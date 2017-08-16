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    Hemşire evinde ölü bulundu

    DHA
    16 Ağustos 2017 - 22:21Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 22:36

    Zonguldak'ın Ereğli İlçesi’nde hemşire 36 yaşındaki Esma Güler, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

    Olay, Müftü Mahallesi Şadan Sönmez Sokak’da meydana geldi. Ereğli Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde hemşire olarak görev yapan Esma Güler, bugün işe gitmedi.

    Durumdan şüphelenen mesai arkadaşları, Güler’in cep telefonunu aradı, ulaşamayınca daÿevine gitti.

    Kapıyı açan olmayınca yangın merdiveninden içeri giren arkadaşları, Güler’i yatak odasında hareketsiz halde buldu. Esma Güler’in öldüğü belirlenirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Esma Güler’in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İlçe Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

     

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    Etiketler: zonguldak , ereğli , ölüm
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