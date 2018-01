Hepimiz için bir şans!

Edebiyatın sınırlarını sınırsızlıktan başka bir birimle ölçebilir miyiz? Peki, ya bir çocuk zihninin sınırlarını? Çocuk zihni merak eder, soru sorar, etrafında olan biteni anlamaya çalışır, bu olan bitene göre kendi dünyasını şekillendirir ve şekillenmiş bilinciyle tepkilerini yaratır. Bir yazar ne yapar peki? Çocuk ve yazar, etraflarında olan biten her şeyin altını kazıyarak kökeninde yatan ‘neden’i merak eder: Biri, yeni yeni algılamaya başladığı dünyanın nasıl bir yer olduğunu kavrayıp yönünü çizmek için, diğeri ise başka hayatlara dokunmamaktan doğan ‘neden’leri, onlara dokunarak ortadan kaldırıp teması sağlamak için...

Ece Erdoğuş Levi, çocuklar için yazdığı romanı ‘Dünya İçin Bir Şans’ta yazar-çocuk birlikteliğinin düşsel yansımalarını bir çocuk zihni üzerinden aktarıyor. Sadece çocuk zihninin değil pek çok kimsenin cevabını aradığı bir sorunun peşine düşmüş romanında Levi: “Dünyada neden acılar, savaşlar ve yıkımlar var? Acılar, savaşlar ve yıkımlar neden insanları üzüyor?” Ece Erdoğuş Levi, kahramanı Can üzerinden anlatıyor ‘dünya dertleri’ni.

Can, meraklı mı meraklı bir çocuk. Etrafına soru dolu gözlerle bakıyor. “Sormadan duramıyorum çünkü sormadan duramam” diye anlatıyor kendini. Onu farklı kılan bir diğer özelliği ise hayal gücünün çok geniş olması. Babası, Can’ın bu sonsuz hayal gücünü algılamakta zorlanıyor. O nedenle de Can’ın hayal gücü canavarının var ettiği sorularını hakkıyla yanıtlamakta güçlük çekiyor. Annesiyle daha iyi geçiniyor Can, çünkü annesi onun sorularına ve hayal gücüne saygı duyuyor.





‘Dünya İçin Bir Şans’ Can’ın, babasının tamamıyla gerçekler ve gördükleriyle örülü ‘küçük’ dünyasından sıyrılıp hayal gücünün götürdüğü yere gitmesiyle ortaya çıkan bir hikâye. Can, babasının ona hediye ettiği semt takımının formasını kendine bayrak ederek hayal dünyasında, dünya gerçekleriyle yoğrulmuş bir başka âleme yolculuğa çıkıyor...

Sözü dağ alır, rüzgâr alır, Can alır... Sözü alanlar değiştikçe dertlerin şekli de değişir. Can da hep aklında olan ‘Neden?’ sorusunun peşinden dünya ahvaline dair ve aslında ne olması gerektiğine dair bilinçlenir. Yazar, çocukların ve anne-babaların algı dünyalarında bir fark yaratmaya çalışmış. Bu algının içine etrafımızda gördüğümüzde dahi ‘Suriyeli’ diye farklılaştırmaya gittiğimiz insanlar da giriyor, çocuklarına ‘eril’ bir dille yaklaşan babalar da...

‘Yıkılmış bir şehirden gelen hüzünlü çocuk’ Tahir’in hikâyesini Can’ın gözlerinden izledikçe dünya ahvalinin ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha anlayacaksınız. Yazarın, kitabına neden ‘Dünya İçin Bir Şans’ ismini verdiğini göreceksiniz!

Ece Erdoğuş Levi’yi, ‘Dünya İçin Bir Şans’tan öncesinde yazdığı romanlardan tanıyoruz. Ancak çocuklar için yazmak zordur ve Levi, ‘Dünya İçin Bir Şans’la bu zor dönemeci aşmış ki ortaya hem çocukları hem de anne-babaları düşünmeye, hayal güçlerini zorlamaya yönelten bir kitapla çıkmış.

Çocuklara, karşısındakinin ruhuna dokunmanın ne kadar güzel olduğunu hatırlatmaya çalışıyor. Büyüklere ise bu dokunuşun dünyadaki en masum duygu olduğunu ve bundan hiçbir zararın

gelmeyeceğini...



DÜNYA İÇİN BİR ŞANS

Ece Erdoğuş Levi

Hep Kitap, 2017

104 sayfa, 14 TL.