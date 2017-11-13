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Hepsi araba fiyatına satılıyor

İHA
13.11.2017 - 10:54 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da düzenlenen "Güvercin Festivali"ne katılanlar, aralarında 20 bin liraya kadar alıcı bulanların da yer aldığı 25 ırktan güvercini görme fırsatı buldu.

 Diyarbakır'da düzenlenen "Güvercin Festivali"nde 25 ırktan güvercin görücüye çıktı. Yenişehir ilçesindeki bir dinlenme tesisinde bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde, Türkiye'nin farklı illerinden gelenler güvercinlerini yarıştırdı.

Festivalde Külrengi", "Gökela", "Cigeri", "Narinci", "Atlas" ve "Zeytini"nin de arasında yer aldığı 25 ırktan yaklaşık 500 güvercin yarışmaya katıldı. Yarışmada juri heyeti, dişi ve erkek olmak üzere iki ayrı kategorideki kuşları renk, kuyruk ve gagalarının düzgünlüğü, ayak yapısı gibi fiziki özelliklerine göre değerlendirdi.

Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan güvercin sahiplerine kupa verildi.  Kanatlı Hayvanseverler Derneği Başkanı Mehmet Batmaz, festival ile güvercin severleri bir araya getirdiklerini söyledi.

Güvercinleri farklı illerden gelen 15 hakemin seçtiğini belirten Batmaz, hakemlerin güvercinleri tek tek inceleyip puan verdiğini söyledi. Yarışmada birinci ve ikinci olan güvercinin sahiplerine kupa verdiklerini dile getiren Batmaz, kupa alan güvercinin fiyatının yükseldiğini aktardı.

"GÜVERCİNLERE ÇOCUK GİBİ BAKIYORUZ"

Festival sayesinde bölge kuşlarının tanıtımının da yapıldığına işaret eden Batmaz, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin her yerinden güvercin meraklıları festivale katılıyor. Güvercin bizim kültürümüz, tarihimizdir. Çocuk gibi ona bakıyoruz ve seviyoruz. Onları beslediğimizde rahatlıyoruz. Kötü alışkanlıklara bulaşmamak için güvercin en güzel hobidir."
Güvercinlerin sahiplerine hem zevk verdiğini hem de para kazandırdığını vurgulayan Batmaz, güvercinin rengine, fiziğine ve görselliğine göre fiyatının değişiklik gösterdiğini ifade etti.

Batmaz, şöyle konuştu:
"Genelde en yüksek fiyatı olan Diyarbakır güvercinlerinden 'Kürenk', 'Gökela', 'Narinci', 'Cigeri' ve 'Kırmızı Ankut'tur. Bu festivali ilerletip panayır şeklinde düzenlemeyi planlıyoruz. Bu güvercinleri tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz."

"BU SEVDA ÇOCUKLUĞUMDAN BU YANA VAR"

Festivale Şanlıurfa'dan katılan Mehmet Taş ise, festivale katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.
Yaklaşık 25 yıldır güvercin beslediğini belirten Taş, 200'e yakın güvercininden en güzellerini festivale getirdiğini anlattı.

Taş, güvercinlerin kendisi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Biri bana 'araba mı yoksa güvercin mi' diye sorarsa güvercini tercih ederim. Araba istemem güvercin isterim. Güvercinlerime çocuklarımdan daha fazla zaman ayırıyorum." dedi.

Şiyar Al da küçük yaştan bu yana güvercin beslediğini ifade ederek, "Ankut kuşları Türkiye'nin her yerinde beslenebilecek kuşlardır. Özelliği tüyünün kırmızı, ağız, yüz ve gözünün beyaz olmasıdır. Bu sevda bende çocukluğumdan bu yana var." diye konuştu.

Etiketler: güvercin fiyatları , Güvercin Festivali
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