Hepsi 2 günde kırılabildi! İçinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Edinilen bilgiyi göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında merkez Mezitli ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Şahmurlu sokağa operasyon düzenleyen ekipler, bir evde yaptıkları aramada 390 adet captagon hap ele geçirdi. Ekipler aynı evin duvar dibindeki çuvallardan da şüphelenerek arama yaptı.







KIRMA İŞLEMİ 2 GÜN SÜRDÜ



Yapılan aramada 10 adet çuvalın içerisinde bulunan 790 şemsiyeye gizlenmiş vaziyette 100 bin 920 adet captagon hap eloe geçirildi. Her bir şemsiyeye 120 hap gizleyen zehir tacirleri, uyguladıkları yöntemle herkesi şaşkına çevirdi. Şemsiyelerin hepsi ancak 2 günde kırılabildi.



Öte yandan, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çamişerif Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kargo şirketine açık kimlik bilgilerini vermeyen bir şahsın koliler bırakacağının bilgisini alan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 8 adet kutu içerisinde bulunan araç buzdolabı içerisine karbon kağıdına sarılı çeşitli renklerde gizlenmiş 49 bin 800 adet captagon hap ele geçirildi. Düzenlenen 3 operasyonda 151 bin 110 adet captagon hap ele geçirilirken, operasyonlarda gözaltına alınan 2 Suriye uyruklu şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.