Hepsi birer şaheser: En iyi 100 mimari eser jürisinin seçimleri...

(İsimler soyadına göre alfabetik sırayla yazılmıştır.)

Yaşar Adanalı

1. Haydarpaşa Garı

2. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Tarihi Peyzaj Alanı

3. TBMM Cami

4. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı

5. Düzce Umut Evleri

6. Kariye Manastır Kilisesi

7. Hasankeyf Tarihi Kenti

8. Sümela Manastırı

9. SSK Zeyrek Tesisleri

10. Akdamar Kilisesi

11. Atatürk Kitaplığı

12. Heybeliada Ruhban Okulu

13. Valens Kemeri

14. Yason Kilisesi

15. Tarihi Yedikule Bostanları

16. Galata Rum Okulu

17. Tarihi Göynük Evleri

18. Gümüşler Manastırı

19. Ani Tarihi Kenti

20. Divriği Ulu Cami

Zeynep Ahunbay – Sırasız

Nemrut Dağı

Pamukkale Oktagon (Aziz Philip Martiriyonu)

Bergama Akropolü: Trayan Tapınağı

Aspendos Tiyatro

Van, Ahtamar Kilisesi

İstanbul, Ayasofya

İstanbul, Aya İrini

Trabzon Ayasofya

Diyarbakır Ulu Cami

Beyşehir Eşrefoğlu Cami

Konya Karatay Medresesi

Erzurum Çifte Minareli Medrese

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifa

Bursa Yeşil Cami ve Türbesi

Bursa Koza Han

Ankara Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han (Müze)

İstanbul Rüstem Paşa Camii

İstanbul Sokollu Camii (Kadırga)

Edirne Selimiye Camii

İstanbul Mağlova Kemeri

Zafer Akay

1. Türk Tarih Kurumu / Ankara

2. ODTÜ Mimarlık Fakültesi

3. Ayasofya

4. Amcazade Yalısı / Anadoluhisarı

5. Atatürk Kültür Merkezi / İstanbul

6. Cumhurbaşkanlığı Köşkü / Ankara

7. İstanbul Reklam / Cağaloğlu

8. Botter Apartmanı / Beyoğlu

9. Anadolu Kulübü / Ankara

10. Sultan Selim Camii / İstanbul

11. Marmara Üniversitesi / Haydarpaşa

12. Sokollu Camii / Kadırga

13. Kadıköy Halkevi

14. Mısır Apartmanı / Beyoğlu

15. Florya Köşkü

16. Rıza Derviş Villası / Büyükada

17. Tophane-i Amire

18. Mısır Konsolosluğu / Bebek

19. Mecidiyeköy Likör Fabrikası

20. Atik Valide Camii / Üsküdar

Günkut Akın

1. Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi

2. Ayasofya, İstanbul

3. Selimiye Camisi, Edirne

4. Göbeklitepe Kutsal Yapıları, Şanlıurfa

5. Didima Apollon Tapınağı, Aydın

6. Hekatomnos Mezar Anıtı, Milas

7. Yazılıkaya Kutsal Mekanı, Boğazköy, Çorum

8. Yeşil Cami, Bursa

9. Sadullah Paşa Yalısı, Çengelköy

10. Demir Tatil Köyü, Bodrum

11. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara

12. Sagra Evi, Ordu

13. Atatürk Kültür Merkezi, Taksim, İstanbul

14. Sosyal Sigortalar Yapı Grubu, Zeyrek, İstanbul

15. Manifaturacılar Çarşısı, Unkapanı, İstanbul

16. Evidea Konut Yerleşkesi, Çekmeköy, İstanbul

17. Aktur Tatil Köyü, Bodrum

18. Hukukçular Sitesi, Mecidiyeköy, İstanbul

19. Vedat Tek Evi, Valikonağı, İstanbul

20. Bruno Taut Evi, Ortaköy, İstanbul

Nüzhet Albayrak

1. Ayasofya

2. Selimiye Camii

3. Sepetçiler kasrı - Eminönü

4. Tophane binası - Tophane

5. Mihrimah Sultan Camii -_Fatih

6. Rüstem Paşa Camii / Üsküdar

7. Atatürk Kültür Merkezi_ taksim

8. Reasürans Binası -Teşvikiye

9. Ani şehri

10. Sümela Manastırı

11. Bruno Taut Evi - Ortaköy

12. Tercüman Binası - Topkapı

13. Oba Apartmanı - Harbiye-Nişantaşı

14. İkitelli Sabah Gazetesi - Basın Express yolu

15. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) - Zeyrek

16. Sancaklar Camii

17. İzmir Fuarı İş Bankası Pavyonu

18. Pantokrator Manastırı - Zeyrek

19. Assos Artemis Tapınağı

20. Kapadokya yerleşimleri

T. Elvan Altan

1. Ayasofya Müzesi

2. Selimiye Camisi

3. Göbeklitepe Tapınağı

4. Aspendos Tiyatrosu

5. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

6. Diyarbakır Surları

7. ODTÜ Kampüsü

8. Anıtkabir

9. Akdamar Kilisesi

10. TBMM Cami Kompleksi

11. Santral İstanbul (Silahtarağa Elektrik Santrali)

12. Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul

13. Ataköy Konut Yerleşkesi

14. İş Bankası Genel Müdürlüğü (BDDK-şu anda boş)

15. Ihlara Vadisi, Kapadokya

16. Cumalıkızık Köyü

17. Sümela Manastırı

18. Galata Kulesi

19. Yerebatan Sarnıcı

20. Sosyal Sigortalar Kurumu Tesisleri, Zeyrek

Burçin Altınsay

1. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, ODTÜ Kampüsü , Ankara

2. Florya Atatürk Köşkü, İstanbul

3. Süleymaniye Külliyesi, Salis ve Rabi Medreseleri, İstanbul

4. Harem Limanı, TMO Siloları, İstanbul

5. Üsküdar Şemsi Paşa Külliyesi, İstanbul

6. Büyükada Vapur İskelesi, Boğaz İskeleleri İstanbul

7. Urfa Balıklıgöl Yapıları ve Çevresi, Şanlıurfa

8. Yeşil Cami, Bursa

9. Ani Kenti (harabeleri), Tigran Honents Aziz Krikor Kilisesi, Kars

10. Deyrulzafaran Manastırı, Mardin

11. Terkos ve Cendere Su Pompaları, Su Müzesi, İstanbul

12. Sagra Evi(M Konuralp), Ordu

13. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, İstanbul

14. İş Bankası Genel Müdürlük Binası, Kavaklıdere, Ankara

15. TCDD Ankara Garı, Ankara

16. Diyarbakır Ulucami, Diyarbakır

17. Ercüment Kalmık Vakfı Restorasyonu, Gümüşsuyu, İstanbul

18. Kazıklı Kervansarayı Ek İç Yapısı (G. Köksal, B. Altınışık), Gölcük, Kocaeli

19. Çürüksulu Yalısı, Salacak, İstanbul

20. Rexx Sineması, Kadıköy, İstanbul

Suat Apak

1. Ayasofya Müzesi. İstanbul

2. Selimiye Camii, Mimar Sinan Edirne

3. Anıtkabir Ankara / Emin Onat, Orhan Arda

4. Ankara Palas / Mimar Ahmet Kemalettin , Vedat Tek

5. ATV Stüdyoları ve Sabah Gazetesi Merkez Binası / Mehmet Konuralp

6. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Beyazıt / Şandor Hadi, Hüseyin Başçetinçelik

7. Demir tatil köyü / Turgut Cansever

8. Çanakkale Tatil Evi / Sedat gürel

9. Bursa Yeşil Camii / Hacı İvaz Paşa

10. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Laleli / Sedad Hakkı Eldem, Emin Onat

11. İstanbul Deniz Müzesi Beşiktaş / Mehmet Kütükçüoğlu, Hande Köksal, Ertuğ Uçar

12. Ortaköy Camii İstanbul / Nigoğos Balyan

13. Mikroloft-2: Bulut Apartmanı Gümüşsuyu İstanbul / Can Çinici

14. Aspendos Amfi Tiyatrosu, Serik, Antalya / Aspendoslu Theodorus'un oğlu Zenon

15. Efes Celcus Kütüphanesi, Selçuk, İzmir

16. Kuş Konmaz (Şemsi Paşa) Camii, Üsküdar, İstanbul Mimar Sinan

Ahmet Zeki Apalı

1. Göbeklitepe, Ş.Urfa

2. Efes Tiyatrosu, Selçuk, İzmir

3. Efes Celsus Kütüphanesi, Selçuk, İzmir

4. Aspendos Tiyatrosu, Antalya

5. Nemrut Dağı, Antiochus Anıt Mezarı, Adıyaman

6. İshakpaşa Sarayı, Ağrı

7. Akdamar Kilisesi, Van

8. Su Kemerleri, Aspendos, Antalya

9. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Sivas

10. Ayasofya Müzesi, İstanbul

11. Süleymaniye Camii, İstanbul

12. Dolmabahçe Sarayı, İstanbul

13. Topkapı Sarayı, İstanbul

14. Selimiye Camii, Edirne

15. Ulu Camii, Bursa

16. Göreme Kaya Kiliseleri, Nevşehir

17. Sümela Manastırı, Trabzon

18. Kral Mezarları, Amasya

19. Beylerbeyi Sarayı, İstanbul

20. Anıtkabir, Ankara

Emre Arolat

1. Ahlat Selçuklu Mezarları

2. İshakpaşa Sarayı (yenileme öncesi)

3. Gelibolu Azepler Namazgahı (yenileme öncesi)

4. Ayasofya

5. Karatepe Kazı Alanı Saçakları - T. Cansever

6. SSK Zeyrek Tesisleri – S. H. Eldem

7. Erzurum Çifte Minareli Medrese

8. Kayseri Gevher Nesibe Şifaiyyesi

9. Florya Köşkü – S. Arkan

10. Anadolu Kulübü – A. Hancı, T. Cansever

11. Türk Tarih Kurumu – T. Cansever

12. Ragıp Devres Evi – E. Egli

13. Şemsettin Sirer Yalısı – S. H. Eldem

14. Ahmet Ertegün Evi – T. Cansever

15. Hukukçular Sitesi – H. Baysal, M. Birsel

16. Tercüman Binası – G. Çilingiroğlu

17. Türk Dil Kurumu – C. Bektaş

18. ODTÜ Mimarlık Fakültesi A. ve B. Çinici

19. Cinnah Apartmanı – N. Ersin

20. Atatürk Kültür Merkezi – H. Tabanlıoğlu

Deniz Aslan

1. İshak Paşa Sarayı / Ağrı

2. Selimiye Cami / Mimar Sinan / Edirne

3. Mimar Sinan Köprüsü / İstanbul-Büyükçekmece

4. Harran Tüteklilik Evleri / Anonim / Şanlıurfa

5. Şeyh Zafir Türbesi ve Kitaplığı / Raimando D’aranco / İstanbul-Beşiktaş

6. Anıtkabir / Emin Önat-Sedad Eldem / Ankara-Çankaya

7. Florya Atatürk Deniz Köşkü / Seyfi Arkan / İstanbul-Florya

8. Türk Tarih Kurumu / Turgut Cansever / Ankara-Sıhhiye

9. Karatepe Kazı Alanı Saçakları / Turgut Cansever / Adana

10. İTÜ Yüksek Gerilim Laboratuvarı / Nezih Eldem / İstanbul-Gümüşsuyu

11. Beşiktaş Çarşısı / Sedat Gürel / İstanbul-Beşiktaş

12. Ercüment Kalmık Vakfı Müzesi / Ayşe Orbay / İstanbul-Gümüşsuyu

13. TBMM Camisi / Çinici Mimarlık-Behruz Altuğ Çinici / Ankara

14. İMÇ Çarşısı / Doğan Tekeli / İstanbul-Unkapanı

15. Ender Özışık Mimarlık Ofisi / Ender Özışık / Bodrum

16. Emre Senan Evi / Nevzat Sayın / İzmir-Dikili

17. Amanrüya Otel / Emine Öğün&Mehmet Öğün / Bodrum-Muğla

18. Arinna Sustainable Luxury Lodge / Atilla Yücel / Nevşehir

19. Sancaklar Cami / Emre Arolat / Büyükçekmece-İstanbul

20. Borusan Showroom Park Orman / Gökhan Avcıoğlu / İstanbul

Işık Aydemir

1. Ayasofya

2. Edirne Selimiye Camii / Mimar Sinan

3. Efes Kütüphanesi

4. Afrodisyas Antik Kenti

5. Rüstempaşa Camii / Mimar Sinan

6. Şehzade Camii / Mimar Sinan

7. Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu

8. Boğaziçi Köprülüler Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı

9. İstanbul Sosyal Sigortalar Binası / Zeyrek / Prof. Sedat Hakkı Eldem

10. İstanbul Yeniköy Sirer Yalısı / Sedat Hakkı Eldem

11. İstanbul Bebek Ragıp Devres Villası / Prof. Egli

12. Ankara Sergi Evi / Şevki Balmumcu

13. Ankara Dil Tarih Fakültesi Bruno Taut

14. Ankara Türk Tarih Kurumu / Turgut Cansever

15. İstanbul Hilton Oteli / SOM, Sedat Hakkı Eldem

16. Ankara Sheraton Oteli / Von Gerkan

17. İstanbul Beyoğlu Casa Botter Binası / Raimondo D’Aranco

18. İstanbul Beylerbeyi Sarayı / Sarkis Balyan

19. Trabzon Sümela Manastırı

20. Divriği Darülşifası

Olcay Aydemir

1. Edirne Selimiye Camii

2. Divriği Ulu Camii

3. Ayasofya Camii

4. Topkapı Sarayı

5. Nuruosmaniye Külliyesi

6. Süleymaniye Külliyesi

7. Kapalıçarşı

8. Efes Antik Kenti

9. Beyoğlu Botter Apartmanı

10. Anemas Zindanları

11. Yerebatan Sarnıcı

12. Göbeklitepe Arkeolojik alanı

13. İstanbul Surları

14. Hipodrom

15. Kastamonu Mahmut Bey Camii

16. İshakpaşa Sarayı

17. Denizli Boğaziçi Camii (Ahşap)

18. Sirkeci Garı

19. Sirkeci Büyük Postane Binası

20. Fatih Haseki Sultan Külliyesi

İmre Azem

1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi binası (İstanbul)

2. Ayasofya (İstanbul)

3. Fener Rum Lisesi (İstanbul)

4. Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul)

5. Sümela Manastırı (Trabzon)

6. Aspendos (Antalya)

7. Haydarpaşa Garı (İstanbul)

8. Selimiye Cami (Edirne)

9. Beylerbeyi Sarayı (İstanbul)

10. İstanbul Lisesi (İstanbul)

11. Sveti Stefan Kilisesi (İstanbul)

12. Mağlova Su Kemeri (İstanbul)

13. Büyük Postane (İstanbul)

14. Malabadi Köprüsü (Diyarbakır)

15. Ankara Garı (Ankara)

16. Ahtamar Surp Haç Kilisesi (Van)

17. Nail Çakırhan Ula Evi (Muğla)

18. Efes Celsus Kitaplığı (İzmir)

19. Türk Dil Kurumu binası (Ankara)

20. Doğan Apartmanı (İstanbul)

Aydan Balamir

1. Bergama Zeus Sunağı (Berlin, Bergama Müzesi)

2. Efes Celsus Kütüphanesi

3. Ani Tarihi Kenti

4. Sümela Manastırı

5. Galata Kulesi

6. Ayasofya

7. Divriği Ulu Camii

8. Erzurum Çifte Minareli Medrese

9. Amasya Sultan II. Beyazıt Külliyesi

10. Süleymaniye Camii ve Külliyesi

11. Edirne Selimiye Camii

12. Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi

13. Sirkeci Garı (August Jasmund)

14. Hariciye Köşkü (Seyfi Arkan)

15. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (Bruno Taut)

16. Anıtkabir (Emin Onat, Doç. Orhan Arda)

17. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Sedat Hakkı Eldem)

18. Türk Tarih Kurumu (Turgut Cansever, Ertuğ Yener)

19. ODTÜ Kampüsü ve Mimarlık Fakültesi (Behruz Çinici)

20. Atatürk Kültür Merkezi (Hayati Tabanlıoğlu)

Afife Batur

1. Göbeklitepe

2. Efes Antik Kenti

3. Side Antik kenti

4. Ayasofya

5. Kariye C. (Khora Manastır Kilisesi)

6. Konya Karatay Medresesi

7. Beyşehir Eşrefoglu Camisi

8. Bursa, Yeşil Cami

9. Süleymaniye Külliyesi

10. Selimiye Camisi

11. Sultanahmed Külliyesi

12. II. Mahmud Bendi

13. Dolmabahçe Sarayı

14. Kuleli Kışlası

15. Akaretler Sıraevleri

16. T.B.M.M Kompleksi

17. Anıtkabir

18. AKM

19. Türk Tarih Kurumu Binası

20. Türk Dil Kurumu Binası

M. Oğuz Bayazıt

1. Selimiye Camii

2. Aspendos Amfi Tiyatrosu

3. Topkapı Sarayı

4. Anıtkabir

5. Kariye Müzesi

6. İTÜ Mimarlık Taşkışla

7. Kuleli Askeri Lisesi

8. Haydarpaşa Garı

9. Yerebatan Sarnıcı

10. Hürrem Sultan Hamamı/Haseki Hamamı

11. Ankara Garı

12. Zeki Paşa Yalısı

13. Dolmabahçe Sarayı

14. Tesvikiye Mısır Apartmanı

15. Splendid Palace

16. Gümüşsuyu Ekselsiyor Apartmanı

17. Ankara Palas Konukevi

18. Taş Kahve Ayvalık/Cunda

19. Ankara Ziraat Bankası Binası

20. Balat Rum Okulu

Cengiz Bektaş

1. Priene Tiyatrosu Aydın, Güllübahçe

2. Apollon Tapınağı Aydın, Didim

3. Efes Celsus Kütüphanesi İzmir, Selçuk

4. Hierapolis Hamamı Denizli, Pamukkale

5. Ayasofya İstanbul, Fatih

6. Sutan Han Aksaray, Sultanhanı Kasabası

7. Karatay Han Kayseri, Karadayı Köyü

8. Divriği Ulu Cami Sivas , Divriği

9. Birgi Çakırağa Konağı İzmir, Birgi

10.Çelikbaş Evi Burdur

11. 2. Bayezid Külliyesi Edirne

12. Süleymaniye Camii İstanbul, Fatih

13. Selimiye Camii Edirne

14. Şemsi Paşa Camii İstanbul, Üsküdar

15. Hekimoğlu Ali Paşa Camii İstanbul, Fatih

16. Nuruosmaniye Camii İstanbul, Fatih

17. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara

18. Mecidiyeköy Likör Fabrikası İstanbul, Mecidiyeköy

19. Sümerbank Genel Müdürlük Binası Ankara, Ulus

20. Şemsettin Sirer Yalısı İstanbul, Yeniköy

İhsan Bilgin

1. Edirne 2. Beyazıd Külliyesi

2. Bergama Antik Kenti

3. Süleymaniye Râbi-Sâli Çifte Medreseleri

4. Bursa Ulu Camii ve Hanlar Bölgesi

5. Kayseri Gıyasiye-Şifaiye Çifte Medreseleri

6. Maçka Vadisi planlaması

7. Amcazade Yalısı

8. Topkapı Sarayı Fatih Köşkü

9. Bodrum Demir Evleri (Cansever)

10. İstanbul-Çerkezköy-ATK lojmanları (Han Tümertekin)

11. Ordu-Sağra Villası (Konuralp)

12. Bozdoğan Kemeri

13. Üsküdar Şemsi Paşa Külliyesi

14. Sümela Manastırı

15. Ankara Saraçoğlu mahallesi (Bonatz)

16. Sultanahmet Adliye Sarayı (Eldem ve Onat)

17. Zeyrek SSK Binası (Eldem)

18. Diyarbakır surları

19. Meclis Camii

20. Unkapanı Manifaturacılar Çarşısı (Tekeli ve Sisa)

Cânâ Bilsel

1. Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Mimar Sinan

2. Rüstem Paşa Camii, Mimar Sinan

3. Şemsi Paşa Camii, Üsküdar, Mimar Sinan

4. Anıtkabir, Ankara, Emin Onat, Orhan Arda

5. Türk Tarih Kurumu, Ankara, Turgut Cansever

6. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara, Bruno Taut

7. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Binası, Ankara, Altuğ ve Behruz Çinici

8. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yerleşkesi, Ankara, Altuğ ve Behruz Çinici

9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii, Behruz ve Can Çinici

10. İsmet Paşa Kız Enstitüsü, Ankara, Ernst Egli

11. Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul, Hayati Tabanlıoğlu

12. İstanbul Atatürk Kitaplığı, Sedat Hakkı Eldem

13. SSK Binası, Zeyrek, İstanbul, Sedat Hakkı Eldem

14. DSİ Genel Müdürlük Binası, Behruz Çinici, Enver Tokay

15. Demir Tatilköyü, Bodrum, Turgut Cansever

16. Artur Tatilköyü, Datça, Ersen Gürsel

17. B2 Evi, Ayvacık, Han Tümertekin

18. İstanbul Deniz Müzesi, Beşiktaş, Mehmet Kütükçüoğlu, Hande Köksal, Ertuğ Uçar

19. Osmanlı Bankası Binası ve Restorasyonu, Alexander Vallaury ve Han Tümertekin

20. Manifaturacılar Çarşısı, İstanbul, Doğan Tekeli

Sibel Bozdoğan

1. İshak Paşa Sarayı, Doğubayazıt

2. Rüstem Paşa Camisi, İstanbul

3. Florya Köşkü, İstanbul (Seyfi Arkan, 1935)

4. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi, Ankara (Bruno Taut, 1937)

5. İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, (Sedad Eldem, Emin Onat, 1942-43)

6. Manifaturacılar Çarşısı, İstanbul (Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler, 1959)

7. Anadolu Kulübü, Büyükada (Abdurrahman Hancı, Turgut Cansever, 1951-57)

8. Tarabya Oteli, İstanbul (Kadri Erdoğan, 1957)

9. Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul (Hayati Tabanlıoğlu, 1956-69; 1977)

10. Hukukçular Sitesi, İstanbul (Haluk Baysal, Melih Birsel, 1957-61)

11. Cinnah 19, Ankara (Nejat Ersin, 1958-60)

12. ODTÜ Kampüsü, Ankara (Behruz ve Altuğ Çinici, 1961-70)

13. Yeşilköy Toplu Konutları, İstanbul (Haluk Baysal, Melih Birsel, 1970ler)

14. Milli Reasürans Kompleksi, İstanbul (Sevinç ve Sandor Hadi, 1985-92)

15. TBMM Camisi, Ankara (Behruz ve Can Çinici, 1989)

16. Argos Oteli, Kapadokya (Asli Özbay ve ekibi, 1997den beri)

17. SALT Galata Dönüşümü, İstanbul (Han Tumertekin ve farklı ekipler, 2011)

18. Bilgi SANTRAL Mimarlık Fakültesi/Kütüphanesi, İstanbul (Nevzat Sayın, 2012-14)

19. SEKA Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi, Kocaeli (KA-BA Mimarlık, 2009-16)

20. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesi, Kayseri (EAA, 2013-16)

Burak Boysan

1. AKM

2. Şemsipaşa Camii

3. Haydarpaşa Garı

4. Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi

5. Gezi Parkı

6. Ani Ören yeri

7. Ayasofya

8. Topkapı Sarayı

9. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası

10. Şehzadebaşı Camii

11. Selimiye Camii Edirne

12. Kariye Müzesi

13. Cağaloğlu İstanbul Lisesi- eski Düyun-u Umumiye binası

14. Sirkeci Büyük Postane binası

15. Kıbrıslı Yalısı

16. Deyrulzafaran Manastırı - Mardin

17. Natuk Birkan apartmanları – Bebek – mimarı Haluk Baysal ve Melih Birsel

18. Çayırova Arçelik Fabrikası –mimarı: Aydın Boysan

19. Taşkışla

20. Ataşehir Ülker Arena

Cafer Bozkurt

1. Göbeklitepe, Şanlıurfa / M.Ö. 10.000

2. Aspendos Tiyatrosu, Antalya / M.Ö. 1000

3. Ayasofya, İstanbul / M.S. 536 Trallesli Anthemius, Milletli İsidoros

4. Divriği Ulu Camii, Şanlıurfa / M.S. 1228 Ahlatlı Hürrem

5. Rumelihisarı, İstanbul / M.S. 1452

6. Süleymaniye Camii, İstanbul / M.S. 1558 Mimar Sinan

7. Selimiye Camii, Edirne / M.S. 1575 Mimar Sinan

8. Florya Deniz Köşkü, İstanbul / 1935, Seyfi Arıkan

9. Taşlık Şark Kahvesi, İstanbul / 1948-1988, Sedat Hakkı Eldem

10. Anıtkabir, Ankara / 1953, Emin Onat, Orhan Arda

11. Zeyrek SSK Binası, İstanbul / 1964, Sedat Hakkı Eldem

12. Türk Dil Tarih Kurumu, Ankara / 1974, Cengiz Bektaş

13. İş Bankası Kulesi, Ankara / 1977, Ayhan Böke, Yılmaz Sargın

14. TBMM Camii, Ankara / 1989, Behruz Çinici, Can Çinici

15. Halk Bankası Kulesi, Ankara / 1998, Doğan Tekeli, Sami Sisa

16. YKB Akademi, İstanbul / 2009, Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar

17. Sebze Meyve Hali, Bursa / 2009, Tuncer Çakmaklı

18. Merinos AKM, Bursa / 2010, Cafer Bozkurt, Hasan Şener, İlhami Kurt

19. Sancaklar Camii, İstanbul / 2013, Emre Arolat

20. Beşiktaş Vodafone Park, İstanbul / 2016, Bünyamin Derman

Ragıp Buluç

1. Selimiye Camii

2. Üsküdar Şemsi Paşa

3. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı

4. Divriği Ulu Camii

5. Cacabey Camii / Kırşehir

6. Harran Kubbeli Evler

7. Birgi Evleri

8. Tüm Safranbolu evleri

9. Mağlova Kemeri

10 Ayasofya

11. İller bankası / Ankara

12. Hariciye Köşkü

13. Eski Başbakanlık Binası

14. Ankara Garı

15. Ankara Sergi Evi (Opera Binası)

16. Milli Reasürans

17. Ata Kule

18. Türk Tarih Kurumu

19. Eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü

20. İstanbul Hilton

Müge Cengizkan

1. Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1967 (Turgut Cansever ve Ertur Yener)

2. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1963 (Behruz ve Altuğ Çinici)

3. ODTÜ Kampüsü, Ankara, 1961-80 (Behruz ve Altuğ Çinici)

4. Sergievi (bugün Ankara Opera Sahnesi), Opera-Ankara, 1934 (Şevki Balmumcu)

5. İsmet Paşa Kız Enstitüsü, Ankara, 1930 (Ernst A. Egli)

6. Ankara Garı, Ankara 1937 (Şekip Akalın)

7. Cumhurbaşkanlığı Camlı Köşk (Makbule Atadan Köşkü), Çankaya-Ankara, 1936 (Seyfi Arkan)

8. DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara, 1959 (Behruz Çinici, Teoman Doruk ve Enver Tokay)

9. Hukukçular Sitesi, Mecidiyeköy-İstanbul, 1961 (Haluk Baysal ve Melih Birsel)

10. TBMM Camisi, Meydan ve İbadet Kitaplık Kompleksi, 1987 (Behruz ve Can Çinici)

11. İş Bankası Genel Müdürlük Binası (bugün BDDK), Ankara, 1976 (Ayhan Böke ve Yılmaz Sargın)

12. Tandoğan Milli Savunma Bakanlığı Öğrenci Yurdu, Ankara, 1967 (Şevki Vanlı ve Ersen Gömleksizoğlu)

13. Musiki Muallim Mektebi (Bugün Mamak Kültür Merkezi), Ankara, 1928 (Ernst Egli)

14. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), İstanbul, 1959 (Doğan Tekeli, Sami Sisa ve Metin Hepgüler)

15. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1937 (Bruno Taut)

16. Halk Bankası Genel Müdürlüğü, Ankara, 2000 (Doğan Tekeli ve Sami Sisa)

17. Sümerbank Genel Müdürlüğü, Ankara, 1937 (Martin Elsaesser)

18. Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Ankara, 1932 (Clemens Holzmeister)

19. Saraçoğlu Mahallesi, Ankara, 1946 (Paul Bonatz)

20. Milli Kütüphane, Ankara, 1982 (Orhan Akyürek, İnal Uşşaklı, Ünal Demiraslan ve Demir Gökmen)

Levent Çalıkoğlu

1.Aya Sofya

2.Süleymaniye Cami

3.Galata Kulesi

4.Haydarpaşa Tren İstasyonu

5.Yerebatan Sarnıcı

6.Üsküdar Mihrimah Cami

7. Kariye Kilisesi

8. Şehzade Cami

9. Aspendos Antik Tiyatrosu

10. Beyşehir Eşrefoğlu Cami

11. Sümela Manastırı

12. Florya Atatürk Deniz Köşkü

13. Vedat Tek Evi

14. Büyük Postane Sirkeci

15. Divriği Ulu Camii

16. Ortaköy Bruno Taut Villası

Hasan Çalışlar

1. Ayasofya

2. Artemis Tapınağı

3. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı

4. Aspendos

5. Kapalıçarşı

6. Sokullu Mehmet Paşa Camii

7. Rıza Derviş Evi Büyükada

8. Divriği Camii

9. Topkapı Sarayı

10. Florya Deniz Köşkü

11. Balat Rum Okulu

12. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

13. Sümela Manastırı

14. Sadullah Paşa Yalısı

15. Düyun-u Umumiye (İstanbul Erkek Lisesi)

16. Bursa Ulu Camii

17. Kamhi Apt.

18. Çürüksulu Yalısı

19. Büyükada Yetimler Yurdu

20. ODTÜ Mimarlık Fakültesi

Feride Çiçekoğlu

1. Ankara ODTÜ Mimarlık Fakültesi / Behruz Çinici

2. Ankara Opera Binası / Şevki Balmumcu-Paul Bonatz

3. Antalya Serapsu Oteli / Zafer Aldemir

4. Kalkan Patara Evleri / Turan Kaşo

5. Çeşme 7800 / Emre Arolat

6. İstanbul Deniz Müzesi / Teğet Mimarlık

7. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı / Doğan Tekeli-Sami Sisa

8. Ayvacık B2 Evi / Han Tümertekin

9. Kadıköy Süreyya Operası / Kegham Kavafyan

10. Tünel Botter Apartmanı / Raimondo d'Aronco

11. Taksim Atatürk Kültür Merkezi / Hayati Tabanlıoğlu

12. Tepebaşı Palazzo Corpi (Soho House) / Giacomo Leoni

13. Teşvikiye Milli Reasürans Çarşısı / Sevinç ve Hadi Şandor

14. Büyükada Rum Yetimhanesi / Alexander Vallaury

15. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii / Mimar Sinan

16. Karaköy Palas / Guilio Mongeri

17. Van Kalesi

18. Termessos Antik Kenti

19. Sümela Manastırı

20. Galata Adahan Binası

Pelin Derviş

1. Ayasofya (İstanbul)

2. Topkapı Sarayı (İstanbul)

3. Karatepe Açıkhava Müzesi (Kadirli, Ankara)

4. ODTÜ Mimarlık Fakültesi (Ankara)

5. Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul)

6. TBMM Camii (Ankara)

7. Sosyal Sigortalar Kurumu Tesisleri (Zeyrek, İstanbul)

8. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İstanbul)

9. Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)

10. Kapalıçarşı (İstanbul)

11. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (İstanbul)

12. Maison Botter (İstanbul)

13. Atatürk Kitaplığı (İstanbul)

14. Florya Atatürk Deniz Köşkü (İstanbul)

15. Büyük Anadolu Kulübü Binası (Büyükada, İstanbul)

16. Aspendos Tiyatrosu (Antalya)

17. Ani Harabeleri (Kars)

18. Göbeklitepe (Şanlıurfa)

19. Efes Antik Kenti (İzmir)

20. Bulgar Kilisesi (Sveti Stefan, İstanbul)

Atillâ Dorsay

1. Ayasofya

2. Topkapı Sarayı

3. Selimiye Camii

4. Sultanahmet Camii

5. Efes Kitaplığı ve tüm şehir

6. Aspendos Tiyatrosu

7. Perge (Tümü)

8. Afrodisias (Tümü)

9. Sagalassos (Tümü)

10. Göbeklitepe (Tümü)

11. Kariye Müzesi

12. Ani Harabeleri

13. İstanbul Surları

14. Dolmabahçe Sarayı

15. Rumelihisar

16. Nemrud

17. İshakpaşa Sarayı

18. Anıtkabir

19. Zeugma

20. İstanbul Radyoevi

Boğaçhan Dündaralp

1. Priene Apollon Tapınağı (Milet)

2. Dayrülzafaran Manastırı (Mardin)

3. Çavdarhisar Zeus Tapınağı (Kütahya)

4. İshak Paşa Sarayı (Doğu Beyazıt / Ağrı )

5. Saint Pierre Kilisesi (Hatay)

6. Demre Kaya Mezarları (Antalya)

7. Bursa Ulu Camii

8. Yavuz Sultan Selim Camii ( İstanbul-Fatih)

9. Sultan II. Bayezid külliyesi darüşşifası

10. Süleymaniye Camii (İstanbul)

11. ODTÜ Mimarlık Fakültesi (Ankara / Behruz Çinici)

12. Büyükada Anadolu Kulübü (Abdurrahman Hancı-Turgut Cansever)

13. Karatepe Saçakları (Kadirli-Adana / Turgut Cansever)

14. Karatepe Kazı Evi (Kadirli-Adana / Turgut Cansever)

15. Sedat Gürel Evi (Çanakkale /Sedat Gürel)

16. Taşkışla 109 No’lu Salon (Nezih Eldem)

17. İstanbul Reklam Evi (Günay Çilingiroğlu)

18. Hukukçular Sitesi (Haluk Baysal-Melih Birsel)

19. Sabah Gazetesi (Mehmet Konuralp)

20. Dikili Yahşibey Evleri ( Nevzat Sayın)

Oya Eczacıbaşı

1. Aya Sofya

2. Yerebatan Sarnıcı

3. Topkapı Sarayı

4. Süleymaniye Camii

5. Aspendos Antik Tiyatro

6. Sümela Manastırı

7. Aya İrini Kilisesi

8. Galata Kulesi

9. Selimiye Camii

10. Ani Harabeleri

11. Aphrodisias Antik tiyatro

12. Anıtkabir

13. Beylerbeyi Sarayı

14. Büyük Postane

15. Haydarpaşa Garı

16. Dolmabahçe sarayı

Ömer Erbil

1. Ayasofya –İstanbul

2. Selimiye – Edirne

3. Süleymaniye – İstanbul

4. Divriği Ulucami - Sivas

5. Celsus Kitaplığı – Efes

6. Aspendos – Antalya

7. Erzurum Çifte minare

8. İzzettin Keykavus Darüşşifası – Sivas

9. Antoninler Çeşmesi – Sagalassos - Burdur

10. Sümela Manastırı - Trabzon

11. Mamure Kalesi – Anamur

12. İshakpaşa Sarayı –Doğubayazıt

13. Kariye – İstanbul

14. Uzunköprü - Edirne

15. Aya İrini- İstanbul

16. Arap Cami-İstanbul

17. Yeşil Cami - Bursa

18. Kapalıçarşı – İstanbul

19. Çifte Medrese – Kayseri

20. Tren Garı - Ankara

Cem Erciyes

1. Divriği Ulu Camii

2. Mimar Vedat Tek Evi

3. Doğan Apartmanı

4. Haydarpaşa Garı

5. Balat Evleri

6. Hilton Oteli

7. AKM

8. Osmanlı Bankası Müzesi

9. İMÇ Blokları

10. Büyükada Yetimhanesi

11. Aspendos Antik Tiyatro

12. Celsus Kitaplığı (Efes)

13. Ayasofya Müzesi

14. İshak Paşa Sarayı

15. Laleli Tayyare Apartmanları

16. Sirkeci Büyük Postane

17. Ankara Palas

18. İstanbul Erkek Lisesi (Düyun-u Umumiye)

19. İzmir Palas Apartmanı, Nişantaşı

20. Sadullah Paşa Yalısı (ya da tüm Boğaziçi Yalıları)

Arzu Erdem

1. Yazılıkaya

2. Göbeklitepe

3. Kapadokya Kiliseleri

4. Efes Artemis Tapınağı

5. Sümela Manastırı

6. Ayasofya

7. Selimiye Camisi

8. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı

9. Nuruosmaniye Camiisi

10. Sirkeci Büyük Postane

11. Haydarpaşa Garı

12. Anıtkabir

13. Florya Deniz Köşkü

14. B2 Evi

15. Büyükada Rum Yetimhanesi

16. Demir Tatil Köyü

17. Sancaklar Camisi

18. Santralistanbul Yerleşkesi

19. ODTÜ Yerleşkesi

20. SALT Osmanlı Bankası Binası

Kerem Erginoğlu

1. Ayasofya

2. Topkapı Sarayı

3. Divriği Ulu Camii

4. Mihrimah Sultan Camii Üsküdar

5. Kılıç Ali Paşa Külliyesi

6. Piyalepaşa Camii

7. Florya Deniz Köşkü

8. Taut Evi

9. Rıza Derviş Evi Büyükada

10. Ragıp Devres Villası

11. Rumeli Hisarı

12. Kıbrıslı Yalısı

13. Priene Antik Kenti

14. Sümela Manastırı

15. Botter Apartmanı

16. Şeyh Safir Külliyesi- Beşiktaş

17. Hekimbaşı Yalısı

18. Safyurtlu II Evi

19. Birkan Apartmanı

20. Amanrüya Oteli



Alev Erkmen (Sırasız)

