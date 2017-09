Hepimiz Mehmetiz, hepimiz Topuz

Emrah Öner yazıyor

Linç Tv Spor Paketinin önümüzdeki sezonun fragmanı televizyonlarda dönmeye başladı.Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Ahmet Çakar, Kayseri Belediye Başkanı, Menajer Metin Korkmaz, Rıza Ağacık, Süleyman Hurma, ve tabi ki Mehmet Topuz başrollerde.Rıdvan Dilmen var bir de. Konuk başrol.Çok sağlam bir sezon bizi bekliyor.Lost'taki Hugo, Dr. Jack hepsi burada.Filmde neler olmakta, hemen bir inceleyelim... Önce Beşiktaş.Tabi ki Yıldırım Demirören, bakın Beşiktaş demiyorum, istediği futbolcuyu alabilir. İsterse kendi bile oynar, isterse Ahmet Çakar'ı bile oynatabilir. Fakat 6 ay önce de Yusuf'u Trabzon'dan çekip alan bir başkan etiklik ile ilgili hiç bir mesaj veremez, vermemelidir. Kaldı ki burada saygısızlık konusuna hiç girmezsek iyi olur, zira Yıldırım Demirören, Aziz Yıldırım'ın 2 senedir Mehmet Topuz ile ilgilendiğini de zaten bilmektedir. Lakin, en son söz: Demirören isterse, 50 milyona Volkan Demirel'i bile alabilir. Kimse ne karışabilir, ne fikir beyan edebilir.Sonra Kayserispor...Tabi ki hiçbir futbolcu beyaz eşya değildir. Belki sadece Maldonado gırgır, Sabri kettle olabilir. Ve tabi ki hiçbir kulüp hiçbir futbolcuya da sahip değildir, onun sadece emeğini kiralamıştır. Fakat anaannem bile bir çiçeği bir balkondan diğer balkona koyarken, onunla konuşur, halini hatırını sorar, buraya geçmek ister misin der. Be kardeşim, ya Beşiktaş'ın damarına basmak için yapıyorsunuz, ya Mehmet Topuz'a gıcığınız var, ya çok pis Kayserililiğiniz tuttu, ya da öyle bir gurur var ki, yıllardır Aziz Yıldırım'a vermiş olduğunuz sözü hiç unutmadınız. Bunların hepsi ya da hiçbirisi olsa dahi, yine de insan Mehmet Topuz'a bir haber verir. Veya Mehmet Topuz hala bizim futbolcumuz der, Fenerbahçe'yi de geri çevirir, Beşiktaş'ı da.Hanım da Kayserili, hemen sordum, sence Mehmet Topuz kime gider diye. Cevap: "Para yatmış ise Fenerbahçe'ye, çek verdiler ise Beşiktaş'a" dedi.Şimdi Mehmet Topuz...İster Beşiktaş forması giy, ister Şalvarspor donu giy, ister çıplak oyna. Bu demeçlerle alacağın parayı 2'ye katladın. Gerçek Kayserili olmuşsun. Sen hiç korkma, kafana takma, Emre Belezoğlu'nu bile unuttu bu insanlar, Mehmet. 45 saniyede 30000 kişi öldü, unuttular Mehmet. Forma olayını da unuturlar, Mehmet. Biz kazanamadık, sen ye Aziz Yıldırım Demirören'in paralarını Mehmet. Hepimiz senin arkandayız, hepimiz Mehmet Topuz'uz, Mehmet.Ve tabi ki Fenerbahçe...1 senedir bu köşeden, yıllardır her yerden, Fenerbahçe'nin futbolcudan önce karakter transfer etmesi gerektiğini söyleriz. Mesela Aurelio, Emre Belezoğlu değil. Mesela Brian Steen Nielsen, Uğur Boral değil. Mesela Anderson, Güiza değil. Bir şirkete eleman alırken, mülakatta sorulan abuk sabuk "Kendini 32 yıl sonra nerede görüyorsun", "Zayıf yönlerin mi döver güçlü yönlerin mi?", "Neden jinekologluk?" sorularının on binde birinin Fenerbahçe'de sorulmadığını; bırakın mülakatı, Fenerbahçe'ye gol attı diye, 500 kere top sektirebiliyor diye yapılan saçı, başı, konuşması ile "artiz" futbolcu transferlerini biliriz.İşte bu da onlardan biri. Burada tek ince detay, Aziz Yıldırım ya Galatasaray'ın şampiyonluğunu gölgelemek istediği zaman istifa edip, 1 ay sonra geri gelip, 5 günde 55 milyon Euro'luk verdiği zarar gibi başarısızlığın yönünü değiştirmek istiyor, ya da bir bildiği var, mesela Mehmet Topuz'u transfer edip, Beşiktaş'a gelin benden alabilirsiniz demek istiyor. Mantıklı düşündüğünüz zaman Mehmet Topuz'un Fenerbahçe'ye transferi fayda sağlar, fakat her türlü hiç bir Fenerbahçeli'nin orta saha da Emre Belezoğlu'nun kaptan, yanında da Mehmet Topuz'u görmek istediklerini zannetmiyorum. Çünkü o zaman bir tek forvet eksiği kalıyor, onu da başkan Ümit Karan ile doldurabilir.Bodrum'dayım.Güya tatildeyim.Fakat gördük ki bu sene ve her zamanki gibi, krize de rağmen, sakin bir transfer dönemi olmayacak.2 dakika tatil yapacaktık, yemin ederim, Aziz Yıldırım Demirören'ler olduğu sürece bize tatil de haram.