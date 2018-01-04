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    Hepsi de aşırı milliyetçi örgütlerden

    BERLİN
    04.01.2018 - 10:21 | Son Güncelleme:

    Avusturya’da yeni hükümette neonazi düşünceye sahip aşırı milliyetçi öğrenci birliği kökenlilerin sayısı rekor kırdı. Koalisyon ortağı aşırı sağcı Özgürlükler Partisi'nden (FPÖ) bazı bakanlar ve 20 milletvekili aşırı milliyetçi öğrenci birliği kökenli. Bu öğrenci birlikleri Almanya'da tanınmış neonazilerin yetiştiği öğrenci birlikleriyle bağlantılı.

    AVUSTURYA’da nazi rejimi direnişçileri arşivi DÖW'ün verdiği bilgiye göre FPÖ'nün 51 milletvekilinden 20'si aşırı milliyetçi öğrenci birliklerinden geliyor. Bunlar arasında başı FPÖ lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache çekiyor. Strache, Vandalia Wien adlı öğrenci birliği kökenli. 15 yaşında bu birliğe giren Strache, bu teşkilat üzerinden Almanya'da yasaklanan aşırı sağcı VAPO örgütü lideri Gottfried Küssel'le bağlantı kurdu. Almanya’da aşırı sağcıların gösterilerine katılırken, yasak kuru sıkı silahla yakalanan ve para cezasına çarptırılan Başbakan Yardımcısı Strache'nin gençliğinde askeri elbiseler ve silahla eğitim görürken fotoğrafları yayınlandı.

    Hepsi de aşırı milliyetçi örgütlerdenBaşbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache

    LİSTEDE KİMLER VAR?
    FPÖ'nün geçen yıl cumhurbaşkanı adayı gösterdiği, şimdiki Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer, Marko Germania Pinkafeld öğrenci birliği kökenli. FPÖ'nün Meclis Grup Başkanı Johann Gudenus, Aldania Wien öğrenci birliğinden geliyor.
    DÖW'ün hazırladığı, aşırı milliyetçi öğrenci birlikleri üyesi FPÖ'lü milletvekilleri şunlar:
    Maximilian Krauss, (Aldania Wien), Norbert Nemeth (Olympia Wien), Walter Rosenkranz, (Libertas Wien), Philipp Schrangl (Yukarı Avusturya Germanen Wien), Harald Stefan, (Olympia Wien), Wendelin Mölzer (Vandalia Graz), Wolfgang Zanger (Vandalia Graz), Hermann Brückl (Markomannia Eisenstadt), Roman Haider (Donauhort Aschbach), Christian Höbart (Tauriska Baden), Werner Neubauer, Gothia Meran, Anne Liese Kitzmüller (İduna Linz) kız öğrenci birliğinden.

    Hepsi de aşırı milliyetçi örgütlerdenUlaştırma Bakanı Norbert Hofer 

    HİTLER BENZETMESİ
    Gazeteci Hans Henning Scharsach, FPÖ'yü aşırı milliyetçi öğrenci birliği kökenlilerin ele geçirdiğini anlatan bir kitap yayınladı. Scharsach, Hitler'in 1933'te iktidarı ele geçirmesine gönderme olarak ‘Stille Machtergreifung’ (Sessizce İktidarı Ele Geçirme) adlı kitabında Strache, Hofer gibi FPÖ'nün önde gelen isimlerinin Alman milliyetçisi öğrenci birliklerinden geldiğine işaret ediyor. FPÖ Başkan yardımcısının 4’ü ve 33 kişiden oluşan yönetim kurulunun 20 üyesi aşırı sağcı, demokrasi ve anayasa düşmanı akademisyenlerden oluşuyor.

     Hepsi de aşırı milliyetçi örgütlerden
    FPÖ Meclis Grup Başkanı Johann Gudenus

    Hepsi de aşırı milliyetçi örgütlerdenFPÖ milletvekili Anne Liese Kitzmüller

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