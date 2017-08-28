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    Hepsi yakalandı! Dev operasyonda 73 gözaltı

    Süheyla GÖZDERELİLER/DHA
    28 Ağustos 2017 - 18:25Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 18:49

    YALOVA’da, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 3 eğlence merkezine düzenlenen operasyonda,fuhuş yaptıkları ileri sürülen 26'sı yabancı uyruklu 31 kadın, iş yerlerinde müşteri olarak bulunan 28 erkek ile fuhuşa teşvik etmek ve fuhuş için yer temin etmek suçlarından 14 olmak üzere toplam 73 kişi gözaltına alındı.

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    • Yalovada fuhuş operasyonu: 73 gözaltı
    • Yalovada fuhuş operasyonu: 73 gözaltı
    • Yalovada fuhuş operasyonu: 73 gözaltı
    • Yalovada fuhuş operasyonu: 73 gözaltı

    Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptıkları istihbarat çalışması sonucuüç ayrı işyerinde erkeklere yabancı uyruklu kadınların pazarlandıkları ve bu kadınların taksilerle düzenli olarak getirilip götürüldükleri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yalovada 6 ayrı ev ve 3 ayrı işyerine operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı yapılan operasyonlafuhuş yaptıkları ileri sürülen 26sı yabancı uyruklu 31 kadın, iş yerlerinde müşteri olarak bulunan 28 erkek ilefuhuşa teşvik etmek ve fuhuş için yer temin etmek suçlarından 14 olmak üzere toplam 73 kişi gözaltına alındı.

    İşyerlerinde yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 8 fişek, 3 kuru sıkı tabanca, 172 gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirilmdi. Ayrıca fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 885 TL ile 3 bin 405 dolar’a el konuldu.73 kişi, emniyettekiişlemlerinin ardından Yalova Adliyesine çıkartıldı.

    Etiketler: Yalova , fuhuş , Operasyon
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