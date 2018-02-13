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    Hemşirelik öğrencisi Bahar’dan 1 haftadır haber alınamıyor

    Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)
    13.02.2018 - 19:37 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Kiraz ilçesinde, Filiz(32) ve Bilal Demirel (46) çiftinin iki kızından, lise öğrencisi Bahar’dan (17) geçen haftadan bu yana haber alınamıyor. Demirel çifti, kızlarının kaçırılmış olabileceğinden şüphe edip, jandarma, polis ve savcılığa kayıp başvurusunda bulundu.

    Kiraz Sağlık Meslek Anadolu Lisesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Bahar Demirel, geçen 6 Şubat’ta staj yaptığı Kiraz Devlet Hastanesi’nden akşam eve dönmeyince yakınları merak edip, telefon etti. Kızlarının telefonun kapalı olması, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen bulamayan Filiz Demirel ve Bilal Demirel çifti, İlçe Emniyet Müdürlüğü,İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Savcılığı’na kayıp başvurusunda bulundu. Kızının hayatından endişe ettiklerini belirten Filiz Demirel, "Kızımızın bir an önce bulunmasını ve okuluna devam etmesini istiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Güvenlik güçlerinden en büyük temennimiz, kızım Bahar’ın bir an önce, sağ salim bulunarak evine dönmesidir" dedi. Kızlarının kaçırıldığını iddia eden baba Bilal Demirel ise "Annesi, kızım Bahar’ın telefonunda M.D. tarafından gönderilmiş, ’Ya benimle kaçarsın! Ya da bu iş biter’ yazılı tehdit mesajını okumuş. Kızım ortadan kaybolduktan sonra eşim bunu bana anlattı. Bu nedenle kızımızın kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyoruz" diye konuştu.

    Etiketler: İzmir , Kiraz , kayıp , son dakika
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