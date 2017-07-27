Hepimiz uzaylıyız

27 Temmuz 2017 - 23:43Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 23:43
ABD’li gökbilimciler, vücudumuzu oluşturan atomların neredeyse yarısının, Dünya’nın içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinin ötesindeki dev yıldız patlamaları sonucu, galaksiler arası rüzgârlarla Güneş sistemimize geldiğini iddia ediyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.