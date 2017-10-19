Henüz çoğu vatandaş almadan sahtesini ürettiler!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine Fatih’te bir matbaayı takibe aldı. İşyerinde sahte para, pasaport ve kimlik basıldığını tespit eden ekipler önceki gün yaptıkları operasyonda 28 suçtan sabıkası bulunan Ö.Ş. (50) ve 24 suçtan sabıkası bulunan Z.A.Ç.’yı (57) gözaltına aldı.

Matbaada inceleme yapan ekipler gözlerine inanamadı. İki kalpazanın yeni çipli kimlik kartından vizeli pasaporta kadar her belgenin sahtesini yaptıkları tespit edildi. Zanlıların vatandaşları dolandırarak ele geçirdikleri kimlik bilgileriyle aranan şahısların ve çalıntı araçların yakalanmasını engelledikleri, yasadışı yollardan ülkeye giren göçmenlere sahte kimlik ve pasaport hazırladıkları belirlendi. İki şüphelinin bu yöntemle PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleri elamanlarının ülkeye girmelerini veya kaçmalarını sağladıkları anlatıldı. Aynı zamanda sahte çek, senet ve tapu da basan çete üyelerinden 200 bin lira değerinde sahte para da ele geçirildi.







ÇİPLİ KİMLİK KARTI BİN LİRA



Gözaltına alınan zanlılardan Ö.Ş.’nin elektrik mühendisi olduğu ve grafikerlik yaptığı öğrenildi. Z.A.Ç’nin ise ürettikleri sahte belgeleri alıcılara ulaştırdığı tespit edildi. Çete üyelerinin sahte 100 lirayı 12 liraya, ehliyet ve kimliği 300 liraya, çipli kimlik kartını bin liraya, vizeli pasaportu 800 dolara, sahte TC pasaportunu ise 500 dolara sattıkları belirlendi.







Belgelere mühür ve damga da basan çete üyelerinin ürettikleri sahte belgelerin gerçeğiyle ayırt edilemediği söylendi. Fatih’te yedi aydır faaliyet gösteren çete üyesi iki kişi Jandarma’daki ifadelerinin ardından önceki gün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. İki şüpheli mahkeme ifadesinin ardından tutuklandı.



