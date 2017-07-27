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    Hepimiz uzaylıyız

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 23:43Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 23:43

    ABD’li gökbilimciler, vücudumuzu oluşturan atomların neredeyse yarısının, Dünya’nın içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinin ötesindeki dev yıldız patlamaları sonucu, galaksiler arası rüzgârlarla Güneş sistemimize geldiğini iddia ediyor.

    Araştırmalar sonucu hazırlanan simülasyonlar, yıldızların patlamasıyla galaksiye dağılan trilyonlarca ton atomun yolculuk aşamalarını gösteriyor.

    Etiketler: ABD , Dünya , gazetehaberleri
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