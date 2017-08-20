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HÜRRİYET PAZAR

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    Hepsi birer şaheser: En iyi 100 mimari eser jürisinin seçimleri...

    Hürriyet Haber
    20 Ağustos 2017 - 00:13Son Güncelleme : 20 Ağustos 2017 - 11:57

    ‘En İyi 100 Türk Filmi’, ‘En İyi 100 Albüm’, ‘En İyi 100 Türk Romanı’ derken sıra geldi ‘En İyi 100 Mimari Eser’e... Hürriyet Pazar, ‘soruşturma klasikleri’nde yeni bir kapıyı daha aralıyor. 100 kişilik jürimize geniş bir hareket alanı tanıdık ve tanım aralığını, ilk yerleşmelerden biri olarak kabul edilen “Göbeklitepe’den Günümüze” parantezinde tuttuk. Daha önceki soruşturmalarımızda jüri üyelerinden ‘En iyi 10’larını istemiştik, bu kez tanım aralığının genişliğinden dolayı seçkimiz ‘En iyi 20’lik listelerden oluştu. Ve nihayetinde akademisyenlerden, mimarlardan, kültür sanat insanlarından oluşan bir seçici kurul, ‘Türkiye toprakları üzerindeki en iyi 100 mimari eser’i belirledi. İşte jüri üyelerinin madde madde en iyi 20 seçimleri...

    (İsimler soyadına göre alfabetik sırayla yazılmıştır.)

     

    Yaşar Adanalı
    1. Haydarpaşa Garı
    2. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Tarihi Peyzaj Alanı
    3. TBMM Cami
    4. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı
    5. Düzce Umut Evleri
    6. Kariye Manastır Kilisesi
    7. Hasankeyf Tarihi Kenti
    8. Sümela Manastırı
    9. SSK Zeyrek Tesisleri
    10. Akdamar Kilisesi
    11. Atatürk Kitaplığı
    12. Heybeliada Ruhban Okulu
    13. Valens Kemeri
    14. Yason Kilisesi
    15. Tarihi Yedikule Bostanları
    16. Galata Rum Okulu
    17. Tarihi Göynük Evleri
    18. Gümüşler Manastırı
    19. Ani Tarihi Kenti
    20. Divriği Ulu Cami

     

    Zeynep Ahunbay – Sırasız
    Nemrut Dağı
    Pamukkale Oktagon (Aziz Philip Martiriyonu)
    Bergama Akropolü: Trayan Tapınağı
    Aspendos Tiyatro
    Van, Ahtamar Kilisesi
    İstanbul, Ayasofya
    İstanbul, Aya İrini
    Trabzon Ayasofya
    Diyarbakır Ulu Cami
    Beyşehir Eşrefoğlu Cami
    Konya Karatay Medresesi
    Erzurum Çifte Minareli Medrese
    Divriği Ulu Cami ve Darüşşifa
    Bursa Yeşil Cami ve Türbesi
    Bursa Koza Han
    Ankara Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han (Müze)
    İstanbul Rüstem Paşa Camii
    İstanbul Sokollu Camii (Kadırga)
    Edirne Selimiye Camii
    İstanbul Mağlova Kemeri

     

    Zafer Akay
    1. Türk Tarih Kurumu / Ankara
    2. ODTÜ Mimarlık Fakültesi
    3. Ayasofya
    4. Amcazade Yalısı / Anadoluhisarı
    5. Atatürk Kültür Merkezi / İstanbul
    6. Cumhurbaşkanlığı Köşkü / Ankara
    7. İstanbul Reklam / Cağaloğlu
    8. Botter Apartmanı / Beyoğlu
    9. Anadolu Kulübü / Ankara
    10. Sultan Selim Camii / İstanbul
    11. Marmara Üniversitesi / Haydarpaşa
    12. Sokollu Camii / Kadırga
    13. Kadıköy Halkevi
    14. Mısır Apartmanı / Beyoğlu
    15. Florya Köşkü
    16. Rıza Derviş Villası / Büyükada
    17. Tophane-i Amire
    18. Mısır Konsolosluğu / Bebek
    19. Mecidiyeköy Likör Fabrikası
    20. Atik Valide Camii / Üsküdar

     

    Günkut Akın
    1. Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi
    2. Ayasofya, İstanbul
    3. Selimiye Camisi, Edirne
    4. Göbeklitepe Kutsal Yapıları, Şanlıurfa
    5. Didima Apollon Tapınağı, Aydın
    6. Hekatomnos Mezar Anıtı, Milas
    7. Yazılıkaya Kutsal Mekanı, Boğazköy, Çorum
    8. Yeşil Cami, Bursa
    9. Sadullah Paşa Yalısı, Çengelköy
    10. Demir Tatil Köyü, Bodrum
    11. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara
    12. Sagra Evi, Ordu
    13. Atatürk Kültür Merkezi, Taksim, İstanbul
    14. Sosyal Sigortalar Yapı Grubu, Zeyrek, İstanbul
    15. Manifaturacılar Çarşısı, Unkapanı, İstanbul
    16. Evidea Konut Yerleşkesi, Çekmeköy, İstanbul
    17. Aktur Tatil Köyü, Bodrum
    18. Hukukçular Sitesi, Mecidiyeköy, İstanbul
    19. Vedat Tek Evi, Valikonağı, İstanbul
    20. Bruno Taut Evi, Ortaköy, İstanbul

     

    Nüzhet Albayrak
    1. Ayasofya
    2. Selimiye Camii
    3. Sepetçiler kasrı - Eminönü
    4. Tophane binası - Tophane
    5. Mihrimah Sultan Camii -_Fatih
    6. Rüstem Paşa Camii / Üsküdar
    7. Atatürk Kültür Merkezi_ taksim
    8. Reasürans Binası -Teşvikiye
    9. Ani şehri
    10. Sümela Manastırı
    11. Bruno Taut Evi - Ortaköy
    12. Tercüman Binası - Topkapı
    13. Oba Apartmanı - Harbiye-Nişantaşı
    14. İkitelli Sabah Gazetesi - Basın Express yolu
    15. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) - Zeyrek
    16. Sancaklar Camii
    17. İzmir Fuarı İş Bankası Pavyonu
    18. Pantokrator Manastırı - Zeyrek
    19. Assos Artemis Tapınağı
    20. Kapadokya yerleşimleri

     

    T. Elvan Altan
    1. Ayasofya Müzesi
    2. Selimiye Camisi
    3. Göbeklitepe Tapınağı
    4. Aspendos Tiyatrosu
    5. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
    6. Diyarbakır Surları
    7. ODTÜ Kampüsü
    8. Anıtkabir
    9. Akdamar Kilisesi
    10. TBMM Cami Kompleksi
    11. Santral İstanbul (Silahtarağa Elektrik Santrali)
    12. Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul
    13. Ataköy Konut Yerleşkesi
    14. İş Bankası Genel Müdürlüğü (BDDK-şu anda boş)
    15. Ihlara Vadisi, Kapadokya
    16. Cumalıkızık Köyü
    17. Sümela Manastırı
    18. Galata Kulesi
    19. Yerebatan Sarnıcı
    20. Sosyal Sigortalar Kurumu Tesisleri, Zeyrek

     

    Burçin Altınsay
    1. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, ODTÜ Kampüsü , Ankara
    2. Florya Atatürk Köşkü, İstanbul
    3. Süleymaniye Külliyesi, Salis ve Rabi Medreseleri, İstanbul
    4. Harem Limanı, TMO Siloları, İstanbul
    5. Üsküdar Şemsi Paşa Külliyesi, İstanbul
    6. Büyükada Vapur İskelesi, Boğaz İskeleleri İstanbul
    7. Urfa Balıklıgöl Yapıları ve Çevresi, Şanlıurfa
    8. Yeşil Cami, Bursa
    9. Ani Kenti (harabeleri), Tigran Honents Aziz Krikor Kilisesi, Kars
    10. Deyrulzafaran Manastırı, Mardin
    11. Terkos ve Cendere Su Pompaları, Su Müzesi, İstanbul
    12. Sagra Evi(M Konuralp), Ordu
    13. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, İstanbul
    14. İş Bankası Genel Müdürlük Binası, Kavaklıdere, Ankara
    15. TCDD Ankara Garı, Ankara
    16. Diyarbakır Ulucami, Diyarbakır
    17. Ercüment Kalmık Vakfı Restorasyonu, Gümüşsuyu, İstanbul
    18. Kazıklı Kervansarayı Ek İç Yapısı (G. Köksal, B. Altınışık), Gölcük, Kocaeli
    19. Çürüksulu Yalısı, Salacak, İstanbul
    20. Rexx Sineması, Kadıköy, İstanbul

     

    Suat Apak
    1. Ayasofya Müzesi. İstanbul
    2. Selimiye Camii, Mimar Sinan Edirne
    3. Anıtkabir Ankara / Emin Onat, Orhan Arda
    4. Ankara Palas / Mimar Ahmet Kemalettin , Vedat Tek
    5. ATV Stüdyoları ve Sabah Gazetesi Merkez Binası / Mehmet Konuralp
    6. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Beyazıt / Şandor Hadi, Hüseyin Başçetinçelik
    7. Demir tatil köyü / Turgut Cansever
    8. Çanakkale Tatil Evi / Sedat gürel
    9. Bursa Yeşil Camii / Hacı İvaz Paşa
    10. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Laleli / Sedad Hakkı Eldem, Emin Onat
    11. İstanbul Deniz Müzesi Beşiktaş / Mehmet Kütükçüoğlu, Hande Köksal, Ertuğ Uçar
    12. Ortaköy Camii İstanbul / Nigoğos Balyan
    13. Mikroloft-2: Bulut Apartmanı Gümüşsuyu İstanbul / Can Çinici
    14. Aspendos Amfi Tiyatrosu, Serik, Antalya / Aspendoslu Theodorus'un oğlu Zenon
    15. Efes Celcus Kütüphanesi, Selçuk, İzmir
    16. Kuş Konmaz (Şemsi Paşa) Camii, Üsküdar, İstanbul Mimar Sinan

     

    Ahmet Zeki Apalı
    1. Göbeklitepe, Ş.Urfa
    2. Efes Tiyatrosu, Selçuk, İzmir
    3. Efes Celsus Kütüphanesi, Selçuk, İzmir
    4. Aspendos Tiyatrosu, Antalya
    5. Nemrut Dağı, Antiochus Anıt Mezarı, Adıyaman
    6. İshakpaşa Sarayı, Ağrı
    7. Akdamar Kilisesi, Van
    8. Su Kemerleri, Aspendos, Antalya
    9. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Sivas
    10. Ayasofya Müzesi, İstanbul
    11. Süleymaniye Camii, İstanbul
    12. Dolmabahçe Sarayı, İstanbul
    13. Topkapı Sarayı, İstanbul
    14. Selimiye Camii, Edirne
    15. Ulu Camii, Bursa
    16. Göreme Kaya Kiliseleri, Nevşehir
    17. Sümela Manastırı, Trabzon
    18. Kral Mezarları, Amasya
    19. Beylerbeyi Sarayı, İstanbul
    20. Anıtkabir, Ankara

     

    Emre Arolat
    1. Ahlat Selçuklu Mezarları
    2. İshakpaşa Sarayı (yenileme öncesi)
    3. Gelibolu Azepler Namazgahı (yenileme öncesi)
    4. Ayasofya
    5. Karatepe Kazı Alanı Saçakları - T. Cansever
    6. SSK Zeyrek Tesisleri – S. H. Eldem
    7. Erzurum Çifte Minareli Medrese
    8. Kayseri Gevher Nesibe Şifaiyyesi
    9. Florya Köşkü – S. Arkan
    10. Anadolu Kulübü – A. Hancı, T. Cansever
    11. Türk Tarih Kurumu – T. Cansever
    12. Ragıp Devres Evi – E. Egli
    13. Şemsettin Sirer Yalısı – S. H. Eldem
    14. Ahmet Ertegün Evi – T. Cansever
    15. Hukukçular Sitesi – H. Baysal, M. Birsel
    16. Tercüman Binası – G. Çilingiroğlu
    17. Türk Dil Kurumu – C. Bektaş
    18. ODTÜ Mimarlık Fakültesi A. ve B. Çinici
    19. Cinnah Apartmanı – N. Ersin
    20. Atatürk Kültür Merkezi – H. Tabanlıoğlu

     

    Deniz Aslan
    1. İshak Paşa Sarayı / Ağrı
    2. Selimiye Cami / Mimar Sinan / Edirne
    3. Mimar Sinan Köprüsü / İstanbul-Büyükçekmece
    4. Harran Tüteklilik Evleri / Anonim / Şanlıurfa
    5. Şeyh Zafir Türbesi ve Kitaplığı / Raimando D’aranco / İstanbul-Beşiktaş
    6. Anıtkabir / Emin Önat-Sedad Eldem / Ankara-Çankaya
    7. Florya Atatürk Deniz Köşkü / Seyfi Arkan / İstanbul-Florya
    8. Türk Tarih Kurumu / Turgut Cansever / Ankara-Sıhhiye
    9. Karatepe Kazı Alanı Saçakları / Turgut Cansever / Adana
    10. İTÜ Yüksek Gerilim Laboratuvarı / Nezih Eldem / İstanbul-Gümüşsuyu
    11. Beşiktaş Çarşısı / Sedat Gürel / İstanbul-Beşiktaş
    12. Ercüment Kalmık Vakfı Müzesi / Ayşe Orbay / İstanbul-Gümüşsuyu
    13. TBMM Camisi / Çinici Mimarlık-Behruz Altuğ Çinici / Ankara
    14. İMÇ Çarşısı / Doğan Tekeli / İstanbul-Unkapanı
    15. Ender Özışık Mimarlık Ofisi / Ender Özışık / Bodrum
    16. Emre Senan Evi / Nevzat Sayın / İzmir-Dikili
    17. Amanrüya Otel / Emine Öğün&Mehmet Öğün / Bodrum-Muğla
    18. Arinna Sustainable Luxury Lodge / Atilla Yücel / Nevşehir
    19. Sancaklar Cami / Emre Arolat / Büyükçekmece-İstanbul
    20. Borusan Showroom Park Orman / Gökhan Avcıoğlu / İstanbul

