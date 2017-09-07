Henüz 29 yaşındaydı... En acı veda

TÜİK İstanbul Bölge Müdürlüğünde çalışan 29 yaşındaki Melahat Yazıcı, 4 yıl önce tanıştığı polis memuru Tuğrul Yazıcı ile dünya evine girdi. Çiftin Zeynep Azra isminde bir de kız çocukları oldu. Yazıcı'ya başvurduğu hastanede gırtlak kanseri teşhisi konuldu.







Eşi Tuğrul Yazıcı'nın Almanya'da görev yapması nedeniyle geçen yıl Düsseldorf'a yerleşen Melahat Yazıcı, geçen Temmuz ayında Zonguldak'taki ailesinin yanına döndü. İlerleyen hastalığı nedeniyle BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Melahat Yazıcı, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.



MESAJLARI YÜREK BURKMUŞTU



Yazıcı'nın ölmeden önce sosyal medya hesabındaki paylaşımları ise yürek burktu. Yazıcı, "3 yıl önce bugün gelinlik derdine düşmüşken, 3 yıl sonra ne derdine düştüm. Allah'ım sen 'sona yaklaştın' diyen doktorları utandır Yarabbim" paylaşımında bulundu.







Hastane morgundan alınan Yazıcı’nın cenazesi, Bakacakkadı beldesindeki Karabaşlı köyüne getirildi. Yazıcı’nın yurt dışında görev yapan eşi ise acı haberi alır almaz Zonguldak’a döndü. Karabaşlı köyünde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Melahat Yazıcı’nın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Melahat Yazıcı’nın eşi Tuğrul Yazıcı cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Eşinin ardından gözyaşı döken Yazıcı’yı cenazeye katılanlar teselli etti.