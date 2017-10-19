Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Henüz çoğu vatandaş almadan sahtesini ürettiler!

    Henüz çoğu vatandaş almadan sahtesini ürettiler!

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    19.10.2017 - 11:58 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih’te elektrik mühendisi ve grafiker Ö.Ş. ile yardımcısı Z.A.Ç. kalpazanlıkta çığır açtı. Gerçeğinden ayırt edilemeyen para, pasaport ve henüz çoğu vatandaşın almadığı çipli kimlik kartının yanında her türlü belgeyi de basan çete üyesi iki kişi, operasyon sonrasında tutuklandı. Çetenin ürettikleri sahte 100 lirayı ise 12 liraya sattıkları belirlendi.

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Fatih’te bir matbaayı takibe aldı. İşyerinde sahte para, pasaport ve kimlik basıldığını tespit eden ekipler önceki gün yaptıkları operasyonda 28 suçtan sabıkası bulunan Ö.Ş. (50) ve 24 suçtan sabıkası bulunan Z.A.Ç.’yı (57) gözaltına aldı.Henüz çoğu vatandaş almadan sahtesini ürettiler
    Matbaada inceleme yapan ekipler gözlerine inanamadı. İki kalpazanın yeni çipli kimlik kartından vizeli pasaporta kadar her belgenin sahtesini yaptıkları tespit edildi. Zanlıların vatandaşları dolandırarak ele geçirdikleri kimlik bilgileriyle aranan şahısların ve çalıntı araçların yakalanmasını engelledikleri, yasadışı yollardan ülkeye giren göçmenlere sahte kimlik ve pasaport hazırladıkları belirlendi. İki şüphelinin bu yöntemle PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleri elamanlarının ülkeye girmelerini veya kaçmalarını sağladıkları anlatıldı. Aynı zamanda sahte çek, senet ve tapu da basan çete üyelerinden 200 bin lira değerinde sahte para da ele geçirildi.

    Henüz çoğu vatandaş almadan sahtesini ürettiler

    ÇİPLİ KİMLİK KARTI BİN LİRA

    Gözaltına alınan zanlılardan Ö.Ş.’nin elektrik mühendisi olduğu ve grafikerlik yaptığı öğrenildi. Z.A.Ç’nin ise ürettikleri sahte belgeleri alıcılara ulaştırdığı tespit edildi. Çete üyelerinin sahte 100 lirayı 12 liraya, ehliyet ve kimliği 300 liraya, çipli kimlik kartını bin liraya, vizeli pasaportu 800 dolara, sahte TC pasaportunu ise 500 dolara sattıkları belirlendi.



    Belgelere mühür ve damga da basan çete üyelerinin ürettikleri sahte belgelerin gerçeğiyle ayırt edilemediği söylendi. Fatih’te yedi aydır faaliyet gösteren çete üyesi iki kişi Jandarma’daki ifadelerinin ardından önceki gün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. İki şüpheli mahkeme ifadesinin ardından tutuklandı. 

    Henüz çoğu vatandaş almadan sahtesini ürettiler

    Etiketler: son dakika , kalpazan , Çipli kimlik kartları
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri