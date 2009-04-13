Hepimize yazÄ±klar olsun.

Edip Uras yazÄ±yor

Bu ne ki ÅŸimdi? MaÃ§ mÄ±? Futbol mu? Hakemlik mi? MÃ¼cadele mi? Rekabet mi?

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YazÄ±ktÄ±r. Bu baÅŸkanlarÄ±n, futbolumuzun bu iÅŸ yapÄ±yoruz sanan tÄ±rnak iÃ§inde â€˜gÃ¼zideâ€™ kulÃ¼plerine, onlarÄ±n taraftarlarÄ±na, bu maÃ§Ä± sÃ¶zÃ¼m ona â€˜derbiâ€™ diye seyretmeye gelen garibanlara, TÃ¼rkiyeâ€™de futbolun lokomotifi sÃ¼sÃ¼ verilen bu isimlere, verilen paralara, harcanan emeklere, maÃ§ seyrederken verilen enerjiye, topuna birden kocaman bir yazÄ±k.

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Neresinden tutsan elinde kalÄ±r bu maÃ§Ä±. Bu futbol fakiri ligin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ve beÅŸincisinin yaptÄ±ÄŸÄ± bir maÃ§tan ibaret olan bu saÃ§ma sapan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n neresini anlatÄ±rsÄ±nÄ±z? Beceriksiz teknik direktÃ¶rlerin, futbol yoksunu forvetlerin, kÃ¶tÃ¼ niyetli futbolcularÄ±n, bu ekonomik krizde tonlarca aldÄ±ÄŸÄ± parayÄ± haketmeyen yÃ¼zlerce insanÄ±n ortaya koyduÄŸu bu maskaralÄ±ÄŸÄ± anlatmanÄ±n bir yolu var mÄ± ki?

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Denesek? Aragonesâ€™in ÅŸimdiye kadar sicilinde Hacettepe deplasmanÄ± dahil tek puan hesabÄ± yapan kafasÄ±nÄ± nasÄ±l deÄŸiÅŸtirebilirsiniz ki? MaÃ§Ä±n en iyisi SelÃ§ukâ€™u sarÄ± kart bahanesiyle oyundan alan â€˜dahiyaneâ€™ hamlesinden mi baÅŸlasak? MaÃ§lar boyunca yedeklerde tuttuÄŸu KazÄ±mâ€™Ä± Ali Sami Yenâ€™e kurtarÄ±cÄ± diye sÃ¼rmesini mi sorgulasak? Mutlak 3 puan almasÄ± gereken maÃ§Ä± pozisyon yaratamadan bitirmesini mi kutlasak?

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BÃ¼lent Korkmazâ€™Ä± Lincoln Ã§Ä±kmazÄ±na sÃ¼renleri mi eleÅŸtirsek? 18 bavullu sultanÄ±n ikinci yarÄ± oyuna girdikten sonra Ã¼Ã§ doÄŸru pasÄ± yapamamasÄ±nÄ± mÄ± hatÄ±rlatsak? Sabriâ€™nin maÃ§Ä±n birinci dakikasÄ±ndan son anÄ±na kadar sÃ¼ren gereksiz Ã¶fkesini mi anlatsak?

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Yoksa konuyu federasyon aÃ§Ä±sÄ±ndan mÄ± ele alsak? Ä°yi niyetinden sual olunmaz hakem FÄ±rat AydÄ±nusâ€™un kart gÃ¶stermek yerine oyuncularla sarmaÅŸ dolaÅŸ muhabbetlere girerek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± tam 4 (yazÄ± ile dÃ¶rt) kÄ±rmÄ±zÄ± kartla tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± mÄ± konuÅŸsak?

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Ya da hepsini boÅŸ mu versek acaba? TÃ¼rkiyeâ€™de futbol oynanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etsek, hakemlik mÃ¼essesesi diye bir ÅŸey varsa onun da olmadÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahitlik etsek, bu koca Avrupaâ€™nÄ±n dev dÃ¶rt Ã¼lkesinden sonra gelen beÅŸinci bÃ¼yÃ¼k ligin bir kocaman kandÄ±rmaca olduÄŸunu kabul etsek herhalde hepsinden kolay olacak.

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Bir koca doksan dakika boyunca tek gÃ¼zel hareket izlemeden, sadece Ã¶fkenin ve sinirin hakim olduÄŸu bir karÅŸÄ±laÅŸmadan ne bekliyorsunuz ki? SÃ¶zÃ¼m ona derbi kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n Ã§eyrek porsiyon aktÃ¶rleri bu yirmi iki adam. Belki de tÃ¼m derbi tarihinin en aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k, en kÃ¼Ã§Ã¼k, en utanÃ§ verici, en zavallÄ± maÃ§Ä±nÄ± oynadÄ±lar.

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BaÅŸlamaz olasÄ± maÃ§ baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gibi golsÃ¼z ve futbolsuz bitti. Kimse hiÃ§bir ÅŸeyin arkasÄ±na saklanmasÄ±n. Bu mudur geÃ§en yÄ±l Avrupa Åžampiyonlar Ligi Ã‡eyrek finalisti SayÄ±n YÄ±ldÄ±rÄ±m? Bu takÄ±m mÄ± bu yÄ±l KadÄ±kÃ¶yâ€™de UEFA finali oynayacaktÄ± Sn Polat? Bu takÄ±m mÄ± hepimizi MayÄ±sâ€™ta ÅŸaÅŸÄ±rtacak SenyÃ¶r Dede? Mutlak galip gelmen gereken maÃ§ta takÄ±mÄ±n Ã¶fke motivasyonu bu mu olmalÄ± BÃ¼lent Hoca? MaÃ§ bÃ¶yle mi yÃ¶netilir FÄ±rat Hoca? Ona buna sarÄ±larak baÅŸla maÃ§a, sonra ilk sarÄ± kartÄ±nÄ± en lÃ¼zumsuz posizyonda SelÃ§ukâ€™a gÃ¶ster. Sanki sarÄ± kartlÄ± oyuncu oynamaz gibi Aziz BaÅŸkanâ€™Ä±n bunak Dedeâ€™si onu oyundan alsÄ±n. Hepiniz ÅŸaka mÄ±sÄ±nÄ±z baÅŸÄ±mÄ±z ya?

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Bu maÃ§Ä±n doÄŸrusu yok. SeyrettiÄŸiniz, yorumlarÄ±nÄ± okuduÄŸunuz,ÂÃ¼zerinde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z iÃ§in hepiniz de zavallÄ±sÄ±nÄ±z.

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Hepimize yazÄ±klar olsun.