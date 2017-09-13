Hemingway’ın kedileri silahlara veda etmedi

Ernest Hemingway’ın 1931’de satın aldığı ve ‘A Farewell to Arms’ (Silahlara Veda) eserini yazdığı ev, bir müzeden çok Hemingway’ın kedilerinin yuvası niteliğinde. Ernest Hemingway’e bir kaptanın hediye ettiği ‘Pamuk Prenses’ isimli 6 parmaklı kedinin soyundan gelen 54 kedinin yaşadığı müze ev, yazarın torunu Mariel Hemingway’in “Evin önemi yok, kedileri kurtarın” uyarısına rağmen tahliye edilmedi. Hemingway müze evinin görevlileri saatte 200 km hızla esen kasırgaya evin dayanacağını söyleyerek, 54 kedi ile birlikte evin en sağlam yerine çekilerek kasırganın dinmesini bekledi. Hiçbir zarar görmediklerini belirten müze küratörü Dave Gonzales, “Biz kedilerle rahatız, onlar bizimle rahat. Biz onları seviyoruz, onlar bizi seviyor. Bütün gece birlikte takıldık” dedi. Kedilerin fırtınanın yaklaştığını herkesten önce anladığını belirten Gonzales, kedilerin insanlardan akıllı olduğu düşünmeye başladığını ekledi.