Hepsi birer şaheser: En iyi 100 mimari eser jürisinin seçimleri...

(İsimler soyadına göre alfabetik sırayla yazılmıştır.)
Yaşar Adanalı
1. Haydarpaşa Garı
2. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Tarihi Peyzaj Alanı
3. TBMM Cami
4. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı
5. Düzce Umut Evleri
6. Kariye Manastır Kilisesi
7. Hasankeyf Tarihi Kenti
8. Sümela Manastırı
9. SSK Zeyrek Tesisleri
10. Akdamar Kilisesi
11. Atatürk Kitaplığı
12. Heybeliada Ruhban Okulu
13. Valens Kemeri
14. Yason Kilisesi
15. Tarihi Yedikule Bostanları
16. Galata Rum Okulu
17. Tarihi Göynük Evleri
18. Gümüşler Manastırı
19. Ani Tarihi Kenti
20. Divriği Ulu Cami
Zeynep Ahunbay – Sırasız
Nemrut Dağı
Pamukkale Oktagon (Aziz Philip Martiriyonu)
Bergama Akropolü: Trayan Tapınağı
Aspendos Tiyatro
Van, Ahtamar Kilisesi
İstanbul, Ayasofya
İstanbul, Aya İrini
Trabzon Ayasofya
Diyarbakır Ulu Cami
Beyşehir Eşrefoğlu Cami
Konya Karatay Medresesi
Erzurum Çifte Minareli Medrese
Divriği Ulu Cami ve Darüşşifa
Bursa Yeşil Cami ve Türbesi
Bursa Koza Han
Ankara Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han (Müze)
İstanbul Rüstem Paşa Camii
İstanbul Sokollu Camii (Kadırga)
Edirne Selimiye Camii
İstanbul Mağlova Kemeri
Zafer Akay
1. Türk Tarih Kurumu / Ankara
2. ODTÜ Mimarlık Fakültesi
3. Ayasofya
4. Amcazade Yalısı / Anadoluhisarı
5. Atatürk Kültür Merkezi / İstanbul
6. Cumhurbaşkanlığı Köşkü / Ankara
7. İstanbul Reklam / Cağaloğlu
8. Botter Apartmanı / Beyoğlu
9. Anadolu Kulübü / Ankara
10. Sultan Selim Camii / İstanbul
11. Marmara Üniversitesi / Haydarpaşa
12. Sokollu Camii / Kadırga
13. Kadıköy Halkevi
14. Mısır Apartmanı / Beyoğlu
15. Florya Köşkü
16. Rıza Derviş Villası / Büyükada
17. Tophane-i Amire
18. Mısır Konsolosluğu / Bebek
19. Mecidiyeköy Likör Fabrikası
20. Atik Valide Camii / Üsküdar
Günkut Akın
1. Divriği Ulu Cami ve Şifahanesi
2. Ayasofya, İstanbul
3. Selimiye Camisi, Edirne
4. Göbeklitepe Kutsal Yapıları, Şanlıurfa
5. Didima Apollon Tapınağı, Aydın
6. Hekatomnos Mezar Anıtı, Milas
7. Yazılıkaya Kutsal Mekanı, Boğazköy, Çorum
8. Yeşil Cami, Bursa
9. Sadullah Paşa Yalısı, Çengelköy
10. Demir Tatil Köyü, Bodrum
11. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara
12. Sagra Evi, Ordu
13. Atatürk Kültür Merkezi, Taksim, İstanbul
14. Sosyal Sigortalar Yapı Grubu, Zeyrek, İstanbul
15. Manifaturacılar Çarşısı, Unkapanı, İstanbul
16. Evidea Konut Yerleşkesi, Çekmeköy, İstanbul
17. Aktur Tatil Köyü, Bodrum
18. Hukukçular Sitesi, Mecidiyeköy, İstanbul
19. Vedat Tek Evi, Valikonağı, İstanbul
20. Bruno Taut Evi, Ortaköy, İstanbul
Nüzhet Albayrak
1. Ayasofya
2. Selimiye Camii
3. Sepetçiler kasrı - Eminönü
4. Tophane binası - Tophane
5. Mihrimah Sultan Camii -_Fatih
6. Rüstem Paşa Camii / Üsküdar
7. Atatürk Kültür Merkezi_ taksim
8. Reasürans Binası -Teşvikiye
9. Ani şehri
10. Sümela Manastırı
11. Bruno Taut Evi - Ortaköy
12. Tercüman Binası - Topkapı
13. Oba Apartmanı - Harbiye-Nişantaşı
14. İkitelli Sabah Gazetesi - Basın Express yolu
15. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) - Zeyrek
16. Sancaklar Camii
17. İzmir Fuarı İş Bankası Pavyonu
18. Pantokrator Manastırı - Zeyrek
19. Assos Artemis Tapınağı
20. Kapadokya yerleşimleri
T. Elvan Altan
1. Ayasofya Müzesi
2. Selimiye Camisi
3. Göbeklitepe Tapınağı
4. Aspendos Tiyatrosu
5. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
6. Diyarbakır Surları
7. ODTÜ Kampüsü
8. Anıtkabir
9. Akdamar Kilisesi
10. TBMM Cami Kompleksi
11. Santral İstanbul (Silahtarağa Elektrik Santrali)
12. Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul
13. Ataköy Konut Yerleşkesi
14. İş Bankası Genel Müdürlüğü (BDDK-şu anda boş)
15. Ihlara Vadisi, Kapadokya
16. Cumalıkızık Köyü
17. Sümela Manastırı
18. Galata Kulesi
19. Yerebatan Sarnıcı
20. Sosyal Sigortalar Kurumu Tesisleri, Zeyrek
Burçin Altınsay
1. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, ODTÜ Kampüsü , Ankara
2. Florya Atatürk Köşkü, İstanbul
3. Süleymaniye Külliyesi, Salis ve Rabi Medreseleri, İstanbul
4. Harem Limanı, TMO Siloları, İstanbul
5. Üsküdar Şemsi Paşa Külliyesi, İstanbul
6. Büyükada Vapur İskelesi, Boğaz İskeleleri İstanbul
7. Urfa Balıklıgöl Yapıları ve Çevresi, Şanlıurfa
8. Yeşil Cami, Bursa
9. Ani Kenti (harabeleri), Tigran Honents Aziz Krikor Kilisesi, Kars
10. Deyrulzafaran Manastırı, Mardin
11. Terkos ve Cendere Su Pompaları, Su Müzesi, İstanbul
12. Sagra Evi(M Konuralp), Ordu
13. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, İstanbul
14. İş Bankası Genel Müdürlük Binası, Kavaklıdere, Ankara
15. TCDD Ankara Garı, Ankara
16. Diyarbakır Ulucami, Diyarbakır
17. Ercüment Kalmık Vakfı Restorasyonu, Gümüşsuyu, İstanbul
18. Kazıklı Kervansarayı Ek İç Yapısı (G. Köksal, B. Altınışık), Gölcük, Kocaeli
19. Çürüksulu Yalısı, Salacak, İstanbul
20. Rexx Sineması, Kadıköy, İstanbul
Suat Apak
1. Ayasofya Müzesi. İstanbul
2. Selimiye Camii, Mimar Sinan Edirne
3. Anıtkabir Ankara / Emin Onat, Orhan Arda
4. Ankara Palas / Mimar Ahmet Kemalettin , Vedat Tek
5. ATV Stüdyoları ve Sabah Gazetesi Merkez Binası / Mehmet Konuralp
6. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Beyazıt / Şandor Hadi, Hüseyin Başçetinçelik
7. Demir tatil köyü / Turgut Cansever
8. Çanakkale Tatil Evi / Sedat gürel
9. Bursa Yeşil Camii / Hacı İvaz Paşa
10. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Laleli / Sedad Hakkı Eldem, Emin Onat
11. İstanbul Deniz Müzesi Beşiktaş / Mehmet Kütükçüoğlu, Hande Köksal, Ertuğ Uçar
12. Ortaköy Camii İstanbul / Nigoğos Balyan
13. Mikroloft-2: Bulut Apartmanı Gümüşsuyu İstanbul / Can Çinici
14. Aspendos Amfi Tiyatrosu, Serik, Antalya / Aspendoslu Theodorus'un oğlu Zenon
15. Efes Celcus Kütüphanesi, Selçuk, İzmir
16. Kuş Konmaz (Şemsi Paşa) Camii, Üsküdar, İstanbul Mimar Sinan
Ahmet Zeki Apalı
1. Göbeklitepe, Ş.Urfa
2. Efes Tiyatrosu, Selçuk, İzmir
3. Efes Celsus Kütüphanesi, Selçuk, İzmir
4. Aspendos Tiyatrosu, Antalya
5. Nemrut Dağı, Antiochus Anıt Mezarı, Adıyaman
6. İshakpaşa Sarayı, Ağrı
7. Akdamar Kilisesi, Van
8. Su Kemerleri, Aspendos, Antalya
9. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Sivas
10. Ayasofya Müzesi, İstanbul
11. Süleymaniye Camii, İstanbul
12. Dolmabahçe Sarayı, İstanbul
13. Topkapı Sarayı, İstanbul
14. Selimiye Camii, Edirne
15. Ulu Camii, Bursa
16. Göreme Kaya Kiliseleri, Nevşehir
17. Sümela Manastırı, Trabzon
18. Kral Mezarları, Amasya
19. Beylerbeyi Sarayı, İstanbul
20. Anıtkabir, Ankara
Emre Arolat
1. Ahlat Selçuklu Mezarları
2. İshakpaşa Sarayı (yenileme öncesi)
3. Gelibolu Azepler Namazgahı (yenileme öncesi)
4. Ayasofya
5. Karatepe Kazı Alanı Saçakları - T. Cansever
6. SSK Zeyrek Tesisleri – S. H. Eldem
7. Erzurum Çifte Minareli Medrese
8. Kayseri Gevher Nesibe Şifaiyyesi
9. Florya Köşkü – S. Arkan
10. Anadolu Kulübü – A. Hancı, T. Cansever
11. Türk Tarih Kurumu – T. Cansever
12. Ragıp Devres Evi – E. Egli
13. Şemsettin Sirer Yalısı – S. H. Eldem
14. Ahmet Ertegün Evi – T. Cansever
15. Hukukçular Sitesi – H. Baysal, M. Birsel
16. Tercüman Binası – G. Çilingiroğlu
17. Türk Dil Kurumu – C. Bektaş
18. ODTÜ Mimarlık Fakültesi A. ve B. Çinici
19. Cinnah Apartmanı – N. Ersin
20. Atatürk Kültür Merkezi – H. Tabanlıoğlu
Deniz Aslan
1. İshak Paşa Sarayı / Ağrı
2. Selimiye Cami / Mimar Sinan / Edirne
3. Mimar Sinan Köprüsü / İstanbul-Büyükçekmece
4. Harran Tüteklilik Evleri / Anonim / Şanlıurfa
5. Şeyh Zafir Türbesi ve Kitaplığı / Raimando D’aranco / İstanbul-Beşiktaş
6. Anıtkabir / Emin Önat-Sedad Eldem / Ankara-Çankaya
7. Florya Atatürk Deniz Köşkü / Seyfi Arkan / İstanbul-Florya
8. Türk Tarih Kurumu / Turgut Cansever / Ankara-Sıhhiye
9. Karatepe Kazı Alanı Saçakları / Turgut Cansever / Adana
10. İTÜ Yüksek Gerilim Laboratuvarı / Nezih Eldem / İstanbul-Gümüşsuyu
11. Beşiktaş Çarşısı / Sedat Gürel / İstanbul-Beşiktaş
12. Ercüment Kalmık Vakfı Müzesi / Ayşe Orbay / İstanbul-Gümüşsuyu
13. TBMM Camisi / Çinici Mimarlık-Behruz Altuğ Çinici / Ankara
14. İMÇ Çarşısı / Doğan Tekeli / İstanbul-Unkapanı
15. Ender Özışık Mimarlık Ofisi / Ender Özışık / Bodrum
16. Emre Senan Evi / Nevzat Sayın / İzmir-Dikili
17. Amanrüya Otel / Emine Öğün&Mehmet Öğün / Bodrum-Muğla
18. Arinna Sustainable Luxury Lodge / Atilla Yücel / Nevşehir
19. Sancaklar Cami / Emre Arolat / Büyükçekmece-İstanbul
20. Borusan Showroom Park Orman / Gökhan Avcıoğlu / İstanbul
Işık Aydemir
1. Ayasofya
2. Edirne Selimiye Camii / Mimar Sinan
3. Efes Kütüphanesi
4. Afrodisyas Antik Kenti
5. Rüstempaşa Camii / Mimar Sinan
6. Şehzade Camii / Mimar Sinan
7. Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu
8. Boğaziçi Köprülüler Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı
9. İstanbul Sosyal Sigortalar Binası / Zeyrek / Prof. Sedat Hakkı Eldem
10. İstanbul Yeniköy Sirer Yalısı / Sedat Hakkı Eldem
