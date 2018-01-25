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    Hemzemin geçitte dehşet anları! Tren 22 ton kimyasal madde yüklü TIR'a çarptı

    UŞAK (İHA)
    25.01.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:

    Uşak’ta hemzemin geçitte yaşanan kazada tren, 22 ton kimyasal madde yüklü TIR'a çarptı. Kazada kimyasal maddeler yola dökülürken, bölge karantina altına alındı.

    Kaza, sabah saatlerinde D-300 karayolu Özdilek kavşağındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’dan dönen 37004 nolu vagonsuz tren, Sercan Kaçmaz idaresindeki 41 YK 953 plakalı 22 ton kimyasal madde yüklü TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde bulunan kimyasal maddeler yola döküldü.

    Hemzemin geçitte dehşet anları Tren 22 ton kimyasal madde yüklü TIRa çarptı

    TIR sürücüsü Kaçmaz, hemzemin geçitten geçtiği esnada bariyerin kapanmadığını iddia ederken, trenin sirenini duyduğunu fakat çok yakın olduğu için rayların üzerinde kaldığını ifade etti. Çevreye dökülen kimyasal maddeler nedeniyle bölge karantina altına alındı.

    Hemzemin geçitte dehşet anları Tren 22 ton kimyasal madde yüklü TIRa çarptı

    Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen ekipler olay yerinden numuneler alarak inceleme başlattı. Kazanın yaşandığı Uşak-Denizli yolu trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili yetkililer soruşturma başlattı.

    Etiketler: tren kazası , son dakika
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