MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Henüz 29 yaşındaydı... En acı veda

    Henüz 29 yaşındaydı... En acı veda

    ZONGULDAK (İHA)
    07.09.2017 - 14:17 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 14:37

    Zonguldak'ta tedavi gördüğü gırtlak kanseri nedeniyle dün sabaha karşı yaşamını yitiren bir çocuk annesi 29 yaşındaki Melahat Yazıcı köyünde toprağa verildi. Genç kadının ölmeden önce sosyal medya hesabında paylaştığı "Allah'ım 'sona yaklaştın' diyen doktorları utandır Yarabbim" sözleri ise yürekleri dağladı.

    TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğünde çalışan 29 yaşındaki Melahat Yazıcı, 4 yıl önce tanıştığı polis memuru Tuğrul Yazıcı ile dünya evine girdi. Çiftin Zeynep Azra isminde bir de kız çocukları oldu. Yazıcı'ya başvurduğu hastanede gırtlak kanseri teşhisi konuldu.

    Henüz 29 yaşındaydı... En acı veda

    Eşi Tuğrul Yazıcı'nın Almanya'da görev yapması nedeniyle geçen yıl Düsseldorf'a yerleşen Melahat Yazıcı, geçen Temmuz ayında Zonguldak'taki ailesinin yanına döndü. İlerleyen hastalığı nedeniyle BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Melahat Yazıcı, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.

    MESAJLARI YÜREK BURKMUŞTU

    Yazıcı'nın ölmeden önce sosyal medya hesabındaki paylaşımları ise yürek burktu. Yazıcı, "3 yıl önce bugün gelinlik derdine düşmüşken, 3 yıl sonra ne derdine düştüm. Allah'ım sen 'sona yaklaştın' diyen doktorları utandır Yarabbim" paylaşımında bulundu.

    Henüz 29 yaşındaydı... En acı veda

    Hastane morgundan alınan Yazıcı’nın cenazesi, Bakacakkadı beldesindeki Karabaşlı köyüne getirildi. Yazıcı’nın yurt dışında görev yapan eşi ise acı haberi alır almaz Zonguldak’a döndü. Karabaşlı köyünde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Melahat Yazıcı’nın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Melahat Yazıcı’nın eşi Tuğrul Yazıcı cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Eşinin ardından gözyaşı döken Yazıcı’yı cenazeye katılanlar teselli etti.

    Etiketler: Melahat Yazıcı , Zonguldak , Sosyal Medya , Son dakika
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri