 Hepimizi gömecek dünyanın en yaşlı 5 hayvanı

Kırmızı Deniz Kestanesi
Yaş: 200
Pasifik Okyanusu’nda yaşayan bu deniz kestanelerinin ömürleri 200 yıl. Evet yanlış duymadınız. Kırmızı, turuncu, pembe, siyah gibi renklere sahip olabilen bu hayvanlar erişkinliklerinde dikenleri 8 cm kadar olabiliyor. Yaşlıların boyu 19 cm’e kadar çıkabiliyor. Pasifik Okyanusu gibi muhteşem bir yerde yaşasak belki biz de o kadar ömre sahip oluruz.
Turuncu Roughy
Yaş: 149
Okyanusun en derin yerlerinde yaşayan bu muhteşem kırmızı balıklar neredeyse iki insanın ömrü kadar yaşıyorlar. Sadece okyanusun derinliklerindeyken bu parlak kırmızı renklerini görebileceğiniz bu balıklar öldüklerinde sarımtrak bi renk alıyorlar. Bu nedenle yerinde görmek gerekiyor.
Koi Balığı
Yaş: 226
Japonlar, ömür konusunda balıklar arasında bile rekortmen olan Koi balıklarının şans getirdiğine inanıyorlar. Sazan balığının genetic değişime uğraması sonucu ortaya çıkan bu balıklar bu kültürün en önemli hayvanlarından biri. NEredeyse her bahçede ve havuzda bir Koi Balığı ile karşılaşmak mümkün. İşte bu balıklardan biri olan Hanako isimli Koi Balığı 1977 yılında vefat ettiğinde tam 226 yaşındaydı.
Aldabra Dev Kaplumbağası
Yaş: 256
1750 yılında Hindistan’da doğan Adwaita isimli bu kaplumbağa hayata gözlerini 2006 yılında kapatmış. Zahmet etmeyin biz hesapladık, tam 256 yaşına kadar yaşadığını buluyorsunuz. Kaplumbağaların uzun ömürleri olduğunu biliyoruz ama kendisi iki buçuk yüzyıllık ömrüyle gerçek bir rekortmen.
Okyanus Midyesi
Yaş: 507
“Böyle ömür mü olur!” diyeceksiniz ama oluyormuş demek ki. Yine Kuzey Atlantik Okyanusu’nun sakini bu okyanus midyesi tam 507 yaşında. Dünyaya henüz imparatorluklar varken kendisi av peşinde koşuyordu hala koşuyor. Uzun ömürler diliyoruz.
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