Efes Celsus Kütüphanesi

Sagalassos Antoninler Çeşmesi

Kapadokya Zelve vadisi ve yeraltı kentleri

Sümela Manastırı

Aya Sofya

Süleymaniye külliyesi / Mimar Sinan

Şemsi Pasa Cami / Mimar Sinan

Şeyh Zafir Türbesi ve Külliyesi / Raimondo D'Aranco

Büyükada Rum yetimhanesi / Alexandre Vallaury

Haydarpasa Tren Garı ve İskelesi / Otto Ritter

Sirkeci Büyük Postane / Mimar Vedat (Tek)

Sirkeci Tren Garı / August Jasmund

İstanbul/Karaköy Osmanlı Bankası Binası (günümüzde Salt Galata) / Alexandre Vallaury, güncel restorasyon ve yenileme: Han Tümertekin

Ankara/Ulus Ziraat Bankası Binası / Guilio Mongeri

Tek Ailesi Konutu, Nişantaşı / Mimar Vedat Tek

Florya Atatürk Köşkü / Seyfi Arkan

Ankara Vali Konağı / Enver Tokay

ODTU Mimarlık Fakültesi / Altuğ Çinici ve Behruz Çinici

TBMM Camisi / Behruz Çinici ve Can Çinici

Türk Tarih Kurumu / Turgut Cansever

Erol Evgin

1. Ayasofya Müzesi / İstanbul

2. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi

3. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

4. Efes Antik Kenti / Celsus Kitaplığı

5. Süleymaniye Camii / İstanbul

6. Anıtkabir / Ankara

7. Göbeklitepe Arkeolojik Alanı / Şanlıurfa

8. Afrodisias Antik Kenti / Aydın

9. Sümela Manastırı / Trabzon

10. Safranbolu Evleri

11. Topkapı Sarayı / İstanbul

12. Zeugma Arkeolojik Siti / Gaziantep

13. Sagalassos Antik Kenti / Burdur

14. İstanbul Surları

15. Mardin Kültürel Peysaj Alanı

16. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya

17. Nemrut Dağı Heykelleri ve Anıt Mezarı

18. Sultan II. Beyazıd Külliyesi / Edirne

19. Şemsi Paşa Yalı Camii / Üsküdar

20. Amcazade Yalısı / İstanbul

Sinan Genim

1. Göbeklitepe

2. Çatalhöyük Yerleşmesi

3. Hattuşa / Boğazköy

4. Truva Örenyeri

5. Efes Örenyeri

6. Bodrum Mausseleum

7. Aspendos Tiyatrosu

8. İstanbul Surları

9. Yerebatan Sarnıcı

10. Ayasofya

11. Sümela Manastırı

12. Divriği Ulu Camii

13. Beyşehir Eşrefoğlu Camii

14. Topkapı Sarayı

15. Kastamonu Camii

16. Süleymaniye Camii

17. Selimiye Camii

18. Anadoluhisarı Amcazade Yalısı Divanhanesi

19. Anıtkabir

20. Baksı Müzesi

Murat Germen

1. Kapalıçarşı - İstanbul

2. Topkapı Sarayı - İstanbul

3. Kız Kulesi - İstanbul

4. Galata Kulesi - İstanbul

5. Kapadokya Yeraltı Kiliseleri - Göreme, Nevşehir

6. Yerebatan Sarayı - İstanbul

7. Şemsi Paşa Camii ve Külliyesi - Üsküdar, İstanbul

8. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı - Anadoluhisarı, İstanbul

9. ODTÜ Mimarlık Fakültesi - Ankara

10. Botter Apartmanı - İstanbul

11. Akaretler Sıra Evleri - İstanbul

12. Pembe Köşk (Çankaya Köşkü) - Ankara

13. Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü - Ankara

14. Haydarpaşa Garı - İstanbul

15. Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi - İstanbul

16. Bodrum Uluslararası Havalimanı Terminali - Bodrum

17. Santralistanbul Çağdaş Sanat Müzesi - İstanbul

18. Sancaklar Camii - Büyükçekmece, İstanbul

19. Baksı Müzesi - Bayburt

20. Şahkulu Sultan Tekkesi - Merdivenköy, İstanbul

Ali Esad Göksel (Sırasız)

Ayasofya

Kılıç Ali Paşa Camii / Tophane / İstanbul

Mağlova Kemeri / İstanbul

Ulu Camii / Bursa

Ulu Camii ve Darüşifası/ Divriği

Çakırağa Konağı / Birgi / Muğla

III. Ahmed Has Odası / Yemiş Odası / Topkapı

Matbah-ı Amire / Saray Mutfakları / Topkapı

Şifahane / II. Beyazıd Külliyesi / Edirne

Yeşil Türbe / Bursa

Kara Mustafa Paşa / Sofa Köşkü / Topkapı

Köprülü Hüseyin Paşa Yalısı / Anadoluhisarı

Yıldırım Bayazıd Camii / Bursa

Sokullu Mehmed Paşa Camii / Kadırga

Alaeddin Camii / Konya

İshak Paşa Sarayı / Doğubeyazıt / Ağrı

Yamaç Evler / Ephesus / Efes / İzmir

Türk Tarih Kurumu / Ankara

Suna Kıraç Yalısı / Vaniköy / İstanbul

Korhan Gümüş

1. Ayasofya

2. Aspendos Tiyatrosu

3. Artemis Tapınağı (Manisa)

4. Kariye Müze Camii

5. Sergios Bakhos (Küçük Ayasofya)

6. Topkapı Sarayı

7. Kadırga Sokullu Mehmet Paşa Camii

8. Süleymaniye Camii

9. Selimiye Camii

10. Şeyh Zafir Türbesi ve Kütüphanesi (Mimar Raimondo d'Aronco)

11. Botter Han

12. Prost Vadisi

13. Ragıp Devres Villası (Mimar Ernst Egli)

14. Hariciye Köşkü (Seyfi Arkan)

15. TBMM (Clemens Holzmeister)

16. Rıza Derviş Köşkü (Sedad Hakkı Eldem)

17. Karatepe Açıkhava Müzesi (Turgut Cansever)

18. AKM (Hayati Tabanlıoğlu)

19. Han Tümertekin B2 Evi

20. Beyazıt Devlet Kütüphanesi (Murat Tabanlıoğlu)

Ertuğrul Günay

1. Nemrut Dağı Tümülüsü ve Komagene Anıtları

2. Selçuk Efes Celsus Kitaplığı

3. Milas Hekatomnos Lahdi

4. Trabzon Sümela Manastırı

5. İstanbul Aya Sofia Katedral-Cami Müzesi

6. Yerebatan Sarayı Sarnıcı

7. Diyarbekir Kalesi

8. Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi

9. Beyşehir Eşrefoğlu Camii

10. Aksaray Sultanhanı Kervansarayı

11. Bursa Ulu Camii

12. İstanbul Kapalıçarşı

13. Süleymaniye Camii / İstanbul

14. Selimiye Camii / Edirne

15. Büyükçekmece Köprüsü / İstanbul

16. Mağlova Su Kemeri

17. Florya Cumhurbaşkanlığı Deniz Köşkü

18. Anıtkabir / Ankara

19. Ankara Türkocağı ve Etnoğrafya Binaları

20. Ankara Cer Modern

Serhan Güngör

1. Anıtkabir - Ankara

2. Ayasofya - İstanbul

3. Süleymaniye Külliyesi - ?stanbul

4. ODTÜ Kampüsü - Ankara

5. Aspendos Antik Tiyatrosu - Antalya

6. Dolmabahçe Sarayı - İstanbul

7. Haydarpaşa Garı - İstanbul

8. Sirkeci Büyük Postane - İstanbul

9. Divriği Ulu Cami - Sivas

10. Sokullu Mehmet Paşa Kervansarayı - Payas, Hatay

11. Didim Apollon Tapınağı - Aydın

12. Bodrum Kalesi - Muğla

13. Sümela Manastırı - Trabzon

14. Rumelihisari - İstanbul

15. İshakpasa Sarayı - Doğubeyazıt, Ağrı

16. İstanbul Arkeoloji Müzesi - İstanbul

17. Cendere (Septimius Severus) Köprüsü - Adıyaman

18. Malabadi Köprüsü - Diyarbakır

19. Sagalassos Antoninler Çeşmesi – Ağlasun - Burdur

20. Kanyon Alışveriş Merkezi - İstanbul

Melkan Gürsel

1. Yerebatan Sarnıcı

2. Ayasofya

3. Atatürk Kültür Merkezi

4. Deyrulzafaran Manastırı, Mardin

5. Florya Deniz Köşkü, Seyfi Arkan

6. Taut Evi, Bruno Taut

7. Rüstem Paşa Kervansarayı-Kurşunlu Han -Mimar Sinan

8. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sedat Hakkı Eldem

9. Sirkeci ve Haydarpaşa Tren İstasyonları

10. Anıtkabir, Ankara

11. Taşkışla

12. ODTÜ Kampüsü

13. Florya Deniz Köşkü

14. Karaköy İskelesi Yolcu Salonu (Eski), Rebii Gorbon, Georges Débes

15. Topkapı Sarayı

16. Beyazıt Kütüphanesi

17. Erzurum Ulu Cami

18. Çankaya Merkez Cami

19. İshak Paşa Sarayı

20. Divriği Cami

Sevinç Hadi

1. Milli Reasürans T.A.Ş, İstanbul / Sevinç Hadi-Şandor Hadi

2. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, İstanbul / Şandor Hadi, Hüseyin Başçetinçelik

3. Boğaziçi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, İstanbul / Sevinç Hadi, Şandor

4. Türk Tarih Kurumu Binası, Ankara/ Turgut Cansever

5. Karatepe Saçakları ve Kazı Evi, Adana / Turgut Cansever

6. Ahmet Ertegün Evi, Bodrum / Turgut Cansever

7. Demir Tatil Köyü / Turgut Cansever, Emine Öğün, Mehmet Öğün, Feyza Cansever, Hasan Cansever

8. Florya Deniz Köşkü / Seyfi Arkan

9. Askeri Müze, İstanbul / Nezih Eldem

10. AmanRüya Oteli, Bodrum / Emine Öğün- Mehmet Öğün

11. Hadi ve Tütüncü Aileleri için Yazlık Ev, Tuzla / Sevinç Hadi-Şandor Hadi

12. Bağ Evi, Urla / Serhat Akbay

13. Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü / Nevzat Sayın- Emre Arolat- Han Tümertekin- DS Mimarlık

14. Tercüman Binası, İstanbul / Günay Çilingiroğlu

15. Salt Galata, İstanbul / Han Tümertekin

16. Salt Beyoğlu, İstanbul / Han Tümertekin

17. Tuzambarı, İstanbul / ECARH – Kerem Erginoğlu, Hasan Çalışlar

18. Meclis Camisi, Ankara / Behruz Çinici- Can Çinici

19. VKV Ford Otosan Gölcük Sosyal Tesisleri, Gölcük / TeCe Mimarlık

20. TÇMB Çimento Meslek Lisesi, İstanbul / DB Mimarlık-TeCe Mimarlık

Tülin Hadi

1. Kadırga Sokollu Camii

2. Rüstem Paşa Camii ve Çarşısı4

3. Ahşap Yalılar (Örn: Sadullah Paşa, Hadi Bey Yalısı / restorasyon uygulama Cansever Mimarlık)

4. Milli Reasürans T.A.Ş, İstanbul / Sevinç Hadi-Şandor Hadi

5. AmanRüya Oteli, Bodrum / Emine Öğün- Mehmet Öğün

6. Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü / Nevzat Sayın- Emre Arolat- Han Tümertekin- DS Mimarlık

7. Yahşibey Yerleşimi, Dikili / NSMH Nevzat Sayın

8. Yeşilköy Toplu Konut Sitesi, İstanbul / Melih Birsel-Haluk Baysal

9. Ahşap Yalılar, İstanbul (Sadullah Paşa Yalısı, Hadi Bey Yalısı) / Restorasyon: Cansever Mimarlık

10. Hadi ve Tütüncü Aileleri için Yazlık Ev, Tuzla / Sevinç Hadi-Şandor Hadi

11. Türk Tarih Kurumu Binası, Ankara/ Turgut Cansever

12. Ahmet Ertegün Evi, Bodrum / Turgut Cansever

13. Bağ Evi, Urla / Serhat Akbay

14. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara / Altuğ Çinici – Behruz Çinici