11. İstanbul Bebek Ragıp Devres Villası / Prof. Egli
12. Ankara Sergi Evi / Şevki Balmumcu
13. Ankara Dil Tarih Fakültesi Bruno Taut
14. Ankara Türk Tarih Kurumu / Turgut Cansever
15. İstanbul Hilton Oteli / SOM, Sedat Hakkı Eldem
16. Ankara Sheraton Oteli / Von Gerkan
17. İstanbul Beyoğlu Casa Botter Binası / Raimondo D’Aranco
18. İstanbul Beylerbeyi Sarayı / Sarkis Balyan
19. Trabzon Sümela Manastırı
20. Divriği Darülşifası
Olcay Aydemir
1. Edirne Selimiye Camii
2. Divriği Ulu Camii
3. Ayasofya Camii
4. Topkapı Sarayı
5. Nuruosmaniye Külliyesi
6. Süleymaniye Külliyesi
7. Kapalıçarşı
8. Efes Antik Kenti
9. Beyoğlu Botter Apartmanı
10. Anemas Zindanları
11. Yerebatan Sarnıcı
12. Göbeklitepe Arkeolojik alanı
13. İstanbul Surları
14. Hipodrom
15. Kastamonu Mahmut Bey Camii
16. İshakpaşa Sarayı
17. Denizli Boğaziçi Camii (Ahşap)
18. Sirkeci Garı
19. Sirkeci Büyük Postane Binası
20. Fatih Haseki Sultan Külliyesi
İmre Azem
1. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi binası (İstanbul)
2. Ayasofya (İstanbul)
3. Fener Rum Lisesi (İstanbul)
4. Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul)
5. Sümela Manastırı (Trabzon)
6. Aspendos (Antalya)
7. Haydarpaşa Garı (İstanbul)
8. Selimiye Cami (Edirne)
9. Beylerbeyi Sarayı (İstanbul)
10. İstanbul Lisesi (İstanbul)
11. Sveti Stefan Kilisesi (İstanbul)
12. Mağlova Su Kemeri (İstanbul)
13. Büyük Postane (İstanbul)
14. Malabadi Köprüsü (Diyarbakır)
15. Ankara Garı (Ankara)
16. Ahtamar Surp Haç Kilisesi (Van)
17. Nail Çakırhan Ula Evi (Muğla)
18. Efes Celsus Kitaplığı (İzmir)
19. Türk Dil Kurumu binası (Ankara)
20. Doğan Apartmanı (İstanbul)
Aydan Balamir
1. Bergama Zeus Sunağı (Berlin, Bergama Müzesi)
2. Efes Celsus Kütüphanesi
3. Ani Tarihi Kenti
4. Sümela Manastırı
5. Galata Kulesi
6. Ayasofya
7. Divriği Ulu Camii
8. Erzurum Çifte Minareli Medrese
9. Amasya Sultan II. Beyazıt Külliyesi
10. Süleymaniye Camii ve Külliyesi
11. Edirne Selimiye Camii
12. Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi
13. Sirkeci Garı (August Jasmund)
14. Hariciye Köşkü (Seyfi Arkan)
15. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (Bruno Taut)
16. Anıtkabir (Emin Onat, Doç. Orhan Arda)
17. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Sedat Hakkı Eldem)
18. Türk Tarih Kurumu (Turgut Cansever, Ertuğ Yener)
19. ODTÜ Kampüsü ve Mimarlık Fakültesi (Behruz Çinici)
20. Atatürk Kültür Merkezi (Hayati Tabanlıoğlu)
Afife Batur
1. Göbeklitepe
2. Efes Antik Kenti
3. Side Antik kenti
4. Ayasofya
5. Kariye C. (Khora Manastır Kilisesi)
6. Konya Karatay Medresesi
7. Beyşehir Eşrefoglu Camisi
8. Bursa, Yeşil Cami
9. Süleymaniye Külliyesi
10. Selimiye Camisi
11. Sultanahmed Külliyesi
12. II. Mahmud Bendi
13. Dolmabahçe Sarayı
14. Kuleli Kışlası
15. Akaretler Sıraevleri
16. T.B.M.M Kompleksi
17. Anıtkabir
18. AKM
19. Türk Tarih Kurumu Binası
20. Türk Dil Kurumu Binası
M. Oğuz Bayazıt
1. Selimiye Camii
2. Aspendos Amfi Tiyatrosu
3. Topkapı Sarayı
4. Anıtkabir
5. Kariye Müzesi
6. İTÜ Mimarlık Taşkışla
7. Kuleli Askeri Lisesi
8. Haydarpaşa Garı
9. Yerebatan Sarnıcı
10. Hürrem Sultan Hamamı/Haseki Hamamı
11. Ankara Garı
12. Zeki Paşa Yalısı
13. Dolmabahçe Sarayı
14. Tesvikiye Mısır Apartmanı
15. Splendid Palace
16. Gümüşsuyu Ekselsiyor Apartmanı
17. Ankara Palas Konukevi
18. Taş Kahve Ayvalık/Cunda
19. Ankara Ziraat Bankası Binası
20. Balat Rum Okulu
Cengiz Bektaş
1. Priene Tiyatrosu Aydın, Güllübahçe
2. Apollon Tapınağı Aydın, Didim
3. Efes Celsus Kütüphanesi İzmir, Selçuk
4. Hierapolis Hamamı Denizli, Pamukkale
5. Ayasofya İstanbul, Fatih
6. Sutan Han Aksaray, Sultanhanı Kasabası
7. Karatay Han Kayseri, Karadayı Köyü
8. Divriği Ulu Cami Sivas , Divriği
9. Birgi Çakırağa Konağı İzmir, Birgi
10.Çelikbaş Evi Burdur
11. 2. Bayezid Külliyesi Edirne
12. Süleymaniye Camii İstanbul, Fatih
13. Selimiye Camii Edirne
14. Şemsi Paşa Camii İstanbul, Üsküdar
15. Hekimoğlu Ali Paşa Camii İstanbul, Fatih
16. Nuruosmaniye Camii İstanbul, Fatih
17. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara
18. Mecidiyeköy Likör Fabrikası İstanbul, Mecidiyeköy
19. Sümerbank Genel Müdürlük Binası Ankara, Ulus
20. Şemsettin Sirer Yalısı İstanbul, Yeniköy
İhsan Bilgin
1. Edirne 2. Beyazıd Külliyesi
2. Bergama Antik Kenti
3. Süleymaniye Râbi-Sâli Çifte Medreseleri
4. Bursa Ulu Camii ve Hanlar Bölgesi
5. Kayseri Gıyasiye-Şifaiye Çifte Medreseleri
6. Maçka Vadisi planlaması
7. Amcazade Yalısı
8. Topkapı Sarayı Fatih Köşkü
9. Bodrum Demir Evleri (Cansever)
10. İstanbul-Çerkezköy-ATK lojmanları (Han Tümertekin)
11. Ordu-Sağra Villası (Konuralp)
12. Bozdoğan Kemeri
13. Üsküdar Şemsi Paşa Külliyesi
14. Sümela Manastırı
15. Ankara Saraçoğlu mahallesi (Bonatz)
16. Sultanahmet Adliye Sarayı (Eldem ve Onat)
17. Zeyrek SSK Binası (Eldem)
18. Diyarbakır surları
19. Meclis Camii
20. Unkapanı Manifaturacılar Çarşısı (Tekeli ve Sisa)
Cânâ Bilsel
1. Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Mimar Sinan
2. Rüstem Paşa Camii, Mimar Sinan
3. Şemsi Paşa Camii, Üsküdar, Mimar Sinan
4. Anıtkabir, Ankara, Emin Onat, Orhan Arda
5. Türk Tarih Kurumu, Ankara, Turgut Cansever
6. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara, Bruno Taut
7. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Binası, Ankara, Altuğ ve Behruz Çinici
8. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yerleşkesi, Ankara, Altuğ ve Behruz Çinici
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii, Behruz ve Can Çinici
10. İsmet Paşa Kız Enstitüsü, Ankara, Ernst Egli
11. Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul, Hayati Tabanlıoğlu
12. İstanbul Atatürk Kitaplığı, Sedat Hakkı Eldem
13. SSK Binası, Zeyrek, İstanbul, Sedat Hakkı Eldem
14. DSİ Genel Müdürlük Binası, Behruz Çinici, Enver Tokay
15. Demir Tatilköyü, Bodrum, Turgut Cansever
16. Artur Tatilköyü, Datça, Ersen Gürsel
17. B2 Evi, Ayvacık, Han Tümertekin
18. İstanbul Deniz Müzesi, Beşiktaş, Mehmet Kütükçüoğlu, Hande Köksal, Ertuğ Uçar
19. Osmanlı Bankası Binası ve Restorasyonu, Alexander Vallaury ve Han Tümertekin
20. Manifaturacılar Çarşısı, İstanbul, Doğan Tekeli
Sibel Bozdoğan
1. İshak Paşa Sarayı, Doğubayazıt
2. Rüstem Paşa Camisi, İstanbul
3. Florya Köşkü, İstanbul (Seyfi Arkan, 1935)
4. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi, Ankara (Bruno Taut, 1937)
5. İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, (Sedad Eldem, Emin Onat, 1942-43)
6. Manifaturacılar Çarşısı, İstanbul (Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler, 1959)
7. Anadolu Kulübü, Büyükada (Abdurrahman Hancı, Turgut Cansever, 1951-57)
8. Tarabya Oteli, İstanbul (Kadri Erdoğan, 1957)
9. Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul (Hayati Tabanlıoğlu, 1956-69; 1977)
10. Hukukçular Sitesi, İstanbul (Haluk Baysal, Melih Birsel, 1957-61)
11. Cinnah 19, Ankara (Nejat Ersin, 1958-60)
12. ODTÜ Kampüsü, Ankara (Behruz ve Altuğ Çinici, 1961-70)
13. Yeşilköy Toplu Konutları, İstanbul (Haluk Baysal, Melih Birsel, 1970ler)
14. Milli Reasürans Kompleksi, İstanbul (Sevinç ve Sandor Hadi, 1985-92)
15. TBMM Camisi, Ankara (Behruz ve Can Çinici, 1989)
16. Argos Oteli, Kapadokya (Asli Özbay ve ekibi, 1997den beri)
17. SALT Galata Dönüşümü, İstanbul (Han Tumertekin ve farklı ekipler, 2011)
18. Bilgi SANTRAL Mimarlık Fakültesi/Kütüphanesi, İstanbul (Nevzat Sayın, 2012-14)
19. SEKA Kâğıt Müzesi ve Bilim Merkezi, Kocaeli (KA-BA Mimarlık, 2009-16)
20. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesi, Kayseri (EAA, 2013-16)
Burak Boysan
1. AKM
2. Şemsipaşa Camii
3. Haydarpaşa Garı
4. Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi
5. Gezi Parkı
6. Ani Ören yeri
7. Ayasofya
8. Topkapı Sarayı
9. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
10. Şehzadebaşı Camii
11. Selimiye Camii Edirne
12. Kariye Müzesi
13. Cağaloğlu İstanbul Lisesi- eski Düyun-u Umumiye binası
14. Sirkeci Büyük Postane binası
15. Kıbrıslı Yalısı
16. Deyrulzafaran Manastırı - Mardin
17. Natuk Birkan apartmanları – Bebek – mimarı Haluk Baysal ve Melih Birsel
18. Çayırova Arçelik Fabrikası –mimarı: Aydın Boysan
19. Taşkışla
20. Ataşehir Ülker Arena
Cafer Bozkurt
1. Göbeklitepe, Şanlıurfa / M.Ö. 10.000
2. Aspendos Tiyatrosu, Antalya / M.Ö. 1000
3. Ayasofya, İstanbul / M.S. 536 Trallesli Anthemius, Milletli İsidoros
4. Divriği Ulu Camii, Şanlıurfa / M.S. 1228 Ahlatlı Hürrem
5. Rumelihisarı, İstanbul / M.S. 1452
6. Süleymaniye Camii, İstanbul / M.S. 1558 Mimar Sinan
7. Selimiye Camii, Edirne / M.S. 1575 Mimar Sinan
8. Florya Deniz Köşkü, İstanbul / 1935, Seyfi Arıkan
9. Taşlık Şark Kahvesi, İstanbul / 1948-1988, Sedat Hakkı Eldem
10. Anıtkabir, Ankara / 1953, Emin Onat, Orhan Arda
11. Zeyrek SSK Binası, İstanbul / 1964, Sedat Hakkı Eldem
