Hemşire ve ebeleri isyan ettiren rapor... Sosyal medyada organize oldular

Hüseyin Akar, “Hukuktan ve uygulanabilirlikten uzak olan, daha fazla para kazanma hırsı ile taşeronlaşmayı talep eden bu rapor bizim için yok hükmündedir. Asla kabul etmiyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nu da ivedilikle kendi raporunu kınamaya ve tüm aile sağlığı çalışanlarından özür dilemeye çağırıyoruz” dedi.

İSAHED öncülüğünde sosyal medyada organize olan hemşire ve ebeler kınama mektupları yazarak AHEF’e göndermeye başladı. Akar, bir grup hemşire ve ebeyle birlikte Sirkeci Postanesinden yüzlerce kınama mektubunu AHEF’e gönderdi.

İSAHED Başkanı Hüseyin Akar, kınama mektuplarının gönderilmesi sırasında yaptığı basın açıklamasında, “Aile hekimleri dernekleri federasyonu (AHEF) 1-2-3 aralık 2017 tarihlerinde aile hekimliği sisteminin sorunları ve çözümlerine dair bir rapor hazırlamak üzere çalıştay düzenledi. Bu çalıştay sonucu Sağlık Bakanlığına sundukları raporda şu talepte bulundular; Aile sağlığı merkezinde görev yapan hemşire ve ebeleri görevden alıp yeni açılmakta olan şehir hastanelerine gönderin, aile sağlığı merkezi giderleri için aldığımız cari gider ücretlerine ek ödeme yapın ve aile hekimleri olarak hemşire ve ebeleri bizler işe alalım, bizler çalıştırıp maaşlarını bizler ödeyelim!’’

AHEF, bu çalıştayı Türkiye’deki 22 bin aile hekimini temsilen sadece 49 kişi gibi cüzi bir grupla düzenlemiş olup, 22 bin aile sağlığı hemşiresini temsil eden herhangi bir hemşire derneği yada STK’sını çalıştaya davet etmemiştir. Ama 22 bin aile hekimi adına çalıştaya katılan 49 kişilik aile hekimi grubu 22 bin aile sağlığı hemşiresinin mesleki geleceğini olumsuz etkileyecek çok ciddi taleplere raporlarında yer vererek Sağlık Bakanlığı'ndan taleplerde bulunmuşlardır. Bakanlığımız aile hekimliği sistemini cazip hale getirip pratisyen hekimleri sisteme çekmek için hastane ortamında çalışan bir uzman doktordan bile daha fazla maaşı aile hekimlerine vermiş, bununla birlikte aile sağlığı merkezleri giderlerini karşılamak üzere aile hekimlerine cari gider olarak verdiği rakamları yüksek tutup, buradan da tasarruf yoluyla elde edebilecekleri bir ek gelir kaynağı oluşturmuştur. Bununla yetinmeyen bazı aile hekimleri AHEF çatısı altında toplanarak kendilerine yeni bir ek gelir kaynağı daha oluşturmak istemiştir. Bu niyetle bir aile sağlığı hemşiresinin devlete olan maliyetini taşeronlaşma yoluyla düşürebileceğini iddia etmiş, aile hekimliğine ayrılan bütçede oluşabilecek açıkların önüne de bu şekilde geçilebileceğini savunmuştur. Böyle bir uygulama gerçekleşirse yani aile sağlığı hemşireleri aile sağlığı merkezlerinden çekilerek şehir hastanelerinde görevlendirilirse Türkiye'deki 22 bin aile sağlığı hemşiresi ikamet adresleri ile alakası olmayan şehir hastaneleri ya da benzeri kurumlarda çalışmak zorunda kalacaklardır. Bu ve benzeri sebepler aile sağlığı hemşirelerinin ikametlerini değiştirmek, dolayısıyla çocuklarının da okullarını değiştirmek zorunda kalarak özel hayat, iş hayatı ve çocuklarının eğitim hayatına varana kadar bir çok olumsuz sonuçları beraberinde getirecektir” dedi.



''TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SONUÇLARI OLUR''

Rapordaki talebin hayata geçmesi durumunda telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağını belirten Akar, “Pekala aile hekimlerine bu yetki verilirse kimler istihdam edilecek? Bir ülkenin en önemli sağlık hizmeti olan koruyucu sağlık hizmetleri ehil olmayan ellere teslim edilecektir. Bu bir ülkenin gelişmişlik seviyesini gösteren hatta uluslararası kredi notuna etki eden anne-bebek ölüm oranlarını dahi son derece olumsuz etkileyecektir” dedi.

''MOBBİNG PATLAMASI YAŞANIR''

Akar, mevcut durumda bile mobbing mağduru çok sayıda hemşire ve ebenin olduğunu ifade ederek, açıklamalarını şöyle sürdürdü;

''Tüm bunlarla birlikte mevcut haliyle bile mobbing mağduru olan hemşirelerin sayısı oldukça fazlayken aile hekimlerinin patron/İşveren olması ile mobbing mağdurlarının sayısı tavan yapacaktır. Hemşirelerin hiçbir iş güvencesi olmayacaktır. Hekimler istedikleri vakit hemşirelerin işlerine son verebileceklerdir. Yine hemşireler görevi olmayan işlerde görevlendirilecek, hemşire asli görevinden başka birçok angarya ile uğraşmak zorunda bırakılacaktır. Hukuktan ve uygulanabilirlikten uzak olan, daha fazla para kazanma hırsı ile taşeronlaşmayı talep eden bu rapor bizim için YOK hükmündedir. Asla kabul etmiyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nu da ivedilikle kendi raporunu kınamaya ve tüm aile sağlığı çalışanlarından özür dilemeye çağırıyoruz.''