Hepsi iş adamı bir tek o işçi!

EKONOMİK büyüklüğü 5 milyar liraya yaklaşan Süper Lig’in başkanlık koltuğunda oturan isimler inşaattan sağlığa, enerjiden gıdaya birçok farklı sektörde şirketlerin başında yer alıyor.

18 takımın 17’si patronluk koltuğunda otururken, sadece Karabükspor’un Başkanı Ferudun Tankut işçi emeklisi. Hiç bir şirkette hissesi ya da yöneticiliği bulunmayan Tankut, şu an sadece Karabükspor ile ilgileniyor. Kulüpten maaş da almayan Tankut, 2014-2015 sezonunda Karabükspor 1’inci Lig’e düşünce tekrar başkan olmuştu.

DÜŞEN TAKIMI ÇIKARDI

33 yıl boyunca Demir, Çelik, Metal ve Metal Mamulleri İşçileri Sendikası’nda (Çelik-İş) çeşitli görevlerde bulunan Tankut, 2002 yılında Genel Başkanlığa seçildi. Burada 10 yıl boyunca başkanlık yapan Tankut, 2012 yılında görevden ayrıldı. 2003-2004 sezonunda Kardemir Karabükspor’un Başkanı seçilen Ferudun Tankut, 2011-2012 sezonuna kadar başkanlık koltuğunda oturdu. Daha sonra görevi Nevzat Şahin’e devreden Tankut, takımın 1’inci Lig’e düşmesinin ardından tekrar başkan oldu. “Bu işi tamamen gönüllü olarak yapıyorum ve çok mutluyum” diyen Tankut, şöyle konuştu: “Karabükspor’un daha iyi yerlere gelmesi için mücadele ediyorum. Geçtiğimiz yıl kulübün geliri 51 milyon liraydı. Bu yıl bu rakam daha da yukarı çıkacak. Futbol endüstrisi son yıllarda hızla büyüyor. Biz kulüp yöneticileri de elde edilen geliri en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Ancak Türkiye’de bu biraz zor oluyor. Bugün liglerde oynayan yabancı oyuncu sayısı ortada. Alt yapıya yatırım yapmalıyız. Bunun için Karabük Akademi’yi kurma planımız var. Bu tür yatırımlar futbolu ileriye taşır.”

4 BÜYÜKLERİN BAŞKANLARI

Süper Lig başkanlarının şirketleri daha çok enerji, inşaat ve turizm alanında faaliyet gösteriyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın şirketleri inşaat sektöründe yer alırken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek turizm, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ise sağlık sektöründe faaliyet gösteriyor. Süper Lig’in flaş takımı Başakşehir’in Başkanı Göksel Gümüşdağ ise elektronik alanında üretim yapıyor. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren tek başkan ise Bursaspor Başkanı Ali Ay. İlay Tekstil’in kurucusu Ali Ay, Uludağ Tekstil İhracatçılar Birliği Başkanvekilliği görevlerini de yürütmekte.

2 BAŞKAN GIDA SEKTÖRÜNDE

SÜPER Lig takımlarından Gençlerbirliği ve Sivasspor’un başkanlarının şirketleri ise gıda sektöründe faaliyet gösteriyor. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın şirketi SVS Gıda bünyesindeki fast-food markaları ile birçok yerde franchise veriyor. Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ise Ankara Un’un başında. Ankara Un’un Mersin’de bir, Ankara da ise 2 fabrikası bulunuyor. Şirket Ürdün’den İran’a, Endonezya’dan Libya’ya, Nijerya’dan Irak’a kadar birçok yere ihracat yapıyor.