15. TÇMB Çimento Meslek Lisesi, İstanbul / DB Mimarlık-TeCe Mimarlık

16. Meclis Camisi, Ankara / Behruz Çinici- Can Çinici

17. Tuzambarı, İstanbul / ECARH – Kerem Erginoğlu, Hasan Çalışlar

18. Yapı Kredi Bankası Bankacılık Üssü / John Mc Aslan

19. Vodafone Park, İstanbul / DB Mimarlık – Bünyamin Derman

20. Deniz Müzesi , İstanbul / Teğet Mimarlık – Ertuğ Uçar, Mehmet Kütükçüoğlu

Doğan Hızlan

1. Ayasofya (İstanbul)

2. Selimiye Camii (Edirne)

3. Süleymaniye Camii (İstanbul)

4. Divriği Camii (Sivas)

5. Aya İrini Kilisesi (İstanbul)

6. Rüstem Paşa Camii (İstanbul)

7. Dolmabahçe Sarayı (İstanbul)

8. İshak Paşa Sarayı (Ağrı-Doğubeyazıt)

9. III. Ahmet Çeşmesi (İstanbul)

10. Yerebatan Sarnıcı

11. Haydarpaşa Garı

12. Sirkeci Merkez PTT ve Hobyar Mescidi

13. İMÇ ve karşısındaki SSK blokları

14. Ankara Garı (Ankara)

15. Bodrum Kalesi

16. Manastırı (Trabzon)

17. Tayyare Apartmanı (Mimar Kemalettin)

18. Aspendos

19. Moda İskelesi

20. AKM

Selim İleri

1. Süleymaniye Camii

2. Sultanahmet Camii

3. Yeni Camii

4. Ortaköy Camii

5. Moda Vapur İskelesi

6. Kadıköy Şehremaneti Binası (eski Belediye binası)

7. Sirkeci Postanesi

8. Kapalıçarşı

9. Küçüksu Kasrı

10. Arkeoloji Müzesi

11. III. Ahmet Çeşmesi

12. Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi

13. Maçka Palas

14. Sümer Palas Apartmanı (Kurtuluş)

15. Reasürans Pasajı (Teşvikiye)

16. Haydarpaşa Garı

17. Pera Palas

18. Mahpeyker Kösem Sultan Camii (Üsküdar)

Cem İlhan

1. Yeşilyurt Toplu Konutları Melih Birsel-Haluk Baysal

2. Bilgi Üniversitesi Santral Kampusu Nevzat Sayın-Han Tümertekin- Emre Arolat

3. Milli Reasürans TAŞ Sevinç Hadi – Şandor Hadi

4. Bergama Antik Yerleşkesi

5. Şişhane Otopark Aleksis şanal-Murat Şanal

6. Eminönü Rüstempaşa Camii ve Çarşısı Mimar Sinan

7. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Altuğ Çinici-Behruz Çinici

8. Yahşibey / Dikili Evleri Nevzat Sayın

9. Yapı Kredi Bankası Operasyon Merkezi John Mc Aslan

10. Demir Evleri Turgut Cansever- Emin Öğün-Mehmet Öğün

11. Karatepe Saçakları ve Kazıevi Turgut Cansever

12. Tuzla Evi Sevinç Hadi – Şandor Hadi

13. Amanruya Emin Öğün-Mehmet Öğün

14. Türk Tarih Kurumu Turgut Cansever

15. Cer Modern Semra Uygur-Özcan Uygur

16. Hukukçular Sitesi Melih Birsel-Haluk Baysal

17. Tekfen Bomonti Konutları Bünyamin Derman

18. Bağevi Serhat Akbay

19. Mağlova Köprüsü Mimar Sinan

20. Beşiktaş Vodafone Park Bünyamin Derman

Cüneyt Kabuloğlu

1. Çatalhöyük

2. Hattuşaş

3. Priene

4. Küçük Ayasofya

5. Ayasofya

6. Ani Büyük Katedral

7. Ayasofya, Trabzon

8. Divriği Ulu Cami

9. Karatay Medresesi

10. Sultanhan

11. Selçuk, İsabey Cami

12. Yeşil Cami

13. Süleymaniye

14. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi

15. DTCF

16. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

17. Anıtkabir

18. AKM

19. Reasürans Binası

Hüseyin Kahvecioğlu

1. Göbeklitepe

2. Ayasofya

3. Side Antik Kenti

4. Selimiye Camii (Mimar Sinan)

5. Ebul Menuçehr Camii (Ani)

6. Divriği Ulucamii

7. Süleymaniye Camii (Mimar Sinan)

8. Çifte Minareli Medrese

9. Sivas Gök Medrese

10. Ahlat Selçuklu Merazlığı

11. Demir Tatil Köyü (Bodrum - Turgut Cansever)

12. Türk Tarih Kurumu (Ankara - Turgut Cansever)

13. Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul - Hayati Tabanlıoğlu)

14. Kapadokya- Uçhisar Geleneksel Konut dokusu

15. Anıtkabir (Ankara - Emin Onat, Orhan Arda)

16. 40 Çeşme Kemerleri (Mimar Sinan)

17. Florya Deniz Köşkü (İstanbul - Seyfi Arkan)

18. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara - Bruno Taut)

19. Manifaturacılar Çarşısı (İstanbul - Tekeli&Sisa)

20. Sancaklar Camii (İstanbul - EAA Architects)

Atilla Kangüleç

1. Aspendos Tiyatrosu

2. Ayasofya

3. Kariye Müzesi

4. Bulgar Kilisesi

5. Süleymaniye Külliyesi

6. Kılıç Ali Paşa Camii

7. Mihrimah Sultan Camii

8. Sergi Evi / Ankara

9. Türk Tarih Kurumu

10. İMÇ

11. Zeyrek SSK

12. Florya Deniz Köşkü

13.İstanbul Reklam Evi

14. Harbiye Orduevi

15. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi

16. Atatürk Kültür Merkezi

17. Türk Dil Kurumu

18. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

19. Milli Reasürans

20. Sancaklar Camii

Ömer Kanıpak

1. Çatalhöyük Yerleşimi

2. Priene Antik Kenti

3. Ayasofya

4. Süleymaniye Külliyesi, Mimar Sinan

5. Osmanlı Bankası - Salt Galata, Alexander Vallaury ve Han Tümertekin

6. Taşkışla, Williams James Smith, Paul Bonatz

7. Cumhurbaşkanlığı Florya Deniz Köşkü, Seyfi Arkan

8. AKM, Hayati Tabanlıoğlu

9. ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve ODTÜ Kampüsü, Behruz-Altuğ Çinici

10. Anadolu Kulubü, Turgut Cansever-Abdurrahman Hancı

11. Alanya Sultaneli Parlamenterler Yazlık Sitesi- J.Couelle ve Murat Aykaç Erginöz

12. Milli Reasürans Binası, Şandor Hadi

13. The Seed Konser Salonu, Nevzat Sayın

14. YKB Akademi Binası, Teğet Mimarlık

15. İpera 25, Ahmet Alataş

16. Vakko Yönetim Merkezi, REXX Architects

17. Vehbi Koç Vakfı Kültür ve Yaşam Merkezi, TeCe Mimarlık

18. Kanyon AVM, Jerde Partnership ve Tabanlıoğlu Mimarlık

19. Piri Reis Üniversitesi, Kreatif Mimarlık

20. İstanbul’da 44 Okul Binası, Uygur Mimarlık

Gökhan Karakuş

1. Ayasofya, İstanbul

2. Selimiye Külliyesi, Edirne

3. Divriği Camii, Sivas

4. Süleymaniye Külliyesi, İstanbul

5. Apollo Tapınağı, Didim

6. Amcazade Yalısı, İstanbul

7. Botter Apartmanı, İstanbul

8. Athena Tapınağı ve Akropol, Bergama

9. Türk Dil Kurumu, Ankara

10. Aya İrini, İstanbul

11. Anıtkabir, Ankara

12. İstanbul Surları, İstanbul

13. Küçük Ayasofya Camii, (Sergius ve Bacchus Kilisesi), İstanbul

14. Tapınağı, Göbeklitepe, Şanlıurfa

15. Çinili Gümrük Han, Karaköy, İstanbul

16. AKM, Hayati Tabanlıoğlu, İstanbul

17. Aslanlı Kapı, Hattuşaş, Çorum

18. TBMM Camii Kompleksi, Ankara

19. Zeyrek, SSK Kompleksi, İstanbul

20. Osmanlı Bankası, İstanbul

Hakan Kıran

1. Süleymaniye

2. Topkapı

3. Selimiye

4. Anıtkabir

5. Ayasofya

6. Yerebatan Sarnıcı

7. Kapalıçarşı

8. Bruno Taut Evi

9. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

10. Vakıf Apartmanı

11. Ankara Garı

12. Zeyrek SSK

13. Birinci Meclis Binası

14. İkinci Meclis Binası

15. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Binası

16. İş Bankası Binası / İstanbul

17. Dolmabahçe Camii

18. Beyazıt Halk Kütüphanesi

19. Harikzedegân Apartmanı

20. Edirne Garı

Mehmet Konuralp (Sırasız)

Theodosius Surları, İstanbul

Şemsi Paşa Camii, İstanbul

Ayasofya, İstanbul

Aya İrini, İstanbul

Divriği Ulu Camii, Sivas

Sümela Manastırı, Trabzon

Kariye Kilisesi, İstanbul

Efes Harabeleri, İzmir

Selimiye 2. Beyazıd Külliyesi, Edirne

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze

Ortaköy Camii, İstanbul

Ahlat Mezarlığı, Bitlis

Sultan Murat Evi, Bursa

Osmanlı Bankası, İstanbul

Florya Atatürk Deniz Köşkü, İstanbul

Bruno Taut Evi, İstanbul

Nişantaşı Vedat Tek Evi, İstanbul

Tayyare Apartmanları, İstanbul

ATK Fabrikası, İstanbul

Hariciye Köşkü, Ankara

Tansel Korkmaz (Sırasız)

1. Bergama Antik Tiyatrosu

2. Mardin, Kasımiye Medresesi

3. Konya, Karatay Medresesi

4. Bursa, Ulu Camii

5. Amasya, Beyazıt Külliyesi

6. İstanbul, Piyalepaşa Camii, Mimar Sinan

7. İstanbul, Amcazade Yalısı

8. İstanbul, Adliye Sarayı, S H Eldem

9. Ankara, Kız Enstitüsü, E Egli

10. Ankara, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, C Holzmeister

11. Ankara, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, A & B Çinici

12. Ankara, TBMM Camii, B & C Çinici

13. İstanbul, Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), Tekeli & Sisa

14. Karatepe Saçakları ve Kazıevi, T Cansever

15. Bodrum, Demir Evleri, T Cansever

16. Bodrum, Marina Evleri, M Konuralp

17. İstanbul, ATK Lojmanları, H Tümertekin

18. Assos, Komers Evi, İ Bilgin

19. Bademli, Yahşibey Evleri, N Sayın

20. İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü, İ Bilgin-E Arolat-N Sayın-H Tümertekin

Vasıf Kortun

1. Sokullu Mehmed Paşa Camii, Kadırga, İstanbul

2. Ayasofya, İstanbul

3. Süleymaniye Külliyesi

4. Osmanlı Bankası Genel Müdürlük Yapısı (SALT Galata)

5. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı

6. Gön Deri Fabrikası (1996)

7. İller Bankası, Ankara

8. Divriği Ulu Camii ve Darülşifası

9. Yeşil Cami, İznik

10. ODTÜ İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi

11. Hilton İstanbul

12. Atatürk Kültür Merkezi

13. Fethi Okyar köşkü, Büyükada

14. İstanbul Reklam Sitesi, Cağaloğlu

15. Ani harabeleri

16. Vakko Moda ve Power Medya Merkezi

17. B2 evi

18. Ayazpaşa Üçler apartmanı

19. Narmanlı Han

20. Anadolu Kulübü Büyükada

Sait Ali Köknar

1. Divriği Çifte Minare.

2. Rüstem Paşa Camii, Eminönü, Mimar Sinan.

3. Amcazade Yalısı.

4. PTT, Karaköy, Vedat Tek.

5. Botter Apartmanı, Beyoğlu, D'Aranco.

6. Karatepe Saçakları, Turgut Cansever.

7. İMÇ, Unkapanı, SİTE.

8. Hukukçular Sitesi, Birsel-Baysal.

9. Türk Dil Kurumu, Cengiz Bektaş.

10. Milli Reasürans, Sevinç-Şandor Hadi.

11. SSK, Zeyrek, Sedat Hakkı Eldem.

12. AKM, August Perret, Rükneddin Güney, Hayati Tabanlıoğlu.

13. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Altuğ-Behruz Çinici.

14. ARTUR, EPA, Ersen Gürsel.

15. İş Bankası Kulesi, Ankara, Ayhan Böke-Yılmaz Sargın.

16. Yahşibey Evleri, Dikili, NSMH, Nevzat Sayın.

17. Vakko Yönetim Binası, REX.

18. SM Evi, Han Tümertekin

19. Sancaklar Cami, EAA.

20. İpera 25, Ahmet Alataş

Ahmet Turan Köksal

1. Ayasofya

2. Selimiye

3. Süleymaniye

4. Memişoğlu Konağı

5. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

6. Malatya Darende Abdurrahman Erzincani Camii

7. Derinkuyu Park Camii

8. Ebul Manucehr Camii

9. Sümerbank Bez Fabrikası

10. Efes Celsus Kütüphanesi

11. Aspendos

12. Göbeklitepe

13. TBMM Camii

14. İMÇ Unkapanı

15. Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü Ankara B ve C Bloklar

16. Ankara Opera Sahnesi

17. Milli Reasürans Kompleksi

18. Taut Evi

19. Çanakkale Şehitler Anıtı

20. Botter Apartmanı

Doğan Kuban (Sırasız)

Divriği Ulu Camisi Kıble kapısı taş oyması

Erzurum Çifte Minare

Selimiye Camii

Şehzâde Camii

Süleymaniye Camii Kanuni Türbesi

Sokullu Camii

Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii

Amcazade Hüseyin Paşa

Aspendos Tiyatrosu

Perge direkli yol

Birgi Çakırağa Konağı

Edirne Üç Şerefeli Camii

Bursa Yeşil Câmii

Ayasofya

İstanbul surları

Mardin, Diyarbakır ve Urfa taş evler

Ahlat kümbeti

Safranbolu evleri

Hierapolis Tiyatrosu

Yerebatan Sarnıcı

Mehmet Kütükçüoğlu (Sırasız)

Ayasofya Kilisesi

Topkapı Sarayı

Kapalıçarşı

Rüstem Paşa Camii (M. Sinan)

II. Bayezid Külliyesi, Edirne

Eşrefoğlu Camii, Beyşehir

Asklepion, Bergama

İshak Paşa Sarayı

Fener Rum Patrikhanesi/Okulu

Sümela Manastırı

Yeni Camii, Eminönü

Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı, Anadolu Hisarı

Florya Atatürk Deniz Köşkü (Seyfi Arkan)

Sedat Gürel evi, Çanakkale (S. Gürel)

İMÇ (Tekeli, Sisa)

Karatepe saçakları ve kazı evi (T. Cansever)

ODTÜ Mimarlık Fakültesi (B. Çinici)

Antakya Hilton Museum Hotel (E. Arolat)

35. Sokak, İzmir (TEGET)

Aksaray Orhan Ağaçlı Dinlenme Tesisleri

Sinan Omacan

1. Diyarbakır Kalesi

2. Sinop Kalesi

3. Yedikule-Altınkapı (İst. Kara Surları)

4. Kız Kulesi

5. Galata Kulesi

6. Ayasofya, İstanbul

7. Topkapı Sarayı

8. Selimiye Cami, Edirne

9. Divriği Ulu Cami

10. İnce Minareli Medrese, Konya

11. Dört Ayaklı Minare (Şeyh Muhattar Cami, D.bakır)

12. Mor Gabriel Manastırı, Mardin

13. Surp Haç Kilisesi (Ahtamar, Van)

14. Şeyh Zafirin Türbesi (Beşiktaş, İst.)

15. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı

16. Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul)

17. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı (A.Hisarı, İst.)

18. Florya C.Başkanlığı Köşkü

19. Sedat Gürel Evi (Ezine, Çanakkale)

20. Karatepe Saçakları ve Kazıevi (Osmaniye)

Elvan Ebru Omay

1. Ayasofya ve ekleri

2. Süleymaniye Külliyesi

3. Sokullu Camii-Mimar Sinan

4. Efes Antik Kenti

5. Bursa Orhangazi Meydanı

6. Botter Apartmanı ve Art Nouveau örnekleri

7. Vedat Tek Evi

8. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası

9. Sümerbank Yerleşkeleri

10. Ankara Garı ve Gazinosu

11. Santralistanbul-AGÜ Kayseri

12. Bergama Kültürel Peyzaj Alanı

13. AKM

14. ODTÜ Yerleşkesi

15. Sancaklar Camii

16. Milli Reasürans Kompleksi

17. Ataköy I. ve II. Kısım

18. DTCF Ankara

19. Zeyrek SSK Binası

20. Florya Deniz Köşkü

İlber Ortaylı

1. Ayasofya (6. asır, Miletos’lu (Milet) İsidoros ile Tralles’li (Aydın) Anthemios)

2. Süleymaniye Camii (Mimar Sinan)

3. Selimiye Camii (Mimar Sinan)

4. Sultan Han (13. asır, Mimarı Şamlı Muhammed bin Havlan)

5. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası (13. asır)

6. Kastamonu Mahmutbey Camii (14. asır)

7. Bergama Zeus Altar

8. Ahdamar Kilisesi (Van, 10. yüzyıl)

9. İshak Paşa Sarayı (Doğu Beyazıt, 18. yüzyıl)

10. Rüstem Paşa Camii (Mimar Sinan)

11. Kanuni Sultan Süleyman (Büyükçekmece) Köprüsü (Mimar Sinan)

12. Sokullu (Şehid) Mehmed Paşa Camii (Mimar Sinan)

13. Kuleli Askeri Lisesi (Fossati kardeşler)

14. Selimiye Kışlası (III. Selim devri, 19. yüzyıl)

15. Birgi Çakırağa Konağı (18. yüzyıl)

16. İbrahim Paşa Sarayı (Türk İslam Eserleri Müzesi)

17. Alanya Kalesi (Selçuklu dönemi, 13. yüzyıl)

18. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (Bruno Taut)

19. Maçka Sanat Okulu (20. yüzyıl, İtalyan Sefarethanesi, Giulio Mongeri)

20. Mihrimah Camii (Üsküdar, Mimar Sinan)

Seda Özen

1. Ayasofya (Külliye olarak tüm ekleriyle)

2. Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi - Kadırga (Mimar Sinan)

3. Haseki Külliyesi

4. Arcadius Sütunu

5. Kastamonu Kasaba Köyü Mahmutbey Cami

6. Kınalıada Camii ( Mimar Turhan Uyaroğlu tasarımı )

7. Ankara Augustus Tapınağı

8. Şişhane Yeraltı Otoparkı (Murat ve Alexis Şanal tasarımı)

9. Bademli, Angelos Organik Zeytinyağı Tesisi (Han Tümertekin tasarımı)

10. Kurukahveci Mehmet Efendi Eminönü Şubesi (Mimar Zühtü Başar tasarımı)

11. Harran yöresi geleneksel konik kubbeli yapıları

12. Fethi Okyar Köşkü (Sedad Hakkı Eldem tasarımı)

13. Arif Paşa Apartmanı - İstanbul Elmadağ (Constantin P. Pappa)

14. Galata Kulesi – Beyoğlu

15. Topkapı Sarayı Adalet Kulesi

16. Arap Camii – Beyoğlu

17. Sadullah Paşa Yalısı – Çengelköy

18. Fener Rum Lisesi

19. Şakirin Cami, Üsküdar (Mimar Hüsrev Tayla tasarımı)

20. Kılıç Ali Paşa Camii, Tophane

Lale Özgenel

1. Göbeklitepe / Şanlıurfa

2. Divriği Ulu Cami / Sivas / Ahlat’lı Hürrem Şah

3. Ayasofya / İstanbul / Miletos’lu Isidoros, Tralles’li Anthemios

4. Anıtkabir / Ankara / Emin Onat, Orhan Arda

5. Selimiye Külliyesi / Edirne / Mimar Sinan

6. Aspendos Antik Tiyatrosu / Antalya

7. Florya Atatürk Deniz Köşkü / İstanbul / Seyfi Arkan

8. Taş Göz Dolma Evler / Karadeniz

9. Efes Antik Kenti / İzmir

10. Topkapı Sarayı / İstanbul

11. TBMM Camii / Ankara / Behruz Çinici

12. Uzun Köprü / Edirne / Mimar Müslihiddin

13. ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampusu / Ankara / Behruz Çinici

14. Türk Dil Kurumu / Ankara / Turgut Cansever, Ertur Yener

15. Kızkalesi / Mersin

16. Dolmabahçe Sarayı / İstanbul / Nikogos Balyan, Garabet Balyan

17. Atatürk Kültür Merkezi / İstanbul / Hayati Tabanlıoğlu

18. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü / Kayseri

19. Demir Tatil Köyü / Bodrum / Turgut Cansever

20. Deyrulzafaran Manastırı / Mardin

Ahmet Özgüner

1. Aya Sofya

2. Süleymaniye Camii

3. Erzurum Çifte Minarelli Medrese

4. Yıldırım Beyazıt Külliyesi Edirne

5. Üsküdar Mihrimah Sultan Külliyesi

6. Kapalı Çarşı

7. Sinan Köprüleri ve Su Kemerleri

8. Selimiye Camii

9. Safranbolu Evleri

10. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı

11. Sosyal Sigortalar Kurumu Zeyrek

12. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşkesi

13. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

14. Tarih Kurumu Ankara

15. Florya Atatürk Köşkü

16. Ankara Sergi Evi

17. Hariciye Köşkü Ankara

18. Casa Botter

19. Lassa Lastik Fabrikası

20. İMÇ

Süha Özkan (Sırasız)

Çatalhöyük, Konya

Aspendos Tiyatrosu, Antalya

Ayasofya, İstanbul

Selimiye Camii Arastası vs. Edirne

Şemsi Paşa Külliyesi, Üsküdar, İstanbul

Divriği Şifahane, Medrese, Sivas

Sümela Manastırı, Trabzon

Büyük Postane, İstanbul, Vedat Tek

Ziraat Bankası, Ankara Gulio Mongeri

Saraçoğlu Mahallesi, Ankara, Paul Bonatz

Türk Tarih Kurumu, Ankara, Turgut Cansever

Türk Dil Kurumu, Cengiz Bektaş

Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Hayati Tabanlıoğlu

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Altuğ ve Behruz Çinici

ODTÜ Profesör Konuları, Altuğ ve Behruz Çinici

Demir Evleri, Bodrum, Turgut Cansever

Kanyon AVM Tabanlıoğlu

Maslak'ta Büro Kulesi, Emre Arolat

Zorlu Center, Arolat-Tabanlıoğlu

Finansbank, İstanbul, Ioh Ming Pei

Ertuğrul Özkök

1. İzmir Asansör Kulesi

2. Türk Tarih Kurumu Binası Ankara Turgut Cansever- Ertuğ Yener

3. İzmir Konak Pier Binası

4. Bruno Taut Evi İstanbul Bruno Taut

5. Banvit Fabrikası 1999 Nevzat Sayın

6. Masumiyet Müzesi 2012 İhsan Bilgin

7. Ahmet Ertegün Evi Bodrum Turgut Cansever

8. Suna Kıraç Yalısı Sedat Hakkı Eldem

9. Beyazıt Devlet Kütüphanesi El Yazmaları Pavyonu Murat Tabanlıoğlu

10. B2 Evi Çanakkale Han Tümertekin

11. Anıtkabir

12. Efes Antik Tiyatrosu

13. Tayyare Apartmanları

14. Land Of Legend Antalya

15. Alaçatı Port

16. Kuleli Askeri Lisesi İstanbul

17. SSK Zeyrek Tesisleri İstanbul 1964 Sedat Hakkı Eldem

18. Akyaka Evleri Nail Çakırhan

19. Efes Antik Şehri

20. Göbeklitepe Dikilitaşları

Oğuz Öztuzcu

1. Ayasofya

2. Süleymaniye

3. II. Bayezid Külliyesi Edirne

4. Göbeklitepe

5. Çatalhöyük Yerleşmesi

6. Aspendos Amfi-Tiyatrosu

7. Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi

8. Topkapı Sarayı

9. Çakırağa Konağı- Birgi

10. Büyükada Rum Yetimhanesi

11. Amanrüya Bodrum

12. Eski İş Bankası Genel Müdürlük Binası

13. Tbmm Cami Kompleksi

14. Türk Tarih Kurumu Ankara

15. Milli Reasürans Genel Müdürlük Binası

16. Cer Modern Ankara

17. Kanyon İş Ve Konut- İstanbul

18. Doğan Holding Genel Müdürlük Binası- İstanbul

19. Bruno Taut Villası

20. Sabah Gazetesi Medya Plaza İkitelli Tesisleri

Nurbin Paker

1. Ahlat Selçuklu Mezarları

2. Ayasofya

3. Kars Ani Harabeleri-Tigran Honents Kilisesi

4. Florya Atatürk Köşkü

5. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

6. Kayaköy

7. Zeugma Antik Kenti

8. Troya Antik Kenti

9. Anıtkabir

10. AKM

11. İstanbul Hilton

12. Demir Tatil Köyü

13. Bruno Taut Evi

14. Botter Apartmanı

15. Süleymaniye Külliyesi

16. Efes Celsus Kütüphanesi

17. Doğubeyazıt-İshak Paşa Sarayı

18. Sedat Gürel Evi

19. Milli Reasürans Binası

20. Sirkeci Garı

Gülsün Sağlamer

1. Anıtkabir

2. Atatürk Kültür Merkezi

3. Çanakkale Şehitleri Anıtı

4. Ankara Dil tarih Coğrafya

5. İkinci Meclis Binası

6. Birinci Meclis Binası

7. Tekel Likör Fabrikası

8. Ziraat Bankası / Ankara

9. Saraçoğlu Mahallesi

10. Harikzedegan Apartmanları

11. İstanbul Hilton

12. Nuri Çapa Yalısı

13. Türk Tarih Kurumu

14. İMÇ

15. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi

16. Levent Loft

17. Santral İstanbul

18. SALT Galata

19. Erim Tan Arkeoloji ve Sanat Müzesi / Ankara

20. Zorlu Center

Yıldız Salman

1. Göbeklitepe

2. Efes Celsus Kütüphanesi

3. Sümela Manastırı

4 Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi

5. Ayasofya

6. Süleymaniye Camii ve Külliyesi

7. Topkapı Sarayı Kompleksi

8. Türk Tarih Kurumu Binası (Turgut Cansever)

9. İMÇ (İstanbul Manifaturacılar Çarşısı) (Tekeli-Sisa)