12. Türk Dil Tarih Kurumu, Ankara / 1974, Cengiz Bektaş
13. İş Bankası Kulesi, Ankara / 1977, Ayhan Böke, Yılmaz Sargın
14. TBMM Camii, Ankara / 1989, Behruz Çinici, Can Çinici
15. Halk Bankası Kulesi, Ankara / 1998, Doğan Tekeli, Sami Sisa
16. YKB Akademi, İstanbul / 2009, Mehmet Kütükçüoğlu, Ertuğ Uçar
17. Sebze Meyve Hali, Bursa / 2009, Tuncer Çakmaklı
18. Merinos AKM, Bursa / 2010, Cafer Bozkurt, Hasan Şener, İlhami Kurt
19. Sancaklar Camii, İstanbul / 2013, Emre Arolat
20. Beşiktaş Vodafone Park, İstanbul / 2016, Bünyamin Derman
Ragıp Buluç
1. Selimiye Camii
2. Üsküdar Şemsi Paşa
3. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı
4. Divriği Ulu Camii
5. Cacabey Camii / Kırşehir
6. Harran Kubbeli Evler
7. Birgi Evleri
8. Tüm Safranbolu evleri
9. Mağlova Kemeri
10 Ayasofya
11. İller bankası / Ankara
12. Hariciye Köşkü
13. Eski Başbakanlık Binası
14. Ankara Garı
15. Ankara Sergi Evi (Opera Binası)
16. Milli Reasürans
17. Ata Kule
18. Türk Tarih Kurumu
19. Eski Cumhurbaşkanlığı Köşkü
20. İstanbul Hilton
Müge Cengizkan
1. Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1967 (Turgut Cansever ve Ertur Yener)
2. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 1963 (Behruz ve Altuğ Çinici)
3. ODTÜ Kampüsü, Ankara, 1961-80 (Behruz ve Altuğ Çinici)
4. Sergievi (bugün Ankara Opera Sahnesi), Opera-Ankara, 1934 (Şevki Balmumcu)
5. İsmet Paşa Kız Enstitüsü, Ankara, 1930 (Ernst A. Egli)
6. Ankara Garı, Ankara 1937 (Şekip Akalın)
7. Cumhurbaşkanlığı Camlı Köşk (Makbule Atadan Köşkü), Çankaya-Ankara, 1936 (Seyfi Arkan)
8. DSİ Genel Müdürlüğü, Ankara, 1959 (Behruz Çinici, Teoman Doruk ve Enver Tokay)
9. Hukukçular Sitesi, Mecidiyeköy-İstanbul, 1961 (Haluk Baysal ve Melih Birsel)
10. TBMM Camisi, Meydan ve İbadet Kitaplık Kompleksi, 1987 (Behruz ve Can Çinici)
11. İş Bankası Genel Müdürlük Binası (bugün BDDK), Ankara, 1976 (Ayhan Böke ve Yılmaz Sargın)
12. Tandoğan Milli Savunma Bakanlığı Öğrenci Yurdu, Ankara, 1967 (Şevki Vanlı ve Ersen Gömleksizoğlu)
13. Musiki Muallim Mektebi (Bugün Mamak Kültür Merkezi), Ankara, 1928 (Ernst Egli)
14. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), İstanbul, 1959 (Doğan Tekeli, Sami Sisa ve Metin Hepgüler)
15. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1937 (Bruno Taut)
16. Halk Bankası Genel Müdürlüğü, Ankara, 2000 (Doğan Tekeli ve Sami Sisa)
17. Sümerbank Genel Müdürlüğü, Ankara, 1937 (Martin Elsaesser)
18. Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Ankara, 1932 (Clemens Holzmeister)
19. Saraçoğlu Mahallesi, Ankara, 1946 (Paul Bonatz)
20. Milli Kütüphane, Ankara, 1982 (Orhan Akyürek, İnal Uşşaklı, Ünal Demiraslan ve Demir Gökmen)
Levent Çalıkoğlu
1.Aya Sofya
2.Süleymaniye Cami
3.Galata Kulesi
4.Haydarpaşa Tren İstasyonu
5.Yerebatan Sarnıcı
6.Üsküdar Mihrimah Cami
7. Kariye Kilisesi
8. Şehzade Cami
9. Aspendos Antik Tiyatrosu
10. Beyşehir Eşrefoğlu Cami
11. Sümela Manastırı
12. Florya Atatürk Deniz Köşkü
13. Vedat Tek Evi
14. Büyük Postane Sirkeci
15. Divriği Ulu Camii
16. Ortaköy Bruno Taut Villası
Hasan Çalışlar
1. Ayasofya
2. Artemis Tapınağı
3. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı
4. Aspendos
5. Kapalıçarşı
6. Sokullu Mehmet Paşa Camii
7. Rıza Derviş Evi Büyükada
8. Divriği Camii
9. Topkapı Sarayı
10. Florya Deniz Köşkü
11. Balat Rum Okulu
12. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
13. Sümela Manastırı
14. Sadullah Paşa Yalısı
15. Düyun-u Umumiye (İstanbul Erkek Lisesi)
16. Bursa Ulu Camii
17. Kamhi Apt.
18. Çürüksulu Yalısı
19. Büyükada Yetimler Yurdu
20. ODTÜ Mimarlık Fakültesi
Feride Çiçekoğlu
1. Ankara ODTÜ Mimarlık Fakültesi / Behruz Çinici
2. Ankara Opera Binası / Şevki Balmumcu-Paul Bonatz
3. Antalya Serapsu Oteli / Zafer Aldemir
4. Kalkan Patara Evleri / Turan Kaşo
5. Çeşme 7800 / Emre Arolat
6. İstanbul Deniz Müzesi / Teğet Mimarlık
7. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı / Doğan Tekeli-Sami Sisa
8. Ayvacık B2 Evi / Han Tümertekin
9. Kadıköy Süreyya Operası / Kegham Kavafyan
10. Tünel Botter Apartmanı / Raimondo d'Aronco
11. Taksim Atatürk Kültür Merkezi / Hayati Tabanlıoğlu
12. Tepebaşı Palazzo Corpi (Soho House) / Giacomo Leoni
13. Teşvikiye Milli Reasürans Çarşısı / Sevinç ve Hadi Şandor
14. Büyükada Rum Yetimhanesi / Alexander Vallaury
15. Üsküdar Mihrimah Sultan Camii / Mimar Sinan
16. Karaköy Palas / Guilio Mongeri
17. Van Kalesi
18. Termessos Antik Kenti
19. Sümela Manastırı
20. Galata Adahan Binası
Pelin Derviş
1. Ayasofya (İstanbul)
2. Topkapı Sarayı (İstanbul)
3. Karatepe Açıkhava Müzesi (Kadirli, Ankara)
4. ODTÜ Mimarlık Fakültesi (Ankara)
5. Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul)
6. TBMM Camii (Ankara)
7. Sosyal Sigortalar Kurumu Tesisleri (Zeyrek, İstanbul)
8. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İstanbul)
9. Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)
10. Kapalıçarşı (İstanbul)
11. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (İstanbul)
12. Maison Botter (İstanbul)
13. Atatürk Kitaplığı (İstanbul)
14. Florya Atatürk Deniz Köşkü (İstanbul)
15. Büyük Anadolu Kulübü Binası (Büyükada, İstanbul)
16. Aspendos Tiyatrosu (Antalya)
17. Ani Harabeleri (Kars)
18. Göbeklitepe (Şanlıurfa)
19. Efes Antik Kenti (İzmir)
20. Bulgar Kilisesi (Sveti Stefan, İstanbul)
Atillâ Dorsay
1. Ayasofya
2. Topkapı Sarayı
3. Selimiye Camii
4. Sultanahmet Camii
5. Efes Kitaplığı ve tüm şehir
6. Aspendos Tiyatrosu
7. Perge (Tümü)
8. Afrodisias (Tümü)
9. Sagalassos (Tümü)
10. Göbeklitepe (Tümü)
11. Kariye Müzesi
12. Ani Harabeleri
13. İstanbul Surları
14. Dolmabahçe Sarayı
15. Rumelihisar
16. Nemrud
17. İshakpaşa Sarayı
18. Anıtkabir
19. Zeugma
20. İstanbul Radyoevi
Boğaçhan Dündaralp
1. Priene Apollon Tapınağı (Milet)
2. Dayrülzafaran Manastırı (Mardin)
3. Çavdarhisar Zeus Tapınağı (Kütahya)
4. İshak Paşa Sarayı (Doğu Beyazıt / Ağrı )
5. Saint Pierre Kilisesi (Hatay)
6. Demre Kaya Mezarları (Antalya)
7. Bursa Ulu Camii
8. Yavuz Sultan Selim Camii ( İstanbul-Fatih)
9. Sultan II. Bayezid külliyesi darüşşifası
10. Süleymaniye Camii (İstanbul)
11. ODTÜ Mimarlık Fakültesi (Ankara / Behruz Çinici)
12. Büyükada Anadolu Kulübü (Abdurrahman Hancı-Turgut Cansever)
13. Karatepe Saçakları (Kadirli-Adana / Turgut Cansever)
14. Karatepe Kazı Evi (Kadirli-Adana / Turgut Cansever)
15. Sedat Gürel Evi (Çanakkale /Sedat Gürel)
16. Taşkışla 109 No’lu Salon (Nezih Eldem)
17. İstanbul Reklam Evi (Günay Çilingiroğlu)
18. Hukukçular Sitesi (Haluk Baysal-Melih Birsel)
19. Sabah Gazetesi (Mehmet Konuralp)
20. Dikili Yahşibey Evleri ( Nevzat Sayın)
Oya Eczacıbaşı
1. Aya Sofya
2. Yerebatan Sarnıcı
3. Topkapı Sarayı
4. Süleymaniye Camii
5. Aspendos Antik Tiyatro
6. Sümela Manastırı
7. Aya İrini Kilisesi
8. Galata Kulesi
9. Selimiye Camii
10. Ani Harabeleri
11. Aphrodisias Antik tiyatro
12. Anıtkabir
13. Beylerbeyi Sarayı
14. Büyük Postane
15. Haydarpaşa Garı
16. Dolmabahçe sarayı
Ömer Erbil
1. Ayasofya –İstanbul
2. Selimiye – Edirne
3. Süleymaniye – İstanbul
4. Divriği Ulucami - Sivas
5. Celsus Kitaplığı – Efes
6. Aspendos – Antalya
7. Erzurum Çifte minare
8. İzzettin Keykavus Darüşşifası – Sivas
9. Antoninler Çeşmesi – Sagalassos - Burdur
10. Sümela Manastırı - Trabzon
11. Mamure Kalesi – Anamur
12. İshakpaşa Sarayı –Doğubayazıt
13. Kariye – İstanbul
14. Uzunköprü - Edirne
15. Aya İrini- İstanbul
16. Arap Cami-İstanbul
17. Yeşil Cami - Bursa
18. Kapalıçarşı – İstanbul
19. Çifte Medrese – Kayseri
20. Tren Garı - Ankara
Cem Erciyes
1. Divriği Ulu Camii
2. Mimar Vedat Tek Evi
3. Doğan Apartmanı
4. Haydarpaşa Garı
5. Balat Evleri
6. Hilton Oteli
7. AKM
8. Osmanlı Bankası Müzesi
9. İMÇ Blokları
10. Büyükada Yetimhanesi
11. Aspendos Antik Tiyatro
12. Celsus Kitaplığı (Efes)
13. Ayasofya Müzesi
14. İshak Paşa Sarayı
15. Laleli Tayyare Apartmanları
16. Sirkeci Büyük Postane
17. Ankara Palas
18. İstanbul Erkek Lisesi (Düyun-u Umumiye)
19. İzmir Palas Apartmanı, Nişantaşı
20. Sadullah Paşa Yalısı (ya da tüm Boğaziçi Yalıları)
Arzu Erdem
1. Yazılıkaya
2. Göbeklitepe
3. Kapadokya Kiliseleri
4. Efes Artemis Tapınağı
5. Sümela Manastırı
6. Ayasofya
7. Selimiye Camisi
8. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı
9. Nuruosmaniye Camiisi
10. Sirkeci Büyük Postane
11. Haydarpaşa Garı
12. Anıtkabir
13. Florya Deniz Köşkü
14. B2 Evi
15. Büyükada Rum Yetimhanesi
16. Demir Tatil Köyü
17. Sancaklar Camisi
18. Santralistanbul Yerleşkesi
19. ODTÜ Yerleşkesi
20. SALT Osmanlı Bankası Binası
Kerem Erginoğlu
1. Ayasofya
2. Topkapı Sarayı
3. Divriği Ulu Camii
4. Mihrimah Sultan Camii Üsküdar
5. Kılıç Ali Paşa Külliyesi
6. Piyalepaşa Camii
7. Florya Deniz Köşkü
8. Taut Evi
9. Rıza Derviş Evi Büyükada
10. Ragıp Devres Villası
11. Rumeli Hisarı
12. Kıbrıslı Yalısı
13. Priene Antik Kenti
14. Sümela Manastırı
15. Botter Apartmanı
