Hepimizin zaman zaman yaptığı 2 büyük hata

Bu hataları yaptığımızda bulaşık makinemiz artık doğa dostu olmaktan çıkıp doğaya zararlı bir icat haline geliyor. Peki nedir o hatalar? Cevabı Colorado Koleji Biyoloji ve Biyokimya Bölümü profesörlerinden Ted Lindeman veriyor:

1- Bulaşık makinesini tam doldurmadan kullanmak

Bulaşık makinesinde kullanılan suyun ısınması, doğa için maliyeti en yüksek şeylerden biri. Eğer makineyi çalıştırıp o suyu o kadar ısıtacaksanız, makinenizin dolu olmasına dikkat edin. Birkaç tabak için o kadar su ısıttığınıza değmez.

2- Kurutma programını kullanmak

Bulaşık makinenizin kurutma programını kullanmak yerine tabak çanağınızın havayla temas ederek kurumasını sağlarsanız, doğaya verdiğiniz zarar çok daha az olacaktır.

BULAŞIK MAKİNESİNDE DOĞAL DETERJAN TERCİH EDENLER İÇİN DE BİR VİDEOMUZ VAR