Hep otel odasında taciz etmiş

DIE ZEIT gazetesinin magazin ekine konuşan üç kadından Jany Tempel, ‘Tatort’ (Olay Yeri) adlı dizinin de tanınmış oyuncularından. Gazeteye verdiği demeçte, yönetmen Dieter Wedel’in 1996 yılında Münih’teki ‘Vier Jahreszeiten’ oteline ön görüşmeye çağırdığını anlatan Tempel, Wedel’in kendisini bornozla karşıladığını, senaryodan erotik bölümler okutup taciz ettiğini söyledi. Tempel, “Senaryodan erotik bölümler okuttu. Beni sertçe tutup duvara yapıştırdı. Elbisemin nasıl çıkarıldığını hatırlamıyorum. Acı duymadan olayı atlatmaya çalıştım” diye konuştu.





YÜZÜNÜ TIRMALAYARAK KURTULDU

Yönetmen Wedel’i kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlayan ikinci kadın oyuncu ise Patricia Thielemann. Bir dizide oynamak için Wedel’in kendisini otele çağırdığını anlatan Thielemann, “Odanın kapısı kapanır kapanmaz, Wedel’in yüz hatları değişti. Bluzumu çekip yırtarak koltuğa yatırmaya çalıştı. Yüzünü tırmalayarak kurtuldum ve odadan hızla kaçarak çıktım” dedi.

Yönetmenin tacizine uğradığını söyleyen üçüncü kadın oyuncu ise isminin açıklanmasını istemedi. Ancak üç kadın oyuncu da yönetmen Wedel tarafından cinsel tacize uğradıklarına dair gazeteye yeminli açıklama verdi. Yönetmenin Wedel ise suçlamaları kabul etmedi.