10.Sancaklar Camisi (Emre Arolat)

11. Büyükada Anadolu Kulübü (Abdurrahman Hancı-T. Cansever)

12. Aspendos Tiyatrosu

13. Diyarbakır Kent Surları

14. Kapalı çarşı ve Hanları

15. ODTÜ Mimarlık Fakültesi (Behruz-Altuğ Çinici)

16. Florya Atatürk Deniz Köşkü (Seyfi Arkan)

17. Tercüman Binası (Günay Çilingiroğlu)

18. Ankara Garı (Şekip Akalın)

19.Zeyrek SSK Binası (Sedad Hakkı Eldem)

20. Ankara DTCF- Bruno Taut

Nevzat Sayın

1. Priene Antik Kenti

2. Didim Apollon Tapınağı

3. Bergama Tiyatrosu

4. Bursa Ulu Camii

5. Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii

6. Selimiye Camii

7. Ayasofya

8. ODTÜ Mimarlık Fakültesi

9. Türk Dil Kurumu Genel Müdürlüğü

10. Bayramoğlu Yalısı

11. Karatay Han

12. Karatepe saçakları

13. Mağlova Kemeri

14. Mardin Eski Kent

15. Kasımiye Medresesi

16. Divriği Ulu Camii

17. Hariciye Köşkü / Seyfi Arkan

18. Şeyh Zafir Türbesi

19. Florya Atatürk Köşkü

Cem Sorguç

1. Ayasofya

2. Çatalhöyük

3. Göbeklitepe

4. Bursa Ulu Camii

5. Selimiye Camii

6. Süleymaniye Camii

7. Sümele Meryem Ana Manastırı

8. Divriği Ulu Camii

9. Deyrulzafaran Manastırı / Mardin

10. Şemsi Paşa Camii

11. Yerebatan Sarayı

12. Kapalı Çarşı

13. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı

14. Aphrodiais Stadyumu / Manisa

15. Aspendos

16. Florya Deniz Köşkü / Seyfi Arkan

17. SSK Zeyrek / Sedad Hakkı Eldem

18. Hukukçular Sitesi

19. ODTÜ Yerleşkesi

20. AKM

Metin Sözen

1. Göbeklitepe

2. Çatalhöyük

3. Hattuşa

4. Afrodisias Antik Kenti

5. Sagalassos Antik Kenti

6. Bergama Antik Kenti

7. Diyarbakır Surları

8. Ayasofya (İstanbul)

9. İstanbul Surları

10. Konya Alaeddin Külliyesi

11. Aksaray Sultan Hanı

12. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası

13. Süleymaniye Camisi

14. Edirne Selimiye Camisi

15. Mağlova Su Kemeri

16. Dolmabahçe Sarayı

17. Dördüncü Vakıf Hanı

18. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

19. Ankara Türk Tarih Kurumu

20. Anıtkabir

Firuzan Melike Demirtaş (Sırasız)

1. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Ankara

2. Selimiye Camii Edirne

3. Süleymaniye Külliyesi

4. Ayasofya

5. Kalenderhane Camisi İstanbul

6. Nesin Matematik Köyü - Şirince

7. Efes Teras Evler

8. Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul)

9. Mardin Kasımiye Medresesi

10. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü

11. Trabzon Müzesi

12. Rüstempaşa Camisi Tahtakale

13. Salt Galata

14. Haydarpaşa Garı

15. Mihrimah Sultan Camisi Edirnekapı

16. Cinnah 19 Apartmanı Ankara

17. Bergama Akropolisi ve Tiyatrosu

18. Büyükada Yetimhanesi

19. Fener Rum Lisesi

20. Ankara Şeker Fabrikası Şeker Enstitüsü

Hakan Tüzün Şengün

1. Mağlova Su Kemeri -1562 Alibeyköy, İstanbul, Mimar Sinan

2. Türk Dil Kurumu -1974 Ankara, Cengiz Bektaş

3. Florya Deniz Köşkü - 1934 Florya İstanbul, Seyfi Arkan

4. Şemsi Paşa (Kuşkonmaz) Camii - 1580 Üsküdar, İstanbul, Mimar Sinan

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii - 1989 Çankaya, Ankara, Behruz Çinici

6. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi - 1570 Lüleburgaz, Mimar Sinan

7. B2 Evi - 1997 Büyükhüsun, Çanakkale, Han Tümertekin

8. Ercüment Kalmık Vakfı Müzesi - 1996 Ayaspaşa, İstanbul, Ayşe Orbay

9. Süleymaniye Medreseleri - 1558 Süleymaniye, İstanbul, Mimar Sinan

10. Fethi Okyar Köşkü - 1937 Büyükada, İstanbul, Sedad Hakkı Eldem

11. ATK Lojmanları - 1996 Çerkezköy, Tekirdağ, Han Tümertekin

12. Türk Tarih Kurumu - 1967 Ankara, Turgut Cansever

13. Üçler Apartmanı - 1935 Ayaspaşa, İstanbul, Seyfi Arkan

14. T Evi - 2013 Mordoğan, İzmir, Onur Teke

15. NP12 Evleri - 2004 Çamlıca, İstanbul, Boğaçhan Dündaralp

16. Sagra Konukevi - 1979 Ordu, Mehmet Konuralp

17. Ragıp Devres Villası - 1932 Bebek İstanbul, Ernest Egli

18. Noxx Apartmanı - 2011 Beyoğlu, İstanbul, Cem Sorguç

19. Gön Deri Fabrikası – 2 - 1995 Gaziosmanpaşa, İstanbul, Nevzat Sayın

20. Ankara Gar Gazinosu - 1935 Ankara, Şekip Akalın

Görgün Taner

1. Çatalhöyük Çumra, Konya

2. Efes Celsus Kütüphanesi MÖ 117

3. Zeyrek Cami (Pantokrator) Roma Dönemi

4. Aspendos Serik. Roma Dönemi

5. Ayasofya İstanbul

6. Divriği Ulu Cami Sivas Mengücekoğulları 1228

7. Süleymaniye Mimar Sinan 1557

8. Rüstempaşa Cami Mimar Sinan 1561

9. Afif Ahmet Paşa Yalısı Yeniköy Alexandre Valluary

10. Ankara 1. Meclis Binası Salim Bey

11. Büyük Postane Sirkeci Vedat Tek 1909

12. Maçka Palas 1922 Giulio Mangerini

13. Tayyare Apartmanı Laleli Mimar Kemalettin 1924

14. Florya Atatürk Deniz Köşkü 1935 Seyfi Arkan

15. Taut Evi Ortaköy – İstanbul Bruno Taut 1938

16. İMÇ Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler 1967

17. Ahmet Ertegün Evi, Bodrum Turgut Cansever 1973

18. Atatürk Kitaplığı Sedad Hakkı Eldem 1975

19. Sancaklar Cami Emre Arolat 2013

20. Balparmak Üretim ve Yönetim Yapısı Nevzat Sayın 2016

Gülsün Tanyeli

1. Göbeklitepe

2. Eflatunpınar

3. Didim Apollon Tapınağı

4. Nemrut Dağı Tümülüsü

5. Bergama Kızıl Avlu

6. Aspendos Su Yolları

7. Ayasofya

8. Divriği Ulucami ve Şifahanesi

9. Sivrihisar Ulucamisi

10. Üç Şerefeli

11. Kanuni Türbesi

12. Edirne Selimiye Camisi

13. Nuruosmaniye

14. Haliç Tersanesi

15. Büyükada Rum Yetimhanesi

16. Sirkeci Büyük Postane

17. Ankara İller Bankası

18. Anıtkabir

19. Sosyal Sigortalar Kurumu-Zeyrek

20. Sancaklar Camisi

Uğur Tanyeli

1. Göbeklitepe

2. Çatalhöyük

3. Ephesos Artemis Tapınağı

4. Didyma Tapınağı

5. Bergama Zeus Sunağı

6. İstanbul Ayasofya

7. İstanbul Küçük Ayasofya

8. Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi

9. Erzurum Çifte Minare

10. Sivas Gökmedrese

11. Topkapı Sarayı

12. İstanbul Süleymaniye Camisi

13. Kanuni Türbesi

14. Edirne Selimiye Camisi

15. İstanbul Nuruosmaniye Camisi

16. İstanbul Büyük Postane

17. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

18. Anıtkabir

19. İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakülteleri

20. İstanbul Sancaklar Camisi

Mete Tapan

1. Ayasofya

2. Süleymaniye Camii

3. Selimiye Camii

4. Şemsipaşa Camii

5. Sivas Çifte Minareli Medrese

6. Dolmabahçe Sarayı

7. Aspendos Tiyatrosu

8. Çanakkale Abidesi

9. Anıtkabir

10. Topkapı Sarayı Külliyesi

11. Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü

12. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı (Anadolu Hisar/İstanbul)

13. Sadullah Paşa Yalısı (Çengelköy/İstanbul)

14. Efes Antik Kenti

15. Kıbrıslı Yalısı (Kandilli)

16. Yavuz Sultan Selim Köprüsü

17. İTÜ Taşkışla Binası

18. Bulgar Kilisesi (Sveti Stefan Klisesi)

19. Hilton İstanbul Oteli

20. Deyrulzafaran Manastırı (Mardin)

Doğan Tekeli

1. Ayasofya Müzesi

2. Divriği Ulu Camii , 1228-1243, Ahlatlı Hürrem Şah

3. Eşrefoğlu Ulu Camii, 1296-1299

4. Aspendos Tiyatrosu, 161-180

5. Rumelihisarı, 1452, Mimar Muslihiddin Ağa

6. Topkapı Sarayı

7. Selimiye Camii

8. Süleymaniye Camii

9. Mağlova Kemeri, 1554- 1564, Sinan

10. Dolmabahçe Sarayı, 1843- 1856, Garabet Balyan

11. Haydarpaşa Lisesi, 1893- 1902, Alexandre Vallaury

12. İstanbul Erkek Lisesi (Eski Duyuni Umumiye Binası) , 1897, Alexandre Vallaury

13. Gazi Eğitim Enstitüsü, 1929, Mimar Kemalettin Bey

14. TBMM Binası, 1961, Clemens Holzmeister

15. Anıtkabir, 1941-1953 , Emin Onat - Orhan Anda

16. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 1943-1950, Sedat Hakkı Eldem - Emin Onat

17. ODTÜ Yerleşkesi, 1962-1966, Altuğ Behruz Çinici

18. Türk Tarih Kurumu, 1954, Turgut Cansever - Ertur Yener

19. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, 1961-1968, Doğan Tekeli - Sami Sisa - Metin Hepgüler

20. T.C. Ekonomi Bakanlığı (Eski Halk Bankası), 2000-2003, Doğan Tekeli - Sami Sisa

Saffet Emre Tonguç

1. Ayasofya

2. Aspendos Tiyatrosu

3. Celsus Kütüphanesi / Efes

4. Selimiye / Edirne

5. Divriği Ulu Cami

6. Antoninler Çeşmesi / Sagalassos

7. Galata Kulesi

8. Dolmabahçe

9. Eşrefoğlu Camii / Beyşehir

10. Rüstem Paşa Camii

11. Sokullu Mehmet Paşa Camii / Kadırga

12. Kariye Camii

13. Zeyrek Camii

14. Kapalıçarşı

15. Anıtkabir

16. Stadyum/ Sebasteion ve Tetrapylon'u ile Aphrodisias

17. Sümela Manastırı

18. Alahan Manastırı

19. Akdamar Kilisesi

20. Valens/Bozdoğan Su Kemeri

Han Tümertekin

1. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı

2. Süleymaniye Külliyesi

3. Ayasofya Kilisesi

4. İstanbul Kapalıçarşı

5. Efes Yamaç Evler

6. Malatya Battalgazi Namazgâhı

7. Rabi ve Salis Medreseleri (Süleymaniye)

8. Harran Evleri

9. Sokullu Camii, Kadırga

10. Sümela Manastırı

11. Casa Botter - Raimondo D’Aronco

12. Florya Deniz Köşkü – Seyfi Arkan

13. Karayolları Genel Müdürlüğü – Mehmet Konuralp

14. Maçka Sanat Galerisi – Mehmet Konuralp

15. Elektrik Evi – Rebii Gorbon

16. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Zeyrek– Sedad Hakkı Eldem

17. Rahmi Koç Villası – Sedad Hakkı Eldem

18. Atatürk Kültür Merkezi – Hayati Tabanlıoğlu

19. Hukukçular Sitesi – Melih Birsel

20. Üçler Apartmanı – Seyfi Arkan

Banu Uçak

1. Ayasofya

2. Selimiye Camii

3. Şemsi Paşa Camii

4. Süleymaniye Camii Külliyesi Rabi ve Salis Medreseleri

5. Botter Apartmanı

6. TBMM Meclisi

7. TBMM Meclisi Camii Kompleksi

8. Küçük Ayasofya Camii

9. Şeyh Zafiri Türbesi

10. AKM / Hayati Tabanlıoğlu

11. Florya Deniz Köşkü

12. Çatalhöyük

13. Divriği Ulu Camii

14. Taut Evi

15. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı

16. Posta ve Telgraf Nezareti Binası

17. SSK Zeyrek Tesisleri

18. Efes Antik Kenti Celsus Kütüphanesi

19. Karatepe Açık hava Müzesi

20. Kadıköy Halkevi

Ertuğ Uçar

1. Yivli Minare, Antalya, Selçuklu yapısı

2. Topkapı Sarayı Kompleksi, İstanbul

3. Amcazade Hüseyin Paşa yalısı, İstanbul

4. Ulu Cami, Bursa

5. Koza Han, Bursa

6. Selimiye Cami, Edirne

7. Sümerbank Genel Müdürlük Binası, Ulus, Martin Elsaesser

8. Ortaköy Camii, İstanbul, Nigoğos Balyan

9. İstanbul Arkeoloji Müzesi, İstanbul, Alexandre Vallaury

10. Anıtkabir Kompleksi, Ankara, Emin Onat, Orhan Arda

11. Büyük Efes Oteli, İzmir, Paul Bonatz

12. İş Bankası Eski Genel Müdürlük Binası (İş Bankası Kuleleri), Ankara, Ayhan Böke, Yılmaz Sargın

13. AKM, İstanbul, Hayati Tabanlıoğlu

14. ODTÜ Kampüsü, Behruz Çinici

15. TBMM Meclis Camii, Behruz Çinici

16. İMÇ Kompleksi, İstanbul, Doğan Tekeli,

17. Aktur Datça yerleşkesi, Datça, Ersen Gürsel

18. Ertegün Evi, Bodrum, Turgut Cansever

19. Sosyal Sigortalar Kurumu Binası, Zeyrek, İstanbul, Sedad Hakkı Eldem

20. Talya Oteli, Antalya, Metin Erözü

Belkıs Uluoğlu (Sırasız)

Amasra Antik Kent, Amasra

Bartın Divriği Külliyesi

Sivas Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii

Kastamonu Topkapı Sarayı

İstanbul Carullah Bin Süleyman Camii

Kula, Manisa Arasta

Safranbolu, Karabük

Narmanlı Han, G. ve G. Fossati

İstanbul Akaretler, S. Balyan

İstanbul Moda İskelesi, V. Tek

İstanbul Florya Atatürk Deniz Köşkü, S. Arkan,

İstanbul AKM, H. Tabanlıoğlu,

İstanbul N. Karakurt Evi, U. İzgi, M. Bir,

İstanbul Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, T. Cansever ve F. Minissi,

Kadirli, Adana Manifaturacılar Çarşısı, M. Hepgüler, S. Sisa ve D. Tekeli,

İstanbul Hukukçular Sitesi, H. Baysal ve M. Birsel, İstanbul

ODTÜ Mimarlık Fakültesi, B. Çinici, Ankara

Sedat Gürel Evi, S. Gürel, Assos, Çanakkale

Aktur Bodrum Turizm Yerleşmesi, E. Gürsel, M. Çubuk, Ö. Ertüzün, Bodrum, Muğla

Altınay Robotik Yönetim ve Üretim Merkezi, S. Velioğlu, E. Funda, S. Yusuf, Tuzla, İstanbul Belkıs Apartmanı, B. Ekinci, İstanbul

Yeşim Ustaoğlu

1. Ayasofya müzesi

2.Süleymaniye Camii

3.Selimiye Camii

4 .Haydarpaşa

5. AKM

6. Emine Valide Paşa Yalısı

7. Galata Kulesi

8. Topkapı Sarayı

9. Mısırlı Yusuf Ziya Paşa Yalısı

10. Muharrem Birgi Yalısı

11. Sancaklar Camii

12. Konya İnce Minareli Medrese

13. İshak Paşa Sarayı

14. Türk Tarih Kurumu Turgut Cansever

15. Bayburt Müzesi

16. Göbekli Tepe

17. Nail Çakırhan Evi

18. Dara Harabeleri

19. Ani Harabeleri

20. Deyrulzafaran Manastırı

Ahmet Ümit

1. Ayasofya

2. Süleymaniye Camii

3. Selimiye Camii

4. Efes Celsius Kütüphanesi

5. Bergama Açık Hava Tiyatrosu

6. Aspendos Antalya

7. Göbeklitepe

8. Nemrut Dağı heykelleri

9. Septimus Severus Köprüsü Kâhta

10. Yerebatan sarnıcı

11. Sümela manastırı

12. Zeugma

13. Yesemek Açık Hava müzesi

14. Kargamış Kral Yolu

15. Çatalhöyük

16. Hattuşa Boğazköy

17. Mor Gabriel Manastırı / Mardin

18. İshak Paşa Sarayı

19. Divriği Ulu Camii

20. Bergama Zeus Altarı

20. Pera Palas

Uğur Vardan

1. Ayasofya

2. Selimiye

3. Taşkışla

4. AKM

5. Haydarpaşa Garı

6. Zeyrek SSK

7. Divriği Ulu Camii

8. Bursa Yeşil Türbe

9. Sancaklar Camii

10. Balat Sveti Stefan Bulgar Kilisesi

11. Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi

12. İstanbul Reklam Evi

13. Anıtkabir

14. Florya Cumhurbaşkanlığı Deniz Köşkü

15. Birgi Çakırağa Konağı

16. Büyük Postane

17. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı

18. Milli Reasürans Çarşısı

19. Sepetçiler Kasrı

20. ODTÜ Mimarlık

Aydan Volkan

1. Göbeklitepe

2. Efes Antik Kenti

3. Ayasofya

4. Süleymaniye Külliyesi, Mimar Sinan

5. Cumhurbaşkanlığı Florya Deniz Köşkü, Seyfi Arkan

6. AKM, Hayati Tabanlıoğlu

7. ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve ODTÜ Kampüsü, Behruz-Altuğ Çinici

8. Türk Dil Kurumu, Cengiz Bektaş

9. Anadolu Kulubü, Turgut Cansever-Abdurrahman Hancı

10. SSK Binası, Sedad Hakkı Eldem

11. Eski Şark Eserleri Müzesi, Nezih Eldem

12. İMÇ, Tekeli-Sisa-Hepgüler

13. Eski Sheraton Oteli, AHE Mimarlık Grubu

14. Orman Apartmanı, Şevki Vanlı

15. Büyük Beşiktaş Çarşısı, Sedat Güler

16. Aktur Tatil Köyü, Ersen Gürsel

17. Milli Reasürans Binası, Şandor Hadi

18. The Seed Konser Salonu, Nevzat Sayın

19. İpera 25, Ahmet Alataş

20. İstanbul’da 44 Okul Binası, Uygur Mimarlık

Nejat Yavaşoğulları

1. Ephesus Celsus kitaplığı

2. Aspendos Amfi Tiyatro Side

3. Ayasofya

4. Bozdoğan Kemeri

5. Galata Kulesi

6. Divriği Ulu Cami

7. Selimiye Camii

8. Köprülüler Yalısı

9. Haydarpaşa Garı

10. Büyük Postahane, Mimar Vedat Tek

11. 4.Vakıf Han, Mimar Kemalettin

12. Sergi Evi Ankara, Şevki Balmumcu

13. Opera Binası Ankara, Mimar Paul Bonatz

14. Meclis Binası, Mimar Holtmaister

15. AKM İstanbul, Mimar Hayati Tabanlıoğlu

16. Türk Dil Kurumu Ankara, Cengiz Bektaş

17. Anıtkabir, Mimar Emin Onat ve Orhan Arda

18. Zeyrek SSK Binaları, Mimar Sedat Hakkı Eldem

İhsan Yılmaz

1. Göbeklitepe

2. Efes

3. Ayasofya (Trallesli Anthemius-Miletli İsidoros)

4. Süleymaniye Camii / Mimar Sinan)

5. Kapalıçarşı

6. Dolmabahçe Sarayı / Balyan Kardeşler)

7. Haydarpaşa Garı / Helmut Cuno, Otto Ritter)

8. Osmanlı Bankası / Alexandre Vallaury)

9. ODTÜ Kampüsü / Behruz Çinici-Altuğ Çinici)

10. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi / Sedad Hakkı Eldem ve Emin Onat

11. AKM / Hayati Tabanlıoğlu

12. Florya Atatürk Deniz Köşkü / Seyfi Arkan

13. Sirkeci Büyük Postane / Vedat Tek

14. Büyükada Rıza Derviş Evi / Sedat Hakkı Eldem

15. Sancaklar Camii / Emre Arolat

16. Datça Aktur Tatil Sitesi / Ersen Gürsel

17. Gön Deri Fabrikası / Nevzat Sayın

18. Bergama Kültür Merkezi / Emre Arolat

19. Rüstem Paşa Camii

Ömer Yılmaz

1. Eflatunpınar Anıtı

2. Didim Apollon Tapınağı

3. Bergama Tiyatrosu

4. Ayasofya

5. Ahtamar Kilisesi

6. Diyarbakır Ulu Camisi

7. Bursa Ulu Camisi

8. Divriği Ulu Camisi

9. Edirne II. Beyazıt Külliyesi

10. Süleymaniye Külliyesi (Cami değil)

11. Mağlova Su Kemeri

12. Haydarpaşa Garı

13. Taşkışla

14. TBMM Ana Binası

15. TBMM Camisi

16. Anıtkabir

17. Atatürk Kitaplığı

18. Sedat Gürel Evi

19. İMÇ Blokları

20. Milli Reasürans Binası

Atilla Yücel (Sırasız)

Göbeklitepe Höyüğü

Aspendos Antik Tiyatro

Didyma Apollon Tapınağı

İstanbul Ayasofya

Aksaray Sultan Hanı

Divriği Ulu Camii

Bursa Ulu Camii

Bursa Muradiye Külliyesi

İstanbul Rumeli Hisarı

İstanbul Topkapı Sarayı bütünü

Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı

İstanbul Mağlova Su Kemeri (Sinan)

Edirne Selimiye Camii (Sinan)

İstanbul Dolmabahçe Sarayı (S. Balyan vd)

İstanbul Büyükada Rum Yetimhanesi (A. Vallaury)

Ankara Anıt Kabir (E. Onat – O. Arda)

Bodrum Demir Evleri (Turgut Cansever)

Ankara ODTÜ Mimarlık Fakültesi (B&A. Çinici)

İstanbul SSK Genel Müdürlüğü (Sedad Hakkı Eldem)

İstanbul Büyük Çekmece Sancaklar Camii (EAA)

Özcan Yüksek

1. Göbeklitepe

2. Ayasofya

3. Selimiye Camii

4. Galata Kulesi

5. Mevlana Türbesi

6. Sagalassos Antoninler Çeşmesi

7. İstanbul Surları

8. Divriği Camii

9. Kızkulesi

10. Aspendos

11. Anıtkabir

12. İstanbul Üniversitesi Kapısı

13. Sümela Manastırı

14. Efes Celsus Kütüphanesi

15. Ortaköy Camii

16. Bergama

17. Ani

18. Diyarbakır Surları

19. Titus Tüneli

20. Nemrut