16. Şeyh Safir Külliyesi- Beşiktaş
17. Hekimbaşı Yalısı
18. Safyurtlu II Evi
19. Birkan Apartmanı
20. Amanrüya Oteli
Alev Erkmen (Sırasız)
Efes Celsus Kütüphanesi
Sagalassos Antoninler Çeşmesi
Kapadokya Zelve vadisi ve yeraltı kentleri
Sümela Manastırı
Aya Sofya
Süleymaniye külliyesi / Mimar Sinan
Şemsi Pasa Cami / Mimar Sinan
Şeyh Zafir Türbesi ve Külliyesi / Raimondo D'Aranco
Büyükada Rum yetimhanesi / Alexandre Vallaury
Haydarpasa Tren Garı ve İskelesi / Otto Ritter
Sirkeci Büyük Postane / Mimar Vedat (Tek)
Sirkeci Tren Garı / August Jasmund
İstanbul/Karaköy Osmanlı Bankası Binası (günümüzde Salt Galata) / Alexandre Vallaury, güncel restorasyon ve yenileme: Han Tümertekin
Ankara/Ulus Ziraat Bankası Binası / Guilio Mongeri
Tek Ailesi Konutu, Nişantaşı / Mimar Vedat Tek
Florya Atatürk Köşkü / Seyfi Arkan
Ankara Vali Konağı / Enver Tokay
ODTU Mimarlık Fakültesi / Altuğ Çinici ve Behruz Çinici
TBMM Camisi / Behruz Çinici ve Can Çinici
Türk Tarih Kurumu / Turgut Cansever
Erol Evgin
1. Ayasofya Müzesi / İstanbul
2. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi
3. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
4. Efes Antik Kenti / Celsus Kitaplığı
5. Süleymaniye Camii / İstanbul
6. Anıtkabir / Ankara
7. Göbeklitepe Arkeolojik Alanı / Şanlıurfa
8. Afrodisias Antik Kenti / Aydın
9. Sümela Manastırı / Trabzon
10. Safranbolu Evleri
11. Topkapı Sarayı / İstanbul
12. Zeugma Arkeolojik Siti / Gaziantep
13. Sagalassos Antik Kenti / Burdur
14. İstanbul Surları
15. Mardin Kültürel Peysaj Alanı
16. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya
17. Nemrut Dağı Heykelleri ve Anıt Mezarı
18. Sultan II. Beyazıd Külliyesi / Edirne
19. Şemsi Paşa Yalı Camii / Üsküdar
20. Amcazade Yalısı / İstanbul
Sinan Genim
1. Göbeklitepe
2. Çatalhöyük Yerleşmesi
3. Hattuşa / Boğazköy
4. Truva Örenyeri
5. Efes Örenyeri
6. Bodrum Mausseleum
7. Aspendos Tiyatrosu
8. İstanbul Surları
9. Yerebatan Sarnıcı
10. Ayasofya
11. Sümela Manastırı
12. Divriği Ulu Camii
13. Beyşehir Eşrefoğlu Camii
14. Topkapı Sarayı
15. Kastamonu Camii
16. Süleymaniye Camii
17. Selimiye Camii
18. Anadoluhisarı Amcazade Yalısı Divanhanesi
19. Anıtkabir
20. Baksı Müzesi
Murat Germen
1. Kapalıçarşı - İstanbul
2. Topkapı Sarayı - İstanbul
3. Kız Kulesi - İstanbul
4. Galata Kulesi - İstanbul
5. Kapadokya Yeraltı Kiliseleri - Göreme, Nevşehir
6. Yerebatan Sarayı - İstanbul
7. Şemsi Paşa Camii ve Külliyesi - Üsküdar, İstanbul
8. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı - Anadoluhisarı, İstanbul
9. ODTÜ Mimarlık Fakültesi - Ankara
10. Botter Apartmanı - İstanbul
11. Akaretler Sıra Evleri - İstanbul
12. Pembe Köşk (Çankaya Köşkü) - Ankara
13. Cumhurbaşkanlığı Atatürk Müze Köşkü - Ankara
14. Haydarpaşa Garı - İstanbul
15. Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi - İstanbul
16. Bodrum Uluslararası Havalimanı Terminali - Bodrum
17. Santralistanbul Çağdaş Sanat Müzesi - İstanbul
18. Sancaklar Camii - Büyükçekmece, İstanbul
19. Baksı Müzesi - Bayburt
20. Şahkulu Sultan Tekkesi - Merdivenköy, İstanbul
Ali Esad Göksel (Sırasız)
Ayasofya
Kılıç Ali Paşa Camii / Tophane / İstanbul
Mağlova Kemeri / İstanbul
Ulu Camii / Bursa
Ulu Camii ve Darüşifası/ Divriği
Çakırağa Konağı / Birgi / Muğla
III. Ahmed Has Odası / Yemiş Odası / Topkapı
Matbah-ı Amire / Saray Mutfakları / Topkapı
Şifahane / II. Beyazıd Külliyesi / Edirne
Yeşil Türbe / Bursa
Kara Mustafa Paşa / Sofa Köşkü / Topkapı
Köprülü Hüseyin Paşa Yalısı / Anadoluhisarı
Yıldırım Bayazıd Camii / Bursa
Sokullu Mehmed Paşa Camii / Kadırga
Alaeddin Camii / Konya
İshak Paşa Sarayı / Doğubeyazıt / Ağrı
Yamaç Evler / Ephesus / Efes / İzmir
Türk Tarih Kurumu / Ankara
Suna Kıraç Yalısı / Vaniköy / İstanbul
Korhan Gümüş
1. Ayasofya
2. Aspendos Tiyatrosu
3. Artemis Tapınağı (Manisa)
4. Kariye Müze Camii
5. Sergios Bakhos (Küçük Ayasofya)
6. Topkapı Sarayı
7. Kadırga Sokullu Mehmet Paşa Camii
8. Süleymaniye Camii
9. Selimiye Camii
10. Şeyh Zafir Türbesi ve Kütüphanesi (Mimar Raimondo d'Aronco)
11. Botter Han
12. Prost Vadisi
13. Ragıp Devres Villası (Mimar Ernst Egli)
14. Hariciye Köşkü (Seyfi Arkan)
15. TBMM (Clemens Holzmeister)
16. Rıza Derviş Köşkü (Sedad Hakkı Eldem)
17. Karatepe Açıkhava Müzesi (Turgut Cansever)
18. AKM (Hayati Tabanlıoğlu)
19. Han Tümertekin B2 Evi
20. Beyazıt Devlet Kütüphanesi (Murat Tabanlıoğlu)
Ertuğrul Günay
1. Nemrut Dağı Tümülüsü ve Komagene Anıtları
2. Selçuk Efes Celsus Kitaplığı
3. Milas Hekatomnos Lahdi
4. Trabzon Sümela Manastırı
5. İstanbul Aya Sofia Katedral-Cami Müzesi
6. Yerebatan Sarayı Sarnıcı
7. Diyarbekir Kalesi
8. Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi
9. Beyşehir Eşrefoğlu Camii
10. Aksaray Sultanhanı Kervansarayı
11. Bursa Ulu Camii
12. İstanbul Kapalıçarşı
13. Süleymaniye Camii / İstanbul
14. Selimiye Camii / Edirne
15. Büyükçekmece Köprüsü / İstanbul
16. Mağlova Su Kemeri
17. Florya Cumhurbaşkanlığı Deniz Köşkü
18. Anıtkabir / Ankara
19. Ankara Türkocağı ve Etnoğrafya Binaları
20. Ankara Cer Modern
Serhan Güngör
1. Anıtkabir - Ankara
2. Ayasofya - İstanbul
3. Süleymaniye Külliyesi - ?stanbul
4. ODTÜ Kampüsü - Ankara
5. Aspendos Antik Tiyatrosu - Antalya
6. Dolmabahçe Sarayı - İstanbul
7. Haydarpaşa Garı - İstanbul
8. Sirkeci Büyük Postane - İstanbul
9. Divriği Ulu Cami - Sivas
10. Sokullu Mehmet Paşa Kervansarayı - Payas, Hatay
11. Didim Apollon Tapınağı - Aydın
12. Bodrum Kalesi - Muğla
13. Sümela Manastırı - Trabzon
14. Rumelihisari - İstanbul
15. İshakpasa Sarayı - Doğubeyazıt, Ağrı
16. İstanbul Arkeoloji Müzesi - İstanbul
17. Cendere (Septimius Severus) Köprüsü - Adıyaman
18. Malabadi Köprüsü - Diyarbakır
19. Sagalassos Antoninler Çeşmesi – Ağlasun - Burdur
20. Kanyon Alışveriş Merkezi - İstanbul
Melkan Gürsel
1. Yerebatan Sarnıcı
2. Ayasofya
3. Atatürk Kültür Merkezi
4. Deyrulzafaran Manastırı, Mardin
5. Florya Deniz Köşkü, Seyfi Arkan
6. Taut Evi, Bruno Taut
7. Rüstem Paşa Kervansarayı-Kurşunlu Han -Mimar Sinan
8. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sedat Hakkı Eldem
9. Sirkeci ve Haydarpaşa Tren İstasyonları
10. Anıtkabir, Ankara
11. Taşkışla
12. ODTÜ Kampüsü
13. Florya Deniz Köşkü
14. Karaköy İskelesi Yolcu Salonu (Eski), Rebii Gorbon, Georges Débes
15. Topkapı Sarayı
16. Beyazıt Kütüphanesi
17. Erzurum Ulu Cami
18. Çankaya Merkez Cami
19. İshak Paşa Sarayı
20. Divriği Cami
Sevinç Hadi
1. Milli Reasürans T.A.Ş, İstanbul / Sevinç Hadi-Şandor Hadi
2. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, İstanbul / Şandor Hadi, Hüseyin Başçetinçelik
3. Boğaziçi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, İstanbul / Sevinç Hadi, Şandor
4. Türk Tarih Kurumu Binası, Ankara/ Turgut Cansever
5. Karatepe Saçakları ve Kazı Evi, Adana / Turgut Cansever
6. Ahmet Ertegün Evi, Bodrum / Turgut Cansever
7. Demir Tatil Köyü / Turgut Cansever, Emine Öğün, Mehmet Öğün, Feyza Cansever, Hasan Cansever
8. Florya Deniz Köşkü / Seyfi Arkan
9. Askeri Müze, İstanbul / Nezih Eldem
10. AmanRüya Oteli, Bodrum / Emine Öğün- Mehmet Öğün
11. Hadi ve Tütüncü Aileleri için Yazlık Ev, Tuzla / Sevinç Hadi-Şandor Hadi
12. Bağ Evi, Urla / Serhat Akbay
13. Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü / Nevzat Sayın- Emre Arolat- Han Tümertekin- DS Mimarlık
14. Tercüman Binası, İstanbul / Günay Çilingiroğlu
15. Salt Galata, İstanbul / Han Tümertekin
16. Salt Beyoğlu, İstanbul / Han Tümertekin
17. Tuzambarı, İstanbul / ECARH – Kerem Erginoğlu, Hasan Çalışlar
18. Meclis Camisi, Ankara / Behruz Çinici- Can Çinici
19. VKV Ford Otosan Gölcük Sosyal Tesisleri, Gölcük / TeCe Mimarlık
20. TÇMB Çimento Meslek Lisesi, İstanbul / DB Mimarlık-TeCe Mimarlık
Tülin Hadi
1. Kadırga Sokollu Camii
2. Rüstem Paşa Camii ve Çarşısı4
3. Ahşap Yalılar (Örn: Sadullah Paşa, Hadi Bey Yalısı / restorasyon uygulama Cansever Mimarlık)
4. Milli Reasürans T.A.Ş, İstanbul / Sevinç Hadi-Şandor Hadi
5. AmanRüya Oteli, Bodrum / Emine Öğün- Mehmet Öğün
6. Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü / Nevzat Sayın- Emre Arolat- Han Tümertekin- DS Mimarlık
7. Yahşibey Yerleşimi, Dikili / NSMH Nevzat Sayın
8. Yeşilköy Toplu Konut Sitesi, İstanbul / Melih Birsel-Haluk Baysal
9. Ahşap Yalılar, İstanbul (Sadullah Paşa Yalısı, Hadi Bey Yalısı) / Restorasyon: Cansever Mimarlık
10. Hadi ve Tütüncü Aileleri için Yazlık Ev, Tuzla / Sevinç Hadi-Şandor Hadi
11. Türk Tarih Kurumu Binası, Ankara/ Turgut Cansever
12. Ahmet Ertegün Evi, Bodrum / Turgut Cansever
13. Bağ Evi, Urla / Serhat Akbay
14. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara / Altuğ Çinici – Behruz Çinici
15. TÇMB Çimento Meslek Lisesi, İstanbul / DB Mimarlık-TeCe Mimarlık
16. Meclis Camisi, Ankara / Behruz Çinici- Can Çinici
17. Tuzambarı, İstanbul / ECARH – Kerem Erginoğlu, Hasan Çalışlar
