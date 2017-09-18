Henüz 30'larında bir milyarder: Elizabeth Holmes

Milyarder olmanın yolu nerden geçer? Çok iyi bir üniversitede okumaktan mı ya da çok zeki olmaktan mı? Hayır, ikisi de değil. Kesinlikle fırsatları çok iyi görmekten geçer. İşte Elizabeth Holmes bu fırsatları çok iyi gören kişilerden biri. Henüz 30'lu yaşlarında milyarder olmasını iyi gözlemciliği, girişimci ruhu, cesareti ve başarıya olan inancıyla sağladı.

1984 doğumlu Elizabeth Holmes, Standford Üniversitesi'nde kimya mühendisliği eğitimi görürken, hastalıkları önceden tespit edebilmek için ne yapılabilir üzerine araştırmalara başladı. Bir tıp öğrencisi değildi ancak araştırmak istediği düşünceye inancı tamdı. Kendine Apple'ın kurucusu Steve Jobs'u örnek aldı ve kararlılıkla ilerledi.

Holmes, 19 yaşında henüz üniversite 2. sınıftayken fikri üzerine daha fazla yoğunlaşmak için okuldan ayrıldı ve ailesinin okul birikimi için ayırdığı parayla kendi şirketi Theranos'u kurdu. Önce hastalıkların tespitinde kullanılan kan tahlillerini ele aldı. Kan tahlilleri, hastalık tespitinde doktorlara sunulan bir harita gibiydi, bu harita olmadan doktorun tespiti neredeyse imkansızdı. Oysa, hastalarda kan tahlillerini bir o kadar can yakıcı buluyordu. Ayrıca tahlillerin ne kadar pahalı olduğunu da bilmeyen yoktu. Peki ortak noktayı nasıl bulabilirdi?

Holmes, yaklaşık 10 yıl kadar süren araştırmaları ve çalışmaları üzerine, kan alma işlemini küçücük bir iğneyle, sadece birkaç saniye de parmak ucundan alınacak şekilde dev bir teknolojiye dönüştürdü. Süreçse çok basit ve hızl; parmak ucundan alınan kan ''nanotainer'' denen küçük bir şişeye alınıyor. Alınan bu kan örneği Theranos tarafından ileri teknolojik laboratuvarlarda test ediliyor. Bu teknoloji içerdiği özel donanım ve yazılım ile hastaneye gitmeden tahlilin yapılmasını ve birkaç saat içerisinde sonuç alınmasını sağlıyor. Sonuçların doğruluk payı, hastane laboratuvar sonuçlarıyla benzer nitelikte. Böylece Holmes, 25 yaşına gelmeden milyoner olmayı başardı. Günümüzde ABD'nin en büyük ilaç zinciri olan Wallgreen ile anlaşarak ilaç satışına da başladı.

Hala başarı merdivenlerini hızla tırmanan Holmes, hayallerinin peşinden giderek, tüm kararlılığıyla ve azmiyle dünyanın en zengin kadınları listesinde yerini aldı ve tarihe adını altın harflerle yazdırdı.