     

    Işık Aydemir
    1. Ayasofya
    2. Edirne Selimiye Camii / Mimar Sinan
    3. Efes Kütüphanesi
    4. Afrodisyas Antik Kenti
    5. Rüstempaşa Camii / Mimar Sinan
    6. Şehzade Camii / Mimar Sinan
    7. Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu
    8. Boğaziçi Köprülüler Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı
    9. İstanbul Sosyal Sigortalar Binası / Zeyrek / Prof. Sedat Hakkı Eldem
    10. İstanbul Yeniköy Sirer Yalısı / Sedat Hakkı Eldem
    11. İstanbul Bebek Ragıp Devres Villası / Prof. Egli
    12. Ankara Sergi Evi / Şevki Balmumcu
    13. Ankara Dil Tarih Fakültesi Bruno Taut
    14. Ankara Türk Tarih Kurumu / Turgut Cansever
    15. İstanbul Hilton Oteli / SOM, Sedat Hakkı Eldem
    16. Ankara Sheraton Oteli / Von Gerkan
    17. İstanbul Beyoğlu Casa Botter Binası / Raimondo D’Aranco
    18. İstanbul Beylerbeyi Sarayı / Sarkis Balyan
    19. Trabzon Sümela Manastırı
    20. Divriği Darülşifası

     

    Olcay Aydemir
    1. Edirne Selimiye Camii
    2. Divriği Ulu Camii
    3. Ayasofya Camii
    4. Topkapı Sarayı
    5. Nuruosmaniye Külliyesi
    6. Süleymaniye Külliyesi
    7. Kapalıçarşı
    8. Efes Antik Kenti
    9. Beyoğlu Botter Apartmanı
    10. Anemas Zindanları
    11. Yerebatan Sarnıcı
    12. Göbeklitepe Arkeolojik alanı
    13. İstanbul Surları
    14. Hipodrom
    15. Kastamonu Mahmut Bey Camii
    16. İshakpaşa Sarayı
    17. Denizli Boğaziçi Camii (Ahşap)
    18. Sirkeci Garı
    19. Sirkeci Büyük Postane Binası
    20. Fatih Haseki Sultan Külliyesi

     

    İmre Azem
    1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi binası (İstanbul)
    2. Ayasofya (İstanbul)
    3. Fener Rum Lisesi (İstanbul)
    4. Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul)
    5. Sümela Manastırı (Trabzon)
    6. Aspendos (Antalya)
    7. Haydarpaşa Garı (İstanbul)
    8. Selimiye Cami (Edirne)
    9. Beylerbeyi Sarayı (İstanbul)
    10. İstanbul Lisesi (İstanbul)
    11. Sveti Stefan Kilisesi (İstanbul)
    12. Mağlova Su Kemeri (İstanbul)
    13. Büyük Postane (İstanbul)
    14. Malabadi Köprüsü (Diyarbakır)
    15. Ankara Garı (Ankara)
    16. Ahtamar Surp Haç Kilisesi (Van)
    17. Nail Çakırhan Ula Evi (Muğla)
    18. Efes Celsus Kitaplığı (İzmir)
    19. Türk Dil Kurumu binası (Ankara)
    20. Doğan Apartmanı (İstanbul)

     

    Aydan Balamir
    1. Bergama Zeus Sunağı (Berlin, Bergama Müzesi)
    2. Efes Celsus Kütüphanesi
    3. Ani Tarihi Kenti
    4. Sümela Manastırı
    5. Galata Kulesi
    6. Ayasofya
    7. Divriği Ulu Camii
    8. Erzurum Çifte Minareli Medrese
    9. Amasya Sultan II. Beyazıt Külliyesi
    10. Süleymaniye Camii ve Külliyesi
    11. Edirne Selimiye Camii
    12. Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi
    13. Sirkeci Garı (August Jasmund)
    14. Hariciye Köşkü (Seyfi Arkan)
    15. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (Bruno Taut)
    16. Anıtkabir (Emin Onat, Doç. Orhan Arda)
    17. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Sedat Hakkı Eldem)
    18. Türk Tarih Kurumu (Turgut Cansever, Ertuğ Yener)
    19. ODTÜ Kampüsü ve Mimarlık Fakültesi (Behruz Çinici)
    20. Atatürk Kültür Merkezi (Hayati Tabanlıoğlu)

     

    Afife Batur
    1. Göbeklitepe
    2. Efes Antik Kenti
    3. Side Antik kenti
    4. Ayasofya
    5. Kariye C. (Khora Manastır Kilisesi)
    6. Konya Karatay Medresesi
    7. Beyşehir Eşrefoglu Camisi
    8. Bursa, Yeşil Cami
    9. Süleymaniye Külliyesi
    10. Selimiye Camisi
    11. Sultanahmed Külliyesi
    12. II. Mahmud Bendi
    13. Dolmabahçe Sarayı
    14. Kuleli Kışlası
    15. Akaretler Sıraevleri
    16. T.B.M.M Kompleksi
    17. Anıtkabir
    18. AKM
    19. Türk Tarih Kurumu Binası
    20. Türk Dil Kurumu Binası

     

    M. Oğuz Bayazıt
    1. Selimiye Camii
    2. Aspendos Amfi Tiyatrosu
    3. Topkapı Sarayı
    4. Anıtkabir
    5. Kariye Müzesi
    6. İTÜ Mimarlık Taşkışla
    7. Kuleli Askeri Lisesi
    8. Haydarpaşa Garı
    9. Yerebatan Sarnıcı
    10. Hürrem Sultan Hamamı/Haseki Hamamı
    11. Ankara Garı
    12. Zeki Paşa Yalısı
    13. Dolmabahçe Sarayı
    14. Tesvikiye Mısır Apartmanı
    15. Splendid Palace
    16. Gümüşsuyu Ekselsiyor Apartmanı
    17. Ankara Palas Konukevi
    18. Taş Kahve Ayvalık/Cunda
    19. Ankara Ziraat Bankası Binası
    20. Balat Rum Okulu

     

    Cengiz Bektaş
    1. Priene Tiyatrosu Aydın, Güllübahçe
    2. Apollon Tapınağı Aydın, Didim
    3. Efes Celsus Kütüphanesi İzmir, Selçuk
    4. Hierapolis Hamamı Denizli, Pamukkale
    5. Ayasofya İstanbul, Fatih
    6. Sutan Han Aksaray, Sultanhanı Kasabası
    7. Karatay Han Kayseri, Karadayı Köyü
    8. Divriği Ulu Cami Sivas , Divriği
    9. Birgi Çakırağa Konağı İzmir, Birgi
    10.Çelikbaş Evi Burdur
    11. 2. Bayezid Külliyesi Edirne
    12. Süleymaniye Camii İstanbul, Fatih
    13. Selimiye Camii Edirne
    14. Şemsi Paşa Camii İstanbul, Üsküdar
    15. Hekimoğlu Ali Paşa Camii İstanbul, Fatih
    16. Nuruosmaniye Camii İstanbul, Fatih
    17. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara
    18. Mecidiyeköy Likör Fabrikası İstanbul, Mecidiyeköy
    19. Sümerbank Genel Müdürlük Binası Ankara, Ulus
    20. Şemsettin Sirer Yalısı İstanbul, Yeniköy

     

    İhsan Bilgin
    1. Edirne 2. Beyazıd Külliyesi
    2. Bergama Antik Kenti
    3. Süleymaniye Râbi-Sâli Çifte Medreseleri
    4. Bursa Ulu Camii ve Hanlar Bölgesi
    5. Kayseri Gıyasiye-Şifaiye Çifte Medreseleri
    6. Maçka Vadisi planlaması
    7. Amcazade Yalısı
    8. Topkapı Sarayı Fatih Köşkü
    9. Bodrum Demir Evleri (Cansever)
    10. İstanbul-Çerkezköy-ATK lojmanları (Han Tümertekin)
    11. Ordu-Sağra Villası (Konuralp)
    12. Bozdoğan Kemeri
    13. Üsküdar Şemsi Paşa Külliyesi
    14. Sümela Manastırı
    15. Ankara Saraçoğlu mahallesi (Bonatz)
    16. Sultanahmet Adliye Sarayı (Eldem ve Onat)
    17. Zeyrek SSK Binası (Eldem)
    18. Diyarbakır surları
    19. Meclis Camii
    20. Unkapanı Manifaturacılar Çarşısı (Tekeli ve Sisa)

     

    Cânâ Bilsel
    1. Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Mimar Sinan
    2. Rüstem Paşa Camii, Mimar Sinan
    3. Şemsi Paşa Camii, Üsküdar, Mimar Sinan
    4. Anıtkabir, Ankara, Emin Onat, Orhan Arda
    5. Türk Tarih Kurumu, Ankara, Turgut Cansever
    6. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara, Bruno Taut
    7. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Binası, Ankara, Altuğ ve Behruz Çinici
    8. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yerleşkesi, Ankara, Altuğ ve Behruz Çinici
    9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii, Behruz ve Can Çinici
    10. İsmet Paşa Kız Enstitüsü, Ankara, Ernst Egli
    11. Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul, Hayati Tabanlıoğlu
    12. İstanbul Atatürk Kitaplığı, Sedat Hakkı Eldem
    13. SSK Binası, Zeyrek, İstanbul, Sedat Hakkı Eldem
    14. DSİ Genel Müdürlük Binası, Behruz Çinici, Enver Tokay
    15. Demir Tatilköyü, Bodrum, Turgut Cansever
    16. Artur Tatilköyü, Datça, Ersen Gürsel
    17. B2 Evi, Ayvacık, Han Tümertekin
    18. İstanbul Deniz Müzesi, Beşiktaş, Mehmet Kütükçüoğlu, Hande Köksal, Ertuğ Uçar
    19. Osmanlı Bankası Binası ve Restorasyonu, Alexander Vallaury ve Han Tümertekin
    20. Manifaturacılar Çarşısı, İstanbul, Doğan Tekeli

     

    Sibel Bozdoğan
    1. İshak Paşa Sarayı, Doğubayazıt
    2. Rüstem Paşa Camisi, İstanbul
    3. Florya Köşkü, İstanbul (Seyfi Arkan, 1935)
    4. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi, Ankara (Bruno Taut, 1937)
    5. İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, (Sedad Eldem, Emin Onat, 1942-43)
    6. Manifaturacılar Çarşısı, İstanbul (Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler, 1959)
    7. Anadolu Kulübü, Büyükada (Abdurrahman Hancı, Turgut Cansever, 1951-57)
    8. Tarabya Oteli, İstanbul (Kadri Erdoğan, 1957)
    9. Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul (Hayati Tabanlıoğlu, 1956-69; 1977)
    10. Hukukçular Sitesi, İstanbul (Haluk Baysal, Melih Birsel, 1957-61)
    11. Cinnah 19, Ankara (Nejat Ersin, 1958-60)
    12. ODTÜ Kampüsü, Ankara (Behruz ve Altuğ Çinici, 1961-70)
    13. Yeşilköy Toplu Konutları, İstanbul (Haluk Baysal, Melih Birsel, 1970ler)
    14. Milli Reasürans Kompleksi, İstanbul (Sevinç ve Sandor Hadi, 1985-92)
    15. TBMM Camisi, Ankara (Behruz ve Can Çinici, 1989)
    16. Argos Oteli, Kapadokya (Asli Özbay ve ekibi, 1997den beri)
    17. SALT Galata Dönüşümü, İstanbul (Han Tumertekin ve farklı ekipler, 2011)
    18. Bilgi SANTRAL Mimarlık Fakültesi/Kütüphanesi, İstanbul (Nevzat Sayın, 2012-14)
    19. SEKA Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi, Kocaeli (KA-BA Mimarlık, 2009-16)
    20. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesi, Kayseri (EAA, 2013-16)

     

    Burak Boysan
    1. AKM
    2. Şemsipaşa Camii
    3. Haydarpaşa Garı
    4. Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi
    5. Gezi Parkı
    6. Ani Ören yeri
    7. Ayasofya
    8. Topkapı Sarayı
    9. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
    10. Şehzadebaşı Camii
    11. Selimiye Camii Edirne
    12. Kariye Müzesi
    13. Cağaloğlu İstanbul Lisesi- eski Düyun-u Umumiye binası
    14. Sirkeci Büyük Postane binası
    15. Kıbrıslı Yalısı
    16. Deyrulzafaran Manastırı - Mardin
    17. Natuk Birkan apartmanları – Bebek – mimarı Haluk Baysal ve Melih Birsel
    18. Çayırova Arçelik Fabrikası –mimarı: Aydın Boysan
    19. Taşkışla
    20. Ataşehir Ülker Arena

     

    Cafer Bozkurt
    1. Göbeklitepe, Şanlıurfa / M.Ö. 10.000
    2. Aspendos Tiyatrosu, Antalya / M.Ö. 1000
    3. Ayasofya, İstanbul / M.S. 536 Trallesli Anthemius, Milletli İsidoros
    4. Divriği Ulu Camii, Şanlıurfa / M.S. 1228 Ahlatlı Hürrem
    5. Rumelihisarı, İstanbul / M.S. 1452
    6. Süleymaniye Camii, İstanbul / M.S. 1558 Mimar Sinan
    7. Selimiye Camii, Edirne / M.S. 1575 Mimar Sinan
    8. Florya Deniz Köşkü, İstanbul / 1935, Seyfi Arıkan
    9. Taşlık Şark Kahvesi, İstanbul / 1948-1988, Sedat Hakkı Eldem
    10. Anıtkabir, Ankara / 1953, Emin Onat, Orhan Arda
    11. Zeyrek SSK Binası, İstanbul / 1964, Sedat Hakkı Eldem
    12. Türk Dil Tarih Kurumu, Ankara / 1974, Cengiz Bektaş
    13. İş Bankası Kulesi, Ankara / 1977, Ayhan Böke, Yılmaz Sargın
    14. TBMM Camii, Ankara / 1989, Behruz Çinici, Can Çinici
    15. Halk Bankası Kulesi, Ankara / 1998, Doğan Tekeli, Sami Sisa
    16. YKB Akademi, İstanbul / 2009, Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar
    17. Sebze Meyve Hali, Bursa / 2009, Tuncer Çakmaklı
    18. Merinos AKM, Bursa / 2010, Cafer Bozkurt, Hasan Şener, İlhami Kurt
    19. Sancaklar Camii, İstanbul / 2013, Emre Arolat
    20. Beşiktaş Vodafone Park, İstanbul / 2016, Bünyamin Derman

     

    Ragıp Buluç
    1. Selimiye Camii
    2. Üsküdar Şemsi Paşa
    3. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı
    4. Divriği Ulu Camii
    5. Cacabey Camii / Kırşehir
    6. Harran Kubbeli Evler
    7. Birgi Evleri
    8. Tüm Safranbolu evleri
    9. Mağlova Kemeri
    10 Ayasofya
    11. İller bankası / Ankara
    12. Hariciye Köşkü
    13. Eski Başbakanlık Binası
    14. Ankara Garı
    15. Ankara Sergi Evi (Opera Binası)
    16. Milli Reasürans
    17. Ata Kule
    18. Türk Tarih Kurumu
    19. Eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü
    20. İstanbul Hilton

     

    Müge Cengizkan
    1. Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1967 (Turgut Cansever ve Ertur Yener)
    2. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1963 (Behruz ve Altuğ Çinici)
    3. ODTÜ Kampüsü, Ankara, 1961-80 (Behruz ve Altuğ Çinici)
    4. Sergievi (bugün Ankara Opera Sahnesi), Opera-Ankara, 1934 (Şevki Balmumcu)
    5. İsmet Paşa Kız Enstitüsü, Ankara, 1930 (Ernst A. Egli)
    6. Ankara Garı, Ankara 1937 (Şekip Akalın)
    7. Cumhurbaşkanlığı Camlı Köşk (Makbule Atadan Köşkü), Çankaya-Ankara, 1936 (Seyfi Arkan)
    8. DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara, 1959 (Behruz Çinici, Teoman Doruk ve Enver Tokay)
    9. Hukukçular Sitesi, Mecidiyeköy-İstanbul, 1961 (Haluk Baysal ve Melih Birsel)
    10. TBMM Camisi, Meydan ve İbadet Kitaplık Kompleksi, 1987 (Behruz ve Can Çinici)
    11. İş Bankası Genel Müdürlük Binası (bugün BDDK), Ankara, 1976 (Ayhan Böke ve Yılmaz Sargın)
    12. Tandoğan Milli Savunma Bakanlığı Öğrenci Yurdu, Ankara, 1967 (Şevki Vanlı ve Ersen Gömleksizoğlu)
    13. Musiki Muallim Mektebi (Bugün Mamak Kültür Merkezi), Ankara, 1928 (Ernst Egli)
    14. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), İstanbul, 1959 (Doğan Tekeli, Sami Sisa ve Metin Hepgüler)
    15. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1937 (Bruno Taut)
    16. Halk Bankası Genel Müdürlüğü, Ankara, 2000 (Doğan Tekeli ve Sami Sisa)
    17. Sümerbank Genel Müdürlüğü, Ankara, 1937 (Martin Elsaesser)
    18. Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Ankara, 1932 (Clemens Holzmeister)
    19. Saraçoğlu Mahallesi, Ankara, 1946 (Paul Bonatz)
    20. Milli Kütüphane, Ankara, 1982 (Orhan Akyürek, İnal Uşşaklı, Ünal Demiraslan ve Demir Gökmen)

     

    Levent Çalıkoğlu
    1.Aya Sofya
    2.Süleymaniye Cami
    3.Galata Kulesi
    4.Haydarpaşa Tren İstasyonu
    5.Yerebatan Sarnıcı
    6.Üsküdar Mihrimah Cami
    7. Kariye Kilisesi
    8. Şehzade Cami
    9. Aspendos Antik Tiyatrosu
    10. Beyşehir Eşrefoğlu Cami
    11. Sümela Manastırı
    12. Florya Atatürk Deniz Köşkü
    13. Vedat Tek Evi
    14. Büyük Postane Sirkeci
    15. Divriği Ulu Camii
    16. Ortaköy Bruno Taut Villası

     

    Hasan Çalışlar
    1. Ayasofya
    2. Artemis Tapınağı
    3. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı
    4. Aspendos
    5. Kapalıçarşı
    6. Sokullu Mehmet Paşa Camii
    7. Rıza Derviş Evi Büyükada
    8. Divriği Camii
    9. Topkapı Sarayı
    10. Florya Deniz Köşkü
    11. Balat Rum Okulu
    12. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
    13. Sümela Manastırı
    14. Sadullah Paşa Yalısı
    15. Düyun-u Umumiye (İstanbul Erkek Lisesi)
    16. Bursa Ulu Camii
    17. Kamhi Apt.
    18. Çürüksulu Yalısı
    19. Büyükada Yetimler Yurdu
    20. ODTÜ Mimarlık Fakültesi

     

    Feride Çiçekoğlu
    1. Ankara ODTÜ Mimarlık Fakültesi / Behruz Çinici
    2. Ankara Opera Binası / Şevki Balmumcu-Paul Bonatz
    3. Antalya Serapsu Oteli / Zafer Aldemir
    4. Kalkan Patara Evleri / Turan Kaşo
    5. Çeşme 7800 / Emre Arolat
    6. İstanbul Deniz Müzesi / Teğet Mimarlık
    7. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı / Doğan Tekeli-Sami Sisa
    8. Ayvacık B2 Evi / Han Tümertekin
    9. Kadıköy Süreyya Operası / Kegham Kavafyan
    10. Tünel Botter Apartmanı / Raimondo d'Aronco
    11. Taksim Atatürk Kültür Merkezi / Hayati Tabanlıoğlu
    12. Tepebaşı Palazzo Corpi (Soho House) / Giacomo Leoni
    13. Teşvikiye Milli Reasürans Çarşısı / Sevinç ve Hadi Şandor
    14. Büyükada Rum Yetimhanesi / Alexander Vallaury
    15. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii / Mimar Sinan
    16. Karaköy Palas / Guilio Mongeri
    17. Van Kalesi
    18. Termessos Antik Kenti
    19. Sümela Manastırı
    20. Galata Adahan Binası

     

    Pelin Derviş
    1. Ayasofya (İstanbul)
    2. Topkapı Sarayı (İstanbul)
    3. Karatepe Açıkhava Müzesi (Kadirli, Ankara)
    4. ODTÜ Mimarlık Fakültesi (Ankara)
    5. Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul)
    6. TBMM Camii (Ankara)
    7. Sosyal Sigortalar Kurumu Tesisleri (Zeyrek, İstanbul)
    8. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İstanbul)
    9. Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)
    10. Kapalıçarşı (İstanbul)
    11. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (İstanbul)
    12. Maison Botter (İstanbul)
    13. Atatürk Kitaplığı (İstanbul)
    14. Florya Atatürk Deniz Köşkü (İstanbul)
    15. Büyük Anadolu Kulübü Binası (Büyükada, İstanbul)
    16. Aspendos Tiyatrosu (Antalya)
    17. Ani Harabeleri (Kars)
    18. Göbeklitepe (Şanlıurfa)
    19. Efes Antik Kenti (İzmir)
    20. Bulgar Kilisesi (Sveti Stefan, İstanbul)

     

    Atillâ Dorsay
    1. Ayasofya
    2. Topkapı Sarayı
    3. Selimiye Camii
    4. Sultanahmet Camii
    5. Efes Kitaplığı ve tüm şehir
    6. Aspendos Tiyatrosu
    7. Perge (Tümü)
    8. Afrodisias (Tümü)
    9. Sagalassos (Tümü)
    10. Göbeklitepe (Tümü)
    11. Kariye Müzesi
    12. Ani Harabeleri
    13. İstanbul Surları
    14. Dolmabahçe Sarayı
    15. Rumelihisar
    16. Nemrud
    17. İshakpaşa Sarayı
    18. Anıtkabir
    19. Zeugma
    20. İstanbul Radyoevi

     

    Boğaçhan Dündaralp
    1. Priene Apollon Tapınağı (Milet)
    2. Dayrülzafaran Manastırı (Mardin)
    3. Çavdarhisar Zeus Tapınağı (Kütahya)
    4. İshak Paşa Sarayı (Doğu Beyazıt / Ağrı )
    5. Saint Pierre Kilisesi (Hatay)
    6. Demre Kaya Mezarları (Antalya)
    7. Bursa Ulu Camii
    8. Yavuz Sultan Selim Camii ( İstanbul-Fatih)
    9. Sultan II. Bayezid külliyesi darüşşifası
    10. Süleymaniye Camii (İstanbul)
    11. ODTÜ Mimarlık Fakültesi (Ankara / Behruz Çinici)
    12. Büyükada Anadolu Kulübü (Abdurrahman Hancı-Turgut Cansever)
    13. Karatepe Saçakları (Kadirli-Adana / Turgut Cansever)
    14. Karatepe Kazı Evi (Kadirli-Adana / Turgut Cansever)
    15. Sedat Gürel Evi (Çanakkale /Sedat Gürel)
    16. Taşkışla 109 No’lu Salon (Nezih Eldem)
    17. İstanbul Reklam Evi (Günay Çilingiroğlu)
    18. Hukukçular Sitesi (Haluk Baysal-Melih Birsel)
    19. Sabah Gazetesi (Mehmet Konuralp)
    20. Dikili Yahşibey Evleri ( Nevzat Sayın)

     

    Oya Eczacıbaşı
    1. Aya Sofya
    2. Yerebatan Sarnıcı
    3. Topkapı Sarayı
    4. Süleymaniye Camii
    5. Aspendos Antik Tiyatro
    6. Sümela Manastırı
    7. Aya İrini Kilisesi
    8. Galata Kulesi
    9. Selimiye Camii
    10. Ani Harabeleri
    11. Aphrodisias Antik tiyatro
    12. Anıtkabir
    13. Beylerbeyi Sarayı
    14. Büyük Postane
    15. Haydarpaşa Garı
    16. Dolmabahçe sarayı

     

    Ömer Erbil
    1. Ayasofya –İstanbul
    2. Selimiye – Edirne
    3. Süleymaniye – İstanbul
    4. Divriği Ulucami - Sivas
    5. Celsus Kitaplığı – Efes
    6. Aspendos – Antalya
    7. Erzurum Çifte minare
    8. İzzettin Keykavus Darüşşifası – Sivas
    9. Antoninler Çeşmesi – Sagalassos - Burdur
    10. Sümela Manastırı - Trabzon
    11. Mamure Kalesi – Anamur
    12. İshakpaşa Sarayı –Doğubayazıt
    13. Kariye – İstanbul
    14. Uzunköprü - Edirne
    15. Aya İrini- İstanbul
    16. Arap Cami-İstanbul
    17. Yeşil Cami - Bursa
    18. Kapalıçarşı – İstanbul
    19. Çifte Medrese – Kayseri
    20. Tren Garı - Ankara

     

    Cem Erciyes
    1. Divriği Ulu Camii
    2. Mimar Vedat Tek Evi
    3. Doğan Apartmanı
    4. Haydarpaşa Garı
    5. Balat Evleri
    6. Hilton Oteli
    7. AKM
    8. Osmanlı Bankası Müzesi
    9. İMÇ Blokları
    10. Büyükada Yetimhanesi
    11. Aspendos Antik Tiyatro
    12. Celsus Kitaplığı (Efes)
    13. Ayasofya Müzesi
    14. İshak Paşa Sarayı
    15. Laleli Tayyare Apartmanları
    16. Sirkeci Büyük Postane
    17. Ankara Palas
    18. İstanbul Erkek Lisesi (Düyun-u Umumiye)
    19. İzmir Palas Apartmanı, Nişantaşı
    20. Sadullah Paşa Yalısı (ya da tüm Boğaziçi Yalıları)

     

    Arzu Erdem
    1. Yazılıkaya
    2. Göbeklitepe
    3. Kapadokya Kiliseleri
    4. Efes Artemis Tapınağı
    5. Sümela Manastırı
    6. Ayasofya
    7. Selimiye Camisi
    8. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı
    9. Nuruosmaniye Camiisi
    10. Sirkeci Büyük Postane
    11. Haydarpaşa Garı
    12. Anıtkabir
    13. Florya Deniz Köşkü
    14. B2 Evi
    15. Büyükada Rum Yetimhanesi
    16. Demir Tatil Köyü
    17. Sancaklar Camisi
    18. Santralistanbul Yerleşkesi
    19. ODTÜ Yerleşkesi
    20. SALT Osmanlı Bankası Binası

     

    Kerem Erginoğlu
    1. Ayasofya
    2. Topkapı Sarayı
    3. Divriği Ulu Camii
    4. Mihrimah Sultan Camii Üsküdar
    5. Kılıç Ali Paşa Külliyesi
    6. Piyalepaşa Camii
    7. Florya Deniz Köşkü
    8. Taut Evi
    9. Rıza Derviş Evi Büyükada
    10. Ragıp Devres Villası
    11. Rumeli Hisarı
    12. Kıbrıslı Yalısı
    13. Priene Antik Kenti
    14. Sümela Manastırı
    15. Botter Apartmanı
    16. Şeyh Safir Külliyesi- Beşiktaş
    17. Hekimbaşı Yalısı
    18. Safyurtlu II Evi
    19. Birkan Apartmanı
    20. Amanrüya Oteli


    Alev Erkmen (Sırasız)
    Efes Celsus Kütüphanesi
    Sagalassos Antoninler Çeşmesi
    Kapadokya Zelve vadisi ve yeraltı kentleri
    Sümela Manastırı
    Aya Sofya
    Süleymaniye külliyesi / Mimar Sinan
    Şemsi Pasa Cami / Mimar Sinan
    Şeyh Zafir Türbesi ve Külliyesi / Raimondo D'Aranco
    Büyükada Rum yetimhanesi / Alexandre Vallaury
    Haydarpasa Tren Garı ve İskelesi / Otto Ritter
    Sirkeci Büyük Postane / Mimar Vedat (Tek)
    Sirkeci Tren Garı / August Jasmund
    İstanbul/Karaköy Osmanlı Bankası Binası (günümüzde Salt Galata) / Alexandre Vallaury, güncel restorasyon ve yenileme: Han Tümertekin
    Ankara/Ulus Ziraat Bankası Binası / Guilio Mongeri
    Tek Ailesi Konutu, Nişantaşı / Mimar Vedat Tek
    Florya Atatürk Köşkü / Seyfi Arkan
    Ankara Vali Konağı / Enver Tokay
    ODTU Mimarlık Fakültesi / Altuğ Çinici ve Behruz Çinici
    TBMM Camisi / Behruz Çinici ve Can Çinici
    Türk Tarih Kurumu / Turgut Cansever

     

    Erol Evgin
    1. Ayasofya Müzesi / İstanbul
    2. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi
    3. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
    4. Efes Antik Kenti / Celsus Kitaplığı
    5. Süleymaniye Camii / İstanbul
    6. Anıtkabir / Ankara
    7. Göbeklitepe Arkeolojik Alanı / Şanlıurfa
    8. Afrodisias Antik Kenti / Aydın
    9. Sümela Manastırı / Trabzon
    10. Safranbolu Evleri
    11. Topkapı Sarayı / İstanbul
    12. Zeugma Arkeolojik Siti / Gaziantep
    13. Sagalassos Antik Kenti / Burdur
    14. İstanbul Surları
    15. Mardin Kültürel Peysaj Alanı
    16. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya
    17. Nemrut Dağı Heykelleri ve Anıt Mezarı
    18. Sultan II. Beyazıd Külliyesi / Edirne
    19. Şemsi Paşa Yalı Camii / Üsküdar
    20. Amcazade Yalısı / İstanbul

     

    Sinan Genim
    1. Göbeklitepe
    2. Çatalhöyük Yerleşmesi
    3. Hattuşa / Boğazköy
    4. Truva Örenyeri
    5. Efes Örenyeri
    6. Bodrum Mausseleum
    7. Aspendos Tiyatrosu
    8. İstanbul Surları
    9. Yerebatan Sarnıcı
    10. Ayasofya
    11. Sümela Manastırı
    12. Divriği Ulu Camii
    13. Beyşehir Eşrefoğlu Camii
    14. Topkapı Sarayı
    15. Kastamonu Camii
    16. Süleymaniye Camii
    17. Selimiye Camii
    18. Anadoluhisarı Amcazade Yalısı Divanhanesi
    19. Anıtkabir
    20. Baksı Müzesi

     

    Murat Germen
    1. Kapalıçarşı - İstanbul
    2. Topkapı Sarayı - İstanbul
    3. Kız Kulesi - İstanbul
    4. Galata Kulesi - İstanbul
    5. Kapadokya Yeraltı Kiliseleri - Göreme, Nevşehir
    6. Yerebatan Sarayı - İstanbul
    7. Şemsi Paşa Camii ve Külliyesi - Üsküdar, İstanbul
    8. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı - Anadoluhisarı, İstanbul
    9. ODTÜ Mimarlık Fakültesi - Ankara
    10. Botter Apartmanı - İstanbul
    11. Akaretler Sıra Evleri - İstanbul
    12. Pembe Köşk (Çankaya Köşkü) - Ankara
    13. Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü - Ankara
    14. Haydarpaşa Garı - İstanbul
    15. Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi - İstanbul
    16. Bodrum Uluslararası Havalimanı Terminali - Bodrum
    17. Santralistanbul Çağdaş Sanat Müzesi - İstanbul
    18. Sancaklar Camii - Büyükçekmece, İstanbul
    19. Baksı Müzesi - Bayburt
    20. Şahkulu Sultan Tekkesi - Merdivenköy, İstanbul

     

    Ali Esad Göksel (Sırasız)
    Ayasofya
    Kılıç Ali Paşa Camii / Tophane / İstanbul
    Mağlova Kemeri / İstanbul
    Ulu Camii / Bursa
    Ulu Camii ve Darüşifası/ Divriği
    Çakırağa Konağı / Birgi / Muğla
    III. Ahmed Has Odası / Yemiş Odası / Topkapı
    Matbah-ı Amire / Saray Mutfakları / Topkapı
    Şifahane / II. Beyazıd Külliyesi / Edirne
    Yeşil Türbe / Bursa
    Kara Mustafa Paşa / Sofa Köşkü / Topkapı
    Köprülü Hüseyin Paşa Yalısı / Anadoluhisarı
    Yıldırım Bayazıd Camii / Bursa
    Sokullu Mehmed Paşa Camii / Kadırga
    Alaeddin Camii / Konya
    İshak Paşa Sarayı / Doğubeyazıt / Ağrı
    Yamaç Evler / Ephesus / Efes / İzmir
    Türk Tarih Kurumu / Ankara
    Suna Kıraç Yalısı / Vaniköy / İstanbul

     

    Korhan Gümüş
    1. Ayasofya
    2. Aspendos Tiyatrosu
    3. Artemis Tapınağı (Manisa)
    4. Kariye Müze Camii
    5. Sergios Bakhos (Küçük Ayasofya)
    6. Topkapı Sarayı
    7. Kadırga Sokullu Mehmet Paşa Camii
    8. Süleymaniye Camii
    9. Selimiye Camii
    10. Şeyh Zafir Türbesi ve Kütüphanesi (Mimar Raimondo d'Aronco)
    11. Botter Han
    12. Prost Vadisi
    13. Ragıp Devres Villası (Mimar Ernst Egli)
    14. Hariciye Köşkü (Seyfi Arkan)
    15. TBMM (Clemens Holzmeister)
    16. Rıza Derviş Köşkü (Sedad Hakkı Eldem)
    17. Karatepe Açıkhava Müzesi (Turgut Cansever)
    18. AKM (Hayati Tabanlıoğlu)
    19. Han Tümertekin B2 Evi
    20. Beyazıt Devlet Kütüphanesi (Murat Tabanlıoğlu)

     

    Ertuğrul Günay
    1. Nemrut Dağı Tümülüsü ve Komagene Anıtları
    2. Selçuk Efes Celsus Kitaplığı
    3. Milas Hekatomnos Lahdi
    4. Trabzon Sümela Manastırı
    5. İstanbul Aya Sofia Katedral-Cami Müzesi
    6. Yerebatan Sarayı Sarnıcı
    7. Diyarbekir Kalesi
    8. Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi
    9. Beyşehir Eşrefoğlu Camii
    10. Aksaray Sultanhanı Kervansarayı
    11. Bursa Ulu Camii
    12. İstanbul Kapalıçarşı
    13. Süleymaniye Camii / İstanbul
    14. Selimiye Camii / Edirne
    15. Büyükçekmece Köprüsü / İstanbul
    16. Mağlova Su Kemeri
    17. Florya Cumhurbaşkanlığı Deniz Köşkü
    18. Anıtkabir / Ankara
    19. Ankara Türkocağı ve Etnoğrafya Binaları
    20. Ankara Cer Modern

     

    Serhan Güngör
    1. Anıtkabir - Ankara
    2. Ayasofya - İstanbul
    3. Süleymaniye Külliyesi - ?stanbul
    4. ODTÜ Kampüsü - Ankara
    5. Aspendos Antik Tiyatrosu - Antalya
    6. Dolmabahçe Sarayı - İstanbul
    7. Haydarpaşa Garı - İstanbul
    8. Sirkeci Büyük Postane - İstanbul
    9. Divriği Ulu Cami - Sivas
    10. Sokullu Mehmet Paşa Kervansarayı - Payas, Hatay
    11. Didim Apollon Tapınağı - Aydın
    12. Bodrum Kalesi - Muğla
    13. Sümela Manastırı - Trabzon
    14. Rumelihisari - İstanbul
    15. İshakpasa Sarayı - Doğubeyazıt, Ağrı
    16. İstanbul Arkeoloji Müzesi - İstanbul
    17. Cendere (Septimius Severus) Köprüsü - Adıyaman
    18. Malabadi Köprüsü - Diyarbakır
    19. Sagalassos Antoninler Çeşmesi – Ağlasun - Burdur
    20. Kanyon Alışveriş Merkezi - İstanbul

     

    Melkan Gürsel
    1. Yerebatan Sarnıcı
    2. Ayasofya
    3. Atatürk Kültür Merkezi
    4. Deyrulzafaran Manastırı, Mardin
    5. Florya Deniz Köşkü, Seyfi Arkan
    6. Taut Evi, Bruno Taut
    7. Rüstem Paşa Kervansarayı-Kurşunlu Han -Mimar Sinan
    8. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sedat Hakkı Eldem
    9. Sirkeci ve Haydarpaşa Tren İstasyonları
    10. Anıtkabir, Ankara
    11. Taşkışla
    12. ODTÜ Kampüsü
    13. Florya Deniz Köşkü
    14. Karaköy İskelesi Yolcu Salonu (Eski), Rebii Gorbon, Georges Débes
    15. Topkapı Sarayı
    16. Beyazıt Kütüphanesi
    17. Erzurum Ulu Cami
    18. Çankaya Merkez Cami
    19. İshak Paşa Sarayı
    20. Divriği Cami

     

    Sevinç Hadi
    1. Milli Reasürans T.A.Ş, İstanbul / Sevinç Hadi-Şandor Hadi
    2. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, İstanbul / Şandor Hadi, Hüseyin Başçetinçelik
    3. Boğaziçi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, İstanbul / Sevinç Hadi, Şandor
    4. Türk Tarih Kurumu Binası, Ankara/ Turgut Cansever
    5. Karatepe Saçakları ve Kazı Evi, Adana / Turgut Cansever
    6. Ahmet Ertegün Evi, Bodrum / Turgut Cansever
    7. Demir Tatil Köyü / Turgut Cansever, Emine Öğün, Mehmet Öğün, Feyza Cansever, Hasan Cansever
    8. Florya Deniz Köşkü / Seyfi Arkan
    9. Askeri Müze, İstanbul / Nezih Eldem
    10. AmanRüya Oteli, Bodrum / Emine Öğün- Mehmet Öğün
    11. Hadi ve Tütüncü Aileleri için Yazlık Ev, Tuzla / Sevinç Hadi-Şandor Hadi
    12. Bağ Evi, Urla / Serhat Akbay
    13. Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü / Nevzat Sayın- Emre Arolat- Han Tümertekin- DS Mimarlık
    14. Tercüman Binası, İstanbul / Günay Çilingiroğlu
    15. Salt Galata, İstanbul / Han Tümertekin
    16. Salt Beyoğlu, İstanbul / Han Tümertekin
    17. Tuzambarı, İstanbul / ECARH – Kerem Erginoğlu, Hasan Çalışlar
    18. Meclis Camisi, Ankara / Behruz Çinici- Can Çinici
    19. VKV Ford Otosan Gölcük Sosyal Tesisleri, Gölcük / TeCe Mimarlık
    20. TÇMB Çimento Meslek Lisesi, İstanbul / DB Mimarlık-TeCe Mimarlık

     

    Tülin Hadi
    1. Kadırga Sokollu Camii
    2. Rüstem Paşa Camii ve Çarşısı4
    3. Ahşap Yalılar (Örn: Sadullah Paşa, Hadi Bey Yalısı / restorasyon uygulama Cansever Mimarlık)
    4. Milli Reasürans T.A.Ş, İstanbul / Sevinç Hadi-Şandor Hadi
    5. AmanRüya Oteli, Bodrum / Emine Öğün- Mehmet Öğün
    6. Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü / Nevzat Sayın- Emre Arolat- Han Tümertekin- DS Mimarlık
    7. Yahşibey Yerleşimi, Dikili / NSMH Nevzat Sayın
    8. Yeşilköy Toplu Konut Sitesi, İstanbul / Melih Birsel-Haluk Baysal
    9. Ahşap Yalılar, İstanbul (Sadullah Paşa Yalısı, Hadi Bey Yalısı) / Restorasyon: Cansever Mimarlık
    10. Hadi ve Tütüncü Aileleri için Yazlık Ev, Tuzla / Sevinç Hadi-Şandor Hadi
    11. Türk Tarih Kurumu Binası, Ankara/ Turgut Cansever
    12. Ahmet Ertegün Evi, Bodrum / Turgut Cansever
    13. Bağ Evi, Urla / Serhat Akbay
    14. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara / Altuğ Çinici – Behruz Çinici
    15. TÇMB Çimento Meslek Lisesi, İstanbul / DB Mimarlık-TeCe Mimarlık
    16. Meclis Camisi, Ankara / Behruz Çinici- Can Çinici
    17. Tuzambarı, İstanbul / ECARH – Kerem Erginoğlu, Hasan Çalışlar
    18. Yapı Kredi Bankası Bankacılık Üssü / John Mc Aslan
    19. Vodafone Park, İstanbul / DB Mimarlık – Bünyamin Derman
    20. Deniz Müzesi , İstanbul / Teğet Mimarlık – Ertuğ Uçar, Mehmet Kütükçüoğlu

     

    Doğan Hızlan
    1. Ayasofya (İstanbul)
    2. Selimiye Camii (Edirne)
    3. Süleymaniye Camii (İstanbul)
    4. Divriği Camii (Sivas)
    5. Aya İrini Kilisesi (İstanbul)
    6. Rüstem Paşa Camii (İstanbul)
    7. Dolmabahçe Sarayı (İstanbul)
    8. İshak Paşa Sarayı (Ağrı-Doğubeyazıt)
    9. III. Ahmet Çeşmesi (İstanbul)
    10. Yerebatan Sarnıcı
    11. Haydarpaşa Garı
    12. Sirkeci Merkez PTT ve Hobyar Mescidi
    13. İMÇ ve karşısındaki SSK blokları
    14. Ankara Garı (Ankara)
    15. Bodrum Kalesi
    16. Manastırı (Trabzon)
    17. Tayyare Apartmanı (Mimar Kemalettin)
    18. Aspendos
    19. Moda İskelesi
    20. AKM

     

    Selim İleri
    1. Süleymaniye Camii
    2. Sultanahmet Camii
    3. Yeni Camii
    4. Ortaköy Camii
    5. Moda Vapur İskelesi
    6. Kadıköy Şehremaneti Binası (eski Belediye binası)
    7. Sirkeci Postanesi
    8. Kapalıçarşı
    9. Küçüksu Kasrı
    10. Arkeoloji Müzesi
    11. III. Ahmet Çeşmesi
    12. Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi
    13. Maçka Palas
    14. Sümer Palas Apartmanı (Kurtuluş)
    15. Reasürans Pasajı (Teşvikiye)
    16. Haydarpaşa Garı
    17. Pera Palas
    18. Mahpeyker Kösem Sultan Camii (Üsküdar)

     

    Cem İlhan
    1. Yeşilyurt Toplu Konutları Melih Birsel-Haluk Baysal
    2. Bilgi Üniversitesi Santral Kampusu Nevzat Sayın-Han Tümertekin- Emre Arolat
    3. Milli Reasürans TAŞ Sevinç Hadi – Şandor Hadi
    4. Bergama Antik Yerleşkesi
    5. Şişhane Otopark Aleksis şanal-Murat Şanal
    6. Eminönü Rüstempaşa Camii ve Çarşısı Mimar Sinan
    7. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Altuğ Çinici-Behruz Çinici
    8. Yahşibey / Dikili Evleri Nevzat Sayın
    9. Yapı Kredi Bankası Operasyon Merkezi John Mc Aslan
    10. Demir Evleri Turgut Cansever- Emin Öğün-Mehmet Öğün
    11. Karatepe Saçakları ve Kazıevi Turgut Cansever
    12. Tuzla Evi Sevinç Hadi – Şandor Hadi
    13. Amanruya Emin Öğün-Mehmet Öğün
    14. Türk Tarih Kurumu Turgut Cansever
    15. Cer Modern Semra Uygur-Özcan Uygur
    16. Hukukçular Sitesi Melih Birsel-Haluk Baysal
    17. Tekfen Bomonti Konutları Bünyamin Derman
    18. Bağevi Serhat Akbay
    19. Mağlova Köprüsü Mimar Sinan
    20. Beşiktaş Vodafone Park Bünyamin Derman

     

    Cüneyt Kabuloğlu
    1. Çatalhöyük
    2. Hattuşaş
    3. Priene
    4. Küçük Ayasofya
    5. Ayasofya
    6. Ani Büyük Katedral
    7. Ayasofya, Trabzon
    8. Divriği Ulu Cami
    9. Karatay Medresesi
    10. Sultanhan
    11. Selçuk, İsabey Cami
    12. Yeşil Cami
    13. Süleymaniye
    14. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi
    15. DTCF
    16. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
    17. Anıtkabir
    18. AKM
    19. Reasürans Binası

     

    Hüseyin Kahvecioğlu
    1. Göbeklitepe
    2. Ayasofya
    3. Side Antik Kenti
    4. Selimiye Camii (Mimar Sinan)
    5. Ebul Menuçehr Camii (Ani)
    6. Divriği Ulucamii
    7. Süleymaniye Camii (Mimar Sinan)
    8. Çifte Minareli Medrese
    9. Sivas Gök Medrese
    10. Ahlat Selçuklu Merazlığı
    11. Demir Tatil Köyü (Bodrum - Turgut Cansever)
    12. Türk Tarih Kurumu (Ankara - Turgut Cansever)
    13. Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul - Hayati Tabanlıoğlu)
    14. Kapadokya- Uçhisar Geleneksel Konut dokusu
    15. Anıtkabir (Ankara - Emin Onat, Orhan Arda)
    16. 40 Çeşme Kemerleri (Mimar Sinan)
    17. Florya Deniz Köşkü (İstanbul - Seyfi Arkan)
    18. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara - Bruno Taut)
    19. Manifaturacılar Çarşısı (İstanbul - Tekeli&Sisa)
    20. Sancaklar Camii (İstanbul - EAA Architects)

     

    Atilla Kangüleç
    1. Aspendos Tiyatrosu
    2. Ayasofya
    3. Kariye Müzesi
    4. Bulgar Kilisesi
    5. Süleymaniye Külliyesi
    6. Kılıç Ali Paşa Camii
    7. Mihrimah Sultan Camii
    8. Sergi Evi / Ankara
    9. Türk Tarih Kurumu
    10. İMÇ
    11. Zeyrek SSK
    12. Florya Deniz Köşkü
    13.İstanbul Reklam Evi
    14. Harbiye Orduevi
    15. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi
    16. Atatürk Kültür Merkezi
    17. Türk Dil Kurumu
    18. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
    19. Milli Reasürans
    20. Sancaklar Camii

     

    Ömer Kanıpak
    1. Çatalhöyük Yerleşimi
    2. Priene Antik Kenti
    3. Ayasofya
    4. Süleymaniye Külliyesi, Mimar Sinan
    5. Osmanlı Bankası - Salt Galata, Alexander Vallaury ve Han Tümertekin
    6. Taşkışla, Williams James Smith, Paul Bonatz
    7. Cumhurbaşkanlığı Florya Deniz Köşkü, Seyfi Arkan
    8. AKM, Hayati Tabanlıoğlu
    9. ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve ODTÜ Kampüsü, Behruz-Altuğ Çinici
    10. Anadolu Kulubü, Turgut Cansever-Abdurrahman Hancı
    11. Alanya Sultaneli Parlamenterler Yazlık Sitesi- J.Couelle ve Murat Aykaç Erginöz
    12. Milli Reasürans Binası, Şandor Hadi
    13. The Seed Konser Salonu, Nevzat Sayın
    14. YKB Akademi Binası, Teğet Mimarlık
    15. İpera 25, Ahmet Alataş
    16. Vakko Yönetim Merkezi, REXX Architects
    17. Vehbi Koç Vakfı Kültür ve Yaşam Merkezi, TeCe Mimarlık
    18. Kanyon AVM, Jerde Partnership ve Tabanlıoğlu Mimarlık
    19. Piri Reis Üniversitesi, Kreatif Mimarlık
    20. İstanbul’da 44 Okul Binası, Uygur Mimarlık

     

    Gökhan Karakuş
    1. Ayasofya, İstanbul
    2. Selimiye Külliyesi, Edirne
    3. Divriği Camii, Sivas
    4. Süleymaniye Külliyesi, İstanbul
    5. Apollo Tapınağı, Didim
    6. Amcazade Yalısı, İstanbul
    7. Botter Apartmanı, İstanbul
    8. Athena Tapınağı ve Akropol, Bergama
    9. Türk Dil Kurumu, Ankara
    10. Aya İrini, İstanbul
    11. Anıtkabir, Ankara
    12. İstanbul Surları, İstanbul
    13. Küçük Ayasofya Camii, (Sergius ve Bacchus Kilisesi), İstanbul
    14. Tapınağı, Göbeklitepe, Şanlıurfa
    15. Çinili Gümrük Han, Karaköy, İstanbul
    16. AKM, Hayati Tabanlıoğlu, İstanbul
    17. Aslanlı Kapı, Hattuşaş, Çorum
    18. TBMM Camii Kompleksi, Ankara
    19. Zeyrek, SSK Kompleksi, İstanbul
    20. Osmanlı Bankası, İstanbul

     

    Hakan Kıran
    1. Süleymaniye
    2. Topkapı
    3. Selimiye
    4. Anıtkabir
    5. Ayasofya
    6. Yerebatan Sarnıcı
    7. Kapalıçarşı
    8. Bruno Taut Evi
    9. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
    10. Vakıf Apartmanı
    11. Ankara Garı
    12. Zeyrek SSK
    13. Birinci Meclis Binası
    14. İkinci Meclis Binası
    15. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Binası
    16. İş Bankası Binası / İstanbul
    17. Dolmabahçe Camii
    18. Beyazıt Halk Kütüphanesi
    19. Harikzedegân Apartmanı
    20. Edirne Garı

     

    Mehmet Konuralp (Sırasız)
    Theodosius Surları, İstanbul
    Şemsi Paşa Camii, İstanbul
    Ayasofya, İstanbul
    Aya İrini, İstanbul
    Divriği Ulu Camii, Sivas
    Sümela Manastırı, Trabzon
    Kariye Kilisesi, İstanbul
    Efes Harabeleri, İzmir
    Selimiye 2. Beyazıd Külliyesi, Edirne
    Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze
    Ortaköy Camii, İstanbul
    Ahlat Mezarlığı, Bitlis
    Sultan Murat Evi, Bursa
    Osmanlı Bankası, İstanbul
    Florya Atatürk Deniz Köşkü, İstanbul
    Bruno Taut Evi, İstanbul
    Nişantaşı Vedat Tek Evi, İstanbul
    Tayyare Apartmanları, İstanbul
    ATK Fabrikası, İstanbul
    Hariciye Köşkü, Ankara

     

    Tansel Korkmaz (Sırasız)
    1. Bergama Antik Tiyatrosu
    2. Mardin, Kasımiye Medresesi
    3. Konya, Karatay Medresesi
    4. Bursa, Ulu Camii
    5. Amasya, Beyazıt Külliyesi
    6. İstanbul, Piyalepaşa Camii, Mimar Sinan
    7. İstanbul, Amcazade Yalısı
    8. İstanbul, Adliye Sarayı, S H Eldem
    9. Ankara, Kız Enstitüsü, E Egli
    10. Ankara, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, C Holzmeister
    11. Ankara, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, A & B Çinici
    12. Ankara, TBMM Camii, B & C Çinici
    13. İstanbul, Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), Tekeli & Sisa
    14. Karatepe Saçakları ve Kazıevi, T Cansever
    15. Bodrum, Demir Evleri, T Cansever
    16. Bodrum, Marina Evleri, M Konuralp
    17. İstanbul, ATK Lojmanları, H Tümertekin
    18. Assos, Komers Evi, İ Bilgin
    19. Bademli, Yahşibey Evleri, N Sayın
    20. İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü, İ Bilgin-E Arolat-N Sayın-H Tümertekin

     

    Vasıf Kortun
    1. Sokullu Mehmed Paşa Camii, Kadırga, İstanbul
    2. Ayasofya, İstanbul
    3. Süleymaniye Külliyesi
    4. Osmanlı Bankası Genel Müdürlük Yapısı (SALT Galata)
    5. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı
    6. Gön Deri Fabrikası (1996)
    7. İller Bankası, Ankara
    8. Divriği Ulu Camii ve Darülşifası
    9. Yeşil Cami, İznik
    10. ODTÜ İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi
    11. Hilton İstanbul
    12. Atatürk Kültür Merkezi
    13. Fethi Okyar köşkü, Büyükada
    14. İstanbul Reklam Sitesi, Cağaloğlu
    15. Ani harabeleri
    16. Vakko Moda ve Power Medya Merkezi
    17. B2 evi
    18. Ayazpaşa Üçler apartmanı
    19. Narmanlı Han
    20. Anadolu Kulübü Büyükada

     

    Sait Ali Köknar
    1. Divriği Çifte Minare.
    2. Rüstem Paşa Camii, Eminönü, Mimar Sinan.
    3. Amcazade Yalısı.
    4. PTT, Karaköy, Vedat Tek.
    5. Botter Apartmanı, Beyoğlu, D'Aranco.
    6. Karatepe Saçakları, Turgut Cansever.
    7. İMÇ, Unkapanı, SİTE.
    8. Hukukçular Sitesi, Birsel-Baysal.
    9. Türk Dil Kurumu, Cengiz Bektaş.
    10. Milli Reasürans, Sevinç-Şandor Hadi.
    11. SSK, Zeyrek, Sedat Hakkı Eldem.
    12. AKM, August Perret, Rükneddin Güney, Hayati Tabanlıoğlu.
    13. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Altuğ-Behruz Çinici.
    14. ARTUR, EPA, Ersen Gürsel.
    15. İş Bankası Kulesi, Ankara, Ayhan Böke-Yılmaz Sargın.
    16. Yahşibey Evleri, Dikili, NSMH, Nevzat Sayın.
    17. Vakko Yönetim Binası, REX.
    18. SM Evi, Han Tümertekin
    19. Sancaklar Cami, EAA.
    20. İpera 25, Ahmet Alataş

     

    Ahmet Turan Köksal
    1. Ayasofya
    2. Selimiye
    3. Süleymaniye
    4. Memişoğlu Konağı
    5. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
    6. Malatya Darende Abdurrahman Erzincani Camii
    7. Derinkuyu Park Camii
    8. Ebul Manucehr Camii
    9. Sümerbank Bez Fabrikası
    10. Efes Celsus Kütüphanesi
    11. Aspendos
    12. Göbeklitepe
    13. TBMM Camii
    14. İMÇ Unkapanı
    15. Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü Ankara B ve C Bloklar
    16. Ankara Opera Sahnesi
    17. Milli Reasürans Kompleksi
    18. Taut Evi
    19. Çanakkale Şehitler Anıtı
    20. Botter Apartmanı

     

    Doğan Kuban (Sırasız)
    Divriği Ulu Camisi Kıble kapısı taş oyması
    Erzurum Çifte Minare
    Selimiye Camii
    Şehzâde Camii
    Süleymaniye Camii Kanuni Türbesi
    Sokullu Camii
    Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii
    Amcazade Hüseyin Paşa
    Aspendos Tiyatrosu
    Perge direkli yol
    Birgi Çakırağa Konağı
    Edirne Üç Şerefeli Camii
    Bursa Yeşil Câmii
    Ayasofya
    İstanbul surları
    Mardin, Diyarbakır ve Urfa taş evler
    Ahlat kümbeti
    Safranbolu evleri
    Hierapolis Tiyatrosu
    Yerebatan Sarnıcı

     

    Mehmet Kütükçüoğlu (Sırasız)
    Ayasofya Kilisesi
    Topkapı Sarayı
    Kapalıçarşı
    Rüstem Paşa Camii (M. Sinan)
    II. Bayezid Külliyesi, Edirne
    Eşrefoğlu Camii, Beyşehir
    Asklepion, Bergama
    İshak Paşa Sarayı
    Fener Rum Patrikhanesi/Okulu
    Sümela Manastırı
    Yeni Camii, Eminönü
    Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı, Anadolu Hisarı
    Florya Atatürk Deniz Köşkü (Seyfi Arkan)
    Sedat Gürel evi, Çanakkale (S. Gürel)
    İMÇ (Tekeli, Sisa)
    Karatepe saçakları ve kazı evi (T. Cansever)
    ODTÜ Mimarlık Fakültesi (B. Çinici)
    Antakya Hilton Museum Hotel (E. Arolat)
    35. Sokak, İzmir (TEGET)
    Aksaray Orhan Ağaçlı Dinlenme Tesisleri

     

    Sinan Omacan
    1. Diyarbakır Kalesi
    2. Sinop Kalesi
    3. Yedikule-Altınkapı (İst. Kara Surları)
    4. Kız Kulesi
    5. Galata Kulesi
    6. Ayasofya, İstanbul
    7. Topkapı Sarayı
    8. Selimiye Cami, Edirne
    9. Divriği Ulu Cami
    10. İnce Minareli Medrese, Konya
    11. Dört Ayaklı Minare (Şeyh Muhattar Cami, D.bakır)
    12. Mor Gabriel Manastırı, Mardin
    13. Surp Haç Kilisesi (Ahtamar, Van)
    14. Şeyh Zafirin Türbesi (Beşiktaş, İst.)
    15. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı
    16. Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul)
    17. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı (A.Hisarı, İst.)
    18. Florya C.Başkanlığı Köşkü
    19. Sedat Gürel Evi (Ezine, Çanakkale)
    20. Karatepe Saçakları ve Kazıevi (Osmaniye)

     

    Elvan Ebru Omay
    1. Ayasofya ve ekleri
    2. Süleymaniye Külliyesi
    3. Sokullu Camii-Mimar Sinan
    4. Efes Antik Kenti
    5. Bursa Orhangazi Meydanı
    6. Botter Apartmanı ve Art Nouveau örnekleri
    7. Vedat Tek Evi
    8. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
    9. Sümerbank Yerleşkeleri
    10. Ankara Garı ve Gazinosu
    11. Santralistanbul-AGÜ Kayseri
    12. Bergama Kültürel Peyzaj Alanı
    13. AKM
    14. ODTÜ Yerleşkesi
    15. Sancaklar Camii
    16. Milli Reasürans Kompleksi
    17. Ataköy I. ve II. Kısım
    18. DTCF Ankara
    19. Zeyrek SSK Binası
    20. Florya Deniz Köşkü

     

    İlber Ortaylı
    1. Ayasofya (6. asır, Miletos’lu (Milet) İsidoros ile Tralles’li (Aydın) Anthemios)
    2. Süleymaniye Camii (Mimar Sinan)
    3. Selimiye Camii (Mimar Sinan)
    4. Sultan Han (13. asır, Mimarı Şamlı Muhammed bin Havlan)
    5. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası (13. asır)
    6. Kastamonu Mahmutbey Camii (14. asır)
    7. Bergama Zeus Altar
    8. Ahdamar Kilisesi (Van, 10. yüzyıl)
    9. İshak Paşa Sarayı (Doğu Beyazıt, 18. yüzyıl)
    10. Rüstem Paşa Camii (Mimar Sinan)
    11. Kanuni Sultan Süleyman (Büyükçekmece) Köprüsü (Mimar Sinan)
    12. Sokullu (Şehid) Mehmed Paşa Camii (Mimar Sinan)
    13. Kuleli Askeri Lisesi (Fossati kardeşler)
    14. Selimiye Kışlası (III. Selim devri, 19. yüzyıl)
    15. Birgi Çakırağa Konağı (18. yüzyıl)
    16. İbrahim Paşa Sarayı (Türk İslam Eserleri Müzesi)
    17. Alanya Kalesi (Selçuklu dönemi, 13. yüzyıl)
    18. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (Bruno Taut)
    19. Maçka Sanat Okulu (20. yüzyıl, İtalyan Sefarethanesi, Giulio Mongeri)
    20. Mihrimah Camii (Üsküdar, Mimar Sinan)

     

    Seda Özen
    1. Ayasofya (Külliye olarak tüm ekleriyle)
    2. Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi - Kadırga (Mimar Sinan)
    3. Haseki Külliyesi
    4. Arcadius Sütunu
    5. Kastamonu Kasaba Köyü Mahmutbey Cami
    6. Kınalıada Camii ( Mimar Turhan Uyaroğlu tasarımı )
    7. Ankara Augustus Tapınağı
    8. Şişhane Yeraltı Otoparkı (Murat ve Alexis Şanal tasarımı)
    9. Bademli, Angelos Organik Zeytinyağı Tesisi (Han Tümertekin tasarımı)
    10. Kurukahveci Mehmet Efendi Eminönü Şubesi (Mimar Zühtü Başar tasarımı)
    11. Harran yöresi geleneksel konik kubbeli yapıları
    12. Fethi Okyar Köşkü (Sedad Hakkı Eldem tasarımı)
    13. Arif Paşa Apartmanı - İstanbul Elmadağ (Constantin P. Pappa)
    14. Galata Kulesi – Beyoğlu
    15. Topkapı Sarayı Adalet Kulesi
    16. Arap Camii – Beyoğlu
    17. Sadullah Paşa Yalısı – Çengelköy
    18. Fener Rum Lisesi
    19. Şakirin Cami, Üsküdar (Mimar Hüsrev Tayla tasarımı)
    20. Kılıç Ali Paşa Camii, Tophane

     

    Lale Özgenel
    1. Göbeklitepe / Şanlıurfa
    2. Divriği Ulu Cami / Sivas / Ahlat’lı Hürrem Şah
    3. Ayasofya / İstanbul / Miletos’lu Isidoros, Tralles’li Anthemios
    4. Anıtkabir / Ankara / Emin Onat, Orhan Arda
    5. Selimiye Külliyesi / Edirne / Mimar Sinan
    6. Aspendos Antik Tiyatrosu / Antalya
    7. Florya Atatürk Deniz Köşkü / İstanbul / Seyfi Arkan
    8. Taş Göz Dolma Evler / Karadeniz
    9. Efes Antik Kenti / İzmir
    10. Topkapı Sarayı / İstanbul
    11. TBMM Camii / Ankara / Behruz Çinici
    12. Uzun Köprü / Edirne / Mimar Müslihiddin
    13. ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampusu / Ankara / Behruz Çinici
    14. Türk Dil Kurumu / Ankara / Turgut Cansever, Ertur Yener
    15. Kızkalesi / Mersin
    16. Dolmabahçe Sarayı / İstanbul / Nikogos Balyan, Garabet Balyan
    17. Atatürk Kültür Merkezi / İstanbul / Hayati Tabanlıoğlu
    18. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü / Kayseri
    19. Demir Tatil Köyü / Bodrum / Turgut Cansever
    20. Deyrulzafaran Manastırı / Mardin

     

    Ahmet Özgüner
    1. Aya Sofya
    2. Süleymaniye Camii
    3. Erzurum Çifte Minarelli Medrese
    4. Yıldırım Beyazıt Külliyesi Edirne
    5. Üsküdar Mihrimah Sultan Külliyesi
    6. Kapalı Çarşı
    7. Sinan Köprüleri ve Su Kemerleri
    8. Selimiye Camii
    9. Safranbolu Evleri
    10. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı
    11. Sosyal Sigortalar Kurumu Zeyrek
    12. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşkesi
    13. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
    14. Tarih Kurumu Ankara
    15. Florya Atatürk Köşkü
    16. Ankara Sergi Evi
    17. Hariciye Köşkü Ankara
    18. Casa Botter
    19. Lassa Lastik Fabrikası
    20. İMÇ

     

    Süha Özkan (Sırasız)
    Çatalhöyük, Konya
    Aspendos Tiyatrosu, Antalya
    Ayasofya, İstanbul
    Selimiye Camii Arastası vs. Edirne
    Şemsi Paşa Külliyesi, Üsküdar, İstanbul
    Divriği Şifahane, Medrese, Sivas
    Sümela Manastırı, Trabzon
    Büyük Postane, İstanbul, Vedat Tek
    Ziraat Bankası, Ankara Gulio Mongeri
    Saraçoğlu Mahallesi, Ankara, Paul Bonatz
    Türk Tarih Kurumu, Ankara, Turgut Cansever
    Türk Dil Kurumu, Cengiz Bektaş
    Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Hayati Tabanlıoğlu
    ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Altuğ ve Behruz Çinici
    ODTÜ Profesör Konuları, Altuğ ve Behruz Çinici
    Demir Evleri, Bodrum, Turgut Cansever
    Kanyon AVM Tabanlıoğlu
    Maslak'ta Büro Kulesi, Emre Arolat
    Zorlu Center, Arolat-Tabanlıoğlu
    Finansbank, İstanbul, Ioh Ming Pei

     

    Ertuğrul Özkök
    1. İzmir Asansör Kulesi
    2. Türk Tarih Kurumu Binası Ankara Turgut Cansever- Ertuğ Yener
    3. İzmir Konak Pier Binası
    4. Bruno Taut Evi İstanbul Bruno Taut
    5. Banvit Fabrikası 1999 Nevzat Sayın
    6. Masumiyet Müzesi 2012 İhsan Bilgin
    7. Ahmet Ertegün Evi Bodrum Turgut Cansever
    8. Suna Kıraç Yalısı Sedat Hakkı Eldem
    9. Beyazıt Devlet Kütüphanesi El Yazmaları Pavyonu Murat Tabanlıoğlu
    10. B2 Evi Çanakkale Han Tümertekin
    11. Anıtkabir
    12. Efes Antik Tiyatrosu
    13. Tayyare Apartmanları
    14. Land Of Legend Antalya
    15. Alaçatı Port
    16. Kuleli Askeri Lisesi İstanbul
    17. SSK Zeyrek Tesisleri İstanbul 1964 Sedat Hakkı Eldem
    18. Akyaka Evleri Nail Çakırhan
    19. Efes Antik Şehri
    20. Göbeklitepe Dikilitaşları

     

    Oğuz Öztuzcu
    1. Ayasofya
    2. Süleymaniye
    3. II. Bayezid Külliyesi Edirne
    4. Göbeklitepe
    5. Çatalhöyük Yerleşmesi
    6. Aspendos Amfi-Tiyatrosu
    7. Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi
    8. Topkapı Sarayı
    9. Çakırağa Konağı- Birgi
    10. Büyükada Rum Yetimhanesi
    11. Amanrüya Bodrum
    12. Eski İş Bankası Genel Müdürlük Binası
    13. Tbmm Cami Kompleksi
    14. Türk Tarih Kurumu Ankara
    15. Milli Reasürans Genel Müdürlük Binası
    16. Cer Modern Ankara
    17. Kanyon İş Ve Konut- İstanbul
    18. Doğan Holding Genel Müdürlük Binası- İstanbul
    19. Bruno Taut Villası
    20. Sabah Gazetesi Medya Plaza İkitelli Tesisleri

     

    Nurbin Paker
    1. Ahlat Selçuklu Mezarları
    2. Ayasofya
    3. Kars Ani Harabeleri-Tigran Honents Kilisesi
    4. Florya Atatürk Köşkü
    5. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
    6. Kayaköy
    7. Zeugma Antik Kenti
    8. Troya Antik Kenti
    9. Anıtkabir
    10. AKM
    11. İstanbul Hilton
    12. Demir Tatil Köyü
    13. Bruno Taut Evi
    14. Botter Apartmanı
    15. Süleymaniye Külliyesi
    16. Efes Celsus Kütüphanesi
    17. Doğubeyazıt-İshak Paşa Sarayı
    18. Sedat Gürel Evi
    19. Milli Reasürans Binası
    20. Sirkeci Garı

     

    Gülsün Sağlamer
    1. Anıtkabir
    2. Atatürk Kültür Merkezi
    3. Çanakkale Şehitleri Anıtı
    4. Ankara Dil tarih Coğrafya
    5. İkinci Meclis Binası
    6. Birinci Meclis Binası
    7. Tekel Likör Fabrikası
    8. Ziraat Bankası / Ankara
    9. Saraçoğlu Mahallesi
    10. Harikzedegan Apartmanları
    11. İstanbul Hilton
    12. Nuri Çapa Yalısı
    13. Türk Tarih Kurumu
    14. İMÇ
    15. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi
    16. Levent Loft
    17. Santral İstanbul
    18. SALT Galata
    19. Erim Tan Arkeoloji ve Sanat Müzesi / Ankara
    20. Zorlu Center

     

    Yıldız Salman
    1. Göbeklitepe
    2. Efes Celsus Kütüphanesi
    3. Sümela Manastırı
    4 Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi
    5. Ayasofya
    6. Süleymaniye Camii ve Külliyesi
    7. Topkapı Sarayı Kompleksi
    8. Türk Tarih Kurumu Binası (Turgut Cansever)
    9. İMÇ (İstanbul Manifaturacılar Çarşısı) (Tekeli-Sisa)
    10.Sancaklar Camisi (Emre Arolat)
    11. Büyükada Anadolu Kulübü (Abdurrahman Hancı-T. Cansever)
    12. Aspendos Tiyatrosu
    13. Diyarbakır Kent Surları
    14. Kapalı çarşı ve Hanları
    15. ODTÜ Mimarlık Fakültesi (Behruz-Altuğ Çinici)
    16. Florya Atatürk Deniz Köşkü (Seyfi Arkan)
    17. Tercüman Binası (Günay Çilingiroğlu)
    18. Ankara Garı (Şekip Akalın)
    19.Zeyrek SSK Binası (Sedad Hakkı Eldem)
    20. Ankara DTCF- Bruno Taut

     

    Nevzat Sayın
    1. Priene Antik Kenti
    2. Didim Apollon Tapınağı
    3. Bergama Tiyatrosu
    4. Bursa Ulu Camii
    5. Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii
    6. Selimiye Camii
    7. Ayasofya
    8. ODTÜ Mimarlık Fakültesi
    9. Türk Dil Kurumu Genel Müdürlüğü
    10. Bayramoğlu Yalısı
    11. Karatay Han
    12. Karatepe saçakları
    13. Mağlova Kemeri
    14. Mardin Eski Kent
    15. Kasımiye Medresesi
    16. Divriği Ulu Camii
    17. Hariciye Köşkü / Seyfi Arkan
    18. Şeyh Zafir Türbesi
    19. Florya Atatürk Köşkü

     

    Cem Sorguç
    1. Ayasofya
    2. Çatalhöyük
    3. Göbeklitepe
    4. Bursa Ulu Camii
    5. Selimiye Camii
    6. Süleymaniye Camii
    7. Sümele Meryem Ana Manastırı
    8. Divriği Ulu Camii
    9. Deyrulzafaran Manastırı / Mardin
    10. Şemsi Paşa Camii
    11. Yerebatan Sarayı
    12. Kapalı Çarşı
    13. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı
    14. Aphrodiais Stadyumu / Manisa
    15. Aspendos
    16. Florya Deniz Köşkü / Seyfi Arkan
    17. SSK Zeyrek / Sedad Hakkı Eldem
    18. Hukukçular Sitesi
    19. ODTÜ Yerleşkesi
    20. AKM

     

    Metin Sözen
    1. Göbeklitepe
    2. Çatalhöyük
    3. Hattuşa
    4. Afrodisias Antik Kenti
    5. Sagalassos Antik Kenti
    6. Bergama Antik Kenti
    7. Diyarbakır Surları
    8. Ayasofya (İstanbul)
    9. İstanbul Surları
    10. Konya Alaeddin Külliyesi
    11. Aksaray Sultan Hanı
    12. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
    13. Süleymaniye Camisi
    14. Edirne Selimiye Camisi
    15. Mağlova Su Kemeri
    16. Dolmabahçe Sarayı
    17. Dördüncü Vakıf Hanı
    18. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
    19. Ankara Türk Tarih Kurumu
    20. Anıtkabir

     

    Firuzan Melike Demirtaş (Sırasız)
    1. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Ankara
    2. Selimiye Camii Edirne
    3. Süleymaniye Külliyesi
    4. Ayasofya
    5. Kalenderhane Camisi İstanbul
    6. Nesin Matematik Köyü - Şirince
    7. Efes Teras Evler
    8. Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul)
    9. Mardin Kasımiye Medresesi
    10. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü
    11. Trabzon Müzesi
    12. Rüstempaşa Camisi Tahtakale
    13. Salt Galata
    14. Haydarpaşa Garı
    15. Mihrimah Sultan Camisi Edirnekapı
    16. Cinnah 19 Apartmanı Ankara
    17. Bergama Akropolisi ve Tiyatrosu
    18. Büyükada Yetimhanesi
    19. Fener Rum Lisesi
    20. Ankara Şeker Fabrikası Şeker Enstitüsü

     

    Hakan Tüzün Şengün
    1. Mağlova Su Kemeri -1562 Alibeyköy, İstanbul, Mimar Sinan
    2. Türk Dil Kurumu -1974 Ankara, Cengiz Bektaş
    3. Florya Deniz Köşkü - 1934 Florya İstanbul, Seyfi Arkan
    4. Şemsi Paşa (Kuşkonmaz) Camii - 1580 Üsküdar, İstanbul, Mimar Sinan
    5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii - 1989 Çankaya, Ankara, Behruz Çinici
    6. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi - 1570 Lüleburgaz, Mimar Sinan
    7. B2 Evi - 1997 Büyükhüsun, Çanakkale, Han Tümertekin
    8. Ercüment Kalmık Vakfı Müzesi - 1996 Ayaspaşa, İstanbul, Ayşe Orbay
    9. Süleymaniye Medreseleri - 1558 Süleymaniye, İstanbul, Mimar Sinan
    10. Fethi Okyar Köşkü - 1937 Büyükada, İstanbul, Sedad Hakkı Eldem
    11. ATK Lojmanları - 1996 Çerkezköy, Tekirdağ, Han Tümertekin
    12. Türk Tarih Kurumu - 1967 Ankara, Turgut Cansever
    13. Üçler Apartmanı - 1935 Ayaspaşa, İstanbul, Seyfi Arkan
    14. T Evi - 2013 Mordoğan, İzmir, Onur Teke
    15. NP12 Evleri - 2004 Çamlıca, İstanbul, Boğaçhan Dündaralp
    16. Sagra Konukevi - 1979 Ordu, Mehmet Konuralp
    17. Ragıp Devres Villası - 1932 Bebek İstanbul, Ernest Egli
    18. Noxx Apartmanı - 2011 Beyoğlu, İstanbul, Cem Sorguç
    19. Gön Deri Fabrikası – 2 - 1995 Gaziosmanpaşa, İstanbul, Nevzat Sayın
    20. Ankara Gar Gazinosu - 1935 Ankara, Şekip Akalın

     

    Görgün Taner
    1. Çatalhöyük Çumra, Konya
    2. Efes Celsus Kütüphanesi MÖ 117
    3. Zeyrek Cami (Pantokrator) Roma Dönemi
    4. Aspendos Serik. Roma Dönemi
    5. Ayasofya İstanbul
    6. Divriği Ulu Cami Sivas Mengücekoğulları 1228
    7. Süleymaniye Mimar Sinan 1557
    8. Rüstempaşa Cami Mimar Sinan 1561
    9. Afif Ahmet Paşa Yalısı Yeniköy Alexandre Valluary
    10. Ankara 1. Meclis Binası Salim Bey
    11. Büyük Postane Sirkeci Vedat Tek 1909
    12. Maçka Palas 1922 Giulio Mangerini
    13. Tayyare Apartmanı Laleli Mimar Kemalettin 1924
    14. Florya Atatürk Deniz Köşkü 1935 Seyfi Arkan
    15. Taut Evi Ortaköy – İstanbul Bruno Taut 1938
    16. İMÇ Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler 1967
    17. Ahmet Ertegün Evi, Bodrum Turgut Cansever 1973
    18. Atatürk Kitaplığı Sedad Hakkı Eldem 1975
    19. Sancaklar Cami Emre Arolat 2013
    20. Balparmak Üretim ve Yönetim Yapısı Nevzat Sayın 2016

     

    Gülsün Tanyeli
    1. Göbeklitepe
    2. Eflatunpınar
    3. Didim Apollon Tapınağı
    4. Nemrut Dağı Tümülüsü
    5. Bergama Kızıl Avlu
    6. Aspendos Su Yolları
    7. Ayasofya
    8. Divriği Ulucami ve Şifahanesi
    9. Sivrihisar Ulucamisi
    10. Üç Şerefeli
    11. Kanuni Türbesi
    12. Edirne Selimiye Camisi
    13. Nuruosmaniye
    14. Haliç Tersanesi
    15. Büyükada Rum Yetimhanesi
    16. Sirkeci Büyük Postane
    17. Ankara İller Bankası
    18. Anıtkabir
    19. Sosyal Sigortalar Kurumu-Zeyrek
    20. Sancaklar Camisi

     

    Uğur Tanyeli
    1. Göbeklitepe
    2. Çatalhöyük
    3. Ephesos Artemis Tapınağı
    4. Didyma Tapınağı
    5. Bergama Zeus Sunağı
    6. İstanbul Ayasofya
    7. İstanbul Küçük Ayasofya
    8. Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi
    9. Erzurum Çifte Minare
    10. Sivas Gökmedrese
    11. Topkapı Sarayı
    12. İstanbul Süleymaniye Camisi
    13. Kanuni Türbesi
    14. Edirne Selimiye Camisi
    15. İstanbul Nuruosmaniye Camisi
    16. İstanbul Büyük Postane
    17. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
    18. Anıtkabir
    19. İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakülteleri
    20. İstanbul Sancaklar Camisi

     

    Mete Tapan
    1. Ayasofya
    2. Süleymaniye Camii
    3. Selimiye Camii
    4. Şemsipaşa Camii
    5. Sivas Çifte Minareli Medrese
    6. Dolmabahçe Sarayı
    7. Aspendos Tiyatrosu
    8. Çanakkale Abidesi
    9. Anıtkabir
    10. Topkapı Sarayı Külliyesi
    11. Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü
    12. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı (Anadolu Hisar/İstanbul)
    13. Sadullah Paşa Yalısı (Çengelköy/İstanbul)
    14. Efes Antik Kenti
    15. Kıbrıslı Yalısı (Kandilli)
    16. Yavuz Sultan Selim Köprüsü
    17. İTÜ Taşkışla Binası
    18. Bulgar Kilisesi (Sveti Stefan Klisesi)
    19. Hilton İstanbul Oteli
    20. Deyrulzafaran Manastırı (Mardin)

     

    Doğan Tekeli
    1. Ayasofya Müzesi
    2. Divriği Ulu Camii , 1228-1243, Ahlatlı Hürrem Şah
    3. Eşrefoğlu Ulu Camii, 1296-1299
    4. Aspendos Tiyatrosu, 161-180
    5. Rumelihisarı, 1452, Mimar Muslihiddin Ağa
    6. Topkapı Sarayı
    7. Selimiye Camii
    8. Süleymaniye Camii
    9. Mağlova Kemeri, 1554- 1564, Sinan
    10. Dolmabahçe Sarayı, 1843- 1856, Garabet Balyan
    11. Haydarpaşa Lisesi, 1893- 1902, Alexandre Vallaury
    12. İstanbul Erkek Lisesi (Eski Duyuni Umumiye Binası) , 1897, Alexandre Vallaury
    13. Gazi Eğitim Enstitüsü, 1929, Mimar Kemalettin Bey
    14. TBMM Binası, 1961, Clemens Holzmeister
    15. Anıtkabir, 1941-1953 , Emin Onat - Orhan Anda
    16. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 1943-1950, Sedat Hakkı Eldem - Emin Onat
    17. ODTÜ Yerleşkesi, 1962-1966, Altuğ Behruz Çinici
    18. Türk Tarih Kurumu, 1954, Turgut Cansever - Ertur Yener
    19. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, 1961-1968, Doğan Tekeli - Sami Sisa - Metin Hepgüler
    20. T.C. Ekonomi Bakanlığı (Eski Halk Bankası), 2000-2003, Doğan Tekeli - Sami Sisa

     

    Saffet Emre Tonguç
    1. Ayasofya
    2. Aspendos Tiyatrosu
    3. Celsus Kütüphanesi / Efes
    4. Selimiye / Edirne
    5. Divriği Ulu Cami
    6. Antoninler Çeşmesi / Sagalassos
    7. Galata Kulesi
    8. Dolmabahçe
    9. Eşrefoğlu Camii / Beyşehir
    10. Rüstem Paşa Camii
    11. Sokullu Mehmet Paşa Camii / Kadırga
    12. Kariye Camii
    13. Zeyrek Camii
    14. Kapalıçarşı
    15. Anıtkabir
    16. Stadyum/ Sebasteion ve Tetrapylon'u ile Aphrodisias
    17. Sümela Manastırı
    18. Alahan Manastırı
    19. Akdamar Kilisesi
    20. Valens/Bozdoğan Su Kemeri

     

    Han Tümertekin
    1. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı
    2. Süleymaniye Külliyesi
    3. Ayasofya Kilisesi
    4. İstanbul Kapalıçarşı
    5. Efes Yamaç Evler
    6. Malatya Battalgazi Namazgâhı
    7. Rabi ve Salis Medreseleri (Süleymaniye)
    8. Harran Evleri
    9. Sokullu Camii, Kadırga
    10. Sümela Manastırı
    11. Casa Botter - Raimondo D’Aronco
    12. Florya Deniz Köşkü – Seyfi Arkan
    13. Karayolları Genel Müdürlüğü – Mehmet Konuralp
    14. Maçka Sanat Galerisi – Mehmet Konuralp
    15. Elektrik Evi – Rebii Gorbon
    16. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Zeyrek– Sedad Hakkı Eldem
    17. Rahmi Koç Villası – Sedad Hakkı Eldem
    18. Atatürk Kültür Merkezi – Hayati Tabanlıoğlu
    19. Hukukçular Sitesi – Melih Birsel
    20. Üçler Apartmanı – Seyfi Arkan

     

    Banu Uçak
    1. Ayasofya
    2. Selimiye Camii
    3. Şemsi Paşa Camii
    4. Süleymaniye Camii Külliyesi Rabi ve Salis Medreseleri
    5. Botter Apartmanı
    6. TBMM Meclisi
    7. TBMM Meclisi Camii Kompleksi
    8. Küçük Ayasofya Camii
    9. Şeyh Zafiri Türbesi
    10. AKM / Hayati Tabanlıoğlu
    11. Florya Deniz Köşkü
    12. Çatalhöyük
    13. Divriği Ulu Camii
    14. Taut Evi
    15. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı
    16. Posta ve Telgraf Nezareti Binası
    17. SSK Zeyrek Tesisleri
    18. Efes Antik Kenti Celsus Kütüphanesi
    19. Karatepe Açık hava Müzesi
    20. Kadıköy Halkevi

     

    Ertuğ Uçar
    1. Yivli Minare, Antalya, Selçuklu yapısı
    2. Topkapı Sarayı Kompleksi, İstanbul
    3. Amcazade Hüseyin Paşa yalısı, İstanbul
    4. Ulu Cami, Bursa
    5. Koza Han, Bursa
    6. Selimiye Cami, Edirne
    7. Sümerbank Genel Müdürlük Binası, Ulus, Martin Elsaesser
    8. Ortaköy Camii, İstanbul, Nigoğos Balyan
    9. İstanbul Arkeoloji Müzesi, İstanbul, Alexandre Vallaury
    10. Anıtkabir Kompleksi, Ankara, Emin Onat, Orhan Arda
    11. Büyük Efes Oteli, İzmir, Paul Bonatz
    12. İş Bankası Eski Genel Müdürlük Binası (İş Bankası Kuleleri), Ankara, Ayhan Böke, Yılmaz Sargın
    13. AKM, İstanbul, Hayati Tabanlıoğlu
    14. ODTÜ Kampüsü, Behruz Çinici
    15. TBMM Meclis Camii, Behruz Çinici
    16. İMÇ Kompleksi, İstanbul, Doğan Tekeli,
    17. Aktur Datça yerleşkesi, Datça, Ersen Gürsel
    18. Ertegün Evi, Bodrum, Turgut Cansever
    19. Sosyal Sigortalar Kurumu Binası, Zeyrek, İstanbul, Sedad Hakkı Eldem
    20. Talya Oteli, Antalya, Metin Erözü

     

    Belkıs Uluoğlu (Sırasız)
    Amasra Antik Kent, Amasra
    Bartın Divriği Külliyesi
    Sivas Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii
    Kastamonu Topkapı Sarayı
    İstanbul Carullah Bin Süleyman Camii
    Kula, Manisa Arasta
    Safranbolu, Karabük
    Narmanlı Han, G. ve G. Fossati
    İstanbul Akaretler, S. Balyan
    İstanbul Moda İskelesi, V. Tek
    İstanbul Florya Atatürk Deniz Köşkü, S. Arkan,
    İstanbul AKM, H. Tabanlıoğlu,
    İstanbul N. Karakurt Evi, U. İzgi, M. Bir,
    İstanbul Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, T. Cansever ve F. Minissi,
    Kadirli, Adana Manifaturacılar Çarşısı, M. Hepgüler, S. Sisa ve D. Tekeli,
    İstanbul Hukukçular Sitesi, H. Baysal ve M. Birsel, İstanbul
    ODTÜ Mimarlık Fakültesi, B. Çinici, Ankara
    Sedat Gürel Evi, S. Gürel, Assos, Çanakkale
    Aktur Bodrum Turizm Yerleşmesi, E. Gürsel, M. Çubuk, Ö. Ertüzün, Bodrum, Muğla
    Altınay Robotik Yönetim ve Üretim Merkezi, S. Velioğlu, E. Funda, S. Yusuf, Tuzla, İstanbul Belkıs Apartmanı, B. Ekinci, İstanbul

     

    Yeşim Ustaoğlu
    1. Ayasofya müzesi
    2.Süleymaniye Camii
    3.Selimiye Camii
    4 .Haydarpaşa
    5. AKM
    6. Emine Valide Paşa Yalısı
    7. Galata Kulesi
    8. Topkapı Sarayı
    9. Mısırlı Yusuf Ziya Paşa Yalısı
    10. Muharrem Birgi Yalısı
    11. Sancaklar Camii
    12. Konya İnce Minareli Medrese
    13. İshak Paşa Sarayı
    14. Türk Tarih Kurumu Turgut Cansever
    15. Bayburt Müzesi
    16. Göbekli Tepe
    17. Nail Çakırhan Evi
    18. Dara Harabeleri
    19. Ani Harabeleri
    20. Deyrulzafaran Manastırı

     

    Ahmet Ümit
    1. Ayasofya
    2. Süleymaniye Camii
    3. Selimiye Camii
    4. Efes Celsius Kütüphanesi
    5. Bergama Açık Hava Tiyatrosu
    6. Aspendos Antalya
    7. Göbeklitepe
    8. Nemrut Dağı heykelleri
    9. Septimus Severus Köprüsü Kâhta
    10. Yerebatan sarnıcı
    11. Sümela manastırı
    12. Zeugma
    13. Yesemek Açık Hava müzesi
    14. Kargamış Kral Yolu
    15. Çatalhöyük
    16. Hattuşa Boğazköy
    17. Mor Gabriel Manastırı / Mardin
    18. İshak Paşa Sarayı
    19. Divriği Ulu Camii
    20. Bergama Zeus Altarı
    20. Pera Palas

     

    Uğur Vardan
    1. Ayasofya
    2. Selimiye
    3. Taşkışla
    4. AKM
    5. Haydarpaşa Garı
    6. Zeyrek SSK
    7. Divriği Ulu Camii
    8. Bursa Yeşil Türbe
    9. Sancaklar Camii
    10. Balat Sveti Stefan Bulgar Kilisesi
    11. Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi
    12. İstanbul Reklam Evi
    13. Anıtkabir
    14. Florya Cumhurbaşkanlığı Deniz Köşkü
    15. Birgi Çakırağa Konağı
    16. Büyük Postane
    17. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı
    18. Milli Reasürans Çarşısı
    19. Sepetçiler Kasrı
    20. ODTÜ Mimarlık

    Aydan Volkan
    1. Göbeklitepe
    2. Efes Antik Kenti
    3. Ayasofya
    4. Süleymaniye Külliyesi, Mimar Sinan
    5. Cumhurbaşkanlığı Florya Deniz Köşkü, Seyfi Arkan
    6. AKM, Hayati Tabanlıoğlu
    7. ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve ODTÜ Kampüsü, Behruz-Altuğ Çinici
    8. Türk Dil Kurumu, Cengiz Bektaş
    9. Anadolu Kulubü, Turgut Cansever-Abdurrahman Hancı
    10. SSK Binası, Sedad Hakkı Eldem
    11. Eski Şark Eserleri Müzesi, Nezih Eldem
    12. İMÇ, Tekeli-Sisa-Hepgüler
    13. Eski Sheraton Oteli, AHE Mimarlık Grubu
    14. Orman Apartmanı, Şevki Vanlı
    15. Büyük Beşiktaş Çarşısı, Sedat Güler
    16. Aktur Tatil Köyü, Ersen Gürsel
    17. Milli Reasürans Binası, Şandor Hadi
    18. The Seed Konser Salonu, Nevzat Sayın
    19. İpera 25, Ahmet Alataş
    20. İstanbul’da 44 Okul Binası, Uygur Mimarlık

    Nejat Yavaşoğulları
    1. Ephesus Celsus kitaplığı
    2. Aspendos Amfi Tiyatro Side
    3. Ayasofya
    4. Bozdoğan Kemeri
    5. Galata Kulesi
    6. Divriği Ulu Cami
    7. Selimiye Camii
    8. Köprülüler Yalısı
    9. Haydarpaşa Garı
    10. Büyük Postahane, Mimar Vedat Tek
    11. 4.Vakıf Han, Mimar Kemalettin
    12. Sergi Evi Ankara, Şevki Balmumcu
    13. Opera Binası Ankara, Mimar Paul Bonatz
    14. Meclis Binası, Mimar Holtmaister
    15. AKM İstanbul, Mimar Hayati Tabanlıoğlu
    16. Türk Dil Kurumu Ankara, Cengiz Bektaş
    17. Anıtkabir, Mimar Emin Onat ve Orhan Arda
    18. Zeyrek SSK Binaları, Mimar Sedat Hakkı Eldem

     

    İhsan Yılmaz
    1. Göbeklitepe
    2. Efes
    3. Ayasofya (Trallesli Anthemius-Miletli İsidoros)
    4. Süleymaniye Camii / Mimar Sinan)
    5. Kapalıçarşı
    6. Dolmabahçe Sarayı / Balyan Kardeşler)
    7. Haydarpaşa Garı / Helmut Cuno, Otto Ritter)
    8. Osmanlı Bankası / Alexandre Vallaury)
    9. ODTÜ Kampüsü / Behruz Çinici-Altuğ Çinici)
    10. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi / Sedad Hakkı Eldem ve Emin Onat
    11. AKM / Hayati Tabanlıoğlu
    12. Florya Atatürk Deniz Köşkü / Seyfi Arkan
    13. Sirkeci Büyük Postane / Vedat Tek
    14. Büyükada Rıza Derviş Evi / Sedat Hakkı Eldem
    15. Sancaklar Camii / Emre Arolat
    16. Datça Aktur Tatil Sitesi / Ersen Gürsel
    17. Gön Deri Fabrikası / Nevzat Sayın
    18. Bergama Kültür Merkezi / Emre Arolat
    19. Rüstem Paşa Camii

     

    Ömer Yılmaz
    1. Eflatunpınar Anıtı
    2. Didim Apollon Tapınağı
    3. Bergama Tiyatrosu
    4. Ayasofya
    5. Ahtamar Kilisesi
    6. Diyarbakır Ulu Camisi
    7. Bursa Ulu Camisi
    8. Divriği Ulu Camisi
    9. Edirne II. Beyazıt Külliyesi
    10. Süleymaniye Külliyesi (Cami değil)
    11. Mağlova Su Kemeri
    12. Haydarpaşa Garı
    13. Taşkışla
    14. TBMM Ana Binası
    15. TBMM Camisi
    16. Anıtkabir
    17. Atatürk Kitaplığı
    18. Sedat Gürel Evi
    19. İMÇ Blokları
    20. Milli Reasürans Binası

     

    Atilla Yücel (Sırasız)
    Göbeklitepe Höyüğü
    Aspendos Antik Tiyatro
    Didyma Apollon Tapınağı
    İstanbul Ayasofya
    Aksaray Sultan Hanı
    Divriği Ulu Camii
    Bursa Ulu Camii
    Bursa Muradiye Külliyesi
    İstanbul Rumeli Hisarı
    İstanbul Topkapı Sarayı bütünü
    Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı
    İstanbul Mağlova Su Kemeri (Sinan)
    Edirne Selimiye Camii (Sinan)
    İstanbul Dolmabahçe Sarayı (S. Balyan vd)
    İstanbul Büyükada Rum Yetimhanesi (A. Vallaury)
    Ankara Anıt Kabir (E. Onat – O. Arda)
    Bodrum Demir Evleri (Turgut Cansever)
    Ankara ODTÜ Mimarlık Fakültesi (B&A. Çinici)
    İstanbul SSK Genel Müdürlüğü (Sedad Hakkı Eldem)
    İstanbul Büyük Çekmece Sancaklar Camii (EAA)

     

    Özcan Yüksek
    1. Göbeklitepe
    2. Ayasofya
    3. Selimiye Camii
    4. Galata Kulesi
    5. Mevlana Türbesi
    6. Sagalassos Antoninler Çeşmesi
    7. İstanbul Surları
    8. Divriği Camii
    9. Kızkulesi
    10. Aspendos
    11. Anıtkabir
    12. İstanbul Üniversitesi Kapısı
    13. Sümela Manastırı
    14. Efes Celsus Kütüphanesi
    15. Ortaköy Camii
    16. Bergama
    17. Ani
    18. Diyarbakır Surları
    19. Titus Tüneli
    20. Nemrut

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