18. Yapı Kredi Bankası Bankacılık Üssü / John Mc Aslan
19. Vodafone Park, İstanbul / DB Mimarlık – Bünyamin Derman
20. Deniz Müzesi , İstanbul / Teğet Mimarlık – Ertuğ Uçar, Mehmet Kütükçüoğlu
Doğan Hızlan
1. Ayasofya (İstanbul)
2. Selimiye Camii (Edirne)
3. Süleymaniye Camii (İstanbul)
4. Divriği Camii (Sivas)
5. Aya İrini Kilisesi (İstanbul)
6. Rüstem Paşa Camii (İstanbul)
7. Dolmabahçe Sarayı (İstanbul)
8. İshak Paşa Sarayı (Ağrı-Doğubeyazıt)
9. III. Ahmet Çeşmesi (İstanbul)
10. Yerebatan Sarnıcı
11. Haydarpaşa Garı
12. Sirkeci Merkez PTT ve Hobyar Mescidi
13. İMÇ ve karşısındaki SSK blokları
14. Ankara Garı (Ankara)
15. Bodrum Kalesi
16. Manastırı (Trabzon)
17. Tayyare Apartmanı (Mimar Kemalettin)
18. Aspendos
19. Moda İskelesi
20. AKM
Selim İleri
1. Süleymaniye Camii
2. Sultanahmet Camii
3. Yeni Camii
4. Ortaköy Camii
5. Moda Vapur İskelesi
6. Kadıköy Şehremaneti Binası (eski Belediye binası)
7. Sirkeci Postanesi
8. Kapalıçarşı
9. Küçüksu Kasrı
10. Arkeoloji Müzesi
11. III. Ahmet Çeşmesi
12. Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi
13. Maçka Palas
14. Sümer Palas Apartmanı (Kurtuluş)
15. Reasürans Pasajı (Teşvikiye)
16. Haydarpaşa Garı
17. Pera Palas
18. Mahpeyker Kösem Sultan Camii (Üsküdar)
Cem İlhan
1. Yeşilyurt Toplu Konutları Melih Birsel-Haluk Baysal
2. Bilgi Üniversitesi Santral Kampusu Nevzat Sayın-Han Tümertekin- Emre Arolat
3. Milli Reasürans TAŞ Sevinç Hadi – Şandor Hadi
4. Bergama Antik Yerleşkesi
5. Şişhane Otopark Aleksis şanal-Murat Şanal
6. Eminönü Rüstempaşa Camii ve Çarşısı Mimar Sinan
7. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Altuğ Çinici-Behruz Çinici
8. Yahşibey / Dikili Evleri Nevzat Sayın
9. Yapı Kredi Bankası Operasyon Merkezi John Mc Aslan
10. Demir Evleri Turgut Cansever- Emin Öğün-Mehmet Öğün
11. Karatepe Saçakları ve Kazıevi Turgut Cansever
12. Tuzla Evi Sevinç Hadi – Şandor Hadi
13. Amanruya Emin Öğün-Mehmet Öğün
14. Türk Tarih Kurumu Turgut Cansever
15. Cer Modern Semra Uygur-Özcan Uygur
16. Hukukçular Sitesi Melih Birsel-Haluk Baysal
17. Tekfen Bomonti Konutları Bünyamin Derman
18. Bağevi Serhat Akbay
19. Mağlova Köprüsü Mimar Sinan
20. Beşiktaş Vodafone Park Bünyamin Derman
Cüneyt Kabuloğlu
1. Çatalhöyük
2. Hattuşaş
3. Priene
4. Küçük Ayasofya
5. Ayasofya
6. Ani Büyük Katedral
7. Ayasofya, Trabzon
8. Divriği Ulu Cami
9. Karatay Medresesi
10. Sultanhan
11. Selçuk, İsabey Cami
12. Yeşil Cami
13. Süleymaniye
14. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi
15. DTCF
16. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
17. Anıtkabir
18. AKM
19. Reasürans Binası
Hüseyin Kahvecioğlu
1. Göbeklitepe
2. Ayasofya
3. Side Antik Kenti
4. Selimiye Camii (Mimar Sinan)
5. Ebul Menuçehr Camii (Ani)
6. Divriği Ulucamii
7. Süleymaniye Camii (Mimar Sinan)
8. Çifte Minareli Medrese
9. Sivas Gök Medrese
10. Ahlat Selçuklu Merazlığı
11. Demir Tatil Köyü (Bodrum - Turgut Cansever)
12. Türk Tarih Kurumu (Ankara - Turgut Cansever)
13. Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul - Hayati Tabanlıoğlu)
14. Kapadokya- Uçhisar Geleneksel Konut dokusu
15. Anıtkabir (Ankara - Emin Onat, Orhan Arda)
16. 40 Çeşme Kemerleri (Mimar Sinan)
17. Florya Deniz Köşkü (İstanbul - Seyfi Arkan)
18. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara - Bruno Taut)
19. Manifaturacılar Çarşısı (İstanbul - Tekeli&Sisa)
20. Sancaklar Camii (İstanbul - EAA Architects)
Atilla Kangüleç
1. Aspendos Tiyatrosu
2. Ayasofya
3. Kariye Müzesi
4. Bulgar Kilisesi
5. Süleymaniye Külliyesi
6. Kılıç Ali Paşa Camii
7. Mihrimah Sultan Camii
8. Sergi Evi / Ankara
9. Türk Tarih Kurumu
10. İMÇ
11. Zeyrek SSK
12. Florya Deniz Köşkü
13.İstanbul Reklam Evi
14. Harbiye Orduevi
15. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi
16. Atatürk Kültür Merkezi
17. Türk Dil Kurumu
18. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
19. Milli Reasürans
20. Sancaklar Camii
Ömer Kanıpak
1. Çatalhöyük Yerleşimi
2. Priene Antik Kenti
3. Ayasofya
4. Süleymaniye Külliyesi, Mimar Sinan
5. Osmanlı Bankası - Salt Galata, Alexander Vallaury ve Han Tümertekin
6. Taşkışla, Williams James Smith, Paul Bonatz
7. Cumhurbaşkanlığı Florya Deniz Köşkü, Seyfi Arkan
8. AKM, Hayati Tabanlıoğlu
9. ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve ODTÜ Kampüsü, Behruz-Altuğ Çinici
10. Anadolu Kulubü, Turgut Cansever-Abdurrahman Hancı
11. Alanya Sultaneli Parlamenterler Yazlık Sitesi- J.Couelle ve Murat Aykaç Erginöz
12. Milli Reasürans Binası, Şandor Hadi
13. The Seed Konser Salonu, Nevzat Sayın
14. YKB Akademi Binası, Teğet Mimarlık
15. İpera 25, Ahmet Alataş
16. Vakko Yönetim Merkezi, REXX Architects
17. Vehbi Koç Vakfı Kültür ve Yaşam Merkezi, TeCe Mimarlık
18. Kanyon AVM, Jerde Partnership ve Tabanlıoğlu Mimarlık
19. Piri Reis Üniversitesi, Kreatif Mimarlık
20. İstanbul’da 44 Okul Binası, Uygur Mimarlık
Gökhan Karakuş
1. Ayasofya, İstanbul
2. Selimiye Külliyesi, Edirne
3. Divriği Camii, Sivas
4. Süleymaniye Külliyesi, İstanbul
5. Apollo Tapınağı, Didim
6. Amcazade Yalısı, İstanbul
7. Botter Apartmanı, İstanbul
8. Athena Tapınağı ve Akropol, Bergama
9. Türk Dil Kurumu, Ankara
10. Aya İrini, İstanbul
11. Anıtkabir, Ankara
12. İstanbul Surları, İstanbul
13. Küçük Ayasofya Camii, (Sergius ve Bacchus Kilisesi), İstanbul
14. Tapınağı, Göbeklitepe, Şanlıurfa
15. Çinili Gümrük Han, Karaköy, İstanbul
16. AKM, Hayati Tabanlıoğlu, İstanbul
17. Aslanlı Kapı, Hattuşaş, Çorum
18. TBMM Camii Kompleksi, Ankara
19. Zeyrek, SSK Kompleksi, İstanbul
20. Osmanlı Bankası, İstanbul
Hakan Kıran
1. Süleymaniye
2. Topkapı
3. Selimiye
4. Anıtkabir
5. Ayasofya
6. Yerebatan Sarnıcı
7. Kapalıçarşı
8. Bruno Taut Evi
9. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
10. Vakıf Apartmanı
11. Ankara Garı
12. Zeyrek SSK
13. Birinci Meclis Binası
14. İkinci Meclis Binası
15. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Binası
16. İş Bankası Binası / İstanbul
17. Dolmabahçe Camii
18. Beyazıt Halk Kütüphanesi
19. Harikzedegân Apartmanı
20. Edirne Garı
Mehmet Konuralp (Sırasız)
Theodosius Surları, İstanbul
Şemsi Paşa Camii, İstanbul
Ayasofya, İstanbul
Aya İrini, İstanbul
Divriği Ulu Camii, Sivas
Sümela Manastırı, Trabzon
Kariye Kilisesi, İstanbul
Efes Harabeleri, İzmir
Selimiye 2. Beyazıd Külliyesi, Edirne
Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze
Ortaköy Camii, İstanbul
Ahlat Mezarlığı, Bitlis
Sultan Murat Evi, Bursa
Osmanlı Bankası, İstanbul
Florya Atatürk Deniz Köşkü, İstanbul
Bruno Taut Evi, İstanbul
Nişantaşı Vedat Tek Evi, İstanbul
Tayyare Apartmanları, İstanbul
ATK Fabrikası, İstanbul
Hariciye Köşkü, Ankara
Tansel Korkmaz (Sırasız)
1. Bergama Antik Tiyatrosu
2. Mardin, Kasımiye Medresesi
3. Konya, Karatay Medresesi
4. Bursa, Ulu Camii
5. Amasya, Beyazıt Külliyesi
6. İstanbul, Piyalepaşa Camii, Mimar Sinan
7. İstanbul, Amcazade Yalısı
8. İstanbul, Adliye Sarayı, S H Eldem
9. Ankara, Kız Enstitüsü, E Egli
10. Ankara, Cumhurbaşkanlığı Köşkü, C Holzmeister
11. Ankara, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, A & B Çinici
12. Ankara, TBMM Camii, B & C Çinici
13. İstanbul, Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ), Tekeli & Sisa
14. Karatepe Saçakları ve Kazıevi, T Cansever
15. Bodrum, Demir Evleri, T Cansever
16. Bodrum, Marina Evleri, M Konuralp
17. İstanbul, ATK Lojmanları, H Tümertekin
18. Assos, Komers Evi, İ Bilgin
19. Bademli, Yahşibey Evleri, N Sayın
20. İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü, İ Bilgin-E Arolat-N Sayın-H Tümertekin
Vasıf Kortun
1. Sokullu Mehmed Paşa Camii, Kadırga, İstanbul
2. Ayasofya, İstanbul
3. Süleymaniye Külliyesi
4. Osmanlı Bankası Genel Müdürlük Yapısı (SALT Galata)
5. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı
6. Gön Deri Fabrikası (1996)
7. İller Bankası, Ankara
8. Divriği Ulu Camii ve Darülşifası
9. Yeşil Cami, İznik
10. ODTÜ İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi
11. Hilton İstanbul
12. Atatürk Kültür Merkezi
13. Fethi Okyar köşkü, Büyükada
14. İstanbul Reklam Sitesi, Cağaloğlu
15. Ani harabeleri
16. Vakko Moda ve Power Medya Merkezi
17. B2 evi
18. Ayazpaşa Üçler apartmanı
19. Narmanlı Han
20. Anadolu Kulübü Büyükada
Sait Ali Köknar
1. Divriği Çifte Minare.
2. Rüstem Paşa Camii, Eminönü, Mimar Sinan.
3. Amcazade Yalısı.
4. PTT, Karaköy, Vedat Tek.
5. Botter Apartmanı, Beyoğlu, D'Aranco.
6. Karatepe Saçakları, Turgut Cansever.
7. İMÇ, Unkapanı, SİTE.
8. Hukukçular Sitesi, Birsel-Baysal.
9. Türk Dil Kurumu, Cengiz Bektaş.
10. Milli Reasürans, Sevinç-Şandor Hadi.
11. SSK, Zeyrek, Sedat Hakkı Eldem.
12. AKM, August Perret, Rükneddin Güney, Hayati Tabanlıoğlu.
13. ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Altuğ-Behruz Çinici.
14. ARTUR, EPA, Ersen Gürsel.
15. İş Bankası Kulesi, Ankara, Ayhan Böke-Yılmaz Sargın.
