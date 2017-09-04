Mühendis babanın kızı için film gibi operasyon

Akşam gazetesinden Levent Albayrak'ın haberine göre, İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan mühendis A.K. 8 Ağustos’ta kızının kayıp olduğu yönünde polise başvuruda bulundu. Olay üzerine çalışma başlatan İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü dedektifleri, 14 yaşındaki Ö.K’yi son görüldüğü yerden adım adım kameraları takip etti.



Küçük kızın izini bulmak için yaklaşık 1000 kameradan yüz binlerce dakika görüntü izleyen polisler, sonunda mutlu sona ulaştı. Polis küçük kızın beraberindeki uyuşturucu ve yaralamadan poliste dokuz ayrı suç kaydı bulunan 21 yaşındaki G.D. adlı kadın ile birlikte bir eve gittiğini tespit etti. Ö.K. ile G.D.’nin uyuşturucu bağlılığı tedavisi için yattıkları kurumda tanıştığı bilgisini alan polis araştırmalarını bu yönde derinleştirdi.

ZEHİR KARŞILIĞI İSTİSMAR

Polis Beyoğlu'ndaki evin etrafında pusu kurdu. Adrese baskın düzenleyen ekipler, evdeki G.D, Ç.D, G.K.'yı gözaltına aldı. Küçük kızı eve getiren G.D (21) adlı kadın, Ö.K ile tanıştıklarını ve kendi isteğiyle geldiğini söyledi. Yapılan araştırmada küçük kızın uyuşturucu karşılığında torbacılar tarafından cinsel istismara uğradığını belirledi. Yapılan incelemede çetenin kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp ardından da fuhuşa sürüklediği belirlendi. Ö.K. kurtarılarak ailesine teslim edildi.



5 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonu genişleten polis, dehşet evinde yakalanan çete üyeleriyle bağlantılı 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan küçük kızla birlikte olduğu iddia edilen birçok suçtan sabıkalı İ.Ö, çocuğun cinsel istismarı suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Polis şimdi, Ö.K ile birlikte olduğu ileri sürülen diğer torbacılar ve beraberlerindeki şüphelileri arıyor.