada yöneticilerinin yanı sıra Google, İdeasoft, eFinans, Ayen Software gibi teknoloji ve finans sektörlerinin önde gelen şirketlerinin yöneticileri, e-ticaret potansiyelini arttırma çözümlerini anlattı. ETİD, ANSİAD, ANTİAD, ANTGİAD sivil toplum kuruluşlarından da temsilcilerin yer aldığı toplantıda sektör profesyonelleri bilgi ve deneyimlerini yerel marka sahipleriyle paylaştı.

Antalya ve çevre illerinden 700’ün üzerinde işletme sahibinin katıldığı, yarım gün süren etkinlikte dijital dönüşüm, online ödeme, lojistik ve girişimci kadınların dünyası konu başlıklarında oturumlar gerçekleşti. Eğitim seanslarının da yer aldığı etkinlikte Antalya’da e-ticaret yapan işletmelerin başarı hikayeleri de işletme sahipleri tarafından paylaşıldı. KOBİ’ler ve işletme sahipleri online satışa başladıktan sonra cirolarında önemli bir artış gözlemlediklerini belirtirken, yaşadıkları dijital dönüşüm süreciyle birlikte çevre illere de hizmet vermeye başlamanın işlerini geliştirmekte büyük fayda sağladıklarını belirtti.





Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi: “Türkiye’de erişilmemiş ciddi bir potansiyel var”



Etkinlik kapsamında konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi ülkemizde e-ticaretin gelişimini sürdürdüğüne dikkati çekerken e-ticaretin toplam perakende içindeki payının %3,5’larda olduğunu aktarırken dünyada ise bu oranın %8,5 olduğunu belirterek Türkiye’de erişilmemiş ciddi bir potansiyelin mevcut olduğunu belirtti. Ekmekçi sözlerini şöyle sürdürdü: “80 milyonluk nüfusumuzun yarısından fazlası 30 yaşın altında, kredi kartı oranımız Avrupa ortalamasının üzerinde ve ülkemizin bir ucundan diğer ucuna 24 saatte paket ulaştırabiliyoruz. Yani daha yolun başındayız diyebiliriz. Her sektörde olduğu gibi e-ticarette de sürdürülebilir bir başarı için farklı müşteri gruplarının ihtiyaç ve beklentileri ile uyumlu, geniş ürün grupları ve marka seçeneklerinin sunulabilmesi gerekiyor. Türkiye’nin potansiyeline güveniyor ve ülkemizin geleceğini çok parlak görüyoruz.”

Hepsiburada Pazaryeri Eğitimi Verildi



Antalya ve çevre illerde faaliyet gösteren işletmelerin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin ikinci bölümünde ise Hepsiburada iş ortakları ve iş ortağı olmaya karar veren katılımcılara pazaryeri eğitimi verildi. E-ticarete geçiş için yapılması gerekenlerin adım adım anlatıldığı eğitimde; online ödeme sistemleri, dijital pazarlama yöntemleri, çoklu kanal yönetimi, teslimat konularında detaylar aktarıldı.