16. Yahşibey Evleri, Dikili, NSMH, Nevzat Sayın.
17. Vakko Yönetim Binası, REX.
18. SM Evi, Han Tümertekin
19. Sancaklar Cami, EAA.
20. İpera 25, Ahmet Alataş
Ahmet Turan Köksal
1. Ayasofya
2. Selimiye
3. Süleymaniye
4. Memişoğlu Konağı
5. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
6. Malatya Darende Abdurrahman Erzincani Camii
7. Derinkuyu Park Camii
8. Ebul Manucehr Camii
9. Sümerbank Bez Fabrikası
10. Efes Celsus Kütüphanesi
11. Aspendos
12. Göbeklitepe
13. TBMM Camii
14. İMÇ Unkapanı
15. Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü Ankara B ve C Bloklar
16. Ankara Opera Sahnesi
17. Milli Reasürans Kompleksi
18. Taut Evi
19. Çanakkale Şehitler Anıtı
20. Botter Apartmanı
Doğan Kuban (Sırasız)
Divriği Ulu Camisi Kıble kapısı taş oyması
Erzurum Çifte Minare
Selimiye Camii
Şehzâde Camii
Süleymaniye Camii Kanuni Türbesi
Sokullu Camii
Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii
Amcazade Hüseyin Paşa
Aspendos Tiyatrosu
Perge direkli yol
Birgi Çakırağa Konağı
Edirne Üç Şerefeli Camii
Bursa Yeşil Câmii
Ayasofya
İstanbul surları
Mardin, Diyarbakır ve Urfa taş evler
Ahlat kümbeti
Safranbolu evleri
Hierapolis Tiyatrosu
Yerebatan Sarnıcı
Mehmet Kütükçüoğlu (Sırasız)
Ayasofya Kilisesi
Topkapı Sarayı
Kapalıçarşı
Rüstem Paşa Camii (M. Sinan)
II. Bayezid Külliyesi, Edirne
Eşrefoğlu Camii, Beyşehir
Asklepion, Bergama
İshak Paşa Sarayı
Fener Rum Patrikhanesi/Okulu
Sümela Manastırı
Yeni Camii, Eminönü
Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı, Anadolu Hisarı
Florya Atatürk Deniz Köşkü (Seyfi Arkan)
Sedat Gürel evi, Çanakkale (S. Gürel)
İMÇ (Tekeli, Sisa)
Karatepe saçakları ve kazı evi (T. Cansever)
ODTÜ Mimarlık Fakültesi (B. Çinici)
Antakya Hilton Museum Hotel (E. Arolat)
35. Sokak, İzmir (TEGET)
Aksaray Orhan Ağaçlı Dinlenme Tesisleri
Sinan Omacan
1. Diyarbakır Kalesi
2. Sinop Kalesi
3. Yedikule-Altınkapı (İst. Kara Surları)
4. Kız Kulesi
5. Galata Kulesi
6. Ayasofya, İstanbul
7. Topkapı Sarayı
8. Selimiye Cami, Edirne
9. Divriği Ulu Cami
10. İnce Minareli Medrese, Konya
11. Dört Ayaklı Minare (Şeyh Muhattar Cami, D.bakır)
12. Mor Gabriel Manastırı, Mardin
13. Surp Haç Kilisesi (Ahtamar, Van)
14. Şeyh Zafirin Türbesi (Beşiktaş, İst.)
15. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı
16. Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul)
17. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı (A.Hisarı, İst.)
18. Florya C.Başkanlığı Köşkü
19. Sedat Gürel Evi (Ezine, Çanakkale)
20. Karatepe Saçakları ve Kazıevi (Osmaniye)
Elvan Ebru Omay
1. Ayasofya ve ekleri
2. Süleymaniye Külliyesi
3. Sokullu Camii-Mimar Sinan
4. Efes Antik Kenti
5. Bursa Orhangazi Meydanı
6. Botter Apartmanı ve Art Nouveau örnekleri
7. Vedat Tek Evi
8. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
9. Sümerbank Yerleşkeleri
10. Ankara Garı ve Gazinosu
11. Santralistanbul-AGÜ Kayseri
12. Bergama Kültürel Peyzaj Alanı
13. AKM
14. ODTÜ Yerleşkesi
15. Sancaklar Camii
16. Milli Reasürans Kompleksi
17. Ataköy I. ve II. Kısım
18. DTCF Ankara
19. Zeyrek SSK Binası
20. Florya Deniz Köşkü
İlber Ortaylı
1. Ayasofya (6. asır, Miletos’lu (Milet) İsidoros ile Tralles’li (Aydın) Anthemios)
2. Süleymaniye Camii (Mimar Sinan)
3. Selimiye Camii (Mimar Sinan)
4. Sultan Han (13. asır, Mimarı Şamlı Muhammed bin Havlan)
5. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası (13. asır)
6. Kastamonu Mahmutbey Camii (14. asır)
7. Bergama Zeus Altar
8. Ahdamar Kilisesi (Van, 10. yüzyıl)
9. İshak Paşa Sarayı (Doğu Beyazıt, 18. yüzyıl)
10. Rüstem Paşa Camii (Mimar Sinan)
11. Kanuni Sultan Süleyman (Büyükçekmece) Köprüsü (Mimar Sinan)
12. Sokullu (Şehid) Mehmed Paşa Camii (Mimar Sinan)
13. Kuleli Askeri Lisesi (Fossati kardeşler)
14. Selimiye Kışlası (III. Selim devri, 19. yüzyıl)
15. Birgi Çakırağa Konağı (18. yüzyıl)
16. İbrahim Paşa Sarayı (Türk İslam Eserleri Müzesi)
17. Alanya Kalesi (Selçuklu dönemi, 13. yüzyıl)
18. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (Bruno Taut)
19. Maçka Sanat Okulu (20. yüzyıl, İtalyan Sefarethanesi, Giulio Mongeri)
20. Mihrimah Camii (Üsküdar, Mimar Sinan)
Seda Özen
1. Ayasofya (Külliye olarak tüm ekleriyle)
2. Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi - Kadırga (Mimar Sinan)
3. Haseki Külliyesi
4. Arcadius Sütunu
5. Kastamonu Kasaba Köyü Mahmutbey Cami
6. Kınalıada Camii ( Mimar Turhan Uyaroğlu tasarımı )
7. Ankara Augustus Tapınağı
8. Şişhane Yeraltı Otoparkı (Murat ve Alexis Şanal tasarımı)
9. Bademli, Angelos Organik Zeytinyağı Tesisi (Han Tümertekin tasarımı)
10. Kurukahveci Mehmet Efendi Eminönü Şubesi (Mimar Zühtü Başar tasarımı)
11. Harran yöresi geleneksel konik kubbeli yapıları
12. Fethi Okyar Köşkü (Sedad Hakkı Eldem tasarımı)
13. Arif Paşa Apartmanı - İstanbul Elmadağ (Constantin P. Pappa)
14. Galata Kulesi – Beyoğlu
15. Topkapı Sarayı Adalet Kulesi
16. Arap Camii – Beyoğlu
17. Sadullah Paşa Yalısı – Çengelköy
18. Fener Rum Lisesi
19. Şakirin Cami, Üsküdar (Mimar Hüsrev Tayla tasarımı)
20. Kılıç Ali Paşa Camii, Tophane
Lale Özgenel
1. Göbeklitepe / Şanlıurfa
2. Divriği Ulu Cami / Sivas / Ahlat’lı Hürrem Şah
3. Ayasofya / İstanbul / Miletos’lu Isidoros, Tralles’li Anthemios
4. Anıtkabir / Ankara / Emin Onat, Orhan Arda
5. Selimiye Külliyesi / Edirne / Mimar Sinan
6. Aspendos Antik Tiyatrosu / Antalya
7. Florya Atatürk Deniz Köşkü / İstanbul / Seyfi Arkan
8. Taş Göz Dolma Evler / Karadeniz
9. Efes Antik Kenti / İzmir
10. Topkapı Sarayı / İstanbul
11. TBMM Camii / Ankara / Behruz Çinici
12. Uzun Köprü / Edirne / Mimar Müslihiddin
13. ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampusu / Ankara / Behruz Çinici
14. Türk Dil Kurumu / Ankara / Turgut Cansever, Ertur Yener
15. Kızkalesi / Mersin
16. Dolmabahçe Sarayı / İstanbul / Nikogos Balyan, Garabet Balyan
17. Atatürk Kültür Merkezi / İstanbul / Hayati Tabanlıoğlu
18. Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü / Kayseri
19. Demir Tatil Köyü / Bodrum / Turgut Cansever
20. Deyrulzafaran Manastırı / Mardin
Ahmet Özgüner
1. Aya Sofya
2. Süleymaniye Camii
3. Erzurum Çifte Minarelli Medrese
4. Yıldırım Beyazıt Külliyesi Edirne
5. Üsküdar Mihrimah Sultan Külliyesi
6. Kapalı Çarşı
7. Sinan Köprüleri ve Su Kemerleri
8. Selimiye Camii
9. Safranbolu Evleri
10. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı
11. Sosyal Sigortalar Kurumu Zeyrek
12. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yerleşkesi
13. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
14. Tarih Kurumu Ankara
15. Florya Atatürk Köşkü
16. Ankara Sergi Evi
17. Hariciye Köşkü Ankara
18. Casa Botter
19. Lassa Lastik Fabrikası
20. İMÇ
Süha Özkan (Sırasız)
Çatalhöyük, Konya
Aspendos Tiyatrosu, Antalya
Ayasofya, İstanbul
Selimiye Camii Arastası vs. Edirne
Şemsi Paşa Külliyesi, Üsküdar, İstanbul
Divriği Şifahane, Medrese, Sivas
Sümela Manastırı, Trabzon
Büyük Postane, İstanbul, Vedat Tek
Ziraat Bankası, Ankara Gulio Mongeri
Saraçoğlu Mahallesi, Ankara, Paul Bonatz
Türk Tarih Kurumu, Ankara, Turgut Cansever
Türk Dil Kurumu, Cengiz Bektaş
Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul Hayati Tabanlıoğlu
ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Altuğ ve Behruz Çinici
ODTÜ Profesör Konuları, Altuğ ve Behruz Çinici
Demir Evleri, Bodrum, Turgut Cansever
Kanyon AVM Tabanlıoğlu
Maslak'ta Büro Kulesi, Emre Arolat
Zorlu Center, Arolat-Tabanlıoğlu
Finansbank, İstanbul, Ioh Ming Pei
Ertuğrul Özkök
1. İzmir Asansör Kulesi
2. Türk Tarih Kurumu Binası Ankara Turgut Cansever- Ertuğ Yener
3. İzmir Konak Pier Binası
4. Bruno Taut Evi İstanbul Bruno Taut
5. Banvit Fabrikası 1999 Nevzat Sayın
6. Masumiyet Müzesi 2012 İhsan Bilgin
7. Ahmet Ertegün Evi Bodrum Turgut Cansever
8. Suna Kıraç Yalısı Sedat Hakkı Eldem
9. Beyazıt Devlet Kütüphanesi El Yazmaları Pavyonu Murat Tabanlıoğlu
10. B2 Evi Çanakkale Han Tümertekin
11. Anıtkabir
12. Efes Antik Tiyatrosu
13. Tayyare Apartmanları
14. Land Of Legend Antalya
15. Alaçatı Port
16. Kuleli Askeri Lisesi İstanbul
17. SSK Zeyrek Tesisleri İstanbul 1964 Sedat Hakkı Eldem
18. Akyaka Evleri Nail Çakırhan
19. Efes Antik Şehri
20. Göbeklitepe Dikilitaşları
Oğuz Öztuzcu
1. Ayasofya
2. Süleymaniye
3. II. Bayezid Külliyesi Edirne
4. Göbeklitepe
5. Çatalhöyük Yerleşmesi
6. Aspendos Amfi-Tiyatrosu
7. Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi
8. Topkapı Sarayı
9. Çakırağa Konağı- Birgi
10. Büyükada Rum Yetimhanesi
11. Amanrüya Bodrum
12. Eski İş Bankası Genel Müdürlük Binası
13. Tbmm Cami Kompleksi
14. Türk Tarih Kurumu Ankara
15. Milli Reasürans Genel Müdürlük Binası
16. Cer Modern Ankara
17. Kanyon İş Ve Konut- İstanbul
18. Doğan Holding Genel Müdürlük Binası- İstanbul
19. Bruno Taut Villası
20. Sabah Gazetesi Medya Plaza İkitelli Tesisleri
Nurbin Paker
1. Ahlat Selçuklu Mezarları
2. Ayasofya
3. Kars Ani Harabeleri-Tigran Honents Kilisesi
4. Florya Atatürk Köşkü
5. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
6. Kayaköy
7. Zeugma Antik Kenti
8. Troya Antik Kenti
9. Anıtkabir
10. AKM
11. İstanbul Hilton
12. Demir Tatil Köyü
13. Bruno Taut Evi
14. Botter Apartmanı
15. Süleymaniye Külliyesi
16. Efes Celsus Kütüphanesi
17. Doğubeyazıt-İshak Paşa Sarayı
18. Sedat Gürel Evi
19. Milli Reasürans Binası
20. Sirkeci Garı
Gülsün Sağlamer
1. Anıtkabir
2. Atatürk Kültür Merkezi
3. Çanakkale Şehitleri Anıtı
4. Ankara Dil tarih Coğrafya
5. İkinci Meclis Binası
6. Birinci Meclis Binası
7. Tekel Likör Fabrikası
8. Ziraat Bankası / Ankara
9. Saraçoğlu Mahallesi
10. Harikzedegan Apartmanları
11. İstanbul Hilton
12. Nuri Çapa Yalısı
13. Türk Tarih Kurumu
14. İMÇ
15. İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi
16. Levent Loft
17. Santral İstanbul
18. SALT Galata
19. Erim Tan Arkeoloji ve Sanat Müzesi / Ankara
20. Zorlu Center
Yıldız Salman
1. Göbeklitepe
2. Efes Celsus Kütüphanesi
3. Sümela Manastırı
4 Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi
5. Ayasofya
6. Süleymaniye Camii ve Külliyesi
7. Topkapı Sarayı Kompleksi
8. Türk Tarih Kurumu Binası (Turgut Cansever)
9. İMÇ (İstanbul Manifaturacılar Çarşısı) (Tekeli-Sisa)
10.Sancaklar Camisi (Emre Arolat)
11. Büyükada Anadolu Kulübü (Abdurrahman Hancı-T. Cansever)
12. Aspendos Tiyatrosu
13. Diyarbakır Kent Surları
14. Kapalı çarşı ve Hanları
15. ODTÜ Mimarlık Fakültesi (Behruz-Altuğ Çinici)
16. Florya Atatürk Deniz Köşkü (Seyfi Arkan)
17. Tercüman Binası (Günay Çilingiroğlu)
18. Ankara Garı (Şekip Akalın)
19.Zeyrek SSK Binası (Sedad Hakkı Eldem)
20. Ankara DTCF- Bruno Taut
Nevzat Sayın
1. Priene Antik Kenti
2. Didim Apollon Tapınağı
3. Bergama Tiyatrosu
4. Bursa Ulu Camii
5. Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camii
6. Selimiye Camii
7. Ayasofya
8. ODTÜ Mimarlık Fakültesi
9. Türk Dil Kurumu Genel Müdürlüğü
10. Bayramoğlu Yalısı
11. Karatay Han
12. Karatepe saçakları
13. Mağlova Kemeri
14. Mardin Eski Kent
15. Kasımiye Medresesi
16. Divriği Ulu Camii
17. Hariciye Köşkü / Seyfi Arkan
18. Şeyh Zafir Türbesi
19. Florya Atatürk Köşkü
Cem Sorguç
1. Ayasofya
2. Çatalhöyük
3. Göbeklitepe
4. Bursa Ulu Camii
5. Selimiye Camii
6. Süleymaniye Camii
7. Sümele Meryem Ana Manastırı
8. Divriği Ulu Camii
9. Deyrulzafaran Manastırı / Mardin
10. Şemsi Paşa Camii
11. Yerebatan Sarayı
12. Kapalı Çarşı
13. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı
14. Aphrodiais Stadyumu / Manisa
15. Aspendos
16. Florya Deniz Köşkü / Seyfi Arkan
17. SSK Zeyrek / Sedad Hakkı Eldem
18. Hukukçular Sitesi
19. ODTÜ Yerleşkesi
20. AKM
Metin Sözen
1. Göbeklitepe
2. Çatalhöyük
3. Hattuşa
4. Afrodisias Antik Kenti
5. Sagalassos Antik Kenti
6. Bergama Antik Kenti
7. Diyarbakır Surları
8. Ayasofya (İstanbul)
9. İstanbul Surları
10. Konya Alaeddin Külliyesi
11. Aksaray Sultan Hanı
12. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
13. Süleymaniye Camisi
14. Edirne Selimiye Camisi
15. Mağlova Su Kemeri
16. Dolmabahçe Sarayı
17. Dördüncü Vakıf Hanı
18. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
19. Ankara Türk Tarih Kurumu
20. Anıtkabir
Firuzan Melike Demirtaş (Sırasız)
1. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Ankara
2. Selimiye Camii Edirne
3. Süleymaniye Külliyesi
4. Ayasofya
5. Kalenderhane Camisi İstanbul
6. Nesin Matematik Köyü - Şirince
7. Efes Teras Evler
8. Atatürk Kültür Merkezi (İstanbul)
9. Mardin Kasımiye Medresesi
10. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü
11. Trabzon Müzesi
12. Rüstempaşa Camisi Tahtakale
13. Salt Galata
14. Haydarpaşa Garı
15. Mihrimah Sultan Camisi Edirnekapı
16. Cinnah 19 Apartmanı Ankara
17. Bergama Akropolisi ve Tiyatrosu
18. Büyükada Yetimhanesi
19. Fener Rum Lisesi
20. Ankara Şeker Fabrikası Şeker Enstitüsü
Hakan Tüzün Şengün
1. Mağlova Su Kemeri -1562 Alibeyköy, İstanbul, Mimar Sinan
2. Türk Dil Kurumu -1974 Ankara, Cengiz Bektaş
3. Florya Deniz Köşkü - 1934 Florya İstanbul, Seyfi Arkan
4. Şemsi Paşa (Kuşkonmaz) Camii - 1580 Üsküdar, İstanbul, Mimar Sinan
5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Camii - 1989 Çankaya, Ankara, Behruz Çinici
6. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi - 1570 Lüleburgaz, Mimar Sinan
7. B2 Evi - 1997 Büyükhüsun, Çanakkale, Han Tümertekin
8. Ercüment Kalmık Vakfı Müzesi - 1996 Ayaspaşa, İstanbul, Ayşe Orbay
9. Süleymaniye Medreseleri - 1558 Süleymaniye, İstanbul, Mimar Sinan
10. Fethi Okyar Köşkü - 1937 Büyükada, İstanbul, Sedad Hakkı Eldem
11. ATK Lojmanları - 1996 Çerkezköy, Tekirdağ, Han Tümertekin
12. Türk Tarih Kurumu - 1967 Ankara, Turgut Cansever
13. Üçler Apartmanı - 1935 Ayaspaşa, İstanbul, Seyfi Arkan
14. T Evi - 2013 Mordoğan, İzmir, Onur Teke
15. NP12 Evleri - 2004 Çamlıca, İstanbul, Boğaçhan Dündaralp
16. Sagra Konukevi - 1979 Ordu, Mehmet Konuralp
17. Ragıp Devres Villası - 1932 Bebek İstanbul, Ernest Egli
18. Noxx Apartmanı - 2011 Beyoğlu, İstanbul, Cem Sorguç
19. Gön Deri Fabrikası – 2 - 1995 Gaziosmanpaşa, İstanbul, Nevzat Sayın
20. Ankara Gar Gazinosu - 1935 Ankara, Şekip Akalın
Görgün Taner
1. Çatalhöyük Çumra, Konya
2. Efes Celsus Kütüphanesi MÖ 117
3. Zeyrek Cami (Pantokrator) Roma Dönemi
4. Aspendos Serik. Roma Dönemi
5. Ayasofya İstanbul
6. Divriği Ulu Cami Sivas Mengücekoğulları 1228
7. Süleymaniye Mimar Sinan 1557
8. Rüstempaşa Cami Mimar Sinan 1561
9. Afif Ahmet Paşa Yalısı Yeniköy Alexandre Valluary
10. Ankara 1. Meclis Binası Salim Bey
11. Büyük Postane Sirkeci Vedat Tek 1909
12. Maçka Palas 1922 Giulio Mangerini
13. Tayyare Apartmanı Laleli Mimar Kemalettin 1924
14. Florya Atatürk Deniz Köşkü 1935 Seyfi Arkan
15. Taut Evi Ortaköy – İstanbul Bruno Taut 1938
16. İMÇ Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Hepgüler 1967
17. Ahmet Ertegün Evi, Bodrum Turgut Cansever 1973
18. Atatürk Kitaplığı Sedad Hakkı Eldem 1975
19. Sancaklar Cami Emre Arolat 2013
20. Balparmak Üretim ve Yönetim Yapısı Nevzat Sayın 2016
Gülsün Tanyeli
1. Göbeklitepe
2. Eflatunpınar
3. Didim Apollon Tapınağı
4. Nemrut Dağı Tümülüsü
5. Bergama Kızıl Avlu
6. Aspendos Su Yolları
7. Ayasofya
8. Divriği Ulucami ve Şifahanesi
9. Sivrihisar Ulucamisi
10. Üç Şerefeli
11. Kanuni Türbesi
12. Edirne Selimiye Camisi
13. Nuruosmaniye
14. Haliç Tersanesi
15. Büyükada Rum Yetimhanesi
16. Sirkeci Büyük Postane
17. Ankara İller Bankası
18. Anıtkabir
19. Sosyal Sigortalar Kurumu-Zeyrek
20. Sancaklar Camisi
Uğur Tanyeli
1. Göbeklitepe
2. Çatalhöyük
3. Ephesos Artemis Tapınağı
4. Didyma Tapınağı
5. Bergama Zeus Sunağı
6. İstanbul Ayasofya
7. İstanbul Küçük Ayasofya
8. Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi
9. Erzurum Çifte Minare
10. Sivas Gökmedrese
11. Topkapı Sarayı
12. İstanbul Süleymaniye Camisi
13. Kanuni Türbesi
14. Edirne Selimiye Camisi
15. İstanbul Nuruosmaniye Camisi
16. İstanbul Büyük Postane
17. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
18. Anıtkabir
19. İstanbul Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakülteleri
20. İstanbul Sancaklar Camisi
Mete Tapan
1. Ayasofya
2. Süleymaniye Camii
3. Selimiye Camii
4. Şemsipaşa Camii
5. Sivas Çifte Minareli Medrese
6. Dolmabahçe Sarayı
7. Aspendos Tiyatrosu
8. Çanakkale Abidesi
9. Anıtkabir
10. Topkapı Sarayı Külliyesi
11. Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü
12. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı (Anadolu Hisar/İstanbul)
13. Sadullah Paşa Yalısı (Çengelköy/İstanbul)
14. Efes Antik Kenti
15. Kıbrıslı Yalısı (Kandilli)
16. Yavuz Sultan Selim Köprüsü
17. İTÜ Taşkışla Binası
18. Bulgar Kilisesi (Sveti Stefan Klisesi)
19. Hilton İstanbul Oteli
20. Deyrulzafaran Manastırı (Mardin)
Doğan Tekeli
1. Ayasofya Müzesi
2. Divriği Ulu Camii , 1228-1243, Ahlatlı Hürrem Şah
3. Eşrefoğlu Ulu Camii, 1296-1299
4. Aspendos Tiyatrosu, 161-180
5. Rumelihisarı, 1452, Mimar Muslihiddin Ağa
6. Topkapı Sarayı
7. Selimiye Camii
8. Süleymaniye Camii
9. Mağlova Kemeri, 1554- 1564, Sinan
10. Dolmabahçe Sarayı, 1843- 1856, Garabet Balyan
11. Haydarpaşa Lisesi, 1893- 1902, Alexandre Vallaury
12. İstanbul Erkek Lisesi (Eski Duyuni Umumiye Binası) , 1897, Alexandre Vallaury
13. Gazi Eğitim Enstitüsü, 1929, Mimar Kemalettin Bey
14. TBMM Binası, 1961, Clemens Holzmeister
15. Anıtkabir, 1941-1953 , Emin Onat - Orhan Anda
16. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, 1943-1950, Sedat Hakkı Eldem - Emin Onat
17. ODTÜ Yerleşkesi, 1962-1966, Altuğ Behruz Çinici
18. Türk Tarih Kurumu, 1954, Turgut Cansever - Ertur Yener
19. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı, 1961-1968, Doğan Tekeli - Sami Sisa - Metin Hepgüler
20. T.C. Ekonomi Bakanlığı (Eski Halk Bankası), 2000-2003, Doğan Tekeli - Sami Sisa
Saffet Emre Tonguç
1. Ayasofya
2. Aspendos Tiyatrosu
3. Celsus Kütüphanesi / Efes
4. Selimiye / Edirne
5. Divriği Ulu Cami
6. Antoninler Çeşmesi / Sagalassos
7. Galata Kulesi
8. Dolmabahçe
9. Eşrefoğlu Camii / Beyşehir
10. Rüstem Paşa Camii
11. Sokullu Mehmet Paşa Camii / Kadırga
12. Kariye Camii
13. Zeyrek Camii
14. Kapalıçarşı
15. Anıtkabir
16. Stadyum/ Sebasteion ve Tetrapylon'u ile Aphrodisias
17. Sümela Manastırı
18. Alahan Manastırı
19. Akdamar Kilisesi
20. Valens/Bozdoğan Su Kemeri
Han Tümertekin
1. Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı
2. Süleymaniye Külliyesi
3. Ayasofya Kilisesi
4. İstanbul Kapalıçarşı
5. Efes Yamaç Evler
6. Malatya Battalgazi Namazgâhı
7. Rabi ve Salis Medreseleri (Süleymaniye)
8. Harran Evleri
9. Sokullu Camii, Kadırga
10. Sümela Manastırı
11. Casa Botter - Raimondo D’Aronco
12. Florya Deniz Köşkü – Seyfi Arkan
13. Karayolları Genel Müdürlüğü – Mehmet Konuralp
14. Maçka Sanat Galerisi – Mehmet Konuralp
15. Elektrik Evi – Rebii Gorbon
16. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Zeyrek– Sedad Hakkı Eldem
17. Rahmi Koç Villası – Sedad Hakkı Eldem
18. Atatürk Kültür Merkezi – Hayati Tabanlıoğlu
19. Hukukçular Sitesi – Melih Birsel
20. Üçler Apartmanı – Seyfi Arkan
Banu Uçak
1. Ayasofya
2. Selimiye Camii
3. Şemsi Paşa Camii
4. Süleymaniye Camii Külliyesi Rabi ve Salis Medreseleri
5. Botter Apartmanı
6. TBMM Meclisi
7. TBMM Meclisi Camii Kompleksi
8. Küçük Ayasofya Camii
9. Şeyh Zafiri Türbesi
10. AKM / Hayati Tabanlıoğlu
11. Florya Deniz Köşkü
12. Çatalhöyük
13. Divriği Ulu Camii
14. Taut Evi
15. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı
16. Posta ve Telgraf Nezareti Binası
17. SSK Zeyrek Tesisleri
18. Efes Antik Kenti Celsus Kütüphanesi
19. Karatepe Açık hava Müzesi
20. Kadıköy Halkevi
Ertuğ Uçar
1. Yivli Minare, Antalya, Selçuklu yapısı
2. Topkapı Sarayı Kompleksi, İstanbul
3. Amcazade Hüseyin Paşa yalısı, İstanbul
4. Ulu Cami, Bursa
5. Koza Han, Bursa
6. Selimiye Cami, Edirne
7. Sümerbank Genel Müdürlük Binası, Ulus, Martin Elsaesser
8. Ortaköy Camii, İstanbul, Nigoğos Balyan
9. İstanbul Arkeoloji Müzesi, İstanbul, Alexandre Vallaury
10. Anıtkabir Kompleksi, Ankara, Emin Onat, Orhan Arda
11. Büyük Efes Oteli, İzmir, Paul Bonatz
12. İş Bankası Eski Genel Müdürlük Binası (İş Bankası Kuleleri), Ankara, Ayhan Böke, Yılmaz Sargın
13. AKM, İstanbul, Hayati Tabanlıoğlu
14. ODTÜ Kampüsü, Behruz Çinici
15. TBMM Meclis Camii, Behruz Çinici
16. İMÇ Kompleksi, İstanbul, Doğan Tekeli,
17. Aktur Datça yerleşkesi, Datça, Ersen Gürsel
18. Ertegün Evi, Bodrum, Turgut Cansever
19. Sosyal Sigortalar Kurumu Binası, Zeyrek, İstanbul, Sedad Hakkı Eldem
20. Talya Oteli, Antalya, Metin Erözü
Belkıs Uluoğlu (Sırasız)
Amasra Antik Kent, Amasra
Bartın Divriği Külliyesi
Sivas Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii
Kastamonu Topkapı Sarayı
İstanbul Carullah Bin Süleyman Camii
Kula, Manisa Arasta
Safranbolu, Karabük
Narmanlı Han, G. ve G. Fossati
İstanbul Akaretler, S. Balyan
İstanbul Moda İskelesi, V. Tek
İstanbul Florya Atatürk Deniz Köşkü, S. Arkan,
İstanbul AKM, H. Tabanlıoğlu,
İstanbul N. Karakurt Evi, U. İzgi, M. Bir,
İstanbul Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, T. Cansever ve F. Minissi,
Kadirli, Adana Manifaturacılar Çarşısı, M. Hepgüler, S. Sisa ve D. Tekeli,
İstanbul Hukukçular Sitesi, H. Baysal ve M. Birsel, İstanbul
ODTÜ Mimarlık Fakültesi, B. Çinici, Ankara
Sedat Gürel Evi, S. Gürel, Assos, Çanakkale
Aktur Bodrum Turizm Yerleşmesi, E. Gürsel, M. Çubuk, Ö. Ertüzün, Bodrum, Muğla
Altınay Robotik Yönetim ve Üretim Merkezi, S. Velioğlu, E. Funda, S. Yusuf, Tuzla, İstanbul Belkıs Apartmanı, B. Ekinci, İstanbul
Yeşim Ustaoğlu
1. Ayasofya müzesi
2.Süleymaniye Camii
3.Selimiye Camii
4 .Haydarpaşa
5. AKM
6. Emine Valide Paşa Yalısı
7. Galata Kulesi
8. Topkapı Sarayı
9. Mısırlı Yusuf Ziya Paşa Yalısı
10. Muharrem Birgi Yalısı
11. Sancaklar Camii
12. Konya İnce Minareli Medrese
13. İshak Paşa Sarayı
14. Türk Tarih Kurumu Turgut Cansever
15. Bayburt Müzesi
16. Göbekli Tepe
17. Nail Çakırhan Evi
18. Dara Harabeleri
19. Ani Harabeleri
20. Deyrulzafaran Manastırı
Ahmet Ümit
1. Ayasofya
2. Süleymaniye Camii
3. Selimiye Camii
4. Efes Celsius Kütüphanesi
5. Bergama Açık Hava Tiyatrosu
6. Aspendos Antalya
7. Göbeklitepe
8. Nemrut Dağı heykelleri
9. Septimus Severus Köprüsü Kâhta
10. Yerebatan sarnıcı
11. Sümela manastırı
12. Zeugma
13. Yesemek Açık Hava müzesi
14. Kargamış Kral Yolu
15. Çatalhöyük
16. Hattuşa Boğazköy
17. Mor Gabriel Manastırı / Mardin
18. İshak Paşa Sarayı
19. Divriği Ulu Camii
20. Bergama Zeus Altarı
20. Pera Palas
Uğur Vardan
1. Ayasofya
2. Selimiye
3. Taşkışla
4. AKM
5. Haydarpaşa Garı
6. Zeyrek SSK
7. Divriği Ulu Camii
8. Bursa Yeşil Türbe
9. Sancaklar Camii
10. Balat Sveti Stefan Bulgar Kilisesi
11. Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi
12. İstanbul Reklam Evi
13. Anıtkabir
14. Florya Cumhurbaşkanlığı Deniz Köşkü
15. Birgi Çakırağa Konağı
16. Büyük Postane
17. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı
18. Milli Reasürans Çarşısı
19. Sepetçiler Kasrı
20. ODTÜ Mimarlık
Aydan Volkan
1. Göbeklitepe
2. Efes Antik Kenti
3. Ayasofya
4. Süleymaniye Külliyesi, Mimar Sinan
5. Cumhurbaşkanlığı Florya Deniz Köşkü, Seyfi Arkan
6. AKM, Hayati Tabanlıoğlu
7. ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve ODTÜ Kampüsü, Behruz-Altuğ Çinici
8. Türk Dil Kurumu, Cengiz Bektaş
9. Anadolu Kulubü, Turgut Cansever-Abdurrahman Hancı
10. SSK Binası, Sedad Hakkı Eldem
11. Eski Şark Eserleri Müzesi, Nezih Eldem
12. İMÇ, Tekeli-Sisa-Hepgüler
13. Eski Sheraton Oteli, AHE Mimarlık Grubu
14. Orman Apartmanı, Şevki Vanlı
15. Büyük Beşiktaş Çarşısı, Sedat Güler
16. Aktur Tatil Köyü, Ersen Gürsel
17. Milli Reasürans Binası, Şandor Hadi
18. The Seed Konser Salonu, Nevzat Sayın
19. İpera 25, Ahmet Alataş
20. İstanbul’da 44 Okul Binası, Uygur Mimarlık
Nejat Yavaşoğulları
1. Ephesus Celsus kitaplığı
2. Aspendos Amfi Tiyatro Side
3. Ayasofya
4. Bozdoğan Kemeri
5. Galata Kulesi
6. Divriği Ulu Cami
7. Selimiye Camii
8. Köprülüler Yalısı
9. Haydarpaşa Garı
10. Büyük Postahane, Mimar Vedat Tek
11. 4.Vakıf Han, Mimar Kemalettin
12. Sergi Evi Ankara, Şevki Balmumcu
13. Opera Binası Ankara, Mimar Paul Bonatz
14. Meclis Binası, Mimar Holtmaister
15. AKM İstanbul, Mimar Hayati Tabanlıoğlu
16. Türk Dil Kurumu Ankara, Cengiz Bektaş
17. Anıtkabir, Mimar Emin Onat ve Orhan Arda
18. Zeyrek SSK Binaları, Mimar Sedat Hakkı Eldem
İhsan Yılmaz
1. Göbeklitepe
2. Efes
3. Ayasofya (Trallesli Anthemius-Miletli İsidoros)
4. Süleymaniye Camii / Mimar Sinan)
5. Kapalıçarşı
6. Dolmabahçe Sarayı / Balyan Kardeşler)
7. Haydarpaşa Garı / Helmut Cuno, Otto Ritter)
8. Osmanlı Bankası / Alexandre Vallaury)
9. ODTÜ Kampüsü / Behruz Çinici-Altuğ Çinici)
10. İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi / Sedad Hakkı Eldem ve Emin Onat
11. AKM / Hayati Tabanlıoğlu
12. Florya Atatürk Deniz Köşkü / Seyfi Arkan
13. Sirkeci Büyük Postane / Vedat Tek
14. Büyükada Rıza Derviş Evi / Sedat Hakkı Eldem
15. Sancaklar Camii / Emre Arolat
16. Datça Aktur Tatil Sitesi / Ersen Gürsel
17. Gön Deri Fabrikası / Nevzat Sayın
18. Bergama Kültür Merkezi / Emre Arolat
19. Rüstem Paşa Camii
Ömer Yılmaz
1. Eflatunpınar Anıtı
2. Didim Apollon Tapınağı
3. Bergama Tiyatrosu
4. Ayasofya
5. Ahtamar Kilisesi
6. Diyarbakır Ulu Camisi
7. Bursa Ulu Camisi
8. Divriği Ulu Camisi
9. Edirne II. Beyazıt Külliyesi
10. Süleymaniye Külliyesi (Cami değil)
11. Mağlova Su Kemeri
12. Haydarpaşa Garı
13. Taşkışla
14. TBMM Ana Binası
15. TBMM Camisi
16. Anıtkabir
17. Atatürk Kitaplığı
18. Sedat Gürel Evi
19. İMÇ Blokları
20. Milli Reasürans Binası
Atilla Yücel (Sırasız)
Göbeklitepe Höyüğü
Aspendos Antik Tiyatro
Didyma Apollon Tapınağı
İstanbul Ayasofya
Aksaray Sultan Hanı
Divriği Ulu Camii
Bursa Ulu Camii
Bursa Muradiye Külliyesi
İstanbul Rumeli Hisarı
İstanbul Topkapı Sarayı bütünü
Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı
İstanbul Mağlova Su Kemeri (Sinan)
Edirne Selimiye Camii (Sinan)
İstanbul Dolmabahçe Sarayı (S. Balyan vd)
İstanbul Büyükada Rum Yetimhanesi (A. Vallaury)
Ankara Anıt Kabir (E. Onat – O. Arda)
Bodrum Demir Evleri (Turgut Cansever)
Ankara ODTÜ Mimarlık Fakültesi (B&A. Çinici)
İstanbul SSK Genel Müdürlüğü (Sedad Hakkı Eldem)
İstanbul Büyük Çekmece Sancaklar Camii (EAA)
Özcan Yüksek
1. Göbeklitepe
2. Ayasofya
3. Selimiye Camii
4. Galata Kulesi
5. Mevlana Türbesi
6. Sagalassos Antoninler Çeşmesi
7. İstanbul Surları
8. Divriği Camii
9. Kızkulesi
10. Aspendos
11. Anıtkabir
12. İstanbul Üniversitesi Kapısı
13. Sümela Manastırı
14. Efes Celsus Kütüphanesi
15. Ortaköy Camii
16. Bergama
17. Ani
18. Diyarbakır Surları
19. Titus Tüneli
20. Nemrut