Hemoroid nedir? Hemoroid belirtileri ve tedavileri nelerdir?

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Hemoroid nedir?
Hemoroid makat bölgesinde normalde bulunan damarsal yapıların genişlemesidir. Sağlıklı bireylerde makat bölgesindeki kanlanmadan sorumlu olan bu yapılar çeşitli nedenlerle genişlerse hemoroid hastalığı karşımıza çıkmaktadır.
Hemoroid belirtileri nelerdir?
En sık belirti makat bölgesinde ele gelen şişliklerdir. Özellikle hastalar tarafından taharet alma sırasında farkedilirler. Bu şişliklerin ileri derecede büyüdüğü durumlarda tuvalet ihtiyacı ağrılı şekilde giderilir. Diğer bir belirti ise kanamadır. Hemoroidal hastalıkta, makatta bulunan bu yapılardan kan sızıntısı olabilir. Tuvalet ihtiyacı sonrası veya normal zamanlarda da makattan kanama olabilir. Hemoroidler şiş durumda olduğunda veya içerisinde kan pıhtısı oluştuğunda ağrılı hale gelebilirler. Tromboze hemoroid dediğimiz bu durum cerrahi bir acil durumdur ve müdahele gerektirir.
Hemoroid nedenleri nedir?
En çok suçlanan faktörler, kabızlık ve ıkınmadır. Çeşitli nedenlerle kabızlık oluşturuğunda, büyük abdest kıvamı sertleştiğinde tuvalet sırasında makattaki basınç artar ve hemoroidal hastalık oluşumuna zemin hazırlanır. Tuvalette uzun süre geçirmek ve uzun süre ıkınmak da hemoroidal hastalık gelişimi için risk faktörüdür. Karın içi basıncı arttıran her türlü hastalık hemoroid oluşumuna yol açabilir. Gebelikte de çok sık görülür. Toplardamarları tutan hastalıklarda da hemoroidler aslında birer toplardamar yapısı olduğu için etkilenebilirler.
Erken evre hemoroidlerde ilaç tedavisi tercih edilir. Ağızdan ve haricen verilen ilaçlar ile hastalığın yarattığı sıkıntılar giderilmeye çalışılır. İlerlemiş vakalarda, ağrılı ve kanamalı olgularda cerrahi tedavi gerekebilmektedir. En önemli nokta herhangi bir belirti, sıkıntı olduğunda utanmadan sıkılmadan doktora başvurmak gerekir. Bazen hemoroiddir veya önemsiz bir şeydir denilen basit belirtiler, kalın bağırsak kanseri gibi çok ciddi hastalıkları habercisi olabilmektedir. Tüm belirtilerin nedenleri titzlikle ortaya konmalıdır.
İyi gelen şeyler nelerdir?
Hemoroidden korunmak için öncelikle kabızlıktan korunmamız gereklidir. Lifli gıdalarla beraber bol su tüketirsek hemoroid oluşumunu engelleyebiliriz. Sportif bir yaşam, bol hareket de hemoroidal hastalıklardan koruyucu etkiye sahip olduğu düşünülmektedir. Düzenli bir tuvalet alışkanlığı çok önemlidir. Her gün belli bir saatte veya 2-3 günde bir tuvalete çıkılması idealdir. Bu süre uzadığında kabızlık oluşmakta ve makat bölgesi hastalıkları açısından risk oluşturmaktadır.
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