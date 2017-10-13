Hep bir çıkış yolu vardır!

ANADOLU Grubu bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye, hızlı tüketim restoranı, gayrimenkul ve enerji olmak üzere 9 sektörde faaliyet gösteriyor. Geçtiğimiz yıl perakende sektöründe de atak yaparak Migros’un yarısını ve ardından da Kipa’yı alan grup, yeni yatırımlarına devam ediyor. 19 ülkede faaliyet gösteren grubun İcra Kurulu Başkanlığı’na 2017’nin Ocak ayında gelen Hurşit Zorlu, bundan 60 yıl önce Yazıcı ve Özilhan Aileleri tarafından kurulan Anadolu Grubu’nun birleşme operasyonunu da yürütüyor. Son dönemde Türkiye’nin en büyük meyve bahçesini kuran, Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yabancı ortaklıklarla meşrubat ve bira sektöründe önderlik eden Anadolu Grubu, tarımdaki hedeflerini de büyütüyor. Anadolu Grubu’nun 2025 yılında 10 milyon meyve ağacı olacağını kaydeden İcra Başkanı Hurşit Zorlu’yla sohbet ettik.

YÜZDE 70’İ DIŞARIDA

Anadolu Grubu yurtdışında uzun zamandır faaliyet gösteren bir grup. Artık daha çok yurtdışında mı büyüyorsunuz?

- Hem Türkiye’de hem de yurtdışında büyüyoruz. Anadolu Grubu’nun yurtdışı atılımlarının başlangıcı bira ve meşrubat tarafında oldu. Bira, otomobil gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyorduk. “İyi bildiğimiz işi yurtdışında neden yapmayalım” diye baktık. Rusya ve Romanya’da yatırım yaptık. Ardından da Kazakistan, Güney Rusya, Kırgizistan’da yatırımlara başladık. 1995-1996’da meşrubatlar işimiz başlamıştı. Bira yatırımları da 1998 yılında başladı. İçecek tarafı çok ülkeli bir yapıya dönüştü. O dönemden beri de büyüyoruz. Meşrubat tarafında Coca Cola’da 10 ülkede, birada da 6 ülkedeyiz. Hacimsel olarak meşrubat işinin yüzde 50’si, bira işinin de yüzde 70’i yurtdışında.

Çok sayıda yabancı ortağınız var. Meşrubat işinde yeni ortaklığınız oldu. Nedir büyüme planlarınız?

- Bizim grubun genlerinde ortaklık var. Yazıcı ailesi ve Özilhan ailesi de ortak. Bira işinde son olarak Anheuser Bush (AB InBev) ile ortaklık yaptık. Coca Cola Company ile meşrubat işinde, otomobilde Isuzu, tarımda brezilyalı Cutrale ile ortağız.

Komili’yi sattınız. Zeytinyağı üretiminden çıkıp meyve işine odaklandınız. Nedir hedefiniz?

- Geleceğin tarımda olduğuna inanıyoruz. Cutrale dünyanın en büyük portakal suyu üreticisi, aynı zamanda Çikita muzlarının sahibi. Meyve işinde hem kendi çiftliğimiz hem de anlaşmalı çiftçilerimiz var. Binlerce kişinin hayatını etkileyen bir iş. Köylerden 150 bin ton meyve alıyoruz. Çiftliklerimiz de son teknolojiyle yönetiliyor. Dona karşı pervane var örneğin. Çiftliklerde UV filtresi var. Güneşten daha iyi yararlanmak için. Çiftlikleriniz akıllı. Her ağaç takip ediliyor el terminalleriyle.

26 MİLYAR LİRA CİRO

2016 zor geçti. Hiç etkilendiniz mi?

- Farklı alanlarda faaliyet içinde olduğumuz için etkilenmeler de farklı oluyor. Biz büyümeye devam ettik. 2016’yı 26 milyar lira kombine ciroyla kapattık. 2017’de de grup olarak yüzde 10 büyüyeceğiz. Otomotiv alanında Grande ve market zincirlerimiz çok daha fazla büyüyor. Rusya’da içecek sektöründe en büyük ikinci oyuncuyuz. Meşrubatta Türkiye’den sonra pazar lideri olduğumuz diğer ülke Pakistan. Orada da 7’inci fabrikamızı yapıyoruz.

Yatırımlara devam ediyor mu?

- Kesinlikle. İtalyan Landini Traktörleri üretimine de giriyoruz. Yılda yaklaşık 500 milyon dolar civarında yatırımımız var.

Yatırımcılarınız var, yabancı ortaklarınız var. Yabancı ortaklarınız yaşananlardan etkilenmiyor mu?

- İş dünyası bence elçilerimiz. Yabancılar ne olup bittiğini bizlere soruyorlar. Elçilik görevini iyi yapmamız lazım. Türkiye’nin gerçek durumunu bu makro ekonomik koşullardan nasıl etkileneceğini sizden duymak istiyorlar. Yeterli bilgi vermediğinizde yanlış da anlaşılabiliyor. Türkiye 15 yıl öncesine göre çok daha az kırılgan. Aynı anda birçok şey olmasına rağmen 2001 kriziyle mukayese edilemez. İç tüketim Türkiye’de çok güçlü. Ancak cari açık ve borçlar şirketleri etkiliyor. Ancak başarılı bir grupsanız, ortaklarınız size inanıyorsa hep bir çıkış yolu var. Şirketler uzun dönemli stratejilerinden vazgeçmez. 2008 yılında da oldu. 3-4 yılda bir iniş çıkış olur. Şirketlerin stratejilerini uzun vadeli kurmak gerekir. Kısa vadeli sorunlarla ülke olarak mücadele edebiliyoruz.

Amerika ile vize krizi, döviz kurlarını etkiliyor. Daha da önemlisi moralleri bozuyor…

- Vize sorununun çözüleceğine inanıyoruz Euro-dolar artışı herkesi etkiliyor. Geçmişte de oldu. Sonuçta bu işler bir süre sonra duruluyor. Biz yabancılara ülke koşullarımızı anlatıyoruz. Örneğin Rusya Krizi oldu, turizm çok etkilendi. Bazı sektörler daha fazla etkilendi. Planları uzun ve orta dönemli yapıp major değişiklikler olmaması halinde devam etmek lazım. Biz Rusya Krizi döneminde yatırıma devam ettik. 1998’de herkes oradan kaçıyordu biz yatırım yaptık.

TARIMDA HEDEF 10 MİLYON MEYVE AĞACI

TARIMDA ilk yatırımlarını 2010 yılında yapmaya başlayan Anadolu Grubu bu alanda da Özgörkey Holding ve Brezilyalı Cutrale Grubu’nun işbirliği ile büyüyor. Tahirova Çiftliği’yle Balıkesir’de, Türkiye’nin en büyük organik elma çiftliğini de Konya Karapınar’da kurdu. 6 farklı bölgede 25 bin dekar arazide 7 meyve çiftliği kuruldu. Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Urfa, Mersin ve Konya’da bulunan çiftliklerde 3,5 milyon meyve ağacı bulunuyor. Bazı meyve fidanları Türkiye’ye ilk defa Anadolu Etap tarafından getirildiği için ayrıca deneme bahçeleri kuruldu. Getirilen çeşitlerin bölgeye ( iklim ve toprak) adaptasyon çalışmaları devam ediyor. Türkiye’de 3 bin köyden Anadolu Etap’ın yüksek kalite kriterlerini karşılayan meyvelerin alınması ile meyve suyu konsantre ve püre üretimi yapılıyor. 3 fabrika, 1 meyve paketleme tesisi ve 7 çiftliğindeki 2800 çalışanı olan Anadolu Etap’ın yaz aylarında da çiftliklerinde çalışan sayısı 2000’i geçti. Bahçelerde çalışanların yüzde 70’i kadın. 2016 yılında 3 bin köyden toplanan 180 bin ton meyveyi de işleyerek Anadolu Etap Türkiye’de en fazla meyve işleyen şirket oldu.

MİGROS’TA 4 YILDA İKİ KAT BÜYÜYECEĞİZ

2016 yılında Migros’ları aldınız. Büyüyorsunuz hızla. 5M Migros sayısı da artıyor, Macro Marketler de. Migros operasyonunuzu da yurtdışına taşımaya devam edecek misiniz?

- Migros bizim için önemli bir yatırım. Migros olarak sonra Kipa’yı aldık. Bu süreçte küçük işlerden çıktık. Perakende işimiz büyüyecek. 2016 yılında yurtiçi satış büyümemiz bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 20’ye ulaştı. 2016 yılında mağaza portföyümüze eklediğimiz 232 yeni mağaza ile hedeflerimizi aştık. Kipa satın alımı sonrasında haziran sonu mağaza sayısı 1844 oldu. 4 yılda büyüklüğümüzü ikiye katlamayı hedefliyoruz.

Kaç çalışanınız var marketlerde?

- 27 binin üzerinde. Yeni mağazalarla bu yıl 5 bin 500 kişiye istihdam sağlayacağız. Büyüme devam ederse 1 yılda 45 bin çalışana ulaşacağız.

2.5 MİLYAR DOLARLIK BİRLEŞME

ANADOLU Grubu bir süredir Yazıcılar Holding, Özilhan Sinai Yatırım ve Anadolu Endüstri Holding’i bir çatı altında toplama kararı aldı. Bir yıldır bu operasyonların aynı çatı altında toplanması için çalışmalar yürütülüyor. Hurşit Zorlu bu birleşmeyle ilgili olarak da, “60 yıldır ortaklar grubu iki aile şirketi olarak bu noktaya getirmiş. Birleşmeyle Yazıcılar Holding ve Özilhan Sınai yatırım ve Anadolu Endüstri Holding halka açık büyük şirket olacak. Tüm Anadolu Grubu şirketleri aynı çatı altında olunca bilanço büyüklüğü olacak. Bugünkü piyasa değerleriyle 2.5 milyar dolarlık bir birleşme.”

HURŞİT ZORLU KİMDİR

33 yıldır aralıksız Anadolu Grubu’nda çalışan Hurşit Zorlu çocukluğunda diplomat babasının görevi nedeniyle farklı ülkelerde okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra kısa süreliğine farklı işlerde çalıştıktan sonra 1984 yılında Efes İçecek Grubu’na giren Zorlu, 2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu’nun Mali İşler Başkanlığı’nı yaptı. Zorlu Anadolu Holding için “ikinci ailem” diyor.