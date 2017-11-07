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    Hemzemin geçitte facia: Korkunç görüntü...

    İHA
    07.11.2017 - 19:41 | Son Güncelleme:

    Uşak’ta trenin hemzemin geçitte iş makinası taşıyan tıra çarpması sonucu tır sürücüsü hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak’ın Banaz ilçesi Güllüçam köyünde meydana geldi. Afyonkarahisar’dan İzmir yönüne seyir halinde olan DE 24 222 sayılı tren, Güllüçam köyü mevkiindeki kontrolsüz hemzemin geçitte iş makinası taşıyan Recep Çelebi idaresindeki 03 RC 133 plakalı tıra çarptı.

    Hemzemin geçitte facia: Korkunç görüntü...

    Çarpmanın etkisi ile paramparça olan tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Çelebi’nin cesedi savcının incelemesinin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Hemzemin geçitte facia: Korkunç görüntü...

    Güvenlik güçleri meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Etiketler: hemzemin geçit , tır
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