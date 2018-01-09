Hemşire adaylarından öğrencilere sağlık taraması

Halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında gerçekleştirilen taramalarda; sağlığı koruma, geliştirme, bilinçlendirme ve erken tanı için farkındalık oluşturulması hedeflendi. Etkinlik kapsamında Antalya Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu ve Konyaaltı ilçelerinin köylerindeki 14 okulda sağlık taraması yapıldı. Sağlık taramasında, il merkezinde 4 bin 418, köylerde ise 1.040 olmak üzere toplam 5 bin 458 çocuğa ulaşıldı.

Halk sağlığı hemşireliği anabilim dalı öğretim elemanları Prof. Dr. Selma Öncel, Yrd. Doç. Dr. Arzu Akcan, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Meydanlıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Derya Adıbelli, öğretim görevlileri Süreyya Sarvan ve İlkay Kavla, araştırma görevlisi Ecem Çiçek’in katılımı ve gözetimiyle hemşirelik fakültesi 4’üncü sınıf öğrencileri, çocuklara yönelik kan basıncı, obezite, göz ve saç taraları yaptı. Sağlık taraması sonunda sonuçlar okul yönetimi ve öğretmenlerle paylaşılarak çocukların ilgili birimlere yönlendirilmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.