Hepsi öldürüldü

Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınması kapsamında, keşif/gözetleme vasıtalarıyla bugün, Irak'ın kuzeyi Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde hava harekatı düzenlendi.

Hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekatında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınaklar da tahrip edildi.

Harekata katılan uçaklar, emniyetle üslerine dönüş yaptı.

ERZİNCAN’DA MAĞARADA GİZLENEN PKK’LILARLA ÇATIŞMA ÇIKTI



ERZİNCAN’ın Refahiye ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin teröristlerin kış yapılanmasına yönelik düzenledikleri operasyonda bir grup teröristin saklandığı mağara tespit edildi. Teslim olun çağrısı üzerine çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirilirken, operasyon devam ediyor.



Refahiye İlçesi Orçul Bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesine yönelik, Jandarma Özel Harekat ve komando timlerinin katılımı ile operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin bölgede yaptıkları aramalarda mağara içerisine gizlenen terörist grup olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerinin ’Teslim ol’çağrısına ateşle karşılık verildi. Çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirilirken, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi. Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)