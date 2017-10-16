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Hepsi onun yanında yetişti: 1 tezgah 5 patron

Ceyhun KUBURLU
16.10.2017 - 10:06 | Son Güncelleme:

Nusret Gökçe, Gürkan Topçu, Süleyman Dilek, Osman Şengül ve Özgür Özkan... Bu isimlerin ortak yanı ise Günaydın Restoranları’nın kurucusu Cüneyt Asan’ın tezgahında yetişmiş olmaları.

Bugün İstanbul’un en lüks restoranlarına sahip bu isimlerin hepsi yıllar önce Günaydın Steakhouse’da çalıştı. İstanbul Etiler’deki Günaydın Steakhouse bugüne kadar buradan 5 büyük patron çıkardı.

ÇOK HIZLI BÜYÜDÜ

Doğuş Holding’in yeme-içme sektöründeki markası D.ream bünyesine geçtikten sonra hızlı bir büyüme yakalayan ve dünyada “Saltbae” ile meşhur olan Nusret Gökçe, bugün İstanbul, Ankara ve Dubai’deki şubeleri yönetiyor. Gökçe şimdilerde ise Amerika ve İngiltere’de yeni şubeler açmayı planlıyor. Gökçe, dünyaca ünlü birçok isme yaptığı yemek servisiyle gündeme geldi.

YENİ NESİL STEAKHOUSE

Süleyman Dilek... Günaydın Steakhouse’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra İstanbul Etiler’deki Scarlett Steakhouse’u kurdu. ‘Yeni nesil steakhouse’ konseptinin sahibi. Mönüsü et üzerine kurulu olsa da farklı lezzet ve tatlılar ile öne çıkıyor. Restoran ayrıca gece belli bir saatten sonra ‘Nightclub’a da dönüyor. Dilek, Scarlett için çok önemli bir yatırım gerçekleştirdi.

YURTDIŞINA AÇILACAK

Günaydın Restoranları’nın kurucusu Cüneyt Asan’ın yanında yetişen bir başka isim ise Gürkan Topçu, yani “Gürkan Şef”... Kendi adını taşıyan steakhouse’lar ile hizmet veren Gürkan Topçu, yakın zamanda yurtdışına da açılmayı planlıyor. Gürkan Topçu, uzun yıllar Günaydın’da çalıştıktan sonra kendi ismiyle restoran açmıştı.

2 ŞUBESİ BULUNUYOR

Özgür Özkan... ‘Özgür Şef’in kurucusu... O da diğerleri gibi Günaydın Restoranları’nda uzun yıllar çalıştıktan sonra kendi işinin patronu oldu. Bugün İstanbul Ataşehir ve Kalamış’ta kendi şubeleri bulunuyor. Özgür Özkan da yurtdışından birçok teklif alıyor. Önümüzdeki dönemde şube sayılarını arttırmayı planlayan Özkan, yurtdışına da açılacak.

EN SON O AYRILDI

Günaydın Steakhouse’dan en son ayrılan ve kendi işinin patronu olan isim ise Osman Şengül oldu. Şengül, 2016 yılında İstanbul Etiler’de ‘Bazilik Grill Restaurant’ı kurdu. Farklı mönüsüyle dikkat çeken Bazilik Grill önemli bir müşteri portföyüne sahip. Kısa sürede yeni şubeler açmayı da planlayan Şengül’ün markası yabancı yatırımcıların